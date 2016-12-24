Шампанское в ботинке и другие забавные моменты сезона Формулы-1

Пародия Эванса на Алонсо
Гонщик GP2 Митч Эванс запоздало присоединился к шуткам по поводу отдыха Фернандо Алонсо на Гран-при Бразилии — 2015. Тогда испанец решил понежиться на солнышке после поломки машины.
«Грею место для Фернандо», — подписал Эванс фото.
«Шуи» Даниэля Риккардо
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо завёл самую негигиеничную традицию года, решив пить подиумное шампанское из гоночного ботинка. Австралиец успел так напоить Нико Росберга, Марка Уэббера и Джерарда Батлера, а немец даже пообещал не давать Дэну больше побеждать, чтобы не пить из его ботинка.
День мёртвых в «Ред Булл»
Гран-при Мексики совпал с традиционным мексиканским праздником День мёртвых. В его честь Максу Ферстаппену и Дэну Риккардо разрисовали лица в праздничном стиле, превратив гонщиков в оживших мертвецов.
8-битная Формула-1
Формула-1 решила представить обзор завершившегося сезона в виде 8-битной видеоигры. Даниил Квят, например, превращался по ходу ролика в торпеду, взрывая болид Себастьяна Феттеля. С иронией у создателей видео всё в полном порядке.
ВИДЕО
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Развлечения Хэмилтона в Snapchat
Льюису Хэмилтону было скучно на пресс-конференции Гран-при Японии, и британец решил развлечься в приложении Snapchat. В результате творчества Хэмилтона сам он превратился в зайца, а Карлосу Сайнсу-младшему достался облик лисы.
«Хэй, Льюис, без обид, но моя мама сказала, что из нас двоих я красивее!» — заявил Карлос.
Параллельная парковка Росберга и Хэмилтона
Борьба Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в Абу-Даби дошла до пика абсурда. Джипы пилотов на автодроме оказались припаркованы впритык друг к другу. Вероятно, хулиганом выступил Хэмилтон, ведь в этом случае Росберг не смог бы открыть водительскую дверь своего серого джипа.
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Варан против Ферстаппена, чайки против Феттеля
Животный мир в этом году решил проверить реакцию пилотов Формулы-1. Сначала в Монреале чайки решили испытать Себастьяна Феттеля, усевшись на трассу.
«Я смотрел на чаек и заблокировал колёса, в тот момент ты меня и догнал!» — сказал Феттель пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, выигравшему гонку, в комнате перед выходом на подиум.
А в экзотичном Сингапуре на трассу выбрался варан, перебежав дорогу Максу Ферстаппену.
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Шутливое подтверждение перехода Хюлькенберга
Нико Хюлькенберг решил подтвердить свой переход в «Рено» без лишней серьёзности. Немец выложил в «твиттер» передовицу газеты со слухами о переходе, но внимание сосредоточил не на ней.
«Любопытно, как «Дортмунд» сыграет сегодня с «Гертой», — подписал картинку Нико.
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Конечно, хватало в этом сезоне и смешных (или хотя бы забавных) фраз, но о них поговорим в следующий раз.