Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Главные расставания Формулы-1 в 2016 году: Росберг, Баттон, регламент
Фото: Reuters
Текст: Владислав Золов

С вещами на выход. С кем и с чем прощается мир Формулы-1

В декабре Формула-1, как и всегда, говорит кому-то «прощай» — от звёзд-пилотов до технического регламента. Правда, кое-кто может вернуться…
22 декабря 2016, четверг. 13:45. Авто

Нико Росберг: уйти по-чемпионски


Ещё месяц назад, думая над тем, кто из пилотов займёт место в нашем списке главных прощаний года, и представить невозможно было, что одним из хедлайнеров станет Нико Росберг. Немец с финскими корнями, находящийся на ПМЖ в Монако, «утёр нос» своему партнёру по «серебряным стрелам», и так хотелось увидеть продолжение борьбы между ним и Хэмилтоном в сезоне-2017. Однако новоиспечённый обладатель титула решил повесить шлем на гвоздь — вот так поворот!

Что стало тому причиной? Правду мы так никогда и не узнаем. Эмоциональная истощённость? Желание проводить больше времени с семьёй? Боязнь «провалиться» при новом техническом регламенте? Нико сделал свой выбор, и только он может ответить на все вышестоящие вопросы. В любом случае уже давно никто так красиво не покидал Ф-1.


>>> Самоволка: Стюарт, Хаккинен и другие чемпионы, сбежавшие из Ф-1

Фелипе Масса и Дженсон Баттон: ветераны вышли на пенсию


Так уж устроен мир спорта, что рано или поздно приходится прощаться с делом всей своей жизни. Тем не менее сам факт ухода старожилов из «Больших призов» типа Баттона или Массы, которые к тому же добились здесь невероятно многого и обрели вполне реальную армию поклонников, сильно опечаливает.

Фелипе никогда не был на первых ролях в тех командах, где он гонялся: «Заубер» являлся для него «школьной партой»; при Михаэле Шумахере в «Феррари» Масса был несколько «придавлен» авторитетом немца; затем не он, а Кими Райкконен принёс Скудерии долгожданное чемпионское звание; после Масса оказался откровенно задвинут на второй план при Фернандо Алонсо; в «Уильямс» сразу брался на должность «ассистента» Валттери Боттаса. Несмотря на всё это, Масса отпраздновал 11 побед, заработал 41 подиум и 16 поулов. И да – он ещё пробыл три десятка секунд обладателем «короны» чемпиона в памятном сезоне-2008. Однако бразильца никак нельзя считать невезунчиком. Вспомним хотя бы 2009 год, когда на Гран-при Венгрии в шлем Фелипе попала пружина, вызвавшая серьёзную травму головы, после которой в 99% случаях люди и вовсе остаются инвалидами, а Масса смог вернуться. Вернуться на более или менее прежний уровень.

Дженсон Баттон – ещё одна потеря пелотона «королевы автоспорта». Британец долго носил статус подающего надежды, и в какой-то момент все смирились с тем, что так всё и останется. Однако сезон-2009 с коллективом-выскочкой «Браун» принёс ему чемпионское звание. Также вспомним блистательную победу Дженсона за «Хонду» и навязывание жёсткой конкуренции Льюису Хэмилтону в период его пребывания в «Макларене», когда ещё коллектив из Уокинга использовал «сердца», произведённые «Мерседесом».
Новоиспечённый обладатель титула решил повесить шлем на гвоздь: вот так поворот!

В эпоху сотрудничества «Макларена» и «Хонды» Баттон не блистал по понятным причинам. Впрочем, это нисколько не сказалось на его популярности в болельщицких рядах и авторитете в кругу пилотов. Чисто формально Дженсон ещё имеет шанс вернуться через год в ранг боевого пилота «Макларена» в соответствии со специальным пунктом в контракте, однако верится в это с трудом. Что здесь скажешь – и Фелипе Масса, и Дженсон Баттон запомнятся всем не только как мастера своего дела, но и просто как отличные ребята.

