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175 лет назад 2016
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Российские участники ралли-марафона «Дакар»-2017 — о целях, машинах, девизе
Фото: kamazmaster.ru
Текст: Светлана Амеличкина

«Нам солнца не надо — нам партия светит». Анкета россиян «Дакара»

Почему боевой «КАМАЗ» получил имя «Зэнгер Яшен», каков мощный девиз квадроциклиста Карякина и кто любимый киногерой Айрата Мардеева?
31 декабря 2016, суббота. 17:00. Авто
→ Россия на «Дакаре»-2017: наши во всех классах!

В преддверии скорого старта ралли-марафона «Дакар»-2017 мы связались с большинством российских участников «Дакара» и попросили ответить на вопросы нашей анкеты, состоявшей из восьми пунктов. Вроде бы, получилось интересно.

— Ваша цель на «Дакаре»-2017?

Антон Шибалов (грузовики): Победа.

Сергей Шихотаров (внедорожники): Загадывать насчёт места — не наш метод. Мы ставим задачу перед собой и перед каждым членом команды сделать всё возможное, сделать ответственно и вовремя, а ещё —
настроить слаженную работу команды и в гонке, и при подготовке. Если сделаем всё так, то и результат сам придёт.

Анастасия Нифонтова (мотоциклы): Стартовать :)

Айрат Мардеев (грузовики): Победить.

Александр Иванютин (мотоциклы): Во-первых, финишировать — это будет очень важно. Для меня был бы неплохим результатом финиш в числе 15 лучших — было бы супер! Посмотрим, как себя будет вести моя нога. Планирую начать спокойнее, аккуратнее, чтобы привыкнуть. А если будет финиш, будет результат.

Сергей Карякин (квадроциклы): Сложно говорить о конкретной цели. Так или иначе, получить удовольствие от гонки, насладиться красотами гоночной атмосферы. Это очень многого стоит. И, конечно, хочется показать сильный результат, но все спортсмены – суеверные люди, так что загадывать не надо.

— Три ключевых фактора для успеха на «Дакаре», на ваш взгляд?

Шибалов: Желание победить, огромное желание победить, стабильность! В марафонских дисциплинах, в том числе и в ралли-рейдах, никогда не стоит торопиться! Если день за днём не превышать свой темп и быть стабильным, то результат гарантирован!

Шихотаров: Желание, ответственность, самоотдача.

Нифонтова: Стабильность, навигация, выносливость.

Мардеев: Выносливость, стабильность и чуть-чуть удачи.

Иванютин: Обязательно нужна скорость. Выносливость. И, думаю, аккуратность. И ещё везение. Тут трёх факторов мало!

Карякин: Прежде всего, подготовка. От этого никуда не уйдёшь — чем лучше ты подготовлен, тем выше шанс получить хороший результат. Также физическая подготовка. И нельзя забывать про удачу — как бы ты ни старался, иногда всё против тебя и ты ничего не можешь с этим сделать.— Назовите ваш любимый спецучасток в гонке, в которой вы принимали участие. В чём была его прелесть?

Шибалов: Вся Мавритания, там пески «весёлые».

Шихотаров: «Баха Беларусь» — 2015, третий спецучасток. Этот СУ и результат нашего экипажа на нём убедили меня в решении: будем строить собственную команду, технички, совершенствовать оснащение базы команды, сами обслуживать машины до и после гонок.

Нифонтова: «Африка Рейс» — 2015, песчаный этап в районе Мерзуги. После дождей дюны стали плотными, мотоцикл не вяз в песке и ехать было одно удовольствие. Я тогда ещё очень удачно разобралась с навигацией и показала неплохой результат.

Мардеев: Последний этап 2015 года, когда мы выиграли «Дакар».

Иванютин: Я пока ещё не понял, что мне больше всего понравилось на пройденных гонках. Было интересно на песке. А хотя, вы знаете, могу выделить нескоростной горный этап на гонке в Чили с множеством поворотов, где можно было не смотреть в роудбук, потому что всё равно есть только одна дорога. Мне легче, когда не надо отвлекаться на дорожную книгу. А когда много разветвлений дорог, то я пока теряю время: если не уверен, что еду правильно, то не могу ехать быстро.

Карякин: Чили, спецучасток «Дакара» в Антофагасте, где был впечатляющий спуск к морю — к сожалению, в этой гонке его не будет. Но я уверен, что организаторы приготовили много другого интересного.

— На кого вы равняетесь в автоспорте? Только нельзя называть партнёров по команде.

Шибалов: Ни на кого, пускай на меня равняются! (Смеётся.) А так, мне Валентино Росси симпатичен как гонщик. Его выступления можно смотреть бесконечно. И ралли-кросс интересен, но кого-то выделять в нём не буду, все молодцы.

