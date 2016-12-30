Россия на «Дакаре»-2017: наши во всех классах!

Мотоциклы: двойной дебют россиян

UTV: новый класс и сразу с русскими

ATV: Карякин возвращается в бой

Внедорожники: последний герой

Грузовики: только «КАМАЗ-мастер»

На протяжении двух лет в ралли-марафоне Africa Eco Race небезуспешно выступала россиянка. И вот настала очередь «Дакара» — преодолев серьёзную травму и приняв участие в «Шёлковом пути»-2016, пилотесса готовится покорить гонку в Южной Америке. Правда, не обошлось, без допингового скандала.Официально об отстранении Нифонтовой от участия в «Дакаре» речи пока не идёт, поэтому надежда увидеть Анастасию на старте гонки живёт. Если же ей не удастся стартовать, то без россиян на мотоциклах на «Дакаре»-2017 не обойдётся — вторую Husqvarna должен вывести на старт титулованный российский мотогонщик. Словом, представительство у России в мотозачёте грядущего марафона будет весьма сильным! Всего на старт выйдут 137 мотоциклистов.Популярность «кибиток», как на сленге называют UTV (по сути, тот же квадроцикл, но с автомобильными механизмами и посадкой «бок-о-бок» для двоих, четырёх, а то и шести пассажиров), в гонках растёт не по дням, а по часам, так что и «Дакар» не мог оставаться в стороне от моды. В грядущей гонке впервые будет отдельный зачёт для экипажей UTV — среди восьми заявленных дуэтов и два россиянина. На Polaris трассу ралли-марафона будут штурмовать постоянные участники Can-Am Trophy Russia и других внедорожных состязаний. С учётом опыта россиян и относительно небольшой конкуренции, есть шансы попасть на подиум!Вчерашний дебютант «Дакара» очень быстро стал серьёзным претендентом на высокие результаты в зачёте квадроциклов. В гонке 2017 года не будет аргентинцев, но останутся победители — поляки чилиец, так чтобудет с кем побороться. Главное, чтобы не повторились прошлые проблемы — встречи с криминальными элементами и столкновения с техническими трудностями со своей Yamaha на дистанции гонки. В гонке будут участвовать 37 квадроциклистов.Некогда богатый на российские экипажи класс «Дакара» в 2017 году огорчает своим немногочисленным представительством. На Toyota категории T1 поедет, ассистировать которому будет украинский штурман, выступающий под латвийской лицензией. Увы, только одна машина из 78 заявленных имеет отношение к россиянам — больше ни пилотов, ни штурманов на внедорожниках в грядущем «Дакаре» не будет…в этом году предпочёл отправиться на «Африку Рейс», а возвращение в ралли-рейдынесколько задерживается. Так что борьбы за самые высокие места придётся подождать до 2018 года. Но верим в прогресс Шихотарова.Традиционно в самом внушительном дивизионе честь России будет защищать «КАМАЗ-мастер», выставляющая четыре грузовика. Несмотря на возникшие финансовые сложности, коллектив всё же выйдет на старт «Дакара», где «синюю армаду» будут представлять триои дебютирующий на «Дакаре» в статусе пилотав экипаже.Предстоящая гонка важна для команды — нужно вернуться на вершину подиума и тем самым постараться гарантировать будущее для «дакаровской» программы «КАМАЗ-мастер». Впрочем, вопрос даже не столько в результатах, сколько в постоянном желании организаторов менять технический регламент: адаптировать грузовики и прежде всего моторы под новые правила зачастую становится просто нереально!Так или иначе с регламентом 2017 года у «КАМАЗ-мастера» всё в порядке, так что нужно постараться взять своё. Очевидно, что основная ставка на уже выигрывавших «Дакар» Николаева и Мардеева, однако Сотников в прошлые годы уже не раз демонстрировал собственный потенциал, а Шибалов способен стать тёмной лошадкой ралли-марафона. В общем, успеха можно ожидать от любого из представителей челнинского коллектива.