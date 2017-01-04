«Дакар» разгоняется: Лёб перехватил лидерство, «КАМАЗы» пока нет

CAR: Первая победа Лёба

Зачёт внедорожников после 2-го этапа:



1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 2ч33:31

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +0:28

3. Карлос Сайнс (Peugeot) +1:56

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:05

5. Нани Рома (Toyota) +2:56

6. Язид Аль-Раджи (MINI) +5:12

7. Стефан Петерансель (Peugeot) +7:26

8. Микко Хирвонен (MINI) +8:49

9. Эрик ван Лон (Toyota) +9:36

10. Ромен Дюма (Peugeot) +9:58

TRUCK: ван ден Бринк вырывается в лидеры

Зачёт грузовиков после 2-го этапа:



1. Мартин ван ден Бринк (Renault) — 3ч07:33

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +3:09

3. Мартин Коломы (Tatra) +3:11

4. Жерар де Рой (Iveco) +3:20

5. Петер Верслёйс (MAN) +3:29

6. Сергей Вязович (МАЗ) +4:03

7. Федерико Виллагра (Iveco) +4:06

8. Ханс Стейси (MAN) +4:15

9. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:32

10. Артур Ардавичус (MAN) +4:46

...15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +8:37

...18. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +17:39

MOTO/QUAD: Время Прайса

Зачёт мотоциклов после 2-го этапа:



1. Тоби Прайс (KTM) — 3ч07:17

2. Паулу Гонсалвеш (Honda) +2:54

3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:23

4. Ксавье де Султре (Yamaha) +3:41

5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +4:26

...60. Александр Иванютин (Husqvarna) +47:09

...121. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +1ч44:38



Зачёт квадроциклов после 2-го этапа:



1. Пабло Копетти (Yamaha) — 3ч49:06

2. Нельсон Галеано (Yamaha) +1:54

3. Марчело Медейрос (Yamaha) +4:20

4. Аксель Дютри (Yamaha) +5:41

5. Игнасио Касале (Yamaha) +6:25

...14. Сергей Карякин (Yamaha) +20:17.

