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Нико Росберг и Даниил Квят
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Захарченко

Побег Росберга, горки Квята и ещё 8 событий года в Формуле-1

Устранение Рона Денниса, прорыв «Хааса» и провал «Рено», победа Ферстаппена и дебют гонки в Баку — вспоминаем самые важные события года.
31 декабря 2016, суббота. 10:30. Авто

Американский психопат: сенсационный дебют «Хааса»


В 2016 году в Формуле-1 взошла звезда Джина Хааса — американского предпринимателя, в кратчайшие сроки ставшего одним из грандов NASCAR, самых популярных гонок в Штатах. Памятуя о печальной судьбе «Хиспании», «Кэтерхэма» и «Маруси», скептики предсказывали «Хаасу» быстрый провал. Но в четырёх первых Гран-при Ромен Грожан завоевал сенсационные 22 очка и вытащил «Хаас» на пятое место Кубка конструкторов. Вторая половина сезона сложилась, увы, труднее, и к концу года дебютанты откатились на восьмое место командного зачёта. Тем не менее Джин Хаас и его стартап наделали много шуму и показали, что и сейчас можно построить относительно успешную команду Формулы-1 с нуля.

Подиум с понижением: возвращение Квята в «Торо Россо»


В апреле Даниил Квят завоевал свой второй подиум в Формуле-1, но уже через две с небольшим недели россиянин потерял место в «Ред Булл». Поводом для этого стала авария на первом круге Гран-при России, но сказались также регулярные поражения в квалификациях и готовность руководства команды посадить в кокпит юного Ферстаппена. Возвращение в «Торо Россо» далось Квяту нелегко, а когда Даниил заново освоился в Фаэнце, машина перестала быть хоть сколь-нибудь конкурентоспособной. Это был самый сложный сезон Квята в «Больших призах», и то, что он остаётся с «Торо Россо» на следующий — уже успех.
Это был самый сложный сезон Квята в «Больших призах» и то, что он остаётся с «Торо Россо» на следующий — уже успех.
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Прорыв вундеркинда: победа Ферстаппена в Барселоне


«Мерседесы» должны были доминировать на Гран-при Испании и принести команде очередной дубль, но вместо этого Хэмилтон и Росберг не поделили трассу уже в третьем повороте — это была самая короткая гонка в истории «Серебряных стрел». В лидеры в результате вышел «Ред Булл», а за счёт более удачной тактики на первой позиции внезапно оказался Макс Ферстаппен. О победе голландца в первой же гонке в цветах «Ред Булл» писали по всему миру, из восходящих звёзд Макс быстро превратился в одного из самых узнаваемых спортсменов, а трибуны «Спа-Франкоршам» во время Гран-при Бельгии были увешаны оранжевыми флагами в его честь.

В стране огней: первый Гран-при на улицах Баку


Главной новинкой календаря 2016 года стал Гран-при Европы на улицах Баку. Необычная трасса в живописных декорациях столицы Азербайджана на фоне однообразных «тилькедромов» стала глотком свежего воздуха. Помимо красивых видов, организаторы гонки также могли похвастаться тем, что у трассы есть характер. Заезд получился не самым зрелищным, но гонка запомнилась уверенной победой Нико Росберга и подиумом Серхио Переса. Судя по заявлениям организаторов, несмотря на далеко не переполненные трибуны, Формула-1 в Баку всем понравилась — за счёт Гран-при туристический поток в страну вырос в 20 раз и гонку здесь ждёт светлое будущее.

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Худший кошмар Энстоуна: провал «Рено»


Возвращение заводской команды «Рено» в Формулу-1 получилось довольно сумбурным. Бумаги были подписаны в последний момент, и проводить сезон пришлось на обломках «Лотуса». 2016 год в Энстоуне называли переходным, но то, что он получится настолько ужасным, никто не мог предположить в самых пессимистичных прогнозах. Нестабильная и неуправляемая машина, в которую инженеры с трудом интегрировали новый мотор, позволила набрать всего восемь очков — этого хватило лишь для девятого места в Кубке конструкторов. Так низко «Рено» в Формуле-1 ещё не оказывался. И это плохая новость в контексте возвращения Гран-при Франции. Будем надеяться, что следующий сезон для «Рено» сложится лучше.
Так низко «Рено» в Формуле-1 ещё не оказывался. И это плохая новость в контексте возвращения Гран-при Франции.

Малайзийский взрыв: сход Хэмилтона на «Сепанге»


В нынешнюю высокотехнологичную эпоху сход машины по техническим причинам — особенно у грандов — это, скорее, исключение из правил. Но у Льюиса Хэмилтона проблемы с силовой установкой в этом году возникали несколько раз, и кульминацией стал отказ мотора на Гран-при Малайзии. Тот эпизод был поворотным моментом чемпионской гонки. Британец должен был возглавить общий зачёт, но вместо этого ещё больше отстал от Нико Росберга и не успел отыграться.

Двойное прощание: Баттон и Масса покидают Формулу-1


Сразу два заслуженных ветерана паддока — Дженсон Баттон и Фелипе Масса — в этом году приняли решение завершить карьеру. На счету первого чемпионское звание и свыше трёх сотен Гран-при — в списке опытнейших пилотов в истории Формулы-1 Дженсон уступает лишь Рубенсу Баррикелло и Михаэлю Шумахеру. Ну а для Фелипе Массы финальная точка, возможно, ещё не поставлена, но, независимо от своего решения, бразилец может гордиться Гран-при Бразилии 2008 года и 10 другими победами.

Непревзойдённый чемпион: Нико Росберг бросает гонки на пике славы


Впервые с 2010 года, когда Себастьян Феттель стал самым молодым чемпионом Формулы-1, в «Больших призах» появился новый — 33-й — обладатель титула. Дважды Нико Росберг проигрывал Хэмилтону, но поражения послужили для немца дополнительной мотивацией, и в 2016-м, когда соперник столкнулся с рядом проблем, Нико показал всё, на что способен, не дрогнул под прессингом и в Абу-Даби оформил своё первое и последнее чемпионство. О том, чтобы завязать с гонками в случае победы, Росберг задумался в Японии — тогда ему достаточно было приехать вторым после Хэмилтона. Нико справился с задачей и понял, что больше ему нечего доказывать. Так в лучшей команде первенства образовалась вакансия, а действующий чемпион впервые с 1993-го отказывается защищать титул.

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Революция в Уокинге: Рона Денниса выгнали из «Макларена»


В истории «Макларена» 2016 год стал по-настоящему судьбоносным: Уокинг покидает Рон Деннис. Он возглавлял компанию десятки лет и превратил небольшую гоночную команду в прибыльный высокотехнологичный бизнес. Правда, на трассах «Макларен» в последние годы не блещет. Последние два сезона неудачи в первую очередь связаны с двигателями «Хонда», но и методы Рона Денниса больше не кажутся актуальными. У «Макларена» по-прежнему нет титульного спонсора, результаты далеки от ожидаемых, а скорость машин меняется от гонки к гонке. Но теперь это проблема Зака Брауна, в то время как Рон Деннис ищет себе новое дело.
В лучшей команде первенства образовалась вакансия, а действующий чемпион впервые с 1993-го отказывается защищать титул.

Приобретение чемпионата компанией Liberty


В конце года антимонопольная комиссия одобрила покупку контрольного пакета акций Формулы-1 компанией Liberty Media, а это значит, что теперь ничего не мешает американскому медиа-концерну приобрести «Королевские гонки». И это, пожалуй, главное событие года. У новых владельцев уже масса планов по изменению гонок Гран-при: они намерены более активно использовать интерактивные медиа для продвижения спорта, а также собираются сделать гоночные уик-энды более зрелищными. Учитывая, что в следующем году на старт будут выходить совершенно другие машины, нас ждёт абсолютно новая Формула-1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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