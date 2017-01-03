Выбери лучшую гонку в карьере Михаэля Шумахера!

Великий чемпион Формулы-1сегодня празднует свой 48-й день рождения. В честь этого события мы отобрали для вас Гран-при, которые, по общему мнению, входят в число его лучших в карьере. Теперь ваша задача — проголосовать за гонку или гонки, которые вы считаете лучшими. Тем самым мы все вместе составим полноценный рейтинг Гран-при Михаэля. Кстати, если присутствие какого-либо этапа кажется вам неправильным, можно голосовать против него и тем самым «сдвинуть» ниже. Голосуем!Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке: