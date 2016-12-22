Уроки с запахом нефти и ещё 20 фактов о Гран-при Азербайджана

Можно выйти на балкон и осмотреть стартовую прямую, то есть, пардон, проспект Нефтяников. На асфальте можно разглядеть рекламу, нанесённую летом на пит-лейн, видны отдельные стартовые позиции, а лучше всего сохранились отметки для гонщиков, заезжающих на пит-стопы. Далее на части проспекта не убрали бетонные блоки (тут трасса сходилась и болиды ехали в разные стороны) — ещё одно напоминание о Формуле-1.
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Зимний паддок-клуб
В двух местах трассы гоночный асфальт был нанесён поверх старинной брусчатки, которую бережно накрыли. В итоге около стены Старого города (8-9-й повороты, самое узкое место в календаре Ф-1) асфальт оставили, а вот в районе 15-16 поворотов брусчатку вернули — в том числе чтобы показать, что с ней ничего не случилось. И правда — чисто внешне состояние не вызывает вопросов.
В некоторых поворотах хорошо заметны следы от ныне снятых гоночных бордюров. Забавно смотреть, как некоторые водители соблюдают виртуальные границы трассы, а другие оказываются на «обочине» всеми четырьмя колёсами — но Чарли Уайтингу сейчас до этого нет никакого дела. Да и едут-то водители в противоположную по сравнению с трассой Ф-1 сторону! В общем, с одной стороны, Баку не забывает о Формуле-1, а с другой — никакой гоночной лихорадки не наблюдается. И корреспондент «Чемпионата» вместе с коллегами узнал, чем сейчас занимаются организаторы бакинской гонки. Фактов набралось немало.
1. Конфигурация трассы изменений не претерпит. Собственно, по-другому её по центру Баку особо и не проложить. «Изменятся лишь поребрики в паре поворотов, которые могут быть слегка передвинуты, плюс ФИА попросила о ещё некоторых совсем мелких изменениях», — рассказал главный строитель трассы Том Бутчер. Кроме того, могут быть увеличены некоторые зоны вылета, хотя понятно, что в случае с уличной трассой такая возможность есть далеко не всегда.
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Пит-лейн, стартовая прямая, отметки пит-стопов для гонщиков
2. Как уже многие слышали, с 2017 года этап официально будет называться Гран-при Азербайджана, а не Гран-при Европы. Так изначально и планировали: в первый год провести «европейскую» гонку, а затем переименовать этап. Были небольшие трудности с переоформлением всех документов, но все они преодолены.
3. Ещё одна информация, о которой настоящий болельщик уже должен знать: этап пройдёт с 23 по 25 июня, таким образом всё-таки избежав пересечения с «24 часами Ле-Мана». «По датам у нас была условная договорённость, — говорит исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов. — Мы понимали, как загружен календарь Формулы-1, так что было тяжело найти летний слот, чтобы не совпасть с Ле-Маном. Так что мы попросили: если откажутся какие-то гонки и появится новый слот, чтобы нас туда передвинули. Так и получилось. Германия отказалась, Великобритания и Австрия согласились перенести даты на неделю вперёд, и для нас появилось такое местечко — 23-25 июня».
4. Даже если бы азербайджанский этап не перенесли и он снова состоялся стык в стык с канадским, то организаторы справились бы – в конце концов, удалось же всё организовать в аналогичной ситуации год назад. Тогда все были впечатлены работой бакинского аэропорта, где всего за сутки разгрузили шесть огромных самолётов с оборудованием, прилетевшим из Монреаля.
5. Продажа билетов на Гран-при 2017 года стартовала 2 декабря. До конца января билеты можно приобрести со скидкой до 30 процентов. Самые дешёвые билеты будут стоить примерно 5200 рублей. Число посадочных мест по сравнению с гонкой 2016 года не изменится, но могут быть расширены зоны общего доступа.
6. Самый первый билет приобрёл англичанин из Лондона. Когда журналистам огласили эту информацию, не могла не родиться шутка – мол, это Берни Экклстоун. Такое предположение, посмеявшись, опровергли. В целом торговля идёт относительно бойко, но точных цифр организаторы не называют. Год назад почти сразу было продано 100-150 билетов, но затем продажи практически замерли на несколько месяцев — на сей раз этого не происходит, билеты продаются постоянно.
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Стартовая прямая (проспект Нефтяников)
7. В рекламной кампании довольно серьёзный упор делается на Россию. Как рассказал Рагимов, организаторы ожидают, что на Гран-при 2017 года на трибунах окажется 3-4 тысячи российских зрителей. При этом Рагимов не думает, что его гонка сильно конкурирует с Гран-при России, ведь в Баку может приехать менее 10% от потенциальных посетителей Гран-при России. Соответственно не слишком принципиальным выглядит момент, что бакинские продажи билетов уже стартовали, а сочинские — ещё нет.
8. В отличие от первого Гран-при, организаторы планируют пакетные продажи — то есть предложения, когда зрители смогут сразу покупать билет на трибуну и номер в гостинице. А вот авиабилеты в пакеты входить не будут.
