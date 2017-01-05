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175 лет назад 2016
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Лариса Швыдун — о Данииле Квяте, Виталии Петрове и любви к Формуле-1
Фото: vk.com/id15529222
Текст: Евгений Кустов

«В заговоры верю». Интервью с главной FB-фанаткой Формулы-1

75-летняя Лариса Швыдун — одна из главных интернет-поклонниц Ф-1. Она рассказала о любви к автоспорту, Квяту, Путину и знаменитых смайлах.
5 января 2017, четверг. 11:45. Авто
Межсезонье Формулы-1 — вполне подходящий момент для необычных материалов и неожиданных интервью. Поэтому в первые дни нового года мы решили побеседовать с Ларисой Швыдун — поклонницей Формулы-1, которую знает, наверное, каждый российский журналист и гонщик, имеющий аккаунт в «Фейсбуке». Лариса, несмотря на почтенный возраст, внимательно следит за всеми ссылками на материалы про автоспорт. Она подбадривает всех россиян, регулярно комментирует посты пилотов и журналистов, причём нередко с какими-то зубодробительными смайлами и картинками, которые создаёт самостоятельно.

Более того, Лариса попробовала себя и в написании стихотворений, посвятив их, естественно, Виталию Петрову (после знаменитого полёта на Гран-при Малайзии) и Даниилу Квяту (после перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо»). Кто-то может посмеиваться над Ларисой, кто-то — не соглашаться с некоторыми её взглядами, но в одном ей точно не откажешь — в абсолютной искренности. И мы узнали, как же она стала главной автоспортивной FB-болельщицей в России.

«Подиум Петрова – это было так волнительно!»


— Лариса, как вы начали следить за автоспортом? Насколько я понимаю, вы ведь прониклись Формулой-1 в довольно зрелом возрасте?
— Да, долгое время для меня не было никакого автоспорта. Я родилась в марте 1941 года. Вскоре отец ушёл на фронт и не вернулся — погиб. Детство наше было трудное, но и интересное. Я живу близко от стадиона «Динамо» в Ростове-на-Дону — всю зиму работал каток, играла музыка, и мы пропадали там допоздна. Потом, наверное, все стали болельщиками футбола. Наш земляк Виктор Понедельник — считайте, мой ровесник — радовал своими успехами на полях не только нашего города, но и страны, мира.

Даже когда весь мир с восхищением следил за Шумахером, меня это ещё не трогало. Всей семьей мы смотрели хоккей, футбол и прочие мировые состязания, где участвовали наши спортсмены. Особое место в нашей жизни занимал парус, ведь там успешно гонял наш сын Николай. Он — мастер спорта СССР.

Но однажды, в 2011 году, по стране волной прошла новость про то, как Виталий Петров в первой гонке сезона занял третье место. Мы на экране телевидения увидели статного, красивого русского парня на подиуме, потом заиграл наш гимн… Это было так волнительно! Радость и гордость заполняло сердце, до слёз. Так всё и началось.

Я стала уже целенаправленно читать в СМИ про Формулу-1, поначалу несмело участвовать в прогнозах, диспутах. Самое смешное, что я даже не умею водить автомобиль, но время от времени за прогнозы на одном из сайтов меня награждают то кубком, то медалью.

— На «Чемпионате» довольно много пользователей, которые любят оставлять крайне жёсткие комментарии, иногда переходящие грань. Как вы относитесь к этому?
— Конечно отрицательно. Истинные болельщики Формулы-1 и любого вида спорта не будут опускаться до оскорбительных нападок на пилотов, друг на друга. Это ведь от отсутствия элементарного воспитания, от вздорного характера, зависти. На «Чемпионате» есть такой пользователь «Тилон» с оранжевой аватаркой, который настырно и безнаказанно всех «загружает». Почему его не вышвырнули? Нет, я не завожусь взаимно — зачем троллей кормить? А вот модераторам надо пресекать на корню все негативные проявления.

Зато темы, на которые пишут журналисты «Чемпионата», всегда актуальные, своевременные. Поэтому я постоянно захожу сюда.
Лариса Швыдун
Фото: vk.com/id15529222

Лариса Швыдун


— Как вы смотрите гонки Формулы-1? Дома или, возможно, в каком-то спортивном баре? В одиночку или с кем-то?
— С момента подиума Петрова я не пропустила ни одной гонки Формулы-1, смотрю дома. Благо я уже на пенсии, и мне ничто не мешает насладиться потрясающим зрелищем бескомпромиссной борьбы. А сколько там интриги!

— Насколько легко вам разбираться во всех правилах? Они ведь запутанные и постоянно меняются.
— Ну, за пять лет боления что-то автоматом закрепилось в подсознании. Да и сама я много лет работала инженером по охране труда и безопасности в Управлении механизации. И были там несчастные случаи и дорожные происшествия. За долгие годы их расследования правила навеки закрепились в памяти. Особенно если расследовали случаи со смертельным исходом.

И всё-таки я и сейчас не всё в Формуле-1 догоняю: это так сложно. Но постепенно набиралась познаний. Когда что-то не ясно, спрашиваю у других пользователей, они всегда объясняют.
Данечка очень молоденький, а сразу попал в горнило испытаний и переживаний. Ему не до общения с кем-то.

«Райкконен — наш мужик!»


