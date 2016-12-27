Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Формула-1 в 2016-м: новичок «Хаас», триллер Риккардо, заговор против Квята
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

«Оскар» на колёсах: главные люди и события Формулы-1

“Хаас” или Вандорн? Росберг или Ферстаппен? Заговор против Квята или Хэмилтона? Определяем главные события года.
27 декабря 2016, вторник. 13:20. Авто
В конце 2016 года редакция “Чемпионата” решила второй раз собраться на вручение автогоночного “Оскара”. Голосование вышло напряжённым, к единому мнению прийти удавалось не всегда, а вы можете высказать своё в комментариях.

Дебют года: “Хаас”


Также называли: Эстебан Окон, Стоффель Вандорн

Американская команда ворвалась в Формулу-1 как лихой ковбой на мустанге, покорив всех на стартовых этапах. Приезжая в топ-6 и топ-5, Ромен Грожан заставил наиболее воодушевлённых думать, что “Хаасу” по силам сцепиться с “Форс Индия” и “Торо Россо”. Реальность оказалась не такой яркой, и постепенно “Хаас” опустился на восьмое место в Кубке конструкторов. Но и это весьма впечатляет в первый год.

Триллер года: Пит-стоп Риккардо в Монако


Также называли: Гран-при Абу-Даби, последний круг Гран-при Австрии, Гран-при Бразилии, Гран-при Австрии.

Пит-стоп “Ред Булл” в Монако можно было бы назвать заодно провалом года — так глупо отнять победу у своего пилота! В “Ред Булл” слишком долго решали, какие шины искать для Риккардо, и Дэн потратил драгоценные секунды, ожидая, пока ему всё же сменят покрышки. Потом была масса оправданий и объяснений, сам Риккардо пережил весьма неприятную неделю, но суть осталась сутью — захватывающий провал.

Боевик года: Старт Гран-при России


Также называли: оборонительные действия Ферстаппена (в частности в Спа), столкновение “Мерседесов” в Испании

Первый круг Гран-при России был и комедией, и триллером, и драмой, но больше всего в нём было боевика. Главным кинозлодеем по всем голливудским канонам стал россиянин Даниил Квят, дважды протаранивший Себастьяна Феттеля. Наказание злодею случилось чуть позже, но это был уже далеко не боевик.

Комедия года: Три человека на третьем месте в Мексике


Также называли: столкновение “Мерседесов” в Испании, пит-стоп Риккардо в Монако

Стюарды Гран-при Мексики устроили настоящую чехарду на подиуме: финишировал третьим Ферстаппен, на награждение вышел Феттель, а записали третье место на Риккардо. Всё потому, что сперва Ферстаппен нарушил правила, отбиваясь от Феттеля, а потом сам Себ неправильно поступил с Риккардо. Вот такая круговая заруба.

Мелодрама года: завершение карьеры Росбергом


Также называли: возвращение Массы в боксы в Бразилии, Пит-стоп Риккардо в Монако (его упомянули в трёх номинациях!), уход и слухи о возвращении Массы

Ещё один случай, в котором были соблюдены все каноны голливудского кино. На этот раз за основу взяли душещипательную ленту о преодолении и покое. Несколько лет остававшийся в тени Льюиса Хэмилтона наконец-то вышел из тени, стал чемпионом и тут же объявил о завершении карьеры, пожелав больше времени проводить с семьёй. Так и просится на экран, правда?

Заговор года: против Хэмилтона/против Квята


Также называли: ничего

Эта номинация разделила редакцию ровно пополам: одна половина утверждала, что нет заговора крупнее, чем попытки помешать Льюису Хэмилтону стать чемпионом; другая уверяла, что “Ред Булл” совсем не просто так избавился от Даниила Квята.

Было ли что-то скрытое от глаз хоть в одном из этих случаев — неизвестно, но обе истории тянут на конспирологический триллер.

→Долой чемпиона: как “Мерседес” сговорился против Хэмилтона

Дуэль года: Хэмилтон — Росберг


Также называли: Ферстаппен — Феттель, Ферстаппен — Райкконен, Ферстаппен — Квят и Ферстаппен против всех

Макс Ферстаппен заполонил эту номинацию так же, как нашу рубрику “Спорный момент” и все нарезки самых ярких событий сезона. Однако победить Максу не удалось: эксперты не сошлись во мнениях, выбирая его самую яркую борьбу. В итоге наш “Оскар” достался сладкой парочке Хэмилтон — Росберг, бодавшейся за чемпионский титул. Ну, у Макса ещё всё впереди.

Человек года: Нико Росберг


Также называли:Макс Ферстаппен, Джеймс Эллисон

Здесь всё очевидно: долгожданная победа, история о трудоголике, побеждающем более талантливого соперника, красивый уход. Поспорить с Росбергом в 2016 году мог только Ферстаппен — не будь этих двоих, мы получили бы крайне скучный сезон. Росберг смог, Росберг сделал, Росберг заслужил.

