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175 лет назад 2016
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Ралли «Дакар»: Сергей Карякин лидирует, «КАМАЗ» держится впереди
Фото: http://russiansnag.ru/
Текст: Дмитрий Захарченко

«Дакар» по-нашему: Карякин и Сотников лидируют в своих классах

Сход Карлоса Сайнса и Тоби Прайса, первый успех Мардеева, самая сложная победа «Пежо» и лидерство Карякина — в обзоре пятого дня «Дакара».
6 января 2017, пятница. 01:00. Авто
В четверг карван ралли-марафона «Дакар» пересёк границу между Аргентиной и Боливией и вышел на территорию третьей страны по ходу маршрута, который взял своё начало в Парагвае. В рамках четвёртого дня гонки участникам предстояло преодолеть свыше 500 километров, причём на долю спецучастка пришлось 416 из них и все прошли на уровне 3 500 метров над уровнем море. Высокогорье — главный вызов «Дакара» в этом году, но пиковые значения будут впереди, а пока у гонщиков был шанс вкатиться в разреженный воздух юга Боливии.

CAR: день Депре


После схода Нассера Аль-Аттия казалось, «Пежо» полностью контролируют гонку, а за победу будут бороться Лёб, Сайнс и Петерансель, однако сегодня неожиданно блеснул Сириль Депре. Пятикратный чемпион «Дакара» на мотоцикле на четвёртом этапе гонки одержал уверенную победу — более десяти минут преимущества над ближайшим соперником, после чего вышел в лидеры всей гонки.

Перед стартом этапа Депре занимал лишь седьмое место и проигрывал партнёрам по команде 15 минут. Однако сначала четверть часа из-за ошибки в навигации потерял Карлос Сайнс, затем из-за проблемой с турбиной 20 минут лишился Себастьен Лёб, но главные проблемы «Пежо» были ещё впереди: после десятой отметки в овраг свалился экипаж Карлоса Сайнса. «Матадор» и его штурман Лукас Крус не пострадали, но это почти наверняка сход для испанских экс-чемпионов.

В итоге время четвёртого этапа позволило Депре выйти на первую строчку «абсолюта», однако преимущество француза очень шатко — всего четыре минуты от Стефана Петеранселя. Да и старые соперники Микко Хирвонен на «МИНИ» и Себастьен Лёб держатся менее чем в семи минутах.

Рано сбрасывать со счетов и Нани Рому на «Тойоте» — после недавних проблем с масляным насосом Джиниэл де Вильерс отстал ещё дальше и теперь именно испанец стал главной надеждой японской марки. После четырёх этапов Рома уступает лидеру десять минут. На шестую строчку вышел поляк Якуб Пржигонски на «МИНИ», однако он проигрывает уже более получаса. Сергей Шихотаров занимает 27-е место общего зачёта, россиянин отстаёт от лидера на восемь с половиной часов.
Зачёт внедорожников после 4-го этапа:
1. Сириль Депре (Peugeot) — 11ч33:16
2. Стефан Петерансель (Peugeot) +4:08
3. Микко Хирвонен (MINI) +5:04
4. Себастьен Лёб (Peugeot) +6:48
5. Нани Рома (Toyota) +10:30
6. Якуб Пржигонски (MINI) +36:35
7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +43:59
8. Орландо Терранова (MINI) +48:37
9. Борис Гарфулич (MINI) +1ч21:20
10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +1ч35:50
...27. Сергей Шихотаров (Toyota) +8ч29:26

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» держится впереди


В классе грузовиков темп на четвёртом этапе задавали действующий чемпион «Дакара» Жерар де Рой на «Ивеко» и предыдущий победитель марафона Айрат Мардеев из «КАМАЗ-мастер». Мардееву на первых этапах не везло, его экипаж терял время из-за технических проблем и пыли из-под колёс соперников, но в четверг Айрат продемонстрировал всё на что способен и весь этап сражался за первую строчку. Лучший результат в итоге показал де Рой, но от россиянина голландца отделили всего 30 секунд.

Увы, не так успешно сложился четвёртый спецучасток для Эдуарда Николаева. Его экипаж отправился на дистанцию первым, но уже после первой путевой отметки потерял порядка 20 минут. С этого момента Николаев поддерживал темп быстрейших грузовиков, но лидерство генеральной классификации перешло к Дмитрию Сотникову — пока наиболее стабильному гонщику из квартета «Синей Армады».

