Новогодние соцсети Формулы-1: «Халк» под ёлкой и пёс Баттона

Выигрывать три года подряд оба титула в Формуле-1 – задача непростая, а потому «Мерседес» в полном составе может отправляться на заслуженные новогодние каникулы с чувством выполненного долга!Вице-чемпионы из «Ред Булл» с присущим им юмором подготовили в благодарность своим фанатам праздничную анимированную открытку с участием своих пилотов.«Форс Индия» обыграла трансфер своего пилота как подарок соперникам из «Рено», презентовав под новогодней ёлкой экипировку «Халка».Легендарная команда не стала размениваться по мелочам — украшением штаб-квартиры «Уильямса», готовящегося отмечать 40-летие, стала экспозиция болидов коллектива.«Торо Россо» явила своим поклонникам видеоролик с визитом на базу команды Санта-Клауса и доставкой подарков для сотрудников коллектива.«Горячий» хэтчбек от Renault Sport — желанный подарок для любого фаната автомобилей, даже если это пилот Формулы-1!В «Заубере» состав пилотов на сезон-2017 пока не назвали, но, судя по всему, определённые персонажи на прицеле у команды есть — опыт управления санями с оленями является преимуществом!Потенциальный гонщик «Мерседеса», а ныне пока финский пилот «Уильямса» предпочитает проводить зимние праздники в кругу семьи.Примеру коллеги следует и новый лидер «Рено» — уют домашнего очага, нарядная ель и праздничное настроение по душе немцу!Пилоту «Хааса» гонок мало — вроде бы сезон Формулы-1 окончен, можно проводить время с семьёй, а вместо этого у француза выступления в «Трофее Андрос»!Завершив карьеру в Формуле-1, чемпион 2009 года предаётся домашним предновогодним радостям — тёплый свитер и верный пёс дополняют уютную обстановку у британца.Вчерашний дебютант Формулы-1 уже вживается в роль пилота одной из команд-лидеров среди незаводских коллективов — француз примерил на себя образ Санта-Клауса коллектива.Судьба шведского гонщика в Формуле-1 не решена, но пилот не горюет по этому поводу, предпочитая в эти праздничные дни проводить время с друзьями и близкими.