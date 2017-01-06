«Дакар» по-нашему: Карякин и Сотников лидируют в своих классах

CAR: день Депре

Зачёт внедорожников после 4-го этапа:

1. Сириль Депре (Peugeot) — 11ч33:16

2. Стефан Петерансель (Peugeot) +4:08

3. Микко Хирвонен (MINI) +5:04

4. Себастьен Лёб (Peugeot) +6:48

5. Нани Рома (Toyota) +10:30

6. Якуб Пржигонски (MINI) +36:35

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +43:59

8. Орландо Терранова (MINI) +48:37

9. Борис Гарфулич (MINI) +1ч21:20

10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +1ч35:50

...27. Сергей Шихотаров (Toyota) +8ч29:26

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» держится впереди

Зачёт грузовиков после 4-го этапа:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 11ч12:40

2. Федерико Виллагра (Iveco) +1:55

3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:40

4. Антон Шибалов (КАМАЗ) +5:34

5. Жерар де Рой (Iveco) +14:15

6. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:43

7. Паскаль де Бар (Renault) +17:17

8. Петер Верслёйс (MAN) +21:54

9. Ханс Стейси (MAN) +22:09

10. Тон ван Генугтен (Iveco) +33:09

MOTO/QUAD: Карякин выходит в лидеры

Зачёт мотоциклов после 4-го этапа:

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 12ч35:43

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +18:19

3. Матиас Валькнер (KTM) +20:26

4. Штефан Свитко (KTM) +24:11

5. Сэм Сандерленд (KTM) +24:31

...36. Александр Иванютин (Husqvarna) +2ч37:17

...89. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +6ч51:29



Зачёт квадроциклов после 4-го этапа:

1. Сергей Карякин (Yamaha) — 16ч18:42

2. Игнасио Касале (Yamaha) +0:28

3. Симон Витсе (Yamaha) +3:00

4. Вальтер Носилья (Honda) +3:30

5. Аксель Дютрье (Yamaha) +4:17

6-й этап: «Дакар» движется к экватору

В четверг карван ралли-марафона «Дакар» пересёк границу между Аргентиной и Боливией и вышел на территорию третьей страны по ходу маршрута, который взял своё начало в Парагвае. В рамках четвёртого дня гонки участникам предстояло преодолеть свыше 500 километров, причём на долю спецучастка пришлось 416 из них и все прошли на уровне 3 500 метров над уровнем море. Высокогорье — главный вызов «Дакара» в этом году, но пиковые значения будут впереди, а пока у гонщиков был шанс вкатиться в разреженный воздух юга Боливии.После сходаказалось, «Пежо» полностью контролируют гонку, а за победу будут бороться, однако сегодня неожиданно блеснул. Пятикратный чемпион «Дакара» на мотоцикле на четвёртом этапе гонки одержал уверенную победу — более десяти минут преимущества над ближайшим соперником, после чего вышел в лидеры всей гонки.Перед стартом этапа Депре занимал лишь седьмое место и проигрывал партнёрам по команде 15 минут. Однако сначала четверть часа из-за ошибки в навигации потерял Карлос Сайнс, затем из-за проблемой с турбиной 20 минут лишился Себастьен Лёб, но главные проблемы «Пежо» были ещё впереди: после десятой отметки в овраг свалился экипаж Карлоса Сайнса. «Матадор» и его штурманне пострадали, но это почти наверняка сход для испанских экс-чемпионов.В итоге время четвёртого этапа позволило Депре выйти на первую строчку «абсолюта», однако преимущество француза очень шатко — всего четыре минуты от. Да и старые соперникина «МИНИ» и Себастьен Лёб держатся менее чем в семи минутах.Рано сбрасывать со счетов ина «Тойоте» — после недавних проблем с масляным насосомотстал ещё дальше и теперь именно испанец стал главной надеждой японской марки. После четырёх этапов Рома уступает лидеру десять минут. На шестую строчку вышел полякна «МИНИ», однако он проигрывает уже более получаса.занимает 27-е место общего зачёта, россиянин отстаёт от лидера на восемь с половиной часов.В классе грузовиков темп на четвёртом этапе задавали действующий чемпион «Дакара»на «Ивеко» и предыдущий победитель марафонаиз «КАМАЗ-мастер». Мардееву на первых этапах не везло, его экипаж терял время из-за технических проблем и пыли из-под колёс соперников, но в четверг Айрат продемонстрировал всё на что способен и весь этап сражался за первую строчку. Лучший результат в итоге показал де Рой, но от россиянина голландца отделили всего 30 секунд.Увы, не так успешно сложился четвёртый спецучасток для. Его экипаж отправился на дистанцию первым, но уже после первой путевой отметки потерял порядка 20 минут. С этого момента Николаев поддерживал темп быстрейших грузовиков, но лидерство генеральной классификации перешло к— пока наиболее стабильному гонщику из квартета «Синей Армады».Не обошли проблемы стороной и белорусскую команду «МАЗ».очень сильно начал этот «Дакар» и выбрался на четвёртое место общего зачёта, но по ходу четвёртого этапа у всех трёх экипажей возникли проблемы. На момент написания материала никто из гонщиков «МАЗа» так и не добрался до финиша и пока неясно, что именно произошло с экипажами.В общем зачёте по итогам четырёх этапов лидирует Дмитрий Сотников, он почти на две минуты опережаетна «Ивеко», в то время как Эдуард Николаев занимает третье место. Четвёртым в пяти с половиной минутах от лидера идёт, а Айрат Мардеев пробился на шестую строчку — он в двух минутах позади Жерара де Роя. Ближайшими преследователем экипажей «КАМАЗ-мастер» и «Ивеко» после четырёх этапов сталина «Рено» и— гонщики MAN.Главным событием дня в зачёте мотоциклов стала авария действующего чемпиона «Дакара». Лидер KTM на протяжении всего спецучастка сражался с, который возглавляет общий зачёт, но упал после десятой путевой отметки и с переломом левого бедра был эвакуирован вертолётом в местный госпиталь. Таким образом, для австралийца «Дакар»-2017 завершён.В лидерах же закрепился. После четырёх этапов он на 18 с лишним минут опережает Пабло Кинтанилью на «Хускварне» и более двадцати минут «везёт», лучшему представителю KTM, согласно генеральной классификации. Из-за штрафа на первых этапах Валькнер откатился назад, но победа на четвёртом этапе помогла ему вернуться в первую тройку. Далее расположились ещё три гонщика KTM:за счёт сильного 33-го времени на этапе поднялся на эту же строчку и в генеральной классификации, а прорывающаяся с последних позицийтеперь сражается в девятом десятке.В категории квадроциклов в лидеры гонки вышел российский гонщик. Сильнейшим на четвёртом этапе стал любимец боливийских болельщиков, в то время как Карякин был вторым. Однако на фоне проблем, который из-за ошибок в навигации в самом начале потерял около получаса, этого стало достаточно, чтобы россиянин перехватил первую строчку. Впрочем, говорить о каком-либо преимуществе Сергея пока рано: Касале идёт вторым и в общем зачёте уступает всего 28 секунд. На третьем месте расположился, Вальтер Носилья теперь идёт четвёртым, а замыкает топ-5 француз Аксель Дютрье — все трое менее чем в пяти минутах от Карякина.В ходе шестого этапа гонки экипажи выдвинутся из Тупицы, чтобы достичь города Оруро в 700 километрах езды. Маршрут продолжит набирать высоту и спортсменам придётся привыкать к иному воздуху и иной работе двигателей. На то, чтобы приспособиться, у них будет 447 километров спецучастка (у грузовиков — 438). Это будет предпоследний этап перед днём отдыха.