>>> Вспомни, как шутил Баттон! Тест

Впрочем, вполне возможно, что мы поспешили отправлять Фелипе Массу на заслуженный отдых. По слухам, «Уильямс» уже уговорил бразильца вернуться, чтобы команда могла отпустить Боттаса в «Мерседес». Но это всё лишь слухи…

Болиды – в утиль, шины – под замену


Облик болидов последних сезонов придётся оставить только в памяти – техника следующего года из-за смены регламента претерпит большие изменения. Совершенно иначе будут спроектированы антикрылья и спереди, и сзади; диффузор станет гораздо больше; прижимная сила возрастёт. Последствий таких преобразований ожидается несколько. Так, машины станут не только быстрее (примерно на пять секунд с круга), но и управлять ими будет сложнее.
И Фелипе Масса, и Дженсон Баттон запомнятся всем не только как мастера своего дела, но и просто как отличные ребята.

Радует и тот факт, что гоночные автомобили должны выйти настоящими красавцами: последние годы каждая новая смена регламента делала болиды не очень-то привлекательными с точки зрения чистой эстетики. Также поменяются и шины: «Пирелли» подготовила новую резину, которая оказалась на 25% шире той, что использовалась в сезоне-2016. Из минусов всех новаций, связанных с машинами, отметим риск снижения обгонного потенциала болидов, который может иметь место по причине установки иных антикрыльев.

«Хоккенхаймринг» говорит «нет» и Берни Экклстоуну, и Гран-при Германии


Парадоксально, но, несмотря на гегемонию «Мерседеса», чемпионство Росберга и обилие пилотов из Германии в пелотоне, немецкий этап в окончательный вариант календаря на 2017-й год не попал. Как всегда в таких ситуациях, виной всему стали деньги.

Так, устроители немецкого Гран-При не пожелали «отстёгивать» приличную сумму, которую запросил старина Берни, а потому «Хоккенхаймринг» и «вылетел». В итоге в следующем году нам Гран-при Германии не увидеть, ибо «Нюрбургринг» тоже не горел желанием взять на себя проведение этапа. Хоть европейские гонки всё чаще и исчезают из календаря Ф-1, скучать по Хоккенхайму, думается, особенно никто и не станет, поскольку здесь давненько уже не наблюдалось по-настоящему зубодробительных Гран-при. В итоге в следующем году состоятся только 20 раундов.
«Пирелли» подготовила новую резину, которая оказалась на 25% шире той, что использовалась в сезоне-2016.

В 2018-м Формула-1 должна вернуться на «Нюрбургринг», но после этого контракт с немцами истечёт, так что не исключено, что начиная с сезона-2019 нас будет ждать уже долгосрочное отсутствие Гран-при Германии.

Добавим также, что пропал из календаря и Гран-при Европы. Правда, чисто формально. На самом деле ФИА оставила этап в Баку, просто логично переименовав его в Гран-при Азербайджана. Телевизионным комментаторам уже пора тренироваться в произношении не самого простого названия!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Дженсон Баттон Нико Росберг Фелипе Масса технический регламент Формула-1 Формула-1 Гран-при Германии
Новости. Авто
22 декабря 2016, четверг
17:31 Тост: если вы хотите сделать Формулу-1 интереснее, надо уравнять двигатели
16:41 Хэмилтон: на некоторых трассах я чувствовал себя немного странно и некомфортно
15:40 Сайнс провёл подгонку сиденья в новом болиде «Торо Россо»
14:43 Трасса «Поль Рикар» может принять предсезонные тесты в 2018 году
13:59 Читатели «Чемпионата» больше всего скучают по Пастору Мальдонадо
13:29 Лауда: пилоты «Ред Булл» позвонили «Мерседесу» первыми
13:02 Хорнер: давление будет новым опытом для «Мерседеса»
12:28 Ферстаппен признан лучшим спортсменом 2016 года в Нидерландах
11:47 Джовинацци: надеюсь выступать в Формуле-1 в 2018 году
11:26 Тост: в будущем Верляйн сможет побеждать, но сейчас слишком рано
10:45 Ожье: мне нечего терять и больше нечего доказывать
10:13 Эрикссон: «Заубер» был в режиме выживания, но теперь прибавит
09:58 Руководитель «Поль Рикар»: возможно, поворот Signes станет самым быстрым в Ф-1
00:47 «Рено» близок к партнёрскому контракту с BP
00:43 «Ситроен» представил свою новую машину для WRC
21 декабря 2016, среда
23:24 Райан: не видел ни намёка на высокомерие Верляйна
22:19 Марко: у «Ред Булл» сильнейшая пара пилотов, и «Мерседес» не станет рисковать
21:33 Иванютин: пришлось лечить травму, а не готовиться к «Дакару»
20:25 Боттас: я могу побеждать в Формуле-1 при подходящей машине
19:46 «Феррари» хочет работать с «Альфа Ромео» в Ф-1, как «Ред Булл» с «Торо Россо»
19:30 Организаторы Гран-при Азербайджана ожидают 3-4 тыс. болельщиков из России
18:23 Нифонтова: шансы поехать на «Дакар» — 50 на 50
18:18 Маркионне: «Феррари» не спешит продлевать контракт с Феттелем
17:46 Нифонтова: постоянно вижу рыдающих мужчин на ралли-рейдах
17:12 Этап Формулы-1 помог Азербайджану увеличить число туристов в 20 раз
17:10 Джовинацци будет выступать по пятницам за «Заубер» или «Хаас»
16:30 Маркионне сказал, что «Феррари» сама решила не приглашать Лоу
16:24 Кирпилев: страхов и переживаний относительно песков Мавритании у нас нет
15:51 Сами останется в «Макларене», несмотря на уход из совета директоров
14:20 Бывший руководитель «Макларена» Деннис может стать совладельцем «Манора»
13:21 Масса: всё, что сказали до этого момента, — неофициальная информация
12:46 Сайнс: горжусь тем, что британская пресса сватает меня в «Мерседес»
12:24 Лауда: почему Масса плакал? Когда заканчиваешь карьеру, должен смеяться
12:00 Источник: сумма контракта Массы с «Уильямсом» составит € 6 млн
10:58 Лоренсо: «Дукати» — это «Феррари» на двух колёсах
09:42 Риккардо исключил возможность перехода в «Мерседес» в это межсезонье
00:52 В 2017 году на болиды Формулы-1 могут вернуться «акульи плавники»
00:06 Частные инвесторы возьмут на себя расходы за проведение Гран-при России в 2017-м
20 декабря 2016, вторник
23:41 В «Форс Индия» подписали спонсорский контракт с Johnnie Walker
22:55 Сенна присоединился к Просту и Пике-младшему в Rebellion Racing
21:20 В «Сузуки» хотят создать дочернюю команду в MotoGP на 2018 год
21:00 Миккельсен будет выступать на Ралли Монте-Карло в составе «Шкоды»
20:35 Стролл: деньги не могут купить вам победы, но могут дать возможность
19:47 Источник: Масса подписал контракт с «Уильямсом» на 2017 год
19:14 Белл: Палмер добился существенного прогресса в 2016 году
Все новости RSS
По кому из пилотов, вынужденно покинувших Формулу-1 в 2013-2016 годах, вы скучаете сильнее всего?
Рио Харианто
40 (1%)
Пастор Мальдонадо
991 (35%)
Роберто Мери
9 (0%)
Александр Росси
76 (3%)
Уилл Стивенс
3 (0%)
Жан-Эрик Вернь
397 (14%)
Адриан Сутиль
273 (10%)
Макс Чилтон
28 (1%)
Камуи Кобаяси
645 (23%)
Пол ди Реста
117 (4%)
Шарль Пик
25 (1%)
Хейкки Ковалайнен
223 (8%)
Гидо ван дер Гарде
26 (1%)
Проголосовало: 2853
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+