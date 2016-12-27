«На балконе в Баку тряслась бабушка — надеюсь, с ней всё хорошо»

«Минимальный прогресс — с 26-го места на третье»
— Третье место в командном зачёте, четвёртое и десятое — в личном. Вы довольны?
Светлана Стрельникова: Я считаю, сезон для команды получился достаточно успешным. Не идеальным — был бы идеальным, мы бы завоевали в чемпионате кубок за первое место, а не за третье — но успешным. Вполне реально было получить второй результат. Поэтому слегка огорчены, но довольны. Есть над чем работать, что улучшить, но команда и пилоты отработали достаточно сильно.
Артём Маркелов: Для меня сезон сложился продуктивно, я для себя выучил довольно много и готов показать сильный результат в 2017 году. В последней гонке в Абу-Даби я держался на уровне лидеров и даже прессинговал их, создавал давление. Так что всё реально, всё зависит от меня.
— Артём, можно сказать, что по ходу сезона у вас бывали и взрывы, и менее успешные выступления. Согласны, что не хватает стабильности?
А.М.: Считаю, к концу года мы минимизировали ошибки, так что в следующем году их должно стать ещё меньше. Да, после Монако бывали и мои ошибки, и командные, так что всё сложилось не так успешно, как на первых трёх этапах. Думаю, вполне реально провести весь следующий чемпионат так же, как три первые гонки в нынешнем.
— Последовавшие ошибки не связаны с каким-то давлением, появившимся после выхода в лидеры чемпионата?
А.М.: Нет. С чем? Я уже сказал про это — были ошибки, которые потом удалось минимизировать. Но я уже скатился до 10-го места в общем зачёте.
— Зато к концу года добились некоторого прорыва в квалификации, не так ли?
С.С.: Ну да, некоторого — с 26-го места на третье! (Смеётся.) Небольшой такой прогресс. Минимальный, можно сказать. Если серьёзно, то это гигантский шаг.
А.М.: Добивались этого все три года. Главные составляющие прогресса — концентрация, долгая работа со своей головой. В общем, работа над собой. Хорошо поработал — есть результат. Головой пришёл к этому.
С.С.: Неправильно говорить только о квалификации: в гонках тоже теперь гораздо меньше ошибок, меньше поломанных носов. Ведь как раньше было? Старт — «Ой, у Артёма нос повреждён. Да ладно, он уже привык с таким ездить. Нормально едет, не будем менять».
А.М.: В прошлом году было ощущение: чем хуже состояние машины, тем лучше я еду.
— Главное воспоминание о сезоне — победа Артёма в Монако…
А.М.: Мы стартовали с 15-го места и сумели выиграть. Даже когда я финишировал, то не сразу понял, что стал первым! Когда я только выехал с пит-лейна после пит-стопа, то увидел сзади машину «Рейсинг Инжиниринг», но подумал, что это Кинг, а не Нато. Я пытался оторваться на первом круге и думал, что еду где-то третьим-четвёртым. Финишировал, и после первого поворота мне начали что-то кричать по радио. Я успел посмотреть на табло, которое висит внутри первого поворота, и увидел, что нахожусь на первом месте! Мягко говоря, не ожидал этого и сначала не поверил. Потом посмотрел на ещё одно табло — и там то же самое.
С.С.: Гонка была очень нервной, но в конечном счёте всё зависит от пилота. Если видно, что гонщик не стирает резину и круг за кругом едет быстрее всего пелотона, то понятно, что тактика строится, исходя из этого. Мы Артёму не говорили, что он первый. Вы могли это заметить: пару раз до пит-стопа он атаковал очень сильно, его неплохо так подзанесло. Все на командном мостике сидели и решали: говорить или нет, что Артём поднялся так высоко. Но ограничивались информацией: «Отлично едешь, всё хорошо».
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Фото: GP2 Series
Артём Маркелов празднует победу в Монако
— Когда мы в прошлый раз беседовали, то вы рассказывали, что Артём очень долго не мог постичь секреты Монако. А как вам далась уличная трасса в Баку?
А.М.: Мне она очень понравилась. Очень скоростная, и там есть специфические моменты, где можно отыграть время. А за счёт точки DRS можно всю гонку держаться вторым и обогнать на последнем круге! Вокруг красиво. Правда, я видел на одном балконе бабушку, которая смотрела на гонки и тряслась — надеюсь, с ней ничего не случилось к концу уик-энда!