9. Перед дебютным Гран-при наиболее известным послом этапа являлся Фернандо Алонсо. Сейчас организаторы ещё не определились, кто будет продвигать Гран-при в 2017-м. Общение с различными гонщиками ведётся, но никакой конкретики пока нет.
10. На данный момент подтверждена только одна гонка поддержки — GP2. Одно из главных препятствий на пути к ещё каким-нибудь заездам — проведение Гран-при в центре города. Соответственно будет сложно разместить ещё один паддок для гонок поддержки.
11. Организаторы продолжают работать над концертной программой. «У нас будут международные звёзды. Мы в процессе переговоров, но пока не подписан ни один контракт», — сообщил Рагимов. Не исключено, что на сей раз на сцене в дни Гран-при появится и какой-нибудь популярный в Азербайджане российский исполнитель или, например, представитель Турции.
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Толстый слой гоночного асфальта (где-то под ним брусчатка)
12. Организаторы надеются, что благодаря полученному опыту смогут перекрыть городские дороги позже, чем год назад. И соответственно открыть раньше. Не исключено, что в дни Гран-при трасса по вечерам будет открываться для пешеходов — такая возможность прорабатывается.
13. Как уже сообщалось, между Азербайджаном и FOM заключён 10-летний контракт на проведение Гран-при. Однако фактически можно говорить о схеме «5+5», то есть через пять сезонов можно вести переговоры о корректировке финансовых условий.
14. Без государственной поддержки Гран-при Азербайджана вряд ли выживет — но то же самое, по мнению Рагимова, верно и для любого другого этапа Формулы-1. «Смутно припомню, есть ли в мире хоть один Гран-при, который выживает сам — так или иначе всё дотируются государством. Это ведь не только доходы от приезда туристов в дни гонки, но и пиар страны, поднятие её узнаваемости на международной арене. Если государство не будет нас поддерживать, то сами мы не справимся. Как и остальные 20 Гран-при», — говорит промоутер.
15. Если говорить об уже доказанной пользе этапа для страны, то у организаторов есть поводы для гордости. Согласно официальным опросам, узнаваемость страны и города после Гран-при увеличилась более чем на 10%. Более 95% побывавших на первой гонке пожелали вернуться сюда ещё раз. И ещё один показатель: в первом полугодии 2016 года поток туристов увеличился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что приток валюты в страну составил $ 2 млрд против $ 100 млн годом ранее.
16. Титульного спонсора у Гран-при нет. Вопрос о его появлении нужно обсуждать с FOM, но с учётом непростой финансовой ситуации в Азербайджане и мире найти спонсора становится сложнее. Пока не обговаривали с FOM и возможность появления названий у какого-либо из поворотов трассы.
17. Увы, других гонок на уличной трассе в Баку не провести: контракт с Формулой-1 запрещает проведение автогоночных соревнований в обозримое время до и после этапа. Такой пункт присутствует в контрактах всех автодромов, принимающих Формулы-1. Кроме Монако, которое, конечно, на особом счету. Понятно, что второй раз за год никто уличную трассу в центре Баку возводить не будет.
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Секция 8-9 поворотов в Баку
18. Никаких планов по строительству стационарного автодрома в Азербайджане сейчас нет. А если такой и появится, то категории Grade 2, то есть не уровня Формулы-1, а просто для развития автоспорта в стране.
19. Для маршалов Гран-при Азербайджана организован постоянный клуб в Водном центре Баку, где проходили соревнования Европейских игр 2015 года. Бакинский клуб маршалов работает семь дней в неделю с 10 утра до 10 вечера. Его участники проводят тренинги, теоретические занятия и просто общаются друг с другом, по сути занимаясь тимбилдингом. В клубе примерно 350-400 членов. Чтобы маршалы не теряли форму и набирались опыта, их возят небольшими группами на различные международные гонки — за последнее время это были Гран-при Абу-Даби и «6 часов Бахрейна» WEC.
20. В трёх минутах ходьбы от Водного центра для маршалов обустроена мини-трасса, где можно потренироваться. На трассе, своими размерами похожей на картинговую, установлены абсолютно реальные бетонные блоки (даже с рекламой Rolex). Стоят защищённые будки маршалов, обозначены миниатюрный пит-лейн и стартовая решётка — то есть в наличии все возможности, чтобы потренироваться и отработать взаимодействие. Есть и местный колорит: на трассе пахнет нефтью, ведь по соседству работают нефтяные вышки.
21. В дни Гран-при на трассе будет работать порядка 1000 маршалов. В первый год сразу 300 человек приехали из Бахрейна, во второй их ожидается уже только 80. Российских маршалов в 2016-м было порядка 15 человек. «Мы даже немножко огорчились, что было мало инцидентов по ходу гонки Формулы-1, — полушутя заявил управляющий Бакинского клуба маршалов Муса Ахундов. — Но я понимаю, что во второй год гонщики будут уже более агрессивными, пытаться сильнее атаковать. Так что будет очень важно не упасть лицом в грязь».
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Мини-трасса для тренировки маршалов