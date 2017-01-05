Катастрофа Аль-Аттия, победа Николаева, проколы де Роя

CAR: Катастрофа для «Тойоты»

«Дакар». Внедорожники. Третий этап.

1. Стефан Петерансель («Пежо») — 04:18:17

2. Карлос Сайнс («Пежо») +01:54

3. Себастьен Лёб («Пежо») +3:08

4. Микко Хирвонен («Мини») +3:57

5. Сириль Депре («Пежо») +7:48



Общий зачёт.

1. Себастьен Лёб («Пежо») — 06:54:56

2. Карлос Сайнс («Пежо») +0:42

3. Стефан Петерансель («Пежо») +4:18

4. Микко Хирвонен («Мини») +9:38

5. Нани Рома («Тойота») +13:04.

MOTO/QUAD: Барреда Борт доминирует

«Дакар» Мотоциклы. Общий зачёт

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 07:35:30

2. Сэм Сандерленд (KTM) + 11:20

3. Паулу Гонсалвеш (Honda)+14:42

4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)+15:56

5. Тоби Прайс (KTM)+17:19.



«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт.

1. Игнасио Касале («Ямаха») — 09:58:51

2. Гастон Гонсалес («Ямаха») +4:37

3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +18:06

4. Аксель Дютрье («Ямаха») +18:18

5. Симон Витсе («Ямаха») +19:08

… 11. Сергей Карякин («Ямаха») +34:41

TRUCK: Голландцы в отстающих

«Дакар». Грузовики. Общий зачёт

1. Мартин Коломы («Татра») — 5:57:23

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:33

3. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:40

4. Сергей Вязович (МАЗ) +5:40

5. Питер Верслёйс (МАН) +11:20

6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:45

7. Ханс Стейси (МАН) +11:54

8. Тон ван Генугтен («Ивеко») +12:51

… Антон Шибалов (КАМАЗ) +21:49

Алеш Лопрайс («Татра») +31:05

Жерар де Рой («Ивеко») +33:37

Айрат Мардеев (КАМАЗ) +35:35

Артур Ардавичус (МАН) +38:35.