Узкий восьмой поворот? Далеко не всегда испытываешь чувства, как в этом месте! Ты проходишь в его в считаных сантиметрах от стены, тут нельзя зайти чуть уже или чуть шире — траектория одна-единственная. Похоже на ситуацию на парковке, когда кто-то к тебе притёрся и ты еле-еле выезжаешь. Разница с Монако в том, что там нет акцента на один поворот, а в Баку трасса в целом скоростная, но есть вот такое узкое место.
«Russian Time по силам стать чемпионом»
— Вопрос от читателя vitalypankov. Что мешает в моносерии взять и разодрать всех соперников? Russian Time едет хорошо и временами заставляет гордиться (спасибо за Монако!), но почему мы не «Према»?
С.С.: Я думаю, так-то всего хватает. Нужно чуть побольше везения, поменьше ошибок — и всё будет хорошо. У нас сложилась хорошая команда, нам по силам стать чемпионам.
— Футбольный тренер Леонид Слуцкий после матча Лиги чемпионов сказал, что «Бавария» — это космос. «Према» — не космос?
С.С.: Нет. Это сильная команда. Во-первых, «Према» взяла инженеров «АРТ», а ещё, по-моему, одного из инженеров «Феррари». Плюс у них было два сильных пилота. На 2017-й они взяли двух новичков, и это повышает шансы всех конкурентов.
— В Формуле-1 сейчас активизировался трансферный рынок инженеров — Лоу, Эллисон, Симондс… А как с этим в GP2?
С.С.: У нас всё это более тихо. Да, мы узнаём о перестановках, но не так быстро. Например, ты можешь подписать контракт с «АРТ», а потом узнать, что их главный инженер ушёл. И вот есть у команды настройки по всем трассам, симулятор, хорошая база, но всё равно на некоторых трассах получаются откровенные провалы, ошибки. А в конце — раз, и они снова поехали, не догнать. До конца непонятно, из-за чего были ошибки в середине сезона.
У Гасли тоже было много ошибок поначалу… И у нас были. Впрочем, если бы мы все были идеальны, то вряд ли на это было бы интересно смотреть. А вообще у нас всё очень быстро меняется. Два года назад Артёму и Митчу Эвансу задавали вопрос, в какой команде GP2 они хотели бы ехать, если бы не существовало Russian Time. Оба ответили, что в «ДАМС» хотели бы попробовать. Сейчас такого желания не возникает, хотя перед началом сезона казалось, что Линн станет одним из претендентов на чемпионство.
— С Эвансом общаетесь? Он не жалеет, что сменил команду? Ко всему прочему, у вас такая душевная обстановка.
А.М.: Вроде говорил, что жалеет.
С.С.: Ну, у них тоже должна быть душевная обстановка: полно еды — KFC всё-таки! Вообще, их слабые результаты — это странно. Год назад «Кампос» обошёл нас в чемпионате, в этом наверняка получил хорошее финансирование от KFC, однако провалился. Вспоминаю, как в 2015-м мы совсем не попали с настройками перед квалификацией в Сильверстоуне — получались две «деревянные» машины, и Митч занял 15-е место. Он просто рыдал в боксах, говорил, что это его худшая квалификация в карьере. В этом году 15-е место в квалификации уже являлось для него успехом! Ну, мы не злорадствовали над ним.
— На место Эванса пришёл Марчьелло, но в следующем году он в GP2 не останется. Насколько команда довольна сотрудничеством с Раффаэле? Так понимаем, к нему возникали определённые вопросы?
С.С.: Вопросов не возникает, только если пилот первый! А в этом сезоне даже к победителю были вопросы: Гасли тоже допускал потрясающие ошибки. У Марчьелло получались достаточно сильные квалификации, однако и там он становился третьим-четвёртым, но никогда — первым, хотя машина позволяла бороться за поул. Опять же, если четыре-пять раз за год ты лидируешь перед последними кругами, но затем тебя обходят, то очевидно, что вопросы будут. Пока лидируешь — большой молодец. Пропускаешь — не молодец.
— Такие проблемы в конце гонок — это неумение работать с резиной?
С.С.: В большинстве случаев — да, убивалась резина.
А.М.: У меня вот наоборот — с шинами были проблемы в квалификации, а не в гонке.
