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175 лет назад 2016
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Обзор соцсетей пилотов и команд Формулы-1 перед Новым годом
Фото: instagram.com/jensonbutton_22
Текст: Максим Вершинин

Новогодние соцсети Формулы-1: «Халк» под ёлкой и пёс Баттона

Сезон Формулы-1 завершён, но соцсети пилотов и команд в канун Рождества и Нового года вовсе не пустуют, пополняясь интересными фото и видео.
26 декабря 2016, понедельник. 17:30. Авто
Mercedes AMG Petronas Formula One Team
Выигрывать три года подряд оба титула в Формуле-1 – задача непростая, а потому «Мерседес» в полном составе может отправляться на заслуженные новогодние каникулы с чувством выполненного долга!



Red Bull Racing
Вице-чемпионы из «Ред Булл» с присущим им юмором подготовили в благодарность своим фанатам праздничную анимированную открытку с участием своих пилотов.



Sahara Force India F1 Team
«Форс Индия» обыграла трансфер своего пилота как подарок соперникам из «Рено», презентовав под новогодней ёлкой экипировку «Халка».



Williams Martini Racing
Легендарная команда не стала размениваться по мелочам — украшением штаб-квартиры «Уильямса», готовящегося отмечать 40-летие, стала экспозиция болидов коллектива.



Scuderia Toro Rosso
«Торо Россо» явила своим поклонникам видеоролик с визитом на базу команды Санта-Клауса и доставкой подарков для сотрудников коллектива.



Renault Sport Formula 1 Team
«Горячий» хэтчбек от Renault Sport — желанный подарок для любого фаната автомобилей, даже если это пилот Формулы-1!



Sauber F1 Team
В «Заубере» состав пилотов на сезон-2017 пока не назвали, но, судя по всему, определённые персонажи на прицеле у команды есть — опыт управления санями с оленями является преимуществом!



Валттери Боттас
Потенциальный гонщик «Мерседеса», а ныне пока финский пилот «Уильямса» предпочитает проводить зимние праздники в кругу семьи.



Нико Хюлькенберг
Примеру коллеги следует и новый лидер «Рено» — уют домашнего очага, нарядная ель и праздничное настроение по душе немцу!



Ромен Грожан
Пилоту «Хааса» гонок мало — вроде бы сезон Формулы-1 окончен, можно проводить время с семьёй, а вместо этого у француза выступления в «Трофее Андрос»!



Дженсон Баттон
Завершив карьеру в Формуле-1, чемпион 2009 года предаётся домашним предновогодним радостям — тёплый свитер и верный пёс дополняют уютную обстановку у британца.


Эстебан Окон
Вчерашний дебютант Формулы-1 уже вживается в роль пилота одной из команд-лидеров среди незаводских коллективов — француз примерил на себя образ Санта-Клауса коллектива.



Маркус Эрикссон
Судьба шведского гонщика в Формуле-1 не решена, но пилот не горюет по этому поводу, предпочитая в эти праздничные дни проводить время с друзьями и близкими.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Форс Индия Валттери Боттас Дженсон Баттон Маркус Эрикссон Нико Хюлькенберг Ромен Грожан Эстебан Окон
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