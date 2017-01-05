Катастрофа Аль-Аттия, победа Николаева, проколы де Роя

CAR: Катастрофа для «Тойоты»
До поры до времени всё складывалось блестяще для Нассера Аль-Аттия. Катарец на «Тойоте» быстро догнал на трассе победителя вторника Себастьена Лёба и тем самым вышел в виртуальные лидеры общего зачёта. Увы, донести собственное счастье до финиша Аль-Аттия не сумел: уже на второй части этапа, после зоны нейтрализации, Нассер серьёзно повредил одно из колёс (или даже оторвал) и надолго остановился. После паузы длиной в час Аль-Аттия сумел продолжить движение — но вновь встал. Увы, но можно констатировать: после проигрыша на финише более двух часов борьба за победу для Нассера уже завершена.
А ведь это была далеко не единственная печальная новость для «Тойоты». Невероятно, но с проблемами столкнулись и все остальные лидеры команды: на трассе останавливались и Нани Рома, и Джиниэл де Вильерс, и Эрик ван Лон. Меньше всего времени (13 минут по итогам дня) потерял испанец, так что теперь именно он станет главной надеждой «Тойоты».
Ну а праздник пришёл на улицу «Пежо»: лидеры французской команды замечательно провели день и воспользовались провалом «Тойоты». Державшийся в первые дни немного в тени Стефан Петерансель оказался быстрейшим, Карлос Сайнс проиграл ему менее двух минут, а Себастьен Лёб, чуть заблудившийся в начале и один раз пробивший колесо, — чуть более трёх. Есть хет-трик! В общем зачёте Лёб сохранил лидерство, но Сайнс менее чем в минуте, а «Петер» — в четырёх. Рано говорить, что борьба за победу превращается в междусобойчик «Пежо», но важный шаг в этом направлении сделан.
На четвёртом месте в генеральной классификации идёт Микко Хирвонен на «МИНИ», уступающий девять с половиной минут. В пассиве Ромы 13 минут (ровно то, что он проиграл в среду). Язид Аль-Раджи («МИНИ») и Сириль Депре (четвёртый заводской «Пежо») уступают 15 — остальным вернуться в борьбу за первую позицию будет уже сложнее.
Россиянин Сергей Шихотаров накануне проиграл более пяти часов из-за непонятной поломки машины — на бивуак его притащила на буксире боевая техничка. «На улице 48 градусов. Когда себя поливаешь и лежишь в тени – состояние ещё более-менее. Но у нас заканчивалась вода. Я просил её у проезжавших грузовиков, и нам сбрасывали. Без воды в эту жару было страшновато. Мы сегодня посетили ад», — признавался гонщик после спецучастка. На момент написания отчёта Шихотаров продолжал преодолевать дистанцию третьего этапа в достойном темпе.
«Дакар». Внедорожники. Третий этап.
1. Стефан Петерансель («Пежо») — 04:18:17
2. Карлос Сайнс («Пежо») +01:54
3. Себастьен Лёб («Пежо») +3:08
4. Микко Хирвонен («Мини») +3:57
5. Сириль Депре («Пежо») +7:48
Общий зачёт.
1. Себастьен Лёб («Пежо») — 06:54:56
2. Карлос Сайнс («Пежо») +0:42
3. Стефан Петерансель («Пежо») +4:18
4. Микко Хирвонен («Мини») +9:38
5. Нани Рома («Тойота») +13:04.
1. Стефан Петерансель («Пежо») — 04:18:17
2. Карлос Сайнс («Пежо») +01:54
3. Себастьен Лёб («Пежо») +3:08
4. Микко Хирвонен («Мини») +3:57
5. Сириль Депре («Пежо») +7:48
Общий зачёт.
1. Себастьен Лёб («Пежо») — 06:54:56
2. Карлос Сайнс («Пежо») +0:42
3. Стефан Петерансель («Пежо») +4:18
4. Микко Хирвонен («Мини») +9:38
5. Нани Рома («Тойота») +13:04.
MOTO/QUAD: Барреда Борт доминирует
На «Дакаре» нередко бывает, что герой предыдущего дня на следующее утро сталкивается со сложностями. Ровно так произошло в мотоциклетном зачёте с Тоби Прайсом — австралиец, открывавший дорогу, заплутал на первой половине дистанции (как и многие другие мотогонщики) и потерял порядка 20 минут. А лучше всех сориентировался испанец Хоан Барреда Борт: он провёл день без сбоев и привёз тому же Прайсу почти 22 минуты! Более того, даже ближайший преследователь в лице Сэма Сандерленда проиграл гонщику «Хонды» 12 с половиной.
В общем, вы поняли, что лидером общего зачёта теперь стал именно Барреда Борт. У него в запасе 10 минут от Сандерленда, 13 с половиной от Паулу Гонсалвеша. Неподалёку от португальца Пабло Кинтанилья и Прайс — остальные отстали уже более чем на 20 минут, группа лидеров растянулось.
В зачёте квадроциклов до какого-то момента всё здорово складывалось для россиянина Сергея Карякина, который накануне и колесо пробил, и в кусты улетел, и в грязи застрял. На четвёртой контрольной точке Карякин шёл третьим, уступая лучшему времени чуть больше минуты. Увы, вторая половина пути пошла труднее: 9 минут на пятой точке, 25 на восьмой… Так в итоге и проиграл аргентинцу Гастону Гонсалесу 25 с половиной.
