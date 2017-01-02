Парагвайский старт: в Южной Америке начался ралли-марафон «Дакар»

CAR: «Тойота» вырывается вперёд

Зачёт внедорожников после 1-го этапа:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 25:41

2. Хавьер Понс (Ford) +0:24

3. Нани Рома (Toyota) +0:29

4. Карлос Сайнс (Peugeot) +0:33

5. Жиниэль де Вильерс (Toyota) +0:41

6. Себастьен Лёб (Peugeot) +0:55

7. Язид Аль-Раджи (MINI) +1:06

8. Сириль Депре (Peugeot) +1:14

9. Микко Хирвонен (MINI) +1:20

10. Эрик ван Лон (Toyota) +1:22

TRUCK: «Татра» атакует

Зачёт грузовиков после 1-го этапа:



1. Мартин Коломы (Tatra) — 30:00

2. Тон ван Генугтен (Iveco) +0:13

3. Мартен ван ден Бринк (Renault) +0:25

4. Алеш Лопрайс (Tatra) +0:31

5. Жерар де Рой (Iveco) +0:42

6. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:50

7. Петер Верслёйс (MAN) +1:02

8. Артур Ардавичус (MAN) +1:21

9. Федерико Виллагра (Iveco) +1:26

10. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +1:31

...14. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +1:41

...15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +1:45

MOTO/QUAD: две секунды до лидерства

Зачёт мотоциклов после 1-го этапа:

1. Ксавье де Султре (Yamaha) — 28:20

2. Хуан Педреро Гарсия (Sherco) +0:02

3. Рикки Брабек (Honda) +0:14

4. Мишель Метж (Honda) +0:18

5. Паулу Гонкалвеш (KTM) +0:28

...70. Александр Иванютин (Husqvarna) +6:53

...134. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +13:49



Зачёт квадроциклов после 1-го этапа:

1. Марчело Медейрос (Yamaha) — 32:53

2. Гастон Гонзалес (Yamaha) +1:02

3. Нельсон Галеано (Yamaha) +1:39

4. Пабло Копетти (Yamaha) +1:44

5. Аксель Дютри (Yamaha) +1:54.

