С вещами на выход. С кем и с чем прощается мир Формулы-1

Нико Росберг: уйти по-чемпионски
Ещё месяц назад, думая над тем, кто из пилотов займёт место в нашем списке главных прощаний года, и представить невозможно было, что одним из хедлайнеров станет Нико Росберг. Немец с финскими корнями, находящийся на ПМЖ в Монако, «утёр нос» своему партнёру по «серебряным стрелам», и так хотелось увидеть продолжение борьбы между ним и Хэмилтоном в сезоне-2017. Однако новоиспечённый обладатель титула решил повесить шлем на гвоздь — вот так поворот!
Что стало тому причиной? Правду мы так никогда и не узнаем. Эмоциональная истощённость? Желание проводить больше времени с семьёй? Боязнь «провалиться» при новом техническом регламенте? Нико сделал свой выбор, и только он может ответить на все вышестоящие вопросы. В любом случае уже давно никто так красиво не покидал Ф-1.
>>> Самоволка: Стюарт, Хаккинен и другие чемпионы, сбежавшие из Ф-1
Фелипе Масса и Дженсон Баттон: ветераны вышли на пенсию
Так уж устроен мир спорта, что рано или поздно приходится прощаться с делом всей своей жизни. Тем не менее сам факт ухода старожилов из «Больших призов» типа Баттона или Массы, которые к тому же добились здесь невероятно многого и обрели вполне реальную армию поклонников, сильно опечаливает.
Фелипе никогда не был на первых ролях в тех командах, где он гонялся: «Заубер» являлся для него «школьной партой»; при Михаэле Шумахере в «Феррари» Масса был несколько «придавлен» авторитетом немца; затем не он, а Кими Райкконен принёс Скудерии долгожданное чемпионское звание; после Масса оказался откровенно задвинут на второй план при Фернандо Алонсо; в «Уильямс» сразу брался на должность «ассистента» Валттери Боттаса. Несмотря на всё это, Масса отпраздновал 11 побед, заработал 41 подиум и 16 поулов. И да – он ещё пробыл три десятка секунд обладателем «короны» чемпиона в памятном сезоне-2008. Однако бразильца никак нельзя считать невезунчиком. Вспомним хотя бы 2009 год, когда на Гран-при Венгрии в шлем Фелипе попала пружина, вызвавшая серьёзную травму головы, после которой в 99% случаях люди и вовсе остаются инвалидами, а Масса смог вернуться. Вернуться на более или менее прежний уровень.
Дженсон Баттон – ещё одна потеря пелотона «королевы автоспорта». Британец долго носил статус подающего надежды, и в какой-то момент все смирились с тем, что так всё и останется. Однако сезон-2009 с коллективом-выскочкой «Браун» принёс ему чемпионское звание. Также вспомним блистательную победу Дженсона за «Хонду» и навязывание жёсткой конкуренции Льюису Хэмилтону в период его пребывания в «Макларене», когда ещё коллектив из Уокинга использовал «сердца», произведённые «Мерседесом».
Новоиспечённый обладатель титула решил повесить шлем на гвоздь: вот так поворот!
В эпоху сотрудничества «Макларена» и «Хонды» Баттон не блистал по понятным причинам. Впрочем, это нисколько не сказалось на его популярности в болельщицких рядах и авторитете в кругу пилотов. Чисто формально Дженсон ещё имеет шанс вернуться через год в ранг боевого пилота «Макларена» в соответствии со специальным пунктом в контракте, однако верится в это с трудом. Что здесь скажешь – и Фелипе Масса, и Дженсон Баттон запомнятся всем не только как мастера своего дела, но и просто как отличные ребята.
>>> Вспомни, как шутил Баттон! Тест
Впрочем, вполне возможно, что мы поспешили отправлять Фелипе Массу на заслуженный отдых. По слухам, «Уильямс» уже уговорил бразильца вернуться, чтобы команда могла отпустить Боттаса в «Мерседес». Но это всё лишь слухи…
Болиды – в утиль, шины – под замену
Облик болидов последних сезонов придётся оставить только в памяти – техника следующего года из-за смены регламента претерпит большие изменения. Совершенно иначе будут спроектированы антикрылья и спереди, и сзади; диффузор станет гораздо больше; прижимная сила возрастёт. Последствий таких преобразований ожидается несколько. Так, машины станут не только быстрее (примерно на пять секунд с круга), но и управлять ими будет сложнее.
И Фелипе Масса, и Дженсон Баттон запомнятся всем не только как мастера своего дела, но и просто как отличные ребята.
Радует и тот факт, что гоночные автомобили должны выйти настоящими красавцами: последние годы каждая новая смена регламента делала болиды не очень-то привлекательными с точки зрения чистой эстетики. Также поменяются и шины: «Пирелли» подготовила новую резину, которая оказалась на 25% шире той, что использовалась в сезоне-2016. Из минусов всех новаций, связанных с машинами, отметим риск снижения обгонного потенциала болидов, который может иметь место по причине установки иных антикрыльев.
«Хоккенхаймринг» говорит «нет» и Берни Экклстоуну, и Гран-при Германии
Парадоксально, но, несмотря на гегемонию «Мерседеса», чемпионство Росберга и обилие пилотов из Германии в пелотоне, немецкий этап в окончательный вариант календаря на 2017-й год не попал. Как всегда в таких ситуациях, виной всему стали деньги.
Так, устроители немецкого Гран-При не пожелали «отстёгивать» приличную сумму, которую запросил старина Берни, а потому «Хоккенхаймринг» и «вылетел». В итоге в следующем году нам Гран-при Германии не увидеть, ибо «Нюрбургринг» тоже не горел желанием взять на себя проведение этапа. Хоть европейские гонки всё чаще и исчезают из календаря Ф-1, скучать по Хоккенхайму, думается, особенно никто и не станет, поскольку здесь давненько уже не наблюдалось по-настоящему зубодробительных Гран-при. В итоге в следующем году состоятся только 20 раундов.
«Пирелли» подготовила новую резину, которая оказалась на 25% шире той, что использовалась в сезоне-2016.
В 2018-м Формула-1 должна вернуться на «Нюрбургринг», но после этого контракт с немцами истечёт, так что не исключено, что начиная с сезона-2019 нас будет ждать уже долгосрочное отсутствие Гран-при Германии.
Добавим также, что пропал из календаря и Гран-при Европы. Правда, чисто формально. На самом деле ФИА оставила этап в Баку, просто логично переименовав его в Гран-при Азербайджана. Телевизионным комментаторам уже пора тренироваться в произношении не самого простого названия!