«Нам солнца не надо — нам партия светит». Анкета россиян «Дакара»

В преддверии скорого старта ралли-марафона «Дакар»-2017 мы связались с большинством российских участников «Дакара» и попросили ответить на вопросы нашей анкеты, состоявшей из восьми пунктов. Вроде бы, получилось интересно.Победа.Загадывать насчёт места — не наш метод. Мы ставим задачу перед собой и перед каждым членом команды сделать всё возможное, сделать ответственно и вовремя, а ещё —настроить слаженную работу команды и в гонке, и при подготовке. Если сделаем всё так, то и результат сам придёт.Стартовать :)Победить.Во-первых, финишировать — это будет очень важно. Для меня был бы неплохим результатом финиш в числе 15 лучших — было бы супер! Посмотрим, как себя будет вести моя нога. Планирую начать спокойнее, аккуратнее, чтобы привыкнуть. А если будет финиш, будет результат.Сложно говорить о конкретной цели. Так или иначе, получить удовольствие от гонки, насладиться красотами гоночной атмосферы. Это очень многого стоит. И, конечно, хочется показать сильный результат, но все спортсмены – суеверные люди, так что загадывать не надо.Желание победить, огромное желание победить, стабильность! В марафонских дисциплинах, в том числе и в ралли-рейдах, никогда не стоит торопиться! Если день за днём не превышать свой темп и быть стабильным, то результат гарантирован!Желание, ответственность, самоотдача.Стабильность, навигация, выносливость.Выносливость, стабильность и чуть-чуть удачи.Обязательно нужна скорость. Выносливость. И, думаю, аккуратность. И ещё везение. Тут трёх факторов мало!Прежде всего, подготовка. От этого никуда не уйдёшь — чем лучше ты подготовлен, тем выше шанс получить хороший результат. Также физическая подготовка. И нельзя забывать про удачу — как бы ты ни старался, иногда всё против тебя и ты ничего не можешь с этим сделать.Вся Мавритания, там пески «весёлые».«Баха Беларусь» — 2015, третий спецучасток. Этот СУ и результат нашего экипажа на нём убедили меня в решении: будем строить собственную команду, технички, совершенствовать оснащение базы команды, сами обслуживать машины до и после гонок.«Африка Рейс» — 2015, песчаный этап в районе Мерзуги. После дождей дюны стали плотными, мотоцикл не вяз в песке и ехать было одно удовольствие. Я тогда ещё очень удачно разобралась с навигацией и показала неплохой результат.Последний этап 2015 года, когда мы выиграли «Дакар».Я пока ещё не понял, что мне больше всего понравилось на пройденных гонках. Было интересно на песке. А хотя, вы знаете, могу выделить нескоростной горный этап на гонке в Чили с множеством поворотов, где можно было не смотреть в роудбук, потому что всё равно есть только одна дорога. Мне легче, когда не надо отвлекаться на дорожную книгу. А когда много разветвлений дорог, то я пока теряю время: если не уверен, что еду правильно, то не могу ехать быстро.Чили, спецучасток «Дакара» в Антофагасте, где был впечатляющий спуск к морю — к сожалению, в этой гонке его не будет. Но я уверен, что организаторы приготовили много другого интересного.Ни на кого, пускай на меня равняются!А так, мне Валентино Росси симпатичен как гонщик. Его выступления можно смотреть бесконечно. И ралли-кросс интересен, но кого-то выделять в нём не буду, все молодцы.Точно могу сказать, что кумира у меня нет. Но многие и многие факторы успеха различных пилотов и команд мною конспектируются и анализируются. А далее применяем или не применяем их в своей команде.Нет какого-то одного человека. Практически у каждого гонщика можно чему-то поучиться. А очень вдохновляют меня люди, которые выступают на мотоциклах в категории malle: им по регламенту не положено иметь механиков и обслуживающий персонал. После финиша, когда все идут отдыхать (особенно водители-автомобилисты) или работать с дорожной книгой (мотоциклисты и штурманы авто), они должны сначала обслужить свою технику и только потом делать всё остальное. Настоящие герои, достойные уважения.!Говорите, нельзя из «КАМАЗ-мастера» называть? Тогда из пилотов – Сенна. Кумир с самого детства.Даже не знаю, не думал об этом. Очень много сильных спортсменов, но никогда не выделял кого-то одного, не болел.Наверное, ни на кого не равняюсь, я сам по себе. У меня есть какие-то свои принципы, цели, и я их преследую.На котором начал ездить — «Ока», хороший автомобиль. Первый личный автомобиль — VW Golf IV. До сих пор его вспоминаю, отличный надёжный автомобиль с хорошей управляемостью.Мой первый автомобиль – ВАЗ 2102. 1982 год. Машина-работяга. На этой машине мы возили цветы, тюльпаны более 50 сортов, которые выращивали сами.ГАЗ 2410. Не очень сильно по нему скучаю. () От него остались просто весёлые и приятные воспоминания, не более того.Первый — ВАЗ 2108. Это служебная машина отца, он её получил, когда начал работать в команде, и давал мне покататься. Было много проблем с этим автомобилем, но именно эта машина научила меня ездить и крутить руками гайки, так что какая-то ностальгия есть. Может быть, когда-нибудь опять приобрету себе такую машину.Первый автомобиль — «БМВ», по-моему, «трёшка», ностальгии по ней нет. Первый личный мотоцикл — «Минск» 125, с высоким крылом. Нам с братом на дачу привезли.«Субару» WRX STI. Ломался не очень часто, но ностальгии по нему нет.Есть, «Зэнгер Яшен», что в переводе с татарского языка означает «Синяя молния». Это придумал мой штурман Роберт Аматыч. И это имя осталось навсегда, даже на самом автомобиле есть маленькая табличка с этим именем. При желании покажу при встрече у автомобиля.Раньше придумывала имена, а сейчас они все под одним именем «Малыш».Есть — «Солнышко». Всегда такое имя было!Нет.Никакого имени нет.Уэйд Уилсон из кинофильма «Дэдпул».Жан Габен. Упорство, целеустремлённость, пунктуальность, практичность.Дэвид из кинофильма «Искусственный разум» Спилберга. Потому что это про меня (не дословно, конечно).Мне очень нравится фильм «Игры разума» и главный герой Рассела Кроу. Он не отказался от своей идеи, несмотря ни на что – сложные болезни, психические расстройства… Доказал всему миру, что в любом состоянии можно добиться самых высоких результатов.Не герой, а актёр — Леонардо Ди Каприо. Мне нравится, как он вживается в каждую роль, особенно мне понравился с ним фильм «Великий Гэтсби».Как говорил Михаэль Шумахер: «Ехать в обычной машине по загородному шоссе в сотни раз опаснее того, что делаю я». Считайте, что это агитация людей прислушаться к этому и быть аккуратнее на дорогах! Я за то, чтобы люди были внимательнее и дружелюбней на дорогах.«Нам солнца не надо — нам партия светит; нам хлеба не надо — работу давай!» А если серьёзно: «Делай, что должен, и будь что будет».Per aspera as astra.Никогда не сдаваться!Не боись!Наверное, с каждым годом девиз немножко меняется, но мой самый основной: «Главное — не ссать!» Мы его придумали ещё с моим тренером по физическому развитию. Вроде бы, такой легкомысленный девиз, но содержит в себе очень глубокое значение. В этих словах заключено много важного — гонщики меня поймут. Очень важно не бояться и быстро принимать решение.