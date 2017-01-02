Парагвайский старт: в Южной Америке начался ралли-марафон «Дакар»

>>> Схватка «Пежо», «МИНИ» и «Тойоты» и ещё 6 главных интриг «Дакара»
CAR: «Тойота» вырывается вперёд
Фаворитами категории внедорожников после уверенной победы в прошлом году и недавнего успеха на ралли «Шёлковый путь» считается квартет экипажей заводской команды «Пежо», и главная интрига — смогут ли X-Raid на «МИНИ» или гонщики «Тойоты» навязать французам борьбу. По итогам первого этапа кажется, что могут — в первой тройке 39-километрового допа ни одного представителя действующих чемпионов.
С лучшим временем первый этап прошёл Нассер Аль-Аттия, перешедший в «Тойоту». Катарец был быстрее всех на спецучастке, однако на лиазоне у него возникли технические проблемы — автомобиль загорелся. На бивуак Аль-Аттия и его «Тойота» прибыли на буксире партнёра по команде Джиниэла де Вильерса. «На последних 10 км мы почувствовали запах дыма, а потом увидели огонь», — рассказал на финише Нассер.
Второе время неожиданно показал Хавьер Понс на внедорожнике «Форд», испанец 24 секунды проиграл Аль-Аттия. Третьим стал Нани Рома, ещё один представитель «Тойоты», а на четвёртой строчке расположился Карлос Сайнс — лучший экипаж «Пежо». Пятёрку сильнейших замкнул де Вильерс.
Девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Лёб начал свой второй «Дакар» шестым временем на первом этапе, легендарный француз сейчас в 55 секундах от лидера. Язид Аль-Раджи оказался лучшим представителем X-Raid, и после первого этапа араб идёт на седьмой строчке. Далее расположились «Пежо» Сириля Депре, «МИНИ» Микко Хирвонена и «Тойота» Эрика ван Лона. Рекордсмен «Дакара» Стефан Петерансель пока идёт 12-м, в полутора минутах от лидера. Единственный представитель России в этом классе Сергей Шихотаров по итогам этапа занимает 40-е место в семи с небольшим минутах от лидера.
Зачёт внедорожников после 1-го этапа:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 25:41
2. Хавьер Понс (Ford) +0:24
3. Нани Рома (Toyota) +0:29
4. Карлос Сайнс (Peugeot) +0:33
5. Жиниэль де Вильерс (Toyota) +0:41
6. Себастьен Лёб (Peugeot) +0:55
7. Язид Аль-Раджи (MINI) +1:06
8. Сириль Депре (Peugeot) +1:14
9. Микко Хирвонен (MINI) +1:20
10. Эрик ван Лон (Toyota) +1:22
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 25:41
2. Хавьер Понс (Ford) +0:24
3. Нани Рома (Toyota) +0:29
4. Карлос Сайнс (Peugeot) +0:33
5. Жиниэль де Вильерс (Toyota) +0:41
6. Себастьен Лёб (Peugeot) +0:55
7. Язид Аль-Раджи (MINI) +1:06
8. Сириль Депре (Peugeot) +1:14
9. Микко Хирвонен (MINI) +1:20
10. Эрик ван Лон (Toyota) +1:22
TRUCK: «Татра» атакует
В категории грузовиков инициативу по итогам первого этапа захватил экипаж Мартина Коломы на «Татре». 13 секунд чеху проиграл голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко», а ещё в дюжине секунд классифицировался его соотечественник Мартен ван ден Бринк, выступающий за рулём нового капотного грузовика «Рено».
Лидер «Татры» Алеш Лопрайс показал на первом спецучастке четвёртое время и опередил ещё одного фаворита гонки — Жерара де Роя на «Ивеко». В считанных секундах позади них, на шестой позиции, расположился Эдуард Николаев — пока лучший представитель «КАМАЗ-мастер».
В этом году челнинский гигант выставил на «Дакар» четыре экипажа. Главной ударной силой команды остаются экс-чемпионы этой гонки Эдуард Николаев и Айрат Мардеев. Вместе с ними в Южную Америку отправились также Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. На первом спецучастке гонщики не форсировали события, поддерживая при этом темп лидеров. Николаев уступил Коломы менее минуты, Сотников проиграл всего полторы, а Мардеев и Шаблов расположились менее чем в двух минутах от лидера.