— Есть ли в вашей семье другие любители автоспорта?
— Моего увлечения Ф-1 никто не разделяет. Хотя у меня есть и дети, и внуки, и друзья. Но все уже твёрдо знают: если идёт Гран-при Формулы-1, меня не тревожить. И для меня нет важнее дела, чем предстоящая Формула- 1.

— Были ли вы вживую на каких-нибудь соревнованиях?
— Мой возраст и проблемное здоровье не дают мне возможности вживую видеть гонки. Но очень хотелось бы!

— За кого переживаете в первую очередь?
— Однозначно, болею за россиян. Алёшина в «Индикаре» всегда смотрю тоже. Сироткина Сергея ждали в Формуле-1, эх! А так я всех пилотов Формулы-1 уважаю. Они для нас стараются, рискуют здоровьем и жизнью даже. Они нам такое грандиозное шоу устраивают, что грех кого-то из них критиковать, тем более отпускать в их адрес пошлости. Мне даже обидно, если я вижу это. Как Константин Симонов говорил: «Чужого горя не бывает». Я не буду злорадствовать, если с кем-то на трассе случится столкновение, сход.

— Кто по характеру вам нравится больше? Вот считается, что Квят более закрытый с болельщиками, чем Петров, — вы согласны?
— Данечка очень молоденький, а сразу попал в горнило испытаний и переживаний. Ему не до общения с кем-то. Он со временем достигнет больших успехов, чем Виталий, тогда и расслабится. Я его люблю.

Петров Виталий. Он более мужик — красавец, спокойный. Кстати, он хорошие заметки пишет: знает, о чём писать. Я Виталия очень уважаю.
Если бы за Даней была такая мощная лапа с баблом, такая поддержка, то его бы никогда не кидали взад-вперёд, да ещё посреди сезона!

— Какие-то иностранные пилоты или команды вам симпатичны?
— Да, есть у меня любимчики среди нынешних пилотов Формулы-1. Это Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо и Кими Райкконен. В Баттона я бесповоротно влюбилась после его триумфа в Канаде в 2011 году. Наверное, именно после неё Дженсона называют человек дождя. Кстати, тогда Петров был пятым. Алонсо снова начал свой путь в «Макларене» — считайте, с самых низов, и довольно настырно стремится вперёд. Талантище! А Кими — молчаливый, справедливый, талантливый. Он никогда не участвует в склоках, жалобах, нытье. Наш мужик!

— А как относитесь к Максу Ферстаппену? Из-за него из «Ред Булл» убрали Квята, но ведь нет смысла отрицать огромный талант голландца?
— Если бы за Даней была такая мощная лапа с баблом, такая поддержка, то его бы никогда не кидали взад-вперёд, да ещё посреди сезона! Хотя я не отрицаю, что Ферстаппен — талантливый парень.

«Макс белый и пушистый. Это не смешно»


— Верите ли вы в некий заговор против россиян? Или смешно предполагать, что в автоспорте кто-то нам целенаправленно мешает, например, выписывая необоснованные штрафы или меняя против нас регламент?
— В заговоры верю, это есть. Выписывают необоснованные штрафы… Недаром их больше всех у Дани. А Макс белый и пушистый. Это уже и несмешно.

— Некоторые иностранные журналисты считают, что Владимир Путин не должен участвовать в подиумных церемониях на Гран-при России, чтобы спорт не связывался с политикой. Что вы думаете о подобном мнении?
— Что, Путину как президенту страны сидеть только в Кремле? Он сам активно и успешно занимался спортом, и находиться в стороне от него — это не будет правильно. Да и мало ли чего иностранные журналисты ещё скажут. Они с удовольствием и Формулу-1 в Сочи прикрыли бы — так же, как не пустили часть россиян на Олимпиаду.
У меня картинки так и делятся по папочкам: «юмор», «смайлики», «Путин», «цветы», «День рождения», «скорбь»…

— Вы ведёте активную жизнь в «Фейсбуке». Кто познакомил вас с соцсетями?
— Я всегда была любознательная. Из библиотеки не вылезала, ибо в читальном зале были все книги про шпионов! А когда появился компьютер, освоила его довольно быстро. И пошло- поехало.

В ФБ у меня в друзьях много кого к автоспорту относится — например, Виталий Петров, Вячеслав Квят, Сергей Беднарук, Владимир Башмаков, Сергей Сироткин, Роман Русинов, Максим Вершинин, Сергей Воробьёв (Сочи), Олег Карпов и многие-многие другие! Если я что-то им пишу (отзыв, комментарий), они обязательно отзываются.

— У вас огромное количество смайлов на любой случай жизни, откуда эта коллекция и где вы берёте новые?
— Чаще всего я набираю в поиске «юмор», а потом фотошоплю — обрезаю, добавляю надписи. «Фотошоп» освоила быстро, это несложно. Люблю пошутковать… Если случайно в «Твиттере» или где-то ещё вижу интересное, забираю в копилочку. У меня картинки так и делятся по папочкам: «юмор», «смайлики», «Путин», «цветы», «День рождения», «скорбь»…

— Что бы вы пожелали Квяту, Петрову и другим российским гонщикам на 2017 год?
— Что парням нашим пожелать? Главное — веры в свои силы, терпения. И пусть знают, что мы с ними вместе срываемся и стартуем, обгоняем, шепчем им молитвы на удачу, радуемся и огорчаемся… И большое им спасибо, что достигли таких высот в автоспорте. Мы их любим и гордимся ими!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Петров Даниил Квят Кими Райкконен Макс Ферстаппен
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