С.С.: Мы ещё смеялись из-за похожих фамилий: давайте «итальянский» Маркелов будет квалифицироваться, а русский – гоняться.
— Сильно расстроились, когда уже после финальной гонки в Абу-Даби узнали, что Марчьелло всё-таки проиграл третье место Сироткину?
С.С.: Я — очень сильно. Мы сами узнали позже всех: я вообще уже вечером на награждении, когда из зала вызвали Сергея, а не Раффаэле. Просто сразу после гонки все пошли заниматься своими делами, и я не знала информации про быстрейший круг. Что ж, расстроилась. Но скажем честно: последнюю гонку Сироткин провёл сильнее. Одни ломились вперёд, а другие ехали как-то неуверенно.
— Когда определитесь, кто станет напарником Артёма вместо Марчьелло?
Фото: GP2 Series
Награждение Russian Time по окончании сезона
С.С.: До первых тестов в марте точно решим. Шорт-лист есть, работаем. Работавший с нами на тестах в Абу-Даби Джордан Кинг тоже в него входит, но не только он.
«Тренер говорит, что мой стиль похож на Джима Кларка»
— Артём, вопрос от читателя damon87. Представьте, что гоняетесь со своим близким родственником. В последней гонке только победа принесёт ему титул, а вам с турнирной точки зрения уже ничего не надо, как и вашей команде. Он лидирует, вы идёте на втором месте, но явно быстрее него. Будете атаковать?
А.М.: Если мы едем в одной команде, то я остался бы вторым. А если он не из нашей, то, конечно, обогнал бы. Зачем отдавать титул, если он из другой команды? Правда, уточняющий вопрос — а кто бы взял титул, если бы не он? Тут уже такая многоходовочка!
— К слову, о многоходовочках. Как вам тактика Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби, когда он тормозил Росберга в борьбе за титул, но угрожал двойному подиуму «Мерседеса»? Тут интересны мнения гонщика и руководителя команды.
С.С.: Так бывает. Помните, как в Монако «Заубер» просил одного пилота пропустить другого, а дело кончилось столкновением? Даже команда что-то просит, всё равно гонщики сами решают, подчиняться или нет.
А.М.: Думаю, это был правильный ход со стороны Хэмилтона. Что касается командной тактики, то у нас с Марчьелло был случай в Спа. Я шёл быстрее него, но Раффаэле отказался меня пропустить. Хотя если бы я больше никого не опередил, то вернул бы позицию.
С.С.: Марчьелло сказал, что борется за чемпионство, а если пропустит Артёма, то и остальные его обойдут. Так что всё равно у человека в голове что-то происходит, что-то щёлкает. Команда может быть довольна или недовольна, начинается детский сад, но всё равно решение за пилотом. Пусть даже потом все гоночные ситуации разбираются. Когда Раффаэле только вылез из машины, то считал, что был прав, но потом поменял своё мнение. Ему разъяснили, почему решение об обмене позициями было бы лучше. Вот так мы потихонечку теряли очки, а с ними и шансы на первое место в командном зачёте.
— Насколько у Артёма и Раффаэле похожи гоночные стили?
С.С.: Нередко бывало, что они вылезали из одинаково настроенных машин, однако один говорит про избыточную поворачиваемость, а другой — про недостаточную!
А.М.: У меня, к счастью, обычно возникала недостаточная, то есть проблема с передними колёсами. Слава богу, что так, а иначе была бы проблема с износом шин. Это зависит от гоночной школы, скажем так. Тренер по пилотажу Роб Уилсон говорит, что мой стиль похож на то, как ездил Джим Кларк. Уилсон занимался с Райкконеном, Росбергом, Массой, Хюлькенбергом… К нему ездят все! Мы с ним продолжаем проводить уроки, на которых он объясняет, как пройти круг быстрее всего и с наименьшим износом резины, но я не хочу раскрывать все секреты.
Фото: Евгений Кустов, "Чемпионат"
Светлана Стрельникова и Артём Маркелов с трофеями
«Скоро в Формуле-1 15-летние поедут»
— Эванс и Марчьелло покидают GP2, в Формулу-1 не попадут и ищут себе место где-то ещё. Артём, к вам традиционный вопрос от читателя kenas — а вы куда, если до Ф-1 дойти не удастся?
А.М.: Скорее всего, в «24 часа Ле-Мана».
