С вещами на выход. С кем и с чем прощается мир Формулы-1

Белл: Палмер добился существенного прогресса в 2016 году

Источник: Масса подписал контракт с «Уильямсом» на 2017 год

Стролл: деньги не могут купить вам победы, но могут дать возможность

Миккельсен будет выступать на Ралли Монте-Карло в составе «Шкоды»

В «Сузуки» хотят создать дочернюю команду в MotoGP на 2018 год

Сенна присоединился к Просту и Пике-младшему в Rebellion Racing

В «Форс Индия» подписали спонсорский контракт с Johnnie Walker

Частные инвесторы возьмут на себя расходы за проведение Гран-при России в 2017-м

В 2017 году на болиды Формулы-1 могут вернуться «акульи плавники»

Риккардо исключил возможность перехода в «Мерседес» в это межсезонье

Лоренсо: «Дукати» — это «Феррари» на двух колёсах

Лауда: почему Масса плакал? Когда заканчиваешь карьеру, должен смеяться

Сайнс: горжусь тем, что британская пресса сватает меня в «Мерседес»

Масса: всё, что сказали до этого момента, — неофициальная информация

Сами останется в «Макларене», несмотря на уход из совета директоров

Кирпилев: страхов и переживаний относительно песков Мавритании у нас нет

Маркионне сказал, что «Феррари» сама решила не приглашать Лоу

Джовинацци будет выступать по пятницам за «Заубер» или «Хаас»

Этап Формулы-1 помог Азербайджану увеличить число туристов в 20 раз

Маркионне: «Феррари» не спешит продлевать контракт с Феттелем

Нифонтова: шансы поехать на «Дакар» — 50 на 50

«Феррари» хочет работать с «Альфа Ромео» в Ф-1, как «Ред Булл» с «Торо Россо»

Боттас: я могу побеждать в Формуле-1 при подходящей машине

Иванютин: пришлось лечить травму, а не готовиться к «Дакару»

Марко: у «Ред Булл» сильнейшая пара пилотов, и «Мерседес» не станет рисковать

Райан: не видел ни намёка на высокомерие Верляйна

«Ситроен» представил свою новую машину для WRC

«Рено» близок к партнёрскому контракту с BP

Эрикссон: «Заубер» был в режиме выживания, но теперь прибавит

Ожье: мне нечего терять и больше нечего доказывать

Тост: в будущем Верляйн сможет побеждать, но сейчас слишком рано

Джовинацци: надеюсь выступать в Формуле-1 в 2018 году

Ферстаппен признан лучшим спортсменом 2016 года в Нидерландах

Хорнер: давление будет новым опытом для «Мерседеса»

Читатели «Чемпионата» больше всего скучают по Пастору Мальдонадо

Трасса «Поль Рикар» может принять предсезонные тесты в 2018 году

Хэмилтон: на некоторых трассах я чувствовал себя немного странно и некомфортно

Тост: если вы хотите сделать Формулу-1 интереснее, надо уравнять двигатели

По кому из пилотов, вынужденно покинувших Формулу-1 в 2013-2016 годах, вы скучаете сильнее всего?

Рио Харианто 40 (1%) Пастор Мальдонадо 991 (35%) Роберто Мери 9 (0%) Александр Росси 76 (3%) Уилл Стивенс 3 (0%) Жан-Эрик Вернь 397 (14%) Адриан Сутиль 273 (10%) Макс Чилтон 28 (1%) Камуи Кобаяси 645 (23%) Пол ди Реста 117 (4%) Шарль Пик 25 (1%) Хейкки Ковалайнен 223 (8%) Гидо ван дер Гарде 26 (1%)

Проголосовало: 2853