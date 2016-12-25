“Пошёл ты, Чарли!” Лучшие цитаты сезона Формулы-1

Феттель: “Чарли, пошёл на ***!”
Не склонный сдерживать себя Себастьян Феттель много чего наговорил за сезон, но пика он достиг на Гран-при Мексики. Когда Макс Ферстаппен выехал за пределы трассы, обороняясь от нападок Себа, немец сначала долго требовал заставить “Ред Булл” пропустить его. Не добившись своего, Феттель прошёлся по всем, в том числе по гоночному директору ФИА Чарли Уайтингу.
Хорнер: “Феттель так себя не вёл, когда выступал за «Ред Булл»
Кристиан Хорнер: “Феттель не вёл себя так, когда выступал за нас. Его расстройство звучит всё громче, и все его слышат”.
Поведение Феттеля не прошло мимо его бывшего босса Кристиана Хорнера. По мнению Кристиана, в “Ред Булл” немец себе такого не позволял.
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Лауда: “Психиатр потом сам решит, кто из нас должен у него остаться”
Ники Лауда: «Пойти вместе? Конечно. Но психиатр потом сам решит, кто из нас должен у него остаться. Я думаю, что Макс невероятно талантлив, однако есть предел тому, что ты можешь себе позволять на трассе, и кто-то должен указать ему на это”.
Вызывающая езда Макса Ферстаппена вызвала негодование у Ники Лауды, и трёхкратный чемпион посоветовал юноше обратиться к психиатру. «Если я пойду, то мы должны пойти вместе», — парировал Макс, а Ники взял да и согласился.
Браун: «Моё доверие к Вольфу и Лауде было подорвано»
Росс Браун: «Я не мог доверять этим людям. В начале 2013 года я обнаружил, что был подписан контракт с Падди Лоу, который присоединился к команде. И соглашение было заключено в Штутгарте. Когда я предъявил претензии Тото и Ники, они стали обвинять друг друга. Я встретился с ними для объяснений, и они оба указывали друг на друга».
Одним из главных событий года стал выход книги Росса Брауна и Адама Парра. В ней экс-глава «Мерседеса» рассказал много интересного, но, пожалуй, самым цитируемым стал фрагмент о причинах, по которым Браун ушёл от немцев.
Баттон: “Феттеля я бы всё равно не пригласил”
Дженсон Баттон: “Себастьян Феттель отправил мне сообщение недавно. Я был в шоке! Не только из-за сообщения — меня шокировало содержание. Невероятно! Но я бы всё равно его не пригласил. Вероятно, это был бы Даниил Квят, он довольно весёлый”.
Рассуждая о потенциальном ужине с партнёрами по Ф-1, Дженсон Баттон подшутил над Феттелем, заявив, что его бы точно не позвал. Вместо гонщика “Феррари” место за столом Дженса могло бы достаться Даниилу Квяту.
Квят: “Если Баттон заплатит — я приду!”
Даниил Квят: “Баттон готов пригласить меня на вечеринку? Если он заплатит, я приду!”
Квят не стал тянуть с ответом Баттону и пообещал прийти, если Дженсон возьмёт расходы на себя.
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Марко: “Что бы плохое ни случилось, оно случается с Квятом!”
Хельмут Марко: «Он не на том уровне, на котором был раньше, но он как магнит: что бы плохое ни случилось, оно случается с ним! Проблемы с шинами, с техникой — что угодно случается с ним».
Записной острослов Формулы-1 Хельмут Марко в сентябре выступил в защиту Дани Квята, заявив, что помимо собственного выступления россиянину мешает всё, что только может.
Лауда: “Пилоты «Ред Булл» позвонили «Мерседесу» первыми”
Ники Лауда: «Нам все позвонили, даже Пастор Мальдонадо. И твои [Марко. — Прим. „Чемпионата“] пилоты были первыми».
Лауда и Марко хороши и сами по себе, но когда оказываются рядом — только успевай слушать. В этот раз Ники не отказал себе в возможности потроллить Хельмута, заявив, что Риккардо и Ферстаппен первыми попросились на место Росберга в “Мерседесе”.
Росберг: “Надеюсь, Риккардо в этом году больше не выиграет”
Обычно сдержанный Нико Росберг даже своему сопернику Хэмилтону не желал неудач в открытую, но Дэн Риккардо смог пробить броню вежливости. Всё, что надо было сделать… это напоить Нико из собственного ботинка! После такого деликатеса немец пообещал не пускать Дэна на верхнюю ступень подиума.
Экклстоун: “За тёщу я не заплатил бы ни пенса"
Берни Экклстоун: «Я никогда и не думал о том, чтобы заплатить похитителям. Все мои друзья прекрасно знают, что за тёщу я не заплатил бы ни пенса».
Похищенной в Бразилии тёще Экклстоуна наверняка было приятно слушать, что зять-миллиардер не готов заплатить за её свободу $ 36,5 млн. К счастью Аперсиды Шунк, с её освобождением справились полицейские. Вот только называть Берни “сыном” она теперь вряд ли станет. Благо, делать этого не велит разница в возрасте — Экклстоун на 19 лет старше своей тёщи.