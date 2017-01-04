«Дакар» разгоняется: Лёб перехватил лидерство, «КАМАЗы» пока нет

Первые навигационные задачи и первые трассы с небольшим песком вперемешку со скоростными отрезками бездорожья, где спидометры достигали отметки в 180 км/ч — таким получился второй этап знаменитого марафона.
→ Схватка «Пежо», «МИНИ» и «Тойоты» и ещё 6 главных интриг «Дакара»
CAR: Первая победа Лёба
Перед стартом марафона Себастьен Лёб — девятикратный чемпион мира по классическому ралли и самый титулованный гонщик на планете — заявил, что не рассчитывает одержать победу. Дебютировав в прошлом году, француз наделал много шуму, выиграв несколько этапов и лидируя в общем зачёте. Однако на одном из марафонских допов Лёб разбил машину и потерял шансы на успех. «В прошлом году было много спецучастков в стиле WRC и на них мы были быстры, — говорил он. — Но в этом году — совсем другое дело. Нам ещё многому предстоит научиться».
Тем не менее, сегодня Лёбу не было равных. Себастьен возглавлял протоколы на всех отметках и на финише «привёз» вчерашнему лидеру Нассеру Аль-Аттия на «Тойоте» полторы минуты. Такой результат позволил французам перехватить у катарца лидерство и в общем зачёте. Аль-Аттия, впрочем, уступает всего 28 секунд, так что говорить, что «Пежо» вырвалась вперёд преждевременно. «Сегодня был очень быстрый спецучасток, немного необычно, — отметил новый лидер гонки. — Надеюсь, завтра мы продолжим в том же ритме. Самое главное сейчас — не допускать ошибок».
На третью позицию, тем временем, выбрался опытнейший Карлос Сайнс, он почти в двух минутах от лидера, при этом в считанных секундах от испанца расположились ещё две «Тойоты» — Джиниэла де Вильерса и Нани Ромы. У «МИНИ» дела пока не клеются — Язид Аль-Раджи занимает лишь шестую позицию и проигрывает более пяти минут, а Микко Хирвонен идёт восьмым. Между ними вклинился третий экипаж «Пежо» во главе с рекордсменом «Дакара» Стефаном Петеранселем.
Неудачей завершился второй этап для Хавьера Понса, блеснувшего накануне вторым временем. К первой путевой отметке испанец пришёл с восьмым временем, а на следующем отрезке его «Форд» перевернулся. Экипаж остановился неподалёку от трассы в ожидании помощи. На момент написания материала вторую отметку Понс не взял. Не было на финише и единственного российского экипажа — «Тойота» Сергея Шихотарова исчезла с радаров после второй контрольной точки.
Зачёт внедорожников после 2-го этапа:
1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 2ч33:31
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +0:28
3. Карлос Сайнс (Peugeot) +1:56
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:05
5. Нани Рома (Toyota) +2:56
6. Язид Аль-Раджи (MINI) +5:12
7. Стефан Петерансель (Peugeot) +7:26
8. Микко Хирвонен (MINI) +8:49
9. Эрик ван Лон (Toyota) +9:36
10. Ромен Дюма (Peugeot) +9:58
1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 2ч33:31
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +0:28
3. Карлос Сайнс (Peugeot) +1:56
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:05
5. Нани Рома (Toyota) +2:56
6. Язид Аль-Раджи (MINI) +5:12
7. Стефан Петерансель (Peugeot) +7:26
8. Микко Хирвонен (MINI) +8:49
9. Эрик ван Лон (Toyota) +9:36
10. Ромен Дюма (Peugeot) +9:58
TRUCK: ван ден Бринк вырывается в лидеры
Самая напряжённая борьба в этом году ожидается в классе грузовиков, где претендентов на победу наберётся десятка полтора. Накал борьбы виден уже сейчас: если в категории внедорожников топ-10 держится в десяти минутах, то первые десять грузовиков сейчас умещаются в пять.
Победителем второго этапа стал Мартин ван ден Бринк на новейшем капотном «Рено». На протяжении всего спецучастка вровень с голландцем шёл Дмитрий Сотников, но на финише гонщик «КАМАЗ-мастера» остался позади. По сумме двух этапов ван ден Бринк и Сотников лидируют в общем зачёте, россиянин отстаёт на три минуты.
Вчерашний лидер Мартин Коломы на «Татре» потерял сегодня три с половиной минуты и откатился на третью строчку, а на четвёртое место выбрался Жерар де Рой, лидер команды «Ивеко». Замыкает пятёрку сильнейших Петер Верслёйс на MAN, а на шестую позицию пробился экипаж «МАЗа» во главе с Сергеем Вязовичем — белорусы всего в четырёх минутах от лидеров.
«КАМАЗ-мастер», если не считать выстрелившего Сотникова, пока держится в тени. Эдуард Николаев сегодня уступил лидерам четыре минуты и теперь занимает девятое место общего зачёта. Антон Шибалов финишировал с 15-м временем и на этой же позиции идёт в генеральной классификации, а вот Айрат Мардеев потерял более 16 минут и откатился на 18-ю строчку табеля о рангах. Впереди, впрочем, ещё десять этапов — время отыграться есть.