Герой второго плана: Фернандо Алонсо


Также называли: Карлос Сайнс-младший, Кими Райкконен, Серхио Перес

В этом году Фернандо Алонсо был тем несгибаемым парнем из кино, который борется даже тогда, когда шансов победить нет никаких. Он дважды завёз “Макларен” на пятое место и ещё семь раз финишировал в очках. Конечно, его итоговое место в топ-10 больше говорит о провале Массы, но факт остаётся фактом — Нандо сделал чуть больше, чем мог.

Бразильский сериал года: слухи о возвращении Фелипе Массы


Также называли: Гран-при Бразилии

Поворотам карьеры Фелипе Массы в этом сезоне позавидовали бы героини бразильской Фабрики грёз. Ветеран трогательно объявил о завершении карьеры, провёл слёзный этап на “Интерлагосе” и попрощался с Формулой-1 в Абу-Даби. А теперь может вернуться. Как тут не вспомнить истории о потерях памяти и нахождении давно утраченных родственников, лившихся на российские экраны в конце прошлого века?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Хаас Ф-1 Даниил Квят Даниэль Риккардо Льюис Хэмилтон Нико Росберг Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
27 декабря 2016, вторник
15:40 Маркелов: скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2
15:27 «Манор» отчитался о прибыли в € 51 млн за 2015 год
14:59 Хэмилтон: в картинге родители других детей призывали меня уйти
14:45 Магнуссен: Вандорну очень повезло с моментом прихода в «Макларен»
13:58 Хорнер озадачен критикой в адрес Ферстаппена
13:17 Абитебуль осторожен с прогнозами относительно нового мотора «Рено»
12:55 Алекс Йонг: Мик Шумахер имеет потенциал, чтобы продолжить дело отца в Ф-1
12:05 Карякин: вторая неделя на «Дакаре» даётся легче первой
11:04 Кобаяси желает в будущем комбинировать выступления в WEC с гонками в Формуле-Е
10:37 Халид Аль-Кассими готов к дебюту на «Дакаре»
00:30 Вольф: команда Формулы-1 состоит не только из двух пилотов
26 декабря 2016, понедельник
23:27 Объявлены имена послов Гран-при Азербайджана Формулы-1
22:53 Ginetta построит машину для выступления в LMP1
21:38 Ферстаппен: Вильнёв сравнил меня с Шумахером, потому что не смог с ним бороться
20:17 «Ситроен» не исключает прихода Ожье в команду в будущем
19:12 Сайнс-мл.: то, что моя форма улучшилась после ухода Ферстаппена, — совпадение
18:45 Вольф: если Мик Шумахер хорошо выступит в Формуле-3 — «Мерседес» это заметит
17:55 Хюлькенберг: надеюсь, болид «Рено»-2017 сразу будет лучше машины 2016 года
17:32 Госс: переход в «Макларен» сделал большое дело для репутации Баттона
17:01 Альфонсо Селис нацелился на место боевого пилота Ф-1 в 2018 году
16:02 Вандорн: я был готов к Ф-1 уже начале 2016 года
15:23 Russian Time готова отправить всем болельщикам новогодние открытки
13:24 Райкконен: «Феррари» страдает из-за неспособности бороться за титул
12:54 Риккардо: шумиха вокруг Ферстаппена может быть полезна для моей репутации
11:58 Риккардо: мотивированный «Ред Булл» лучше «Мерседеса»
11:27 Мик: машина «Ситроена» на 2017 год — это совсем другой зверь
10:15 Организаторы «Дакара» представили тизер к ралли-марафону 2017 года
00:56 Сайнс-младший: вопрос о моём уходе из «Торо Россо» даже не поднимался
25 декабря 2016, воскресенье
23:22 «КАМАЗ-мастер» представил фильм об истории команды
22:27 Карякин: сложно говорить о целях на «Дакар»-2017
21:22 Херберт предложил проводить разные гонки для чемпионата команд и пилотов Ф-1
21:19 Риккардо: уверен, что смог бы победить Хэмилтона, выступай мы в одной команде
20:21 Маркес считает Виньялеса своим главным соперником в сезоне-2017
19:41 Росси: наши отношения с Лоренсо разрушились в 2015-м и не стали лучше
18:32 Формула-1 подшутила над Фернандо Алонсо
17:28 Палмер: надеюсь, «Рено» сделает самый большой шаг в 2017 году
16:01 У пилотов M-Sport будут разные ливреи в 2017 году
15:08 Кауэлл: в работе над моторами Формулы-1 можно добиться ещё большего прогресса
14:52 Браун: нынешние результаты «Мерседеса» закладывались в конце 2011 года
14:13 Россиянин Троицкий поедет в Euroformula Open в 2017 году
13:45 Икс: Вандорну нужно помнить, что Алонсо — его злейший враг
13:07 Вольф: я хотел бы, чтобы Росси и Ожье протестировали наш болид
12:36 Хорнер: Риккардо для Ферстаппена как старший брат
11:41 Уэббер: за свою карьеру я сделал тысячу ошибок
10:41 Тост: команды не должны тратить по € 450 млн в год
Все новости RSS
Какого пилота нужно брать "Мерседесу" вместо Росберга?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+