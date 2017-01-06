Новые перевороты. «Дакар-2017» продолжает шокировать!

CAR/UTV: очередь грустить Хирвонену

«Дакар». Внедорожники. Пятый этап



1.

2. Нани Рома («Тойота») +00:44

3. Стефан Петерансель («Пежо») +1:31

4. Сириль Депре («Пежо») +10:33

5. Ромен Дюма («Пежо») +11:55

…

15. Микко Хирвонен («Мини») +42:56



Внедорожники. Общий зачёт



1. Стефан Петерансель («Пежо») +14:02

2.

3. Сириль Депре («Пежо») +4:54

4. Нани Рома («Тойота») +5:35

5. Микко Хирвонен («Мини») +42:21. 1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:24:032. Нани Рома («Тойота») +00:443. Стефан Петерансель («Пежо») +1:314. Сириль Депре («Пежо») +10:335. Ромен Дюма («Пежо») +11:5515. Микко Хирвонен («Мини») +42:561. Стефан Петерансель («Пежо») +14:022. Себастьен Лёб («Пежо») +1:093. Сириль Депре («Пежо») +4:544. Нани Рома («Тойота») +5:355. Микко Хирвонен («Мини») +42:21.

MOTO/QUAD: крах Барреды Борта

Мотоциклы. Общий зачёт



1. Сэм Сандерленд (KTM) 15:22:05

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +12:00

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +16:07

4. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +20:57

5. Маттиас Валькнер (KTM) +29:01.



Квадроциклы. Общий зачёт



1. Симон Витсе (Yamaha) 19:32:22

2. Сергей Карякин (Yamaha) +8:14

3. Аксель Дютри (Yamaha) +10:35

4. Игнасио Касале (Yamaha) +14:36

5. Даниэль Массукко (Can-Am) +47:32.

TRUCK: де Рой снова в игре

Грузовики. Общий зачёт



1. Жерар де Рой («Ивеко») 14:06:07

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2:23

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:36

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:32

5. Паскаль де Бар («Рено») +32:25

6. Федерико Вильягра («Ивеко») +34:30

7. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42:39

8. Ханс Стейси (МАН) +43:30

9. Питер Верслёйс (МАН) +45:16

10. Маурик ван ден Хёвель («Скания») +1:05:44.

