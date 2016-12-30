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175 лет назад 2016
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Россия на «Дакаре»-2017
Фото: Red Bull Content Pool
Текст: Максим Вершинин

Россия на «Дакаре»-2017: наши во всех классах!

Впервые на «Дакаре» российские гонщики будут представлены во всех категориях — мотоциклы, ATV, внедорожники, грузовики и в новом классе UTV.
30 декабря 2016, пятница. 14:45. Авто

Мотоциклы: двойной дебют россиян


На протяжении двух лет в ралли-марафоне Africa Eco Race небезуспешно выступала россиянка Анастасия Нифонтова. И вот настала очередь «Дакара» — преодолев серьёзную травму и приняв участие в «Шёлковом пути»-2016, пилотесса готовится покорить гонку в Южной Америке. Правда, не обошлось, без допингового скандала.

Официально об отстранении Нифонтовой от участия в «Дакаре» речи пока не идёт, поэтому надежда увидеть Анастасию на старте гонки живёт. Если же ей не удастся стартовать, то без россиян на мотоциклах на «Дакаре»-2017 не обойдётся — вторую Husqvarna должен вывести на старт титулованный российский мотогонщик Александр Иванютин. Словом, представительство у России в мотозачёте грядущего марафона будет весьма сильным! Всего на старт выйдут 137 мотоциклистов.

UTV: новый класс и сразу с русскими


Популярность «кибиток», как на сленге называют UTV (по сути, тот же квадроцикл, но с автомобильными механизмами и посадкой «бок-о-бок» для двоих, четырёх, а то и шести пассажиров), в гонках растёт не по дням, а по часам, так что и «Дакар» не мог оставаться в стороне от моды. В грядущей гонке впервые будет отдельный зачёт для экипажей UTV — среди восьми заявленных дуэтов и два россиянина. На Polaris трассу ралли-марафона будут штурмовать постоянные участники Can-Am Trophy Russia и других внедорожных состязаний Равиль Маганов и Кирилл Шубин. С учётом опыта россиян и относительно небольшой конкуренции, есть шансы попасть на подиум!

ATV: Карякин возвращается в бой


Вчерашний дебютант «Дакара» очень быстро стал серьёзным претендентом на высокие результаты в зачёте квадроциклов. В гонке 2017 года не будет аргентинцев Патронелли, но останутся победители — поляк Соник и чилиец Касале, так что Сергею Карякину будет с кем побороться. Главное, чтобы не повторились прошлые проблемы — встречи с криминальными элементами и столкновения с техническими трудностями со своей Yamaha на дистанции гонки. В гонке будут участвовать 37 квадроциклистов.

Внедорожники: последний герой


Некогда богатый на российские экипажи класс «Дакара» в 2017 году огорчает своим немногочисленным представительством. На Toyota категории T1 поедет Сергей Шихотаров, ассистировать которому будет украинский штурман Олег Уперенко, выступающий под латвийской лицензией. Увы, только одна машина из 78 заявленных имеет отношение к россиянам — больше ни пилотов, ни штурманов на внедорожниках в грядущем «Дакаре» не будет…

Владимир Васильев в этом году предпочёл отправиться на «Африку Рейс», а возвращение в ралли-рейды Леонида Новицкого несколько задерживается. Так что борьбы за самые высокие места придётся подождать до 2018 года. Но верим в прогресс Шихотарова.

Грузовики: только «КАМАЗ-мастер»


Традиционно в самом внушительном дивизионе честь России будет защищать «КАМАЗ-мастер», выставляющая четыре грузовика. Несмотря на возникшие финансовые сложности, коллектив всё же выйдет на старт «Дакара», где «синюю армаду» будут представлять трио Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов, Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков, Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Игорь Леонов и дебютирующий на «Дакаре» в статусе пилота Антон Шибалов с Робертом Аматычем и Иваном Романовым в экипаже.

Предстоящая гонка важна для команды — нужно вернуться на вершину подиума и тем самым постараться гарантировать будущее для «дакаровской» программы «КАМАЗ-мастер». Впрочем, вопрос даже не столько в результатах, сколько в постоянном желании организаторов менять технический регламент: адаптировать грузовики и прежде всего моторы под новые правила зачастую становится просто нереально!

Так или иначе с регламентом 2017 года у «КАМАЗ-мастера» всё в порядке, так что нужно постараться взять своё. Очевидно, что основная ставка на уже выигрывавших «Дакар» Николаева и Мардеева, однако Сотников в прошлые годы уже не раз демонстрировал собственный потенциал, а Шибалов способен стать тёмной лошадкой ралли-марафона. В общем, успеха можно ожидать от любого из представителей челнинского коллектива.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — грузовики Дакар — квадроциклы Дакар — легковые Дакар — мотоциклы
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