Новые перевороты. «Дакар-2017» продолжает шокировать!

CAR/UTV: очередь грустить Хирвонену
Утро принесло грустные новости для многочисленных поклонников Карлоса Сайнса: после серьёзнейшей аварии на четвёртом этапе механики развели руками — мол, восстановить его «Пежо» за одну ночь нереально. Вдобавок у самого гонщика после серии переворотов побаливали разные части тела, а огромное отставание не лишало дальнейшую борьбу всякого смысла. Так что и на «Пежо» бывает проруха. Увы, прекратил борьбу и один из представителей «Тойоты» Язид Аль-Раджи.
Таким образом, в гонке остались три заводские «Пежо» Лёба, Петеранселя и Депре, которые наряду с Микко Хирвоненом («МИНИ») и Нани Ромой («Тойота») были главными претендентами на общую победу. И в пятницу пришла очередь страдать Хирвонену: доселе стабильный финн не справился с очень сложной навигацией спецучастка и в итоге проиграл на финише аж 43 минуты! Серьёзный и, возможно, финальный удар по победным амбициям «МИНИ».
Остальные четыре лидера поддержали собственное реноме, финишировав на четырёх первых местах. Лучше всех с дистанцией справился Лёб (респект его штурману Даниэлю Элене, который, как и напарник, продолжает адаптироваться к ралли-рейдам). Правда, и этот звёздный дуэт всё же поплутал ближе к финишу, так что отрыв от Нани Ромы составил всего 44 секунды. Полторы минуты проиграл Стефан Петерансель, а вот открывавший трассу Депре поплатился за это и проиграл 10 с половиной минут.
В общем зачёте в лидеры теперь вышел «Петер», опережающий Лёба всего на минуту – тут всё только начинается! Депре в пяти минутах позади, Рома – в пяти с половиной. Идущий пятым Хирвонен проигрывает уже 43 и должен рассчитывать на проблемы и ошибки всех лидеров. Ну и последние шансы на общую победу потерял Джиниэл де Вильерс: серьёзные проблемы с навигацией – и южноафриканец проиграл полчаса, его общее отставание выросло до 68 минут.
Единственный россиянин Сергей Шихотаров отлично отработал этап: на его счету классный 17-й результат. Так держать! В зачёте мотовездеходов в ударе оказался Равиль Маганов: после нескольких сложных дней россиянин одержал победу! Да, в соперниках у Маганова осталось только четверо, но разве он в этом виноват? О положении Равиля в общем зачёте на момент написания отчёта говорить было рано, но борьба в классе интересная и непредсказуемая.
«Дакар». Внедорожники. Пятый этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:24:03
2. Нани Рома («Тойота») +00:44
3. Стефан Петерансель («Пежо») +1:31
4. Сириль Депре («Пежо») +10:33
5. Ромен Дюма («Пежо») +11:55
…
15. Микко Хирвонен («Мини») +42:56
Внедорожники. Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») +14:02
2. Себастьен Лёб («Пежо») +1:09
3. Сириль Депре («Пежо») +4:54
4. Нани Рома («Тойота») +5:35
5. Микко Хирвонен («Мини») +42:21.
1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:24:03
2. Нани Рома («Тойота») +00:44
3. Стефан Петерансель («Пежо») +1:31
4. Сириль Депре («Пежо») +10:33
5. Ромен Дюма («Пежо») +11:55
…
15. Микко Хирвонен («Мини») +42:56
Внедорожники. Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») +14:02
2. Себастьен Лёб («Пежо») +1:09
3. Сириль Депре («Пежо») +4:54
4. Нани Рома («Тойота») +5:35
5. Микко Хирвонен («Мини») +42:21.
MOTO/QUAD: крах Барреды Борта
В мотоциклетной категории продолжается традиция, по которой лидер общего зачёта камнем падает вниз. В случае с Хоаном Барредой Бортой всё началось ещё до самого спецучастка: организаторы оштрафовали его, а заодно и других заводских гонщиков «Хонды» Метжа, Брабеца и Гонсалвеша на целый час за то, что они заправили мотоциклы за пределами разрешённой зоны!
Сложный этап давал Барреде Борту шанс пусть и не полностью отыграть отставание, но тактически контратаковать – не вышло. На стартовых километрах пути испанец и целый ряд его коллег начали терять время из-за ошибок в навигации. Кто-то быстрее вернулся на правильный путь, кто-то – после более серьёзных плутаний. И это был далеко не единственный момент по ходу дня, когда целый ряд лидеров надолго сбивался с пути! Обиднее всего было тем гонщикам, которые поначалу выбирали правильную траекторию, но потом видели почти полное отсутствие следов соперников (ибо те ранее уехали не туда), переставали верить себе и… тоже сворачивали с верного пути! Браво разработчикам маршрута за такие испытания!