В «абсолюте» лидирует отнюдь не Гонсалес: он второй с отставанием в 4 с половиной минуты от знаменитого Игнасио Касале. Идущий третьим победитель вторника Пабло Копетти проигрывает 18 минут. Карякин 11-й в 35 минутах от лидера. Впрочем, для класса квадроциклов это не катастрофа, но и успешным старт гонки явно не назвать.
«Дакар» Мотоциклы. Общий зачёт
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 07:35:30
2. Сэм Сандерленд (KTM) + 11:20
3. Паулу Гонсалвеш (Honda)+14:42
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)+15:56
5. Тоби Прайс (KTM)+17:19.
«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт.
1. Игнасио Касале («Ямаха») — 09:58:51
2. Гастон Гонсалес («Ямаха») +4:37
3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +18:06
4. Аксель Дютрье («Ямаха») +18:18
5. Симон Витсе («Ямаха») +19:08
… 11. Сергей Карякин («Ямаха») +34:41
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 07:35:30
2. Сэм Сандерленд (KTM) + 11:20
3. Паулу Гонсалвеш (Honda)+14:42
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)+15:56
5. Тоби Прайс (KTM)+17:19.
«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт.
1. Игнасио Касале («Ямаха») — 09:58:51
2. Гастон Гонсалес («Ямаха») +4:37
3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +18:06
4. Аксель Дютрье («Ямаха») +18:18
5. Симон Витсе («Ямаха») +19:08
… 11. Сергей Карякин («Ямаха») +34:41
TRUCK: Голландцы в отстающих
Так себе денёк получился для голландских участников грузового зачёта. У Жерара де Роя возникли серьёзные проблемы с шинами: за первую часть этапа у него спустило три колеса, причём автоподкачка не работала, а с собой было лишь две запаски. Так что пришлось ехать на одной повреждённой покрышке, иногда останавливаясь для её подчкачки — в итоге де Рой потерял сразу полчаса!
Герой второго дня Мартин ван ден Бринк начал этап неидеально, а потом, после зоны нейтрализации, и вовсе надолго застрял в песчаной дюне, выпав из числа лидеров. Более-менее ничего сложился день для ещё двух голландцев: Ханс Стейси и Питер Верслёйс проиграли чуть более десяти минут.
Ну а быстрейшим оказался камазовец Эдуард Николаев. Россиянин захватил лидерство со второй контрольной точки и удержал его до самого конца после плотной борьбы с Мартином Коломы. 12 с половиной минут коллеге проиграл Дмитрий Сотников. Несколько похуже были дела у Антона Шибалова и Айрата Мардеева (Антон потерял время на второй половине дистанции, Айрат — в самом дебюте). Алеш Лопрайс словно тоже получил голландское гражданство: чех хорошо шёл по спецучастку, но в конце разом потерял 25 минут.
В общем зачёте теперь серьёзные перемены. В лидеры выбрался Коломы, которому Николаев проигрывает всего полминуты. В четырёх с половиной минутах идёт стабильный аргентинец, экс-пилот WRC Федерико Вильягра на «Ивеко», дальше — как всегда быстрый белорус Сергей Вязович на «МАЗе». Сотников — шестой, он проигрывает Коломы менее 12 минут. Отставание Антона Шибалова — 22 минуты, де Роя — 33 с половиной, Мардеева — 35 с половиной. И это всего-то после трёх дней борьбы!
«Дакар». Грузовики. Общий зачёт
1. Мартин Коломы («Татра») — 5:57:23
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:33
3. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:40
4. Сергей Вязович (МАЗ) +5:40
5. Питер Верслёйс (МАН) +11:20
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:45
7. Ханс Стейси (МАН) +11:54
8. Тон ван Генугтен («Ивеко») +12:51
… Антон Шибалов (КАМАЗ) +21:49
Алеш Лопрайс («Татра») +31:05
Жерар де Рой («Ивеко») +33:37
Айрат Мардеев (КАМАЗ) +35:35
Артур Ардавичус (МАН) +38:35.
1. Мартин Коломы («Татра») — 5:57:23
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:33
3. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:40
4. Сергей Вязович (МАЗ) +5:40
5. Питер Верслёйс (МАН) +11:20
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:45
7. Ханс Стейси (МАН) +11:54
8. Тон ван Генугтен («Ивеко») +12:51
… Антон Шибалов (КАМАЗ) +21:49
Алеш Лопрайс («Татра») +31:05
Жерар де Рой («Ивеко») +33:37
Айрат Мардеев (КАМАЗ) +35:35
Артур Ардавичус (МАН) +38:35.
4-й этап: в борьбе с высокогорьем
В пятницу участники гонки продолжат адаптироваться к высокогорью: борьба будет проходить на высоте примерно 3500 метров. Организаторы обещают дюны даже на такой высоте и серьёзные испытания для штурманов, у которых не будет времени расслабиться. Дистанция спецучастка от Сан-Сальвадор-де-Жужуя до Туписы составит 416 км.