«Оскар» на колёсах: главные люди и события Формулы-1

Дебют года: “Хаас”

Триллер года: Пит-стоп Риккардо в Монако

Боевик года: Старт Гран-при России

Комедия года: Три человека на третьем месте в Мексике

Мелодрама года: завершение карьеры Росбергом

Заговор года: против Хэмилтона/против Квята

Дуэль года: Хэмилтон — Росберг

Человек года: Нико Росберг

Герой второго плана: Фернандо Алонсо

Бразильский сериал года: слухи о возвращении Фелипе Массы

В конце 2016 года редакция “Чемпионата” решила второй раз собраться на вручение автогоночного “Оскара”. Голосование вышло напряжённым, к единому мнению прийти удавалось не всегда, а вы можете высказать своё в комментариях.Эстебан Окон, Стоффель ВандорнАмериканская команда ворвалась в Формулу-1 как лихой ковбой на мустанге, покорив всех на стартовых этапах. Приезжая в топ-6 и топ-5,заставил наиболее воодушевлённых думать, что “Хаасу” по силам сцепиться с “Форс Индия” и “Торо Россо”. Реальность оказалась не такой яркой, и постепенно “Хаас” опустился на восьмое место в Кубке конструкторов. Но и это весьма впечатляет в первый год.Гран-при Абу-Даби, последний круг Гран-при Австрии, Гран-при Бразилии, Гран-при Австрии.Пит-стоп “Ред Булл” в Монако можно было бы назвать заодно провалом года — так глупо отнять победу у своего пилота! В “Ред Булл” слишком долго решали, какие шины искать для Риккардо, и Дэн потратил драгоценные секунды, ожидая, пока ему всё же сменят покрышки. Потом была масса оправданий и объяснений, сам Риккардо пережил весьма неприятную неделю, но суть осталась сутью — захватывающий провал.Также называли: оборонительные действия Ферстаппена (в частности в Спа), столкновение “Мерседесов” в ИспанииПервый круг Гран-при России был и комедией, и триллером, и драмой, но больше всего в нём было боевика. Главным кинозлодеем по всем голливудским канонам стал россияниндважды протаранивший. Наказание злодею случилось чуть позже, но это был уже далеко не боевик.столкновение “Мерседесов” в Испании, пит-стоп Риккардо в МонакоСтюарды Гран-при Мексики устроили настоящую чехарду на подиуме: финишировал третьим Ферстаппен, на награждение вышел Феттель, а записали третье место на Риккардо. Всё потому, что сперва Ферстаппен нарушил правила, отбиваясь от Феттеля, а потом сам Себ неправильно поступил с Риккардо. Вот такая круговая заруба.возвращение Массы в боксы в Бразилии, Пит-стоп Риккардо в Монако (его упомянули в трёх номинациях!), уход и слухи о возвращении МассыЕщё один случай, в котором были соблюдены все каноны голливудского кино. На этот раз за основу взяли душещипательную ленту о преодолении и покое. Несколько лет остававшийся в тенинаконец-то вышел из тени, стал чемпионом и тут же объявил о завершении карьеры, пожелав больше времени проводить с семьёй. Так и просится на экран, правда?ничегоЭта номинация разделила редакцию ровно пополам: одна половина утверждала, что нет заговора крупнее, чем попытки помешать Льюису Хэмилтону стать чемпионом; другая уверяла, что “Ред Булл” совсем не просто так избавился от Даниила Квята.Было ли что-то скрытое от глаз хоть в одном из этих случаев — неизвестно, но обе истории тянут на конспирологический триллер.Ферстаппен — Феттель, Ферстаппен — Райкконен, Ферстаппен — Квят и Ферстаппен против всехзаполонил эту номинацию так же, как нашу рубрику “Спорный момент” и все нарезки самых ярких событий сезона. Однако победить Максу не удалось: эксперты не сошлись во мнениях, выбирая его самую яркую борьбу. В итоге наш “Оскар” достался сладкой парочке, бодавшейся за чемпионский титул. Ну, у Макса ещё всё впереди.Макс Ферстаппен, Джеймс ЭллисонЗдесь всё очевидно: долгожданная победа, история о трудоголике, побеждающем более талантливого соперника, красивый уход. Поспорить с Росбергом в 2016 году мог только Ферстаппен — не будь этих двоих, мы получили бы крайне скучный сезон. Росберг смог, Росберг сделал, Росберг заслужил.Карлос Сайнс-младший, Кими Райкконен, Серхио ПересВ этом годубыл тем несгибаемым парнем из кино, который борется даже тогда, когда шансов победить нет никаких. Он дважды завёз “Макларен” на пятое место и ещё семь раз финишировал в очках. Конечно, его итоговое место в топ-10 больше говорит о провале Массы, но факт остаётся фактом —Поворотам карьеры Фелипе Массы в этом сезоне позавидовали бы героини бразильской Фабрики грёз. Ветеран трогательно объявил о завершении карьеры, провёл слёзный этап на “Интерлагосе” и попрощался с Формулой-1 в Абу-Даби.. Как тут не вспомнить истории о потерях памяти и нахождении давно утраченных родственников, лившихся на российские экраны в конце прошлого века?