В итоге чуть ли не единственным, кто справился со спецучастком без проблем, оказался Сэм Сандерленд. Ещё накануне он шёл в общем зачёте только пятым, а теперь вышел в лидеры! Он опередил Гонсалвеша на семь минут, а голландца ван Беверена – на семь с половиной. Это ещё ладно – Пабло Кинтанилья проиграл 18 минут, Адриен Метж — 29, Матиас Валькнер – 33, а Барреда Борт – 37! Вот такие удары по их перспективам в генеральной классификации.
К слову, о ней. Как мы уже написали, Сандерленд теперь лидирует, имея в запасе 12 минут от Кинтанильи, а от ван Беверена – 16. Остальные проигрывают от 20 минут и больше, но если учитывать, как идёт дело, мы бы поостереглись называть Сэма безоговорочным фаворитом.
Традиционная нестабильность, увы, и в зачёте квадроциклов. «Увы» – потому что после предыдущего дня лидировал россиянин Сергей Карякин. Показав на этапе седьмой результат с проигрышем в 24 минуты, Карякин опустился в «абсолюте» на вторую позицию. Сергей уступает малоизвестному французу Симону Витсу восемь минут. Четвёрка лидеров «упакована» в четверть часа, что для квадроциклистов – слёзы. А вот победитель дня Кес Колен проигрывает больше часа – сказываются потери прошлых дней.
Мотоциклы. Общий зачёт
1. Сэм Сандерленд (KTM) 15:22:05
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +12:00
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +16:07
4. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +20:57
5. Маттиас Валькнер (KTM) +29:01.
Квадроциклы. Общий зачёт
1. Симон Витсе (Yamaha) 19:32:22
2. Сергей Карякин (Yamaha) +8:14
3. Аксель Дютри (Yamaha) +10:35
4. Игнасио Касале (Yamaha) +14:36
5. Даниэль Массукко (Can-Am) +47:32.
1. Сэм Сандерленд (KTM) 15:22:05
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +12:00
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +16:07
4. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +20:57
5. Маттиас Валькнер (KTM) +29:01.
Квадроциклы. Общий зачёт
1. Симон Витсе (Yamaha) 19:32:22
2. Сергей Карякин (Yamaha) +8:14
3. Аксель Дютри (Yamaha) +10:35
4. Игнасио Касале (Yamaha) +14:36
5. Даниэль Массукко (Can-Am) +47:32.
TRUCK: де Рой снова в игре
Ещё пару дней Жерар де Рой имел основания приуныть: проблемы с колёсами откинули его назад. Однако прошло лишь два этапа — и вот уже гонщик «Ивеко» вдруг стал лидером общего зачёта! Да, вот настолько странный и непредсказуемый нынешний «Дакар».
В пятый день борьбы голландец оказался быстрейшим, в то время как все представители «КАМАЗ-мастера» потеряли время. Николаев и Мардеев отделались 12 и 14 минутами соответственно, теперь уже экс-лидер общего зачёта Сотников — 20, а вот Шибалов проиграл сразу 51. Впрочем, для камазовцев есть и позитивные вести в виде неудач ещё двух соперников по общему зачёту: представитель «Рено» Паскаль де Бар уступил 29 минут, аргентинец Вильягра на «Ивеко» — 47.
И теперь мы имеем весьма плотную лидирующую группу: де Рой опережает Николаева на 2,5 минуты, Сотникова — на 6,5, Мардеева — на 16,5. Идущий далее де Бар уже более чем в получасе, так что на данный момент расстановка чёткая: три «КАМАЗа» преследуют действующего чемпиона «Дакара».
Лучшим представителем «МАЗа» после серьёзных поломок Сергея Вязовича на четвёртом этапе стал Александр Василевский, занимающий 11-е место. При этом на этапе он показал отличное шестое время, прямо позади Вязовича. Сергей, увы, теперь может настраиваться только на борьбу за победы на отдельных спецучастках.
Грузовики. Общий зачёт
1. Жерар де Рой («Ивеко») 14:06:07
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2:23
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:36
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:32
5. Паскаль де Бар («Рено») +32:25
6. Федерико Вильягра («Ивеко») +34:30
7. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42:39
8. Ханс Стейси (МАН) +43:30
9. Питер Верслёйс (МАН) +45:16
10. Маурик ван ден Хёвель («Скания») +1:05:44.
1. Жерар де Рой («Ивеко») 14:06:07
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2:23
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:36
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:32
5. Паскаль де Бар («Рено») +32:25
6. Федерико Вильягра («Ивеко») +34:30
7. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42:39
8. Ханс Стейси (МАН) +43:30
9. Питер Верслёйс (МАН) +45:16
10. Маурик ван ден Хёвель («Скания») +1:05:44.
6-й этап: испытание перед днём отдыха
Впереди у дакаровцев заключительный этап перед единственным днём отдыха. Не удивительно, что организаторы вновь подготовили сложное испытание: длина спецучастка от Оруро до Ла Паса составит 527 км (для грузовиков — 513), по ходу дня ожидаются дюны, довольно поздний финиш (многие приедут уже при зашедшем солнце) и шанс сделать фотографию на фоне озера Титикака. А дальше — отдыхать в столице Боливии!