С.С.:Может быть, попробуем совместить уже в 2017 году — если получится. Даты Баку и Ле-Ман разнесли не так давно — понятно, что до этого момента никаких вариантов в принципе не рассматривалось. Так что идея есть, но она неокончательная, непроработанная. Самый реальный вариант — LMP2, чтобы было ближе к «формулам».
— Скоро в LMP1 «СМП Рейсинг» появится…
С.С.: Никогда не говори никогда, но на данный момент никаких переговоров не было.
— Предстоящий сезон точно станет для Артёма последним в GP2?
А.М.: Скорее всего. Выиграем и уйдём! Цель остаётся прежней.
— В этом году зимой на гонки в Новую Зеландию поедете?
А.М.: Хватит, я уже слишком стар (смеётся). Вообще, после новозеландских машин очень странно опять садиться в большую машину GP2. Совершенно разные вещи, и стиль вождения немножко сбиваются.
С.С.: То же самое с Формулой-Е — мы её обсуждали с Митчем. Очень тяжёлая машина, и она совсем другая по вождению.
— Артёму Формула-Е не нравится?
С.С.: Никто не знает, как всё сложится.
— А вот Артём отрицательно качает головой!
С.С.: Ну как сейчас можно говорить — «ни в коем случае»? Артёму всего 22 года. Кто знает, какой в будущем станет Формула-Е. Вдруг она будет суперскоростной.
— Сейчас появилась тенденция, что гонщики приходят в Формулу-1, минуя GP2, сразу из Формулы-3 — Ферстаппен, теперь Стролл. Получается, ваша серия теряет статус необходимой ступеньки на пути к Ф-1?
А.М.: Ну, если у тебя есть 80 миллионов долларов, то можно и из картинга перейти! А так получается, что один заскочил, и сейчас пойдёт по нарастающей. Стролл, на очереди Мазепин, ещё кто-то… Скоро 15-летние в Формуле-1 поедут.
С.С.: Но ведь посмотрите, что сейчас делает «Мерседес». Рассматривают ли они много молодых пилотов на замену Росбергу? То же самое у «Уильямса» на случай замены Боттасу. О чём это говорит: хорошо, ты скачешь по ступенькам вверх и из детского сада попадаешь сразу в университет, но нет обучения работе с машиной, нет работы над ошибками. В итоге эти ошибки будут происходить уже на уровне Формулы-1. Да, Макс за счёт таланта быстро учится и допускает меньше ошибок, но для всех в целом это не сработает.
— Мы с вами упомянули KFC. Недавно читал слух, что их индонезийское подразделение может перейти в Формулу-1 и чуть ли не купить «Манор». Насколько это реально? Денег хватит?
С.С.: Я много раз слышала, что папа Джелала хочет купить, например, «Торо Россо». Такие слухи постоянно ходят. Думаю, денег хватит. Например, весь этап GP2 в Малайзии финансировала KFC.
А.М.: Я бы заехал сейчас за «баскетом» крыльев! С весом проблем нет: если тренируешься, то всё нормально. Я вешу с обмундированием 73 килограмма, хотя в Абу-Даби недавно набрал несколько!
«Не знаю, как действует мельдоний»
— Будет ли Russian Time представлена в Формуле-1? (Вопрос от 11111brat)
С.С.: (Берёт открытку, на которой изображены 16 сотрудников команды, два пилота и сама Светлана, и начинает составлять в два ряда порядка 20 таких открыток). Вот когда наша команда будет выглядеть вот так, то можно будет говорить о Формуле-1! Были бы вторым «Манором». Ну, вы понимаете, что это совсем другой масштаб. Нужно и ресурсы, и время, чтобы сколотить команду. Мало просто купить базу и так далее — нужно собрать людей, которые будут собирать автомобиль или хотя бы покупать его части, как «Хаас». Потом нужно будет отобрать инженеров, которые начнут работать с уже построенной машиной. Это огромный долгосрочный проект, и пока мы его не планируем.
— Этапа GP2 в Сочи в ближайшие годы можем не ждать?
Фото: Евгений Кустов, "Чемпионат"
Russian Time «собирает» состав для Формулы-1
С.С.: Похоже, да, и нам грустно по этому поводу. Очень много людей спрашивает, почему мы туда больше не приезжаем. У нас в Сочи всегда было много гостей, с болельщиками общались. У нас ведь более открытый чемпионат, чем Формула-1.
— Читатель kenas просит подробно рассказать об инженерном составе команды.
С.С.: В основном это британцы, также есть сотрудники из Новой Зеландии, Австрии, Испании, Италии и Ирландии. В прошлом году у нас были французы, бельгийцы. Наш мир GP2 маленький, так что если ты ищешь нового сотрудника — скажем, инженера — то желательно, чтобы он уже был опытным. Вот у Артёма в этом году появился инженер, прежде не работавший в GP2 — у него был опыт в GP3, Мировой серии «Рено» и новозеландской серии «Тойоты».
— Виталий Петров недавно рассказывал, как инженеры просили его объяснить, что говорит по радио Виктор Шайтар, который в тот момент матерился по-русски. У вас бывали такие забавные моменты?
С.С.: Нет, такого нет. Но Артём со своим инженером получил награду за лучшие радиопереговоры. Перед гонкой в Сильверстоуне ему инженер напевал мелодию из «Звёздных воин» ровно в момент, когда показывали стартовую решётку!
— Традиционный вопрос от kenas — а как в вашу команду попасть инженеру из России?
С.С.: Нужно закончить один из автоспортивных колледжей или институтов в Европе. Обычно путь такой: ты где-то учишься и обращаешься в команду с предложением летом помочь на базе. Понятно, что на гонки тебя сразу не возьмут. Ты понимаешь, что это такое, и уже дальше начинаешь двигаться вперёд. Но, конечно в первую очередь руководитель всегда предпочтёт человека, у которого уже есть опыт работы с нынешней машиной — это будет важно во время гоночного уик-энда. Российские МАДИ, МАИ? Увы, там нет именно автоспортивного уклона, а без этого ничего не получится. В России нет институтов, заточенных на гонки.
А.М.: У меня в Формуле-3 был русский механик, который и часть инженерной работы выполнял. Он лет 10 жил в Германии.
— Напоследок такие вопросы вразнобой. В этом году печальную знаменитость обрёл мельдоний. Насколько он был бы полезен в кольцевых гонках?
Фото: GP2 Series
Russian Time в Абу-Даби
А.М.: Честно, даже не знаю, как он действует. Говорите, с его помощью быстрее восстанавливаешься? Про бананы тоже так говорят, но что-то не помогает после спортзала! Вообще, нас в GP2 очень выборочно проверяют. Меня за три года — ни разу. Но однажды видел, как после Суперкубка «Порше» позвали на контроль всех призёров.
— Ваш любимый фильм про гонки?
А.М.: Документальный фильм про Сенну хороший. Rush про Лауду и Ханта сделали слишком нереалистичным — с расчётом на людей, которые в принципе не разбираются в гонках.
С.С.: Ну, нет, для таких людей фильм сделал Сталонне! Когда его смотрели, то все кричали: «Так быть не может!» Когда гонщики берут шоу-кары и начинают ехать по улицам города, переговариваясь друг с другом, когда болиды улетают через ограду в озеро…
— Артём, как у вас с личной жизнью? Удаётся на неё найти время?
А.М.: Ничего не удаётся! (Смеётся.) Сейчас никаких постоянных отношений нет.
— Может, в паддоке кого-то найти? У вас в команде работала девушка…
С.С.: Она отвечала за данные. Кстати, вышла замуж за инженера, вместе с которым работала. Они познакомились ещё до работы в Russian Time, вместе переходили из команды в команду, сейчас у нас уже не работают, но в этом октябре пригласили нас на свадьбу. Он – бельгиец, она – француженка.
— Напоследок просьба что-то пожелать читателям «Чемпионата».
С.С.: Желаю всем счастливого Нового года, чтобы было побольше радостных дней. Желаю иметь много интересных занятий и увлечений — чтобы то, чем вы занимались, приносило вам удовольствие. И обязательно встретить Новый год с друзьями и семьёй, с теми, кто вам дорог. Не болеть и побольше улыбаться!
А.М.: Могу только присоединиться!
P.S. Как и обещали, Светлана и Артём выбрали вопросы читателей, которые им понравились больше всего. Таковыми стали вопросы kenas про инженерный состав Russian Time и damon87 про атаку на родственника. Просим победителей написать на ek(a)rambler-co.ru, прислав свои почтовые адреса, чтобы получить приз от команды!
В беседе принимали участие Светлана Амеличкина и Александр Токмаков.