3 этап: «Дакар» набирает высоту

, другие продолжают свою борьбу в Южной Америке, где состоялся второй этап ралли «Дакар». Гонщики прошли 800 с лишним километров дистанции из Ресистенсии в Сан-Мигель-де-Тукуман. На долю спецучастка пришлись 275 километров, и хотя это был далеко не самый марафонский этап, участники столкнулись с первыми трудностями. «Непростой был день — много коров и пыли», — заявил после финиша новый лидер категории мотоциклов, стартовавший 17-м. «Из-за жары очень трудно, — признаётся его соперник. — Мы истекаем потом».Первые навигационные задачи и первые трассы с небольшим песком вперемешку со скоростными отрезками бездорожья, где спидометры достигали отметки в 180 км/ч — таким получился второй этап знаменитого марафона.Перед стартом марафона— девятикратный чемпион мира по классическому ралли и самый титулованный гонщик на планете — заявил, что не рассчитывает одержать победу. Дебютировав в прошлом году, француз наделал много шуму, выиграв несколько этапов и лидируя в общем зачёте. Однако на одном из марафонских допов Лёб разбил машину и потерял шансы на успех. «В прошлом году было много спецучастков в стиле WRC и на них мы были быстры, — говорил он. — Но в этом году — совсем другое дело. Нам ещё многому предстоит научиться».Тем не менее, сегодня Лёбу не было равных. Себастьен возглавлял протоколы на всех отметках и на финише«привёз» вчерашнему лидеруна «Тойоте» полторы минуты. Такой результат позволил французам перехватить у катарца лидерство и в общем зачёте. Аль-Аттия, впрочем, уступает всего 28 секунд, так что говорить, что «Пежо» вырвалась вперёд преждевременно. «Сегодня был очень быстрый спецучасток, немного необычно, — отметил новый лидер гонки. — Надеюсь, завтра мы продолжим в том же ритме. Самое главное сейчас — не допускать ошибок».На третью позицию, тем временем, выбрался опытнейший, он почти в двух минутах от лидера, при этом в считанных секундах от испанца расположились ещё две «Тойоты» —. У «МИНИ» дела пока не клеются —занимает лишь шестую позицию и проигрывает более пяти минут, аидёт восьмым. Между ними вклинился третий экипаж «Пежо» во главе с рекордсменом «Дакара»Неудачей завершился второй этап для, блеснувшего накануне вторым временем. К первой путевой отметке испанец пришёл с восьмым временем, а на следующем отрезке его «Форд» перевернулся. Экипаж остановился неподалёку от трассы в ожидании помощи. На момент написания материала вторую отметку Понс не взял. Не было на финише и единственного российского экипажа — «Тойота»исчезла с радаров после второй контрольной точки.Самая напряжённая борьба в этом году ожидается в классе грузовиков, где претендентов на победу наберётся десятка полтора. Накал борьбы виден уже сейчас: если в категории внедорожников топ-10 держится в десяти минутах, то первые десять грузовиков сейчас умещаются в пять.Победителем второго этапа стална новейшем капотном «Рено». На протяжении всего спецучастка вровень с голландцем шёл, но на финише гонщик «КАМАЗ-мастера» остался позади. По сумме двух этапов ван ден Бринк и Сотников лидируют в общем зачёте, россиянин отстаёт на три минуты.Вчерашний лидерна «Татре» потерял сегодня три с половиной минуты и откатился на третью строчку, а на четвёртое место выбрался Жерар де Рой, лидер команды «Ивеко». Замыкает пятёрку сильнейшихна MAN, а на шестую позицию пробился экипаж «МАЗа» во главе с— белорусы всего в четырёх минутах от лидеров.«КАМАЗ-мастер», если не считать выстрелившего Сотникова, пока держится в тени.сегодня уступил лидерам четыре минуты и теперь занимает девятое место общего зачёта.финишировал с 15-м временем и на этой же позиции идёт в генеральной классификации, а вотпотерял более 16 минут и откатился на 18-ю строчку табеля о рангах. Впереди, впрочем, ещё десять этапов — время отыграться есть.Среди мотоциклистов сегодня не было равныхна КТМ. Преимущество австралийца увеличивалось почти на каждой отметке, а к финишу его отрыв от ближайшего преследователя —— перевалил за три минуты. С третьим временем день закончилна «Хонде», а четвёртым стал победитель первого этапа. Накануне француз был оштрафован на минуту за превышение скорости на лиазоне и ещё до старта второго этапа откатился на десятое место общего зачёта. Сегодня же судьи отметили штрафом Валькнера. Он, как ииз «Ямахи», получил пять минут пенализации.Лидирует же в генеральной классификации Тоби Прайс. Занимающий второе место Паулу Гонсалвеш на «Хонде» уступает действующему чемпиону почти три минуты, а третьим идёт партнёр Прайса по KTM Сэм Сандерленд. Далее расположились де Султре и— лучший представитель «Хускварны» занимает пятую строчку. Отметим также идущего шестым американского дебютанта Рикки Брабека.сегодня уступил лидерам более 40 минут и показал на этапе 60-й результат, тем не менее это позволило отыграть ему несколько позиций в общем зачёте и выйти на 60-ю позицию в генеральной классификации. Анастасия Нифонтова показала на этапе 120-е время, чуть более полутора часов уступив лидерам, и теперь занимает 121-ю строчку общего зачёта.В категории квадроциклов первый на территории Аргентины доп выиграл местный герой Пабло Копетти. Вчерашний лидертемпа аргентинца выдержать не смог и уступил ему шесть минут и лидерство в общем зачёте. На вторую строчку вышел, который проигрывает лидеру менее двух минут, а Медейрос теперь уступает более четырёх и идёт третьим. Далее располагаютсяблеснуть, увы, не смог. Уже в начале спецучастка россиянин потерял относительно лидеров более восьми минут, а к финишу отстал почти на двадцать. В общем зачёте Сергей теперь занимает 14-е место.Завтра экипажи ждёт первое настоящее бездорожье на маршруте текущего ралли и первое испытание на выносливость — 364 километра спецучастков на 780-километровом этапе от Сан-Мигель-де-Тукумана до Сан-Сальвадор-де-Жужуя. И если гонщики сегодня жаловались на температуру, то на третьем этапе им придётся ещё сложнее — ралли «Дакар» постепенно отправляется в горы.