Шихотаров: Точно могу сказать, что кумира у меня нет. Но многие и многие факторы успеха различных пилотов и команд мною конспектируются и анализируются. А далее применяем или не применяем их в своей команде.

Нифонтова: Нет какого-то одного человека. Практически у каждого гонщика можно чему-то поучиться. А очень вдохновляют меня люди, которые выступают на мотоциклах в категории malle: им по регламенту не положено иметь механиков и обслуживающий персонал. После финиша, когда все идут отдыхать (особенно водители-автомобилисты) или работать с дорожной книгой (мотоциклисты и штурманы авто), они должны сначала обслужить свою технику и только потом делать всё остальное. Настоящие герои, достойные уважения.!Мардеев: Говорите, нельзя из «КАМАЗ-мастера» называть? Тогда из пилотов – Сенна. Кумир с самого детства.

Иванютин: Даже не знаю, не думал об этом. Очень много сильных спортсменов, но никогда не выделял кого-то одного, не болел.

Карякин: Наверное, ни на кого не равняюсь, я сам по себе. У меня есть какие-то свои принципы, цели, и я их преследую.

— Ваш первый автомобиль? Есть ли по нему ностальгия?

Шибалов: На котором начал ездить — «Ока», хороший автомобиль. Первый личный автомобиль — VW Golf IV. До сих пор его вспоминаю, отличный надёжный автомобиль с хорошей управляемостью.

Шихотаров: Мой первый автомобиль – ВАЗ 2102. 1982 год. Машина-работяга. На этой машине мы возили цветы, тюльпаны более 50 сортов, которые выращивали сами.

Нифонтова: ГАЗ 2410. Не очень сильно по нему скучаю. (Улыбается.) От него остались просто весёлые и приятные воспоминания, не более того.

Мардеев: Первый — ВАЗ 2108. Это служебная машина отца, он её получил, когда начал работать в команде, и давал мне покататься. Было много проблем с этим автомобилем, но именно эта машина научила меня ездить и крутить руками гайки, так что какая-то ностальгия есть. Может быть, когда-нибудь опять приобрету себе такую машину.Иванютин: Первый автомобиль — «БМВ», по-моему, «трёшка», ностальгии по ней нет. Первый личный мотоцикл — «Минск» 125, с высоким крылом. Нам с братом на дачу привезли.

Карякин: «Субару» WRX STI. Ломался не очень часто, но ностальгии по нему нет.

— Есть ли имя у вашего гоночного автомобиля?

Шибалов: Есть, «Зэнгер Яшен», что в переводе с татарского языка означает «Синяя молния». Это придумал мой штурман Роберт Аматыч. И это имя осталось навсегда, даже на самом автомобиле есть маленькая табличка с этим именем. При желании покажу при встрече у автомобиля.

Нифонтова: Раньше придумывала имена, а сейчас они все под одним именем «Малыш».

Мардеев: Есть — «Солнышко». Всегда такое имя было!

Иванютин: Нет.

Карякин: Никакого имени нет.

— Ваш любимый киногерой, и почему именно он?

Шибалов: Уэйд Уилсон из кинофильма «Дэдпул».

Шихотаров: Жан Габен. Упорство, целеустремлённость, пунктуальность, практичность.

Нифонтова: Дэвид из кинофильма «Искусственный разум» Спилберга. Потому что это про меня (не дословно, конечно).

Мардеев: Мне очень нравится фильм «Игры разума» и главный герой Рассела Кроу. Он не отказался от своей идеи, несмотря ни на что – сложные болезни, психические расстройства… Доказал всему миру, что в любом состоянии можно добиться самых высоких результатов.

Карякин: Не герой, а актёр — Леонардо Ди Каприо. Мне нравится, как он вживается в каждую роль, особенно мне понравился с ним фильм «Великий Гэтсби».

— Ваш девиз?

Шибалов: Как говорил Михаэль Шумахер: «Ехать в обычной машине по загородному шоссе в сотни раз опаснее того, что делаю я». Считайте, что это агитация людей прислушаться к этому и быть аккуратнее на дорогах! Я за то, чтобы люди были внимательнее и дружелюбней на дорогах.

Шихотаров: «Нам солнца не надо — нам партия светит; нам хлеба не надо — работу давай!» А если серьёзно: «Делай, что должен, и будь что будет».

Нифонтова: Per aspera as astra.

Мардеев: Никогда не сдаваться!

Иванютин: Не боись!

Карякин: Наверное, с каждым годом девиз немножко меняется, но мой самый основной: «Главное — не ссать!» Мы его придумали ещё с моим тренером по физическому развитию. Вроде бы, такой легкомысленный девиз, но содержит в себе очень глубокое значение. В этих словах заключено много важного — гонщики меня поймут. Очень важно не бояться и быстро принимать решение.

В работе над материалом принимал участие Евгений Кустов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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