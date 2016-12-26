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175 лет назад 2016
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Эдриан Ньюи
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Король воздуха. Последний вызов Эдриана Ньюи

26 декабря Эдриану Ньюи, лучшему инженеру Ф-1, исполняется 58 лет. Впереди у гения новый и, возможно, последний вызов в блестящей карьере.
26 декабря 2016, понедельник. 11:45. Авто
Перемены в техническом регламенте, которые произойдут в Формуле-1 в следующем году, эксперты называют крупнейшими «за последние десятилетия». Машины получат более прочную и широкую резину, а также более эффективное заднее антикрыло. Впервые со времени гибели Айртона Сенны ФИА изменяет правила не для того, чтобы замедлить автомобили. По прогнозам экспертов, болиды станут на две секунды с круга быстрее.

Эти перемены — невероятный вызов для всех инженеров, задействованных в паддоке, но всё внимание сейчас приковано к лучшему конструктору в мире Формулы-1 — Эдриану Ньюи. В честь дня рождения технического гения, чьи машины 10 раз выигрывали Кубок конструкторов, рассказываем о новом большом вызове в карьере британца.

Кризис веры


В начале июля в Англии был представлен новейший гиперкар AM-RB 001 — совместное детище «Астон Мартин» и «Ред Булл». Журналисты сразу начали сравнивать новинку с «Макларен» P1 и легендарными машинами «Бугатти». Главным конструктором автомобиля в рамках партнёрства «Астон Мартин» и «Ред Булл» выступил Эдриан Ньюи.

«Я давно стремился создать дорожный автомобиль, и союз „Астон Мартин“ и „Ред Булл“ помог приблизиться к этой цели. Я всегда знал, что „Ред Булл“ умеет достигать максимальной эффективности, а опыт „Астон Мартин“ в области создания красивых, быстрых и удобных автомобилей класса GT окажет проекту огромную помощь, — заявил на презентации Ньюи. — Я всегда был убеждён, что AM-RB 001 должна стать дорожной машиной, но в ней также заключена невероятная мощность. Таким образом, у неё два характера, и это главный секрет, скрытый под кузовом».

От дел в Формуле-1 Эдриан Ньюи отошёл в 2014 году. До этого момента его машины побеждали четыре года подряд, такие гранды, как «Феррари», «Макларен» и «Мерседес», раз за разом оставались позади, и конструктору явно приелись победы. Пытаясь переманить инженера новым вызовом, «Скудерия» предложила Ньюи £ 20 млн в год, но тот предпочёл остаться в «Ред Булл» — австрийцы согласились на половину рабочего времени специалиста, который теперь мог посвящать себя другим проектам.

Ньюи по-прежнему оставался в обойме команды, но не находил в себе мотивации, чтобы продолжать работать, зная, что всё равно проиграет из-за нехватки мощности мотора. Эдриан указывал инженерам общее направление развития проекта и консультировал по разным вопросам, но справляться с кризисом 2014 года Милтон-Кейнсу пришлось без полного вовлечения ключевой фигуры.
Ньюи оставался в обойме команды, но не находил в себе мотивации, чтобы продолжать работать, зная, что всё равно проиграет из-за нехватки мощности мотора.

Однако прошло немного времени, и ФИА наконец сформулировала правила сезона-2017, а Ньюи соскучился по победам. «Влияние Эдриана по-прежнему велико. Кажется, ему нравится новый вызов. Перемены в правилах — это всегда стимул для инженера, я думаю, что в этом Эдриан не отличается от любого другого члена команды, — говорит руководитель команды Кристиан Хорнер. — В этом бизнесе нет никаких гарантий, но когда ты начинаешь с чистого листа, это всегда возможность».

Новый регламент — это практически всегда новый статус-кво в расстановке сил. И среди тех, кому правила могут дать новый шанс, в первую очередь называют «Ред Булл» — аэродинамика вновь станет значима, а это главное оружие австрийской команды.

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Гонка развития


«Думаю, превзойти „Мерседес“ будет трудно. В 2017 год они вступают в статусе явных фаворитов, — признаёт Хорнер. — Но мы надеемся, что новый регламент сбалансирует эффективность шасси и мотора. Мы также уверены, что добьёмся прогресса с собственными двигателями. И мы надеемся, что сможем оказать прессинг на них и результаты гонок станут менее предсказуемыми».

Сейчас все надежды Милтон-Кейнса связаны с проектом, который ведёт Ньюи. Инженер вновь получил свободу в работе с аэродинамическим оперением машины, на которой, по слухам, вновь появятся акульи плавники. Причём для Эдриана эта машина станет фактически лишь третьим проектом за последние семь лет. Его концепция шасси 2009 года прослужила команде вплоть до 2013-го, а доработкой RB10, RB11 и RB12 в новую турбоэру занимались штатные аэродинамики «Ред Булл».

RB13 не будет похожа ни на одну из машин «Ред Булл», с которыми до этого работал Ньюи. Формула-1 отказывается от высокого и узкого переднего антикрыла, возвращаясь к конфигурации до 2009 года, когда «Ред Булл» ещё не побеждал. В то же время более широкие и жёсткие шины позволят гонщикам атаковать агрессивнее, а поведение машины станет более стабильным.

В то же время в Милтон-Кейнсе считают, что решающим в 2017 году станет то, как эффективно команды будут работать над своими шасси по ходу сезона. «В начале цикла проще добиться заметной прибавки, — говорит Хорнер. — Непрекращающееся обновление машины станет ключевым моментом в первой половине сезона».

Отметим, что под руководством Эдриана Ньюи и в «Ред Булл», и в «Макларене» с развитием машины по ходу сезона всегда всё было в порядке. Так, под конец сезона-2009 «Ред Булл» стабильно опережал сильно начавший год «Браун», а в 2005-м наибольшего прогресса в середине сезона добился ведомый английским специалистом «Макларен».

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Английский «джокер»


Эдриан Ньюи считается главным гением Формулы-1 последних 20 лет. На его счету 10 Кубков конструкторов, а его автомобили выиграли десятки Гран-при. Первых больших успехов Ньюи добился ещё в «Уильямсе», затем именно он вернул к победам «Макларен», но когда Рон Деннис отказался давать инженеру больше власти, он ушёл в «Ред Булл» — и тот тоже стал выигрывать.

Единственным, кому удавалось сражаться с болидами Ньюи, оставался Росс Браун, однако экс-техдир «Бенеттона» и «Феррари» недавно заявил, что не намерен возвращаться на столь нервную работу. В какой-то момент Ньюи стало некого побеждать, но отставание «Ред Булл» и перемены в правилах изменили мнение специалиста и сегодня он увлечён новым вызовом. Эдриан вновь посвящает команде много времени и даже посетил Гран-при США в Остине, чтобы понаблюдать за работой гоночной бригады в боевых условиях.
В Милтон-Кейнсе считают, что решающим в 2017 году станет то, как эффективно команды будут работать над своими шасси по ходу сезона.

Сейчас в Формуле-1 нет более успешного инженера, чем Ньюи, и ему, как и Россу Брауну, доказывать в «Больших призах» уже нечего. Несколько раз Ньюи был в шаге от того, чтобы завязать с автогонками. Но каким-то чудом мэтр постоянно находит в себе мотивацию. А это значит, что эпоха одного из наиболее ярких и успешных представителей паддока продолжается.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи
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