2-й этап: первые испытания

В столице Парагвая взял старт очередной — уже 38-й по счёту! — ралли-марафон «Дакар». Парагвай впервые участвует в «Дакаре» — это уже 29-я страна, принимавшая на своей территории самый престижный ралли-рейд планеты. Торжественная церемония старта состоялась накануне, а в понедельник, первый рабочий день нового года, сотни экипажей прошли первые боевые километры. Правда, в рамках первого этапа организаторы предложили небольшой 39-километровый пролог, после которого участники лиазонами добрались до Аргентины и достигли бивуака в городе Ресистенсия.Фаворитами категории внедорожников после уверенной победы в прошлом году и недавнего успеха на ралли «Шёлковый путь» считается квартет экипажей заводской команды «Пежо», и главная интрига — смогут ли X-Raid на «МИНИ» или гонщики «Тойоты» навязать французам борьбу. По итогам первого этапа кажется, что могут — в первой тройке 39-километрового допа ни одного представителя действующих чемпионов.С лучшим временем первый этап прошёл, перешедший в «Тойоту». Катарец был быстрее всех на спецучастке, однако на лиазоне у него возникли технические проблемы — автомобиль загорелся.На бивуак Аль-Аттия и его «Тойота» прибыли на буксире партнёра по команде Джиниэла де Вильерса. «На последних 10 км мы почувствовали запах дыма, а потом увидели огонь», — рассказал на финише Нассер.Второе время неожиданно показална внедорожнике «Форд», испанец 24 секунды проиграл Аль-Аттия. Третьим стал, ещё один представитель «Тойоты», а на четвёртой строчке расположился— лучший экипаж «Пежо». Пятёрку сильнейших замкнул де Вильерс.Девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Лёб начал свой второй «Дакар» шестым временем на первом этапе, легендарный француз сейчас в 55 секундах от лидера.оказался лучшим представителем X-Raid, и после первого этапа араб идёт на седьмой строчке. Далее расположились «Пежо», «МИНИ»и «Тойота». Рекордсмен «Дакара»пока идёт 12-м, в полутора минутах от лидера. Единственный представитель России в этом классепо итогам этапа занимает 40-е место в семи с небольшим минутах от лидера.В категории грузовиков инициативу по итогам первого этапа захватил экипажна «Татре». 13 секунд чеху проиграл голландецна «Ивеко», а ещё в дюжине секунд классифицировался его соотечественник, выступающий за рулём нового капотного грузовика «Рено».Лидер «Татры»показал на первом спецучастке четвёртое время и опередил ещё одного фаворита гонки —на «Ивеко». В считанных секундах позади них, на шестой позиции, расположился— пока лучший представитель «КАМАЗ-мастер».В этом году челнинский гигант выставил на «Дакар» четыре экипажа. Главной ударной силой команды остаются экс-чемпионы этой гонки. Вместе с ними в Южную Америку отправились также. На первом спецучастке гонщики не форсировали события, поддерживая при этом темп лидеров. Николаев уступил Коломы менее минуты, Сотников проиграл всего полторы, а Мардеев и Шаблов расположились менее чем в двух минутах от лидера.Среди мотоциклистов быстрейшим стална «Ямахе». Для 28-летнего француза, обладателя Кубка мира FIM по бахам, это уже четвёртый «Дакар», и пока лучшим его результатом остаётся 13-е место, завоёванное два года назад. «Моя цель — выиграть „Дакар“. И почему бы не в этом году?» — заявил лидер классификации.Правда, преимущества де-факто у Ксавье нет — он всего на две секунды опережает. Идущие позади этой парына «Хондах», а такжена KTM уступают лидеру менее 30 секунд. Шестёрку сильнейших замыкает британец Сэм Сандерленд, седьмым расположился один из фаворитов гонки, а действующий чемпион «Дакара»пока идёт 17-м — в полутора минутах от лидера категории.Россию в мотозачёте в этом году представляют первая россиянка в этой категориии её партнёр по команде, выступающие на «Хускварнах». Александр классифицировался в конце седьмой десятки с отставанием менее семи минут, а вот Настя потеряла порядка 14 минут и вынуждена начинать гонку с одной из последних позиций.Куда хуже сложился старт дляиз Польши и швейцарского гонщика. Оба попали в аварию и были госпитализированы: у одного сломано запястье, у второго перелом руки.В зачёте квадроциклов первую строчку захватил бразильский пилот. Второе место занял аргентинец, причём его отставание от лидера гонки сразу превысило минуту. Третье время показал местный гонщик, парагваец— он в 99 секундах от первой позиции. В пятёрке сильнейших также расположилисьиз Аргентины и француз, единственный представитель России в этом классе, после 39 км дистанции занял седьмую строчку в двух с небольшим минутах от лидера. Другие фавориты гонки расположились ещё дальше. Чехпосле первого этапа занимает только девятое место, экс-чемпионы «Дакара»идут лишь 10-м и 25-м соответственно. Последний, впрочем, проигрывает менее семи минут, так что, как и в других классах, в квадроциклах вся борьба ещё впереди.В новейшей категории UTV, где участвуют двухместные квадроциклы, лидерство захватил голландец. Вторым идёт его брат Том, известный по выступлениям в мировом туринге. Россиянерасположились на третьей строчке в 79 секундах от быстрейшего из двух Коронелей.3 января участников ралли «Дакар» ждёт первое испытание дистанцией. Экипажам предстоит преодолеть свыше 800 км дистанции между Ресистенсией и Сан-Мигель-де-Тукуманом. На долю спецучастка из них придутся 275 км (грузовики проедут чуть больше — 284 км) по песчаным и грунтовым дорогам Аргентины.