Зачёт грузовиков после 1-го этапа:
1. Мартин Коломы (Tatra) — 30:00
2. Тон ван Генугтен (Iveco) +0:13
3. Мартен ван ден Бринк (Renault) +0:25
4. Алеш Лопрайс (Tatra) +0:31
5. Жерар де Рой (Iveco) +0:42
6. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:50
7. Петер Верслёйс (MAN) +1:02
8. Артур Ардавичус (MAN) +1:21
9. Федерико Виллагра (Iveco) +1:26
10. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +1:31
...14. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +1:41
...15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +1:45
1. Мартин Коломы (Tatra) — 30:00
2. Тон ван Генугтен (Iveco) +0:13
3. Мартен ван ден Бринк (Renault) +0:25
4. Алеш Лопрайс (Tatra) +0:31
5. Жерар де Рой (Iveco) +0:42
6. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:50
7. Петер Верслёйс (MAN) +1:02
8. Артур Ардавичус (MAN) +1:21
9. Федерико Виллагра (Iveco) +1:26
10. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +1:31
...14. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +1:41
...15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +1:45
MOTO/QUAD: две секунды до лидерства
Среди мотоциклистов быстрейшим стал Ксавье де Султре на «Ямахе». Для 28-летнего француза, обладателя Кубка мира FIM по бахам, это уже четвёртый «Дакар», и пока лучшим его результатом остаётся 13-е место, завоёванное два года назад. «Моя цель — выиграть „Дакар“. И почему бы не в этом году?» — заявил лидер классификации.
Правда, преимущества де-факто у Ксавье нет — он всего на две секунды опережает Хуана Педреро Гарсию. Идущие позади этой пары Рикки Брабек и Мишель Метж на «Хондах», а также Паулу Гонкалвеш на KTM уступают лидеру менее 30 секунд. Шестёрку сильнейших замыкает британец Сэм Сандерленд, седьмым расположился один из фаворитов гонки Хуан Барреда Борт, а действующий чемпион «Дакара» Тоби Прайс пока идёт 17-м — в полутора минутах от лидера категории.
Россию в мотозачёте в этом году представляют первая россиянка в этой категории Анастасия Нифонтова и её партнёр по команде Александр Иванютин, выступающие на «Хускварнах». Александр классифицировался в конце седьмой десятки с отставанием менее семи минут, а вот Настя потеряла порядка 14 минут и вынуждена начинать гонку с одной из последних позиций.
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Куда хуже сложился старт для Якуба Пятека из Польши и швейцарского гонщика Марко Филиппи. Оба попали в аварию и были госпитализированы: у одного сломано запястье, у второго перелом руки.
В зачёте квадроциклов первую строчку захватил бразильский пилот Марчело Медейрос. Второе место занял аргентинец Гастон Гонзалес, причём его отставание от лидера гонки сразу превысило минуту. Третье время показал местный гонщик, парагваец Нельсон Санабрия — он в 99 секундах от первой позиции. В пятёрке сильнейших также расположились Пабло Копетти из Аргентины и француз Аксель Дютри.
Сергей Карякин, единственный представитель России в этом классе, после 39 км дистанции занял седьмую строчку в двух с небольшим минутах от лидера. Другие фавориты гонки расположились ещё дальше. Чех Йозеф Махачек после первого этапа занимает только девятое место, экс-чемпионы «Дакара» Игнасио Касале и Рафал Соник идут лишь 10-м и 25-м соответственно. Последний, впрочем, проигрывает менее семи минут, так что, как и в других классах, в квадроциклах вся борьба ещё впереди.
В новейшей категории UTV, где участвуют двухместные квадроциклы, лидерство захватил голландец Тим Коронель. Вторым идёт его брат Том, известный по выступлениям в мировом туринге. Россияне Равиль Маганов и Кирилл Шубин расположились на третьей строчке в 79 секундах от быстрейшего из двух Коронелей.
Зачёт мотоциклов после 1-го этапа:
1. Ксавье де Султре (Yamaha) — 28:20
2. Хуан Педреро Гарсия (Sherco) +0:02
3. Рикки Брабек (Honda) +0:14
4. Мишель Метж (Honda) +0:18
5. Паулу Гонкалвеш (KTM) +0:28
...70. Александр Иванютин (Husqvarna) +6:53
...134. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +13:49
Зачёт квадроциклов после 1-го этапа:
1. Марчело Медейрос (Yamaha) — 32:53
2. Гастон Гонзалес (Yamaha) +1:02
3. Нельсон Галеано (Yamaha) +1:39
4. Пабло Копетти (Yamaha) +1:44
5. Аксель Дютри (Yamaha) +1:54.
1. Ксавье де Султре (Yamaha) — 28:20
2. Хуан Педреро Гарсия (Sherco) +0:02
3. Рикки Брабек (Honda) +0:14
4. Мишель Метж (Honda) +0:18
5. Паулу Гонкалвеш (KTM) +0:28
...70. Александр Иванютин (Husqvarna) +6:53
...134. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +13:49
Зачёт квадроциклов после 1-го этапа:
1. Марчело Медейрос (Yamaha) — 32:53
2. Гастон Гонзалес (Yamaha) +1:02
3. Нельсон Галеано (Yamaha) +1:39
4. Пабло Копетти (Yamaha) +1:44
5. Аксель Дютри (Yamaha) +1:54.
2-й этап: первые испытания
3 января участников ралли «Дакар» ждёт первое испытание дистанцией. Экипажам предстоит преодолеть свыше 800 км дистанции между Ресистенсией и Сан-Мигель-де-Тукуманом. На долю спецучастка из них придутся 275 км (грузовики проедут чуть больше — 284 км) по песчаным и грунтовым дорогам Аргентины.