4-й этап: в борьбе с высокогорьем

На «Дакаре» в последние годы бывало, что в первые дни фавориты продолжали ехать плотно, откладывая серьёзные разборки до второй половины гонки. Однако в случае с ралли-марафоном 2017 года всё стало происходить намного быстрее. Целый ряд фаворитов столкнулся в среду с проблемами на этапе, который для четырёх классов продлился 364 км, а для грузовиков — 199.До поры до времени всё складывалось блестяще для. Катарец на «Тойоте» быстро догнал на трассе победителя вторникаи тем самым вышел в виртуальные лидеры общего зачёта. Увы, донести собственное счастье до финиша Аль-Аттия не сумел: уже на второй части этапа, после зоны нейтрализации, Нассер серьёзно повредил одно из колёс (или даже оторвал) и надолго остановился. После паузы длиной в час Аль-Аттия сумел продолжить движение — но вновь встал. Увы, номожно констатировать: после проигрыша на финише более двух часов борьба за победу для Нассера уже завершена.А ведь это была далеко не единственная печальная новость для «Тойоты». Невероятно, но с проблемами столкнулись и все остальные лидеры команды: на трассе останавливались и, и, и. Меньше всего времени (13 минут по итогам дня) потерял испанец, так что теперь именно он станет главной надеждой «Тойоты».Ну а праздник пришёл на улицу «Пежо»: лидеры французской команды замечательно провели день и воспользовались провалом «Тойоты». Державшийся в первые дни немного в тениоказался быстрейшим,проиграл ему менее двух минут, а Себастьен Лёб, чуть заблудившийся в начале и один раз пробивший колесо, — чуть более трёх. Есть хет-трик! В общем зачёте Лёб сохранил лидерство, но Сайнс менее чем в минуте, а «Петер» — в четырёх. Рано говорить, что борьба за победу превращается в междусобойчик «Пежо», но важный шаг в этом направлении сделан.На четвёртом месте в генеральной классификации идётна «МИНИ», уступающий девять с половиной минут. В пассиве Ромы 13 минут (ровно то, что он проиграл в среду).(«МИНИ») и(четвёртый заводской «Пежо») уступают 15 — остальным вернуться в борьбу за первую позицию будет уже сложнее.Россияниннакануне проиграл более пяти часов из-за непонятной поломки машины — на бивуак его притащила на буксире боевая техничка. «На улице 48 градусов. Когда себя поливаешь и лежишь в тени – состояние ещё более-менее. Но у нас заканчивалась вода. Я просил её у проезжавших грузовиков, и нам сбрасывали. Без воды в эту жару было страшновато. Мы сегодня посетили ад», —. На момент написания отчёта Шихотаров продолжал преодолевать дистанцию третьего этапа в достойном темпе.На «Дакаре» нередко бывает, что герой предыдущего дня на следующее утро сталкивается со сложностями. Ровно так произошло в мотоциклетном зачёте с— австралиец, открывавший дорогу, заплутал на первой половине дистанции (как и многие другие мотогонщики) и потерял порядка 20 минут. А лучше всех сориентировался испанец: он провёл день без сбоев и привёз тому же Прайсу почти 22 минуты! Более того, даже ближайший преследователь в лицепроиграл гонщику «Хонды» 12 с половиной.В общем, вы поняли, что лидером общего зачёта теперь стал именно Барреда Борт. У него в запасе 10 минут от Сандерленда, 13 с половиной от. Неподалёку от португальца Пабло Кинтанилья и Прайс — остальные отстали уже более чем на 20 минут, группа лидеров растянулось.В зачёте квадроциклов до какого-то момента всё здорово складывалось для россиянина, который накануне и колесо пробил, и в кусты улетел, и в грязи застрял. На четвёртой контрольной точке Карякин шёл третьим, уступая лучшему времени чуть больше минуты. Увы, вторая половина пути пошла труднее: 9 минут на пятой точке, 25 на восьмой… Так в итоге и проиграл аргентинцу25 с половиной.В «абсолюте» лидирует отнюдь не Гонсалес: он второй с отставанием в 4 с половиной минуты от знаменитого. Идущий третьим победитель вторникапроигрывает 18 минут. Карякин 11-й в 35 минутах от лидера. Впрочем, для класса квадроциклов это не катастрофа, но и успешным старт гонки явно не назвать.Так себе денёк получился для голландских участников грузового зачёта. Увозникли серьёзные проблемы с шинами: за первую часть этапа у него спустило три колеса, причём автоподкачка не работала, а с собой было лишь две запаски. Так что пришлось ехать на одной повреждённой покрышке, иногда останавливаясь для её подчкачки — в итоге де Рой потерял сразу полчаса!Герой второго дняначал этап неидеально, а потом, после зоны нейтрализации, и вовсе надолго застрял в песчаной дюне, выпав из числа лидеров. Более-менее ничего сложился день для ещё двух голландцев:проиграли чуть более десяти минут.Ну а быстрейшим оказался камазовец. Россиянин захватил лидерство со второй контрольной точки и удержал его до самого конца после плотной борьбы с. 12 с половиной минут коллеге проиграл. Несколько похуже были дела у(Антон потерял время на второй половине дистанции, Айрат — в самом дебюте).словно тоже получил голландское гражданство: чех хорошо шёл по спецучастку, но в конце разом потерял 25 минут.В общем зачёте теперь серьёзные перемены. В лидеры выбрался Коломы, которому Николаев проигрывает всего полминуты. В четырёх с половиной минутах идёт стабильный аргентинец, экс-пилот WRC Федерико Вильягра на «Ивеко», дальше — как всегда быстрый белорус Сергей Вязович на «МАЗе». Сотников — шестой, он проигрывает Коломы менее 12 минут. Отставание Антона Шибалова — 22 минуты, де Роя — 33 с половиной, Мардеева — 35 с половиной. И это всего-то после трёх дней борьбы!В пятницу участники гонки продолжат адаптироваться к высокогорью: борьба будет проходить на высоте примерно 3500 метров. Организаторы обещают дюны даже на такой высоте и серьёзные испытания для штурманов, у которых не будет времени расслабиться. Дистанция спецучастка от Сан-Сальвадор-де-Жужуя до Туписы составит 416 км.