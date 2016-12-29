Схватка «Пежо», «МИНИ» и «Пежо» и ещё 6 главных интриг «Дакара»

KTM vs. Yamaha vs. Honda vs. Husqvarna

Соник или Касале?

Защитит ли Peugeot титул?

Сможет ли Toyota бороться за победу?

Вернётся ли MINI на вершину?

Достанется ли победа «КАМАЗ»?

Новый зачёт UTV

Уход легендарныхиз числа участников «Дакара» в мотоциклетном зачёте открыл дорогу к желанной победе многочисленным представителям четырёх марок. В прошлом году сильнейшими стали два представителя KTM, а пилоты Husqvarna, Honda и Yamaha дополнили топ-5. При этом шла весьма плотная и интригующая борьба на протяжении всей дистанции.В сезоне-2017 ситуация повторится вновь — нас ожидает противостояние четырёх марок. В составе KTM поедут прошлогодний триумфатор австралиец Тоби Прайс, словаки Стефан Свитко и Иван Джейкс, британец Сэм Сандерленд, испанцы Жерар Фаррес Гуэль и Арманд Монлеон и пилотесса Лайя Сайнс, а также австриец Маттиас Уолкнер. Yamaha представят португалец Элдер Родригеш, француз Адриен ван Биверен, итальянец Алессандро Боттури. Сильный состав у Honda — испанец Хоан Барреда Борт, американец Рики Брабек, француз Михаэль Метж, португалец Паулу Гонсалвеш. Очевидным лидером Husqvarna станет чилиец Пабло Кинтанилья, а в Sherco TVS ведущую роль предстоит играть испанцу Хуану Педреро Гарсии.Самый молодой зачёт «Дакара» в 2017 году особой интригой, пожалуй, похвастать не сможет — в зачёте ATV, если не случится ничего сверхъестественного, борьбу за победу поведут двое. Поляки чилиецостались единственными участниками класса, уже имеющими за плечами первое место на финише сложнейшего ралли-марафона планеты. Аргентинские братьягонку пропускают. К счастью, едет в ней россиянин— он точно может претендовать минимум на место в топ-3.К новому «Дакару» французский концерн подготовил новый прототип Peugeot 3008 DKR, созданный на основе победоносного Peugeot 2008 DKR. Устранив выявленные слабые места и добившись прибавки в остальных сферах, коллектив полон сил вновь оказаться на вершине. На марку играет неизменный состав — французы, а также испанец. Команда накатала внушительный километраж на тестах и готова принести новинке Peugeot 3008 DKR победу. При этом «списанные» Peugeot 2008 DKR достались французуи арабу— вряд ли им позволят опередить заводской коллектив, но остальным соперникам нервы они точно потреплют.В Toyota ведут охоту на лидеров — оставив в строю пикапы Toyota HiLux, команда продолжает работу над багги собственной конструкции, а параллельно усиливает состав. Катарец, испанец, южноафриканец, не считая голландца, французаи немца— опытные гонщики на надёжных и весьма быстрых автомобилях могут преподнести неприятный сюрприз соперникам. Вряд ли аль-Аттия и Рома пересели с MINI на Toyota, если бы не были уверены в успехе этой рокировки?Упустив победу год назад, британская марка, представленная немецкой командой X-Raid, обновила свой прототип MINI John Cooper Works Rally в стилистике нового MINI Countryman. Но основная проблема коллектива в составе пилотов. Финн, аргентинец, араб, чилиец, американец, поляк, немец, катарец— список выглядит внушительно, но выстрелить могут одна-две фамилии, не больше…«КАМАЗ-Мастер» переживает не лучшие времена — кризисная ситуация привела к тому, что команде не хватает денег, и уже топ-менеджемент не только коллектива, но и всей марки, открыто говорит о возможности пропуска одного, а то и двух «Дакаров». В этой ситуации победа нужна как никогда. Несмотря на решение не везти в Америку «капотник», шансы — весьма неплохие.За победу среди грузовиков кроме «КАМАЗа» будут сражаться голландцыи аргентинецна Iveco, MAN станут пилотировать голландцы, а также казах. На Tatra поедут чехи, голландецподготовил к гонке Renault, абудут покорять Южную Америку на могучих грузовиках МАЗ.Организаторы «Дакара»-2017 приняли решение выделить в отдельный зачёт категорию UTV — Utility Task Vehicle, под которыми обычно понимают ATV с автомобильной посадкой, который рассчитан на двух человек, хотя существуют варианты на четверых и даже шестерых. В новом классе заявлено пока всего восемь экипажей, но приятно, что среди них и российский дуэт. Будет любопытно последить за расстановкой сил!