Не обошли проблемы стороной и белорусскую команду «МАЗ». Сергей Вязович очень сильно начал этот «Дакар» и выбрался на четвёртое место общего зачёта, но по ходу четвёртого этапа у всех трёх экипажей возникли проблемы. На момент написания материала никто из гонщиков «МАЗа» так и не добрался до финиша и пока неясно, что именно произошло с экипажами.

В общем зачёте по итогам четырёх этапов лидирует Дмитрий Сотников, он почти на две минуты опережает Федерико Виллагру на «Ивеко», в то время как Эдуард Николаев занимает третье место. Четвёртым в пяти с половиной минутах от лидера идёт Антон Шибалов, а Айрат Мардеев пробился на шестую строчку — он в двух минутах позади Жерара де Роя. Ближайшими преследователем экипажей «КАМАЗ-мастер» и «Ивеко» после четырёх этапов стали Паскаль де Бар на «Рено» и Петер Верслёйс с Хансом Стейси — гонщики MAN.
Зачёт грузовиков после 4-го этапа:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 11ч12:40
2. Федерико Виллагра (Iveco) +1:55
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:40
4. Антон Шибалов (КАМАЗ) +5:34
5. Жерар де Рой (Iveco) +14:15
6. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:43
7. Паскаль де Бар (Renault) +17:17
8. Петер Верслёйс (MAN) +21:54
9. Ханс Стейси (MAN) +22:09
10. Тон ван Генугтен (Iveco) +33:09

MOTO/QUAD: Карякин выходит в лидеры


Главным событием дня в зачёте мотоциклов стала авария действующего чемпиона «Дакара» Тоби Прайса. Лидер KTM на протяжении всего спецучастка сражался с Хоаном Барредой Бортом, который возглавляет общий зачёт, но упал после десятой путевой отметки и с переломом левого бедра был эвакуирован вертолётом в местный госпиталь. Таким образом, для австралийца «Дакар»-2017 завершён.

В лидерах же закрепился Барреда Борт. После четырёх этапов он на 18 с лишним минут опережает Пабло Кинтанилью на «Хускварне» и более двадцати минут «везёт» Матиасу Валькнеру, лучшему представителю KTM, согласно генеральной классификации. Из-за штрафа на первых этапах Валькнер откатился назад, но победа на четвёртом этапе помогла ему вернуться в первую тройку. Далее расположились ещё три гонщика KTM: Штефан Свитко, Сэм Сандерленд и Херард Фаррес Гуэлл.

Александр Иванютин за счёт сильного 33-го времени на этапе поднялся на эту же строчку и в генеральной классификации, а прорывающаяся с последних позиций Анастасия Нифонтова теперь сражается в девятом десятке.

В категории квадроциклов в лидеры гонки вышел российский гонщик Сергей Карякин. Сильнейшим на четвёртом этапе стал любимец боливийских болельщиков Вальтер Носилья, в то время как Карякин был вторым. Однако на фоне проблем Игнасио Касале, который из-за ошибок в навигации в самом начале потерял около получаса, этого стало достаточно, чтобы россиянин перехватил первую строчку. Впрочем, говорить о каком-либо преимуществе Сергея пока рано: Касале идёт вторым и в общем зачёте уступает всего 28 секунд. На третьем месте расположился Симон Витсе, Вальтер Носилья теперь идёт четвёртым, а замыкает топ-5 француз Аксель Дютрье — все трое менее чем в пяти минутах от Карякина.
Зачёт мотоциклов после 4-го этапа:
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 12ч35:43
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +18:19
3. Матиас Валькнер (KTM) +20:26
4. Штефан Свитко (KTM) +24:11
5. Сэм Сандерленд (KTM) +24:31
...36. Александр Иванютин (Husqvarna) +2ч37:17
...89. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +6ч51:29

Зачёт квадроциклов после 4-го этапа:
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 16ч18:42
2. Игнасио Касале (Yamaha) +0:28
3. Симон Витсе (Yamaha) +3:00
4. Вальтер Носилья (Honda) +3:30
5. Аксель Дютрье (Yamaha) +4:17

6-й этап: «Дакар» движется к экватору


В ходе шестого этапа гонки экипажи выдвинутся из Тупицы, чтобы достичь города Оруро в 700 километрах езды. Маршрут продолжит набирать высоту и спортсменам придётся привыкать к иному воздуху и иной работе двигателей. На то, чтобы приспособиться, у них будет 447 километров спецучастка (у грузовиков — 438). Это будет предпоследний этап перед днём отдыха.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — грузовики Дакар — квадроциклы Дакар — легковые Дакар — мотовездеходы Дакар — мотоциклы
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