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175 лет назад 2016
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Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
Текст: Максим Вершинин

Россия в мировом автоспорте: очки, победы, но не титулы

В 2016 году российские гонщики и команды активно участвовали в различных гоночных сериях по всему миру — кто и чего добился?
28 декабря 2016, среда. 12:00. Авто

FIA Formula 1 Championship: второй подиум Квята


До своего перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо» Даниил успел завоевать ещё один подиум в Формуле-1, став самым успешным россиянином в чемпионате мира. Правда, почти тут же последовало «понижение в звании» и сложный период. И всё же Квят отметился первым для себя и для команды быстрым кругом в гонке. Как итог — 14-е место в личном зачёте с 25 очками.

FIA World Endurance Championship: с победами, но без титулов


В 2016 году россиянам в марафонских гонках не очень-то везло. G-Drive Racing хоть и выиграла три последних этапа, взяла два третьих места и одно второе в «24 часах Ле-Мана», но это, вкупе с техническими проблемами, не позволило Роману Русинову и коллективу подняться выше третьего места в личном зачёте. SMP Racing и вовсе завоевала только один подиум, правда, на кольце «Сартэ», так что команда заняла шестое и восьмое места в командном трофее, а Кирилл Ладыгин, Виталий Петров и Виктор Шайтар стали девятыми среди пилотов.

GP2 Series: русские побеждают!


Молодёжная моносерия GP2 Series в 2016 году порадовала российских фанатов. Да, к сожалению, Сергею Сироткину взять титул после невероятного дебюта год назад не удалось, но пилот ART Grand Prix выиграл две гонки и ещё шесть раз поднимался на подиум, попутно взяв несколько поул-позиций и показав быстрейшие круги. Артём Маркелов также был неплох, выиграв первую для себя гонку и сразу в Монако! Кроме того, на счету гонщика Russian Time ещё один финиш на подиуме.

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Formula V8 3.5 Series: два россиянина — и оба побеждают


В старой серии под новым названием сезон-2016 провели два пилота. Егор Оруджев в составе Arden Motorsport проехал весь чемпионат, став с пятью победами и двумя подиумами третьим по итогам борьбы. Матевос Исаакян участвовал в нескольких гонках за SMP Racing и одержал одну победу и завоевал один призовой финиш.

В рамках этого материала охватить выступление всех россиян в зарубежных гонках мы не смогли, да и не ставили такой цели. Увы, в 2016 году присутствие наших пилотов в мировом автоспорте оказалось чуть скромнее, чем год назад. Причин тому много, но хочется надеяться, что в сезоне-2017 наш триколор будет более активно представлен на трассах, тем более на подиумах.

GP3 Series: двое в «очках»


В GP3 Series у наших соотечественников дела идут хуже, чем в старшей серии. За весь чемпионат Матевосу Исаакяну, стартовавшему за Koiranen GP, удалось пробиться в очковую зону всего четыре раза. Константин Терещенко (Campos Racing) размочил счёт только на финальном этапе, в обеих гонках набрав зачётные баллы. В этой серии не то что о победах, а пока даже о подиумах россиянам мечтать рано.

World Touring Car Championship: есть победы «Весты»!


Заводская команда Lada в сезоне-2016 завоевала шесть подиумов, и это не считая трёх побед, среди которых обе выигранные гонки на домашнем этапе на Moscow Raceway! Голландец Ники Катсбург в личном зачёте стал седьмым, итальянец Габриэле Тарквини — девятым, а француз Хьюго Валан завершил чемпионат на 12-й строчке протоколов. Казалось, в 2017-м с уходом непобедимого «Ситроена» можно будет замахнуться на титул, но в итоге российский автопроизводитель свернул свою программу в мировом туринге, что привело и к отмене российского уик-энда серии в Подмосковье.

FIA World Rallycross Championship: возвращение Тимерзянова на подиум


После создания мирового первенства по ралли-кроссу у Тимура Тимерзянова дела идут не лучшим образом. Однако в 2016 году россиянин смог вернуться на подиум, пусть и не по итогам всего сезона, но хотя бы на этапе в Барселоне — третье место на фоне абсолютно «сухого» по количеству финишей в топ-3 чемпионата образца 2015-го служат небольшим утешением и надеждой на то, что всё наладится. Если, конечно, наш гонщик продолжит карьеру в этой серии в следующем сезоне.

Verizon IndyCar Series: поул и подиум Алёшина


Возвращение Михаила Алёшина в американскую серию оказалось весьма успешным — за прошедший сезон россиянин из Schmidt Peterson Motorsports пять раз финишировал в топ-10, в двух гонках отметился максимальным количеством кругов во главе пелотона, но, что ещё приятнее, смог завоевать один подиум (второе место в Пенсильвании) и там же выиграл квалификацию. Показать более высокие результаты помешало банальное невезение и зачастую поведение соперников.


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TCR International Series: четыре победы и два подиума у России


В новой кузовной серии, активно набирающей обороты, дела у российских гонщиков идут лучше, чем в молодёжных моносериях GP2 и GP3. Сергей Афанасьев счёт победам в 2016-м не открыл, но на своём SEAT Leon TCR приехал однажды на подиум и 15 раз оказывался в очковой зоне. Михаил Грачёв был успешнее — за рулём Honda Civic TCR ему удалось не просто пять раз набрать очки (ещё один результативный финиш был на Volkswagen Golf TCR), но и выиграть четыре гонки на четырёх разных трассах и единожды финишировать вторым! Блестящий результат, учитывая сверхвысокую конкуренцию в чемпионате.

European Rally Championship: Лукьянюк — вице-чемпион


В чемпионате Европы по ралли россияне играют важную роль, если речь идёт об экипаже Алексея Лукьянюка. Гонщик полюбился поклонникам своим зрелищным и результативным пилотажем, который в 2016 году принёс ему две победы (ещё одна в ERC2) и два вторых места, а вместе с ними и титул вице-чемпиона серии. Увы, если бы не проблемы с бюджетом, помешавшие проехать все этапы, и не технические сложности вкупе с ошибками в пилотаже, не давшие добиться успеха на отдельных гонках, то и титул мог бы оказаться у россиянина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Russian Time Артём Маркелов Виталий Петров Михаил Алёшин Сергей Сироткин ERC GP2 GP3 IndyCar TCR WEC WTCC
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