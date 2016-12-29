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175 лет назад 2016
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Михаэль Шумахер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Три года борьбы: хроника восстановления Михаэля Шумахера

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах. Вспоминаем третий год борьбы Красного Барона за свою жизнь.
29 декабря 2016, четверг. 11:00. Авто
Ровно три года назад из швейцарских Альп донеслась шокирующая новость: Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах, получил черепно-мозговую травму и находится в коме в одном из местных госпиталей. Спустя какое-то время врачи вывели немецкого гонщика из состояния комы, однако с тех пор практически никакой информации о здоровье «Красного барона» не поступало. На сегодня лишь известно, что Шумахер жив, но по-прежнему не может стоять без посторонней помощи и вернуться к полноценной жизни ему поможет только чудо.

Вспоминаем хронику третьего года борьбы Михаэля за свою жизнь.

***

В конце декабря 2015 года французские СМИ сообщили, что семья Шумахера тратит на лечение Михаэля € 500 тыс. в месяц. По информации Le Parisien, родственники семикратного чемпиона даже выставили на продажу коллекционную «Феррари» FXX стоимостью € 11,2 млн. Правда, позже появились и другие данные по тратам на лечение, но правды всё равно никто не скажет.
Здоровье Шумахера никогда не было делом одной только Формулы-1 — это трагедия для всего мира.

Беспокоиться о благосостоянии семьи Шумахер пока рано. Всё та же Le Parisien сообщила, что за 20 лет в Формуле-1 Михаэль заработал € 715 млн, а по информации In Auto News, Шумахер по-прежнему входит в число богатейших жителей Швейцарии, связанных со спортом.

Здоровье Шумахера никогда не было делом одной только Формулы-1 — это трагедия для всего мира. В середине января 2016-го президент ФИА Жан Тодт и многолетний лидер той «Феррари», которую Шумахер привёл к успехам начала нулевых, заявил, что за здоровье Михаэля молится даже папа римский. «Все знают, как для меня близок Михаэль. Он является частью моей семьи. Я попросил папу Франциска, если он сам пожелает, помолиться за Михаля, и он с радостью согласился. Франциск знает Шумахера и слышал об инциденте с ним», — рассказал в одном из интервью француз.

Несмотря на то что со дня аварии прошло уже три года, слухи о состоянии Шумахера продолжают появляться регулярно, как бы тому ни препятствовали менеджмент и родственники гонщика. «У меня есть новости, но они, к сожалению, нерадостные», — заявил в интервью Reuters Лука ди Монтедземоло. Однако позже экс-глава «Феррари» добавил, что уверен в выздоровлении Михаэля: «Я не сомневаюсь, что он поправится. У Михаэля есть способность приспосабливаться к обстоятельствам».

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В мае в ряде европейских СМИ появились тревожные сообщения о том, что как такового прогресса нет и к полноценной жизни Шумахер не вернётся никогда.

«Ему требуется чудо, чтобы просто остаться в живых», — цитировали журналисты анонимный источник из числа докторов, работавших с Шумахером.

«Он находится в более чем сложной ситуации, и ему потребуется чудо, чтобы мы увидели его на публике», — рассказал бывший спортивный директор «Мерседеса» Герд Крамер в интервью немецкому каналу N24. Позднее испанская Marca со ссылкой на официальные источники сообщила, что всё это не более чем слухи, а состояние гонщика в последние недели не изменилось.

Появление каждой подобной статьи сопровождалось атаками со стороны менеджмента Шумахера. «Вы хорошо знаете, что я не могу рассказать о его физическом состоянии. Нужно уважать желания его семьи, которая хочет оставить сведения о состоянии его здоровья конфиденциальными, — жёстко прокомментировала Сабине Кем. — И я, и семья Михаэля гарантируем, что его легенда не исчезнет. Сейчас ситуация такая сложная, что делать какие-то заявления неприемлемо. Я думаю, все понимают, какова ситуация».

Коринна Шумахер и Сабине Кем прилагают все усилия, чтобы держать всю информацию о здоровье пилота в тайне. Многие к этому уже привыкли, однако спустя столько времени такая щепетильность на фоне отсутствия какой-либо официальной информации выглядит странно.
В ряде европейских СМИ появились тревожные заметки, в которых говорилось, что как такового прогресса нет и к полноценной жизни Шумахер не вернётся никогда.

«Я думаю, что о здоровье Шумахера должны быть новости. Многочисленные фанаты Михаэля были бы очень благодарны хоть за какую-то актуальную информацию об их кумире, — считает бывший менеджер немца Вили Вебер. — Неплохо было бы держать в курсе и тех людей, кто на протяжении многих лет работал с Михаэлем, но почему-то семья Шумахеров не делает этого».

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Между тем, в сентябре немецкий суд принял решение, что семья Шумахера должна получить возмещение моральных убытков за ложное сообщение о том, что семикратный чемпион мира в Формуле-1 якобы вновь может ходить. Речь идёт о материале таблоида Bunte, который в декабре 2015-го на первой полосе написал, что Михаэль смог сделать несколько шагов и поднять руку. Тогда же, комментируя решение суда, юрист семикратного чемпиона Феликс Дамм сообщил, что Шумахер по-прежнему не может ходить и встаёт только с помощью специального врача.

А под конец года произошло событие, которое ещё раз подтвердило правоту немецкого суда. Телеканал RTL сообщил, что неизвестные предлагали им купить фотографию Шумахера, сделанную во время работы врачей с ним, за € 1 млн. Немецкая прокуратура уже начала расследование и занялась поисками неизвестных с целью привлечь их к ответственности за вмешательство в личную жизнь семьи Шумахер.

***

«Михаэль сейчас не с нами, и нам его, безусловно, не хватает. Мы все знаем, что произошло, но не можем ничего изменить. Нам нужно принять это и, сохраняя терпение, надеяться, что когда-нибудь он снова будет с нами. Гонки были его жизнью, и никто бы не хотел быть здесь больше, чем он сам», — заявила Кем в Марбурге на мероприятии, приуроченному к 20-летию дебюта Шумахера за рулём «Феррари» на тестах.
Телеканал RTL сообщил, что неизвестные предлагали им купить фотографию Шумахера, сделанную во время работы врачей с ним, за € 1 млн.

Три года Шумахер не появлялся на публике, и с тех пор никто, кроме близких и докторов, не видел Михаэля. Но его легенда продолжает жить, в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Твиттере» появились его официальные страницы, а менеджмент гонщика создал проект Keep Fighting (продолжай бороться. — Прим. «Чемпионата»), который будет служить мотивацией для других людей не сдаваться в трудные минуты. А это значит, что Михаэль с нами. И он продолжает бороться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Жан Тодт Лука ди Монтедземоло Михаэль Шумахер
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