6-й этап: испытание перед днём отдыха

В предыдущие годы иногда случалось, что целый ряд этапов «Дакара» получался скучным, техническим: разрывы между лидерами были минимальными, мало кто сталкивался с проблемами или ошибался с навигацией, так что драйва не хватало. Нынешняя гонка не такая: что ни день, так очередной звёздный сход или провал и глобальные перестановки. Пятый день борьбы оказался таким же, несмотря на сокращение длины спецучастка от Туписы до Оруро до 219 км из-за плохих погодных условий.Утро принесло грустные новости для многочисленных поклонников: после серьёзнейшей аварии на четвёртом этапе механики развели руками — мол, восстановить его «Пежо» за одну ночь нереально. Вдобавок у самого гонщика после серии переворотов побаливали разные части тела, а огромное отставание не лишало дальнейшую борьбу всякого смысла. Так что и на «Пежо» бывает проруха. Увы, прекратил борьбу и один из представителей «Тойоты»Таким образом, в гонке остались три заводские «Пежо» Лёба, Петеранселя и Депре, которые наряду с(«МИНИ») и(«Тойота») были главными претендентами на общую победу. И в пятницу пришла очередь страдать Хирвонену: доселе стабильный финн не справился с очень сложной навигацией спецучастка и в итоге проиграл на финише аж 43 минуты! Серьёзный и, возможно, финальный удар по победным амбициям «МИНИ».Остальные четыре лидера поддержали собственное реноме, финишировав на четырёх первых местах. Лучше всех с дистанцией справился Лёб (респект его штурману, который, как и напарник, продолжает адаптироваться к ралли-рейдам). Правда, и этот звёздный дуэт всё же поплутал ближе к финишу, так что отрыв отсоставил всего 44 секунды. Полторы минуты проиграл, а вот открывавший трассу Депре поплатился за это и проиграл 10 с половиной минут.В общем зачёте в лидеры теперь вышел «Петер», опережающий Лёба всего на минуту – тут всё только начинается! Депре в пяти минутах позади, Рома – в пяти с половиной. Идущий пятым Хирвонен проигрывает уже 43 и должен рассчитывать на проблемы и ошибки всех лидеров. Ну и последние шансы на общую победу потерял Джиниэл де Вильерс: серьёзные проблемы с навигацией – и южноафриканец проиграл полчаса, его общее отставание выросло до 68 минут.Единственный россиянинотлично отработал этап: на его счету классный 17-й результат. Так держать! В зачёте мотовездеходов в ударе оказался: после нескольких сложных дней россиянин одержал победу! Да, в соперниках у Маганова осталось только четверо, но разве он в этом виноват? О положении Равиля в общем зачёте на момент написания отчёта говорить было рано, но борьба в классе интересная и непредсказуемая.В мотоциклетной категории продолжается традиция, по которой лидер общего зачёта камнем падает вниз. В случае свсё началось ещё до самого спецучастка: организаторы оштрафовали его, а заодно и других заводских гонщиков «Хонды» Метжа, Брабеца и Гонсалвеша на целый час за то, что они заправили мотоциклы за пределами разрешённой зоны!Сложный этап давал Барреде Борту шанс пусть и не полностью отыграть отставание, но тактически контратаковать – не вышло. На стартовых километрах пути испанец и целый ряд его коллег начали терять время из-за ошибок в навигации. Кто-то быстрее вернулся на правильный путь, кто-то – после более серьёзных плутаний. И это был далеко не единственный момент по ходу дня, когда целый ряд лидеров надолго сбивался с пути! Обиднее всего было тем гонщикам, которые поначалу выбирали правильную траекторию, но потом видели почти полное отсутствие следов соперников (ибо те ранее уехали не туда), переставали верить себе и… тоже сворачивали с верного пути! Браво разработчикам маршрута за такие испытания!В итоге чуть ли не единственным, кто справился со спецучастком без проблем, оказался. Ещё накануне он шёл в общем зачёте только пятым, а теперь вышел в лидеры! Он опередил Гонсалвеша на семь минут, а голландца ван Беверена – на семь с половиной. Это ещё ладно –проиграл 18 минут,— 29,– 33, а– 37! Вот такие удары по их перспективам в генеральной классификации.К слову, о ней. Как мы уже написали, Сандерленд теперь лидирует, имея в запасе 12 минут от Кинтанильи, а от ван Беверена – 16. Остальные проигрывают от 20 минут и больше, но если учитывать, как идёт дело, мы бы поостереглись называть Сэма безоговорочным фаворитом.Традиционная нестабильность, увы, и в зачёте квадроциклов. «Увы» – потому что после предыдущего дня лидировал россиянин. Показав на этапе седьмой результат с проигрышем в 24 минуты, Карякин опустился в «абсолюте» на вторую позицию. Сергей уступает малоизвестному французувосемь минут. Четвёрка лидеров «упакована» в четверть часа, что для квадроциклистов – слёзы. А вот победитель дняпроигрывает больше часа – сказываются потери прошлых дней.Ещё пару днейимел основания приуныть: проблемы с колёсами откинули его назад. Однако прошло лишь два этапа — и вот уже гонщик «Ивеко» вдруг стал лидером общего зачёта! Да, вот настолько странный и непредсказуемый нынешний «Дакар».В пятый день борьбы голландец оказался быстрейшим, в то время как все представители «КАМАЗ-мастера» потеряли время. Николаев и Мардеев отделались 12 и 14 минутами соответственно, теперь уже экс-лидер общего зачёта Сотников — 20, а вот Шибалов проиграл сразу 51. Впрочем, для камазовцев есть и позитивные вести в виде неудач ещё двух соперников по общему зачёту: представитель «Рено»уступил 29 минут, аргентинец Вильягра на «Ивеко» — 47.И теперь мы имеем весьма плотную лидирующую группу: де Рой опережает Николаева на 2,5 минуты, Сотникова — на 6,5, Мардеева — на 16,5. Идущий далее де Бар уже более чем в получасе, так что на данный момент расстановка чёткая: три «КАМАЗа» преследуют действующего чемпиона «Дакара».Лучшим представителем «МАЗа» после серьёзных поломокна четвёртом этапе стал, занимающий 11-е место. При этом на этапе он показал отличное шестое время, прямо позади Вязовича. Сергей, увы, теперь может настраиваться только на борьбу за победы на отдельных спецучастках.Впереди у дакаровцев заключительный этап перед единственным днём отдыха. Не удивительно, что организаторы вновь подготовили сложное испытание: длина спецучастка от Оруро до Ла Паса составит 527 км (для грузовиков — 513), по ходу дня ожидаются дюны, довольно поздний финиш (многие приедут уже при зашедшем солнце) и шанс сделать фотографию на фоне озера Титикака. А дальше — отдыхать в столице Боливии!