Зачёт грузовиков после 2-го этапа:
1. Мартин ван ден Бринк (Renault) — 3ч07:33
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +3:09
3. Мартин Коломы (Tatra) +3:11
4. Жерар де Рой (Iveco) +3:20
5. Петер Верслёйс (MAN) +3:29
6. Сергей Вязович (МАЗ) +4:03
7. Федерико Виллагра (Iveco) +4:06
8. Ханс Стейси (MAN) +4:15
9. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:32
10. Артур Ардавичус (MAN) +4:46
...15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +8:37
...18. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +17:39
1. Мартин ван ден Бринк (Renault) — 3ч07:33
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +3:09
3. Мартин Коломы (Tatra) +3:11
4. Жерар де Рой (Iveco) +3:20
5. Петер Верслёйс (MAN) +3:29
6. Сергей Вязович (МАЗ) +4:03
7. Федерико Виллагра (Iveco) +4:06
8. Ханс Стейси (MAN) +4:15
9. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:32
10. Артур Ардавичус (MAN) +4:46
...15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +8:37
...18. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +17:39
MOTO/QUAD: Время Прайса
Среди мотоциклистов сегодня не было равных Тоби Прайсу на КТМ. Преимущество австралийца увеличивалось почти на каждой отметке, а к финишу его отрыв от ближайшего преследователя — Маттиаса Валькнера — перевалил за три минуты. С третьим временем день закончил Паулу Гонсалвеш на «Хонде», а четвёртым стал победитель первого этапа Ксавье де Султре. Накануне француз был оштрафован на минуту за превышение скорости на лиазоне и ещё до старта второго этапа откатился на десятое место общего зачёта. Сегодня же судьи отметили штрафом Валькнера. Он, как и Алессандро Боттури из «Ямахи», получил пять минут пенализации.
Лидирует же в генеральной классификации Тоби Прайс. Занимающий второе место Паулу Гонсалвеш на «Хонде» уступает действующему чемпиону почти три минуты, а третьим идёт партнёр Прайса по KTM Сэм Сандерленд. Далее расположились де Султре и Пабло Кинтанилья — лучший представитель «Хускварны» занимает пятую строчку. Отметим также идущего шестым американского дебютанта Рикки Брабека.
Александр Иванютин сегодня уступил лидерам более 40 минут и показал на этапе 60-й результат, тем не менее это позволило отыграть ему несколько позиций в общем зачёте и выйти на 60-ю позицию в генеральной классификации. Анастасия Нифонтова показала на этапе 120-е время, чуть более полутора часов уступив лидерам, и теперь занимает 121-ю строчку общего зачёта.
В категории квадроциклов первый на территории Аргентины доп выиграл местный герой Пабло Копетти. Вчерашний лидер Марчело Медейрос темпа аргентинца выдержать не смог и уступил ему шесть минут и лидерство в общем зачёте. На вторую строчку вышел Нельсон Галеано, который проигрывает лидеру менее двух минут, а Медейрос теперь уступает более четырёх и идёт третьим. Далее располагаются Аксель Дютри и Игнасио Касале. Сергей Карякин блеснуть, увы, не смог. Уже в начале спецучастка россиянин потерял относительно лидеров более восьми минут, а к финишу отстал почти на двадцать. В общем зачёте Сергей теперь занимает 14-е место.
Зачёт мотоциклов после 2-го этапа:
1. Тоби Прайс (KTM) — 3ч07:17
2. Паулу Гонсалвеш (Honda) +2:54
3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:23
4. Ксавье де Султре (Yamaha) +3:41
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +4:26
...60. Александр Иванютин (Husqvarna) +47:09
...121. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +1ч44:38
Зачёт квадроциклов после 2-го этапа:
1. Пабло Копетти (Yamaha) — 3ч49:06
2. Нельсон Галеано (Yamaha) +1:54
3. Марчело Медейрос (Yamaha) +4:20
4. Аксель Дютри (Yamaha) +5:41
5. Игнасио Касале (Yamaha) +6:25
...14. Сергей Карякин (Yamaha) +20:17.
1. Тоби Прайс (KTM) — 3ч07:17
2. Паулу Гонсалвеш (Honda) +2:54
3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:23
4. Ксавье де Султре (Yamaha) +3:41
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +4:26
...60. Александр Иванютин (Husqvarna) +47:09
...121. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +1ч44:38
Зачёт квадроциклов после 2-го этапа:
1. Пабло Копетти (Yamaha) — 3ч49:06
2. Нельсон Галеано (Yamaha) +1:54
3. Марчело Медейрос (Yamaha) +4:20
4. Аксель Дютри (Yamaha) +5:41
5. Игнасио Касале (Yamaha) +6:25
...14. Сергей Карякин (Yamaha) +20:17.
3 этап: «Дакар» набирает высоту
Завтра экипажи ждёт первое настоящее бездорожье на маршруте текущего ралли и первое испытание на выносливость — 364 километра спецучастков на 780-километровом этапе от Сан-Мигель-де-Тукумана до Сан-Сальвадор-де-Жужуя. И если гонщики сегодня жаловались на температуру, то на третьем этапе им придётся ещё сложнее — ралли «Дакар» постепенно отправляется в горы.