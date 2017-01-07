«Ред Булл» или хип-хоп: чем займётся Хэмилтон после «Мерседеса»?

Человек «Мерседеса»

Позиции Льюиса в Брэкли прочны как никогда, и сейчас, в отсутствие Нико Росберга, «Мерседес» вынужден строиться вокруг британца.

Все хотят в «Феррари»?

В своём стремлении стать кумиром подростков, как Джастин Бибер, Льюис очень уместно смотрелся бы в тёмно-синем комбинезоне австрийской команды.

Следуй за мечтой

История Льюиса Хэмилтона — одна из сказок паддока о том, как мальчик боролся за свою мечту и в один прекрасный момент вырос в чемпиона мира.

7 января, трёхкратному чемпиону мира и главному фавориту предстоящего сезона, исполняется 32 года. 24 из них он посвятил автоспорту, и сейчас Льюис — самый титулованный пилот Великобритании в Формуле-1, он выигрывал титулы с двумя разными командами, что в последний раз удавалось только. Сейчас Хэмилтон находится на своём месте и все называют его фаворитом ближайшего чемпионата — от «Мерседеса» ожидают сильнейшей машины, а напарник, кем бы он ни был, вероятно, не сможет сразу на равных бороться с лидером.Покидать «Серебряные стрелы» в ближайшее время Хэмилтон не собирается, кроме того, британец связан с немецкой командой контрактом до 2018 года. Однако в Брэкли он добился всего чего можно, и рано или поздно перед гонщиком встанет вопрос: что делать дальше?В честь дня рождения Льюиса Хэмилтона «Чемпионат» размышляет, каким мог бы стать следующий шаг в карьере теперь уже 32-летнего гонщика.Хэмилтон пришёл в «Мерседес» в 2013 году. Многие тогда скептически отнеслись к решению пилота покинуть родной «Макларен»: мало кто мог предположить, что уже через год «Серебряные стрелы» станут главной силой на трассах Формулы-1, Льюис уверенно выиграет два чемпионских титула подряд, а его прежняя команда рухнет вниз.За это время у Хэмилтона возникли коллизии с руководством, но они были благополучно улажены или, как недавний финал сезона в Абу-Даби, попросту забыты. Позиции Льюиса в Брэкли прочны как никогда и сейчас, в отсутствие, «Мерседес» вынужден строиться вокруг британца. В его распоряжении все ресурсы сильнейшей команды первенства, поэтому неудивительно, что задолго до старта первой гонки фаворитом считается именно Хэмилтон.Льюис при этом является одним из самых высокооплачиваемых гонщиков в мире, а его доходы оцениваются в € 50 млн в год. Едва ли кому-то захочется что-либо менять в такой ситуации, но у Хэмилтона уже есть личный самолёт, недвижимость, куча денег и масса регалий. После ещё одной уверенной победы (максимум — двух) с «Мерседесом» Хэмилтону там будет делать уже нечего, да и контракт с командой подойдёт к концу.Конечно, залезть в голову к Хэмилтону невозможно, тем более представить, какой будет расстановка сил в пелотоне, но Льюису наверняка захочется принять новый вызов и посрамить скептиков так же, как он это сделал после перехода в «Мерседес». Какие же он будет рассматривать варианты?Первой на ум, конечно, приходит «Феррари». Считается, что за «Скудерию» мечтает выступать каждый пилот, при этом известно, что в коллекции Хэмилтона есть несколько эксклюзивных моделей машин из Маранелло. Но также известно, что он не горел желанием выступать за «Феррари».Ещё со времён Михаэля Шумахера «Феррари» предпочитает приглашать к себе состоявшихся суперзвёзд и творить с ними новую историю, так в команду приходили. Однако каждый из них в той или иной степени подходил «Феррари» по характеру и отвечал требованиям Маранелло в соответствующий момент. Хэмилтон же едва ли станет там своим — здесь гонщик должен быть частью семьи, в то время как Льюис везде выстраивает свою команду и готов играть в собственную игру, даже если она идёт в ущерб партнёрам.Парадоксально, но вариант с «Ред Булл» может оказаться для Хэмилтона гораздо интереснее перехода в «Феррари» — и дело не только в результатах минувшего сезона. В своём стремлении стать кумиром подростков, как, Льюис очень уместно смотрелся бы в тёмно-синем комбинезоне австрийской команды. У маркетологов «Ред Булл» и менеджмента Хэмилтона схожая целевая аудитория и едва ли не общие цели.Конечно, «Ред Булл» традиционно опирается на свою программу поддержки, и, даже когда команду покинул Себастьян Феттель,взял из резерваи даже не искал кого-то на стороне. Но времена меняются, и, если по какой-то причинеилиперестанут оправдывать надежды или перейдут в ту же «Феррари», «Ред Булл» понадобится кто-то, кто сможет бороться за чемпионство.Не будем забывать и о «Макларене», который к концу 2018 года наверняка преобразится. Зак Браун, новый глава Уокинга, далеко не последний человек в мире медиа. В то же время совместный проект «Макларена» и «Хонды», на который усил не хватило, может показаться Хэмилтону интересным вызовом.Стоит отметить и возможность перехода Льюиса в какую-то из частных команд. Например, если «Астон Мартин» пожелает увеличить своё присутствие в Формуле-1 и перестанет быть спонсором «Ред Булл», а перейдёт в статус партнёров одной из команд, лицом такого союза может стать Хэмилтон. Пока, впрочем, Хэмилтона и «Астон Мартин» связывает лишь любовь к Джеймсу Бонду.История Льюиса Хэмилтона — одна из сказок паддока о том, как мальчик боролся за свою мечту и в один прекрасный момент вырос в чемпиона мира. Британец в начале своей карьеры не раз говорил, что хочет выиграть три титула — как, и он уже повторил достижение своего кумира. И наверняка окажется, что гонки — не единственная мечта Хэмилтона.По его словам, он написал уже более двух сотен песен и планирует когда-нибудь издать альбом. Он также говорил, что хочет попробовать себя в мире моды и создать коллекцию одежды. Недавно Хэмилтон исполнил роль персонажа видеоигры, а ранее утверждал, что мечтал сыграть Джеймса Бонда.Какую именно роль для себя выберет Хэмилтон, мы узнаем в конце 2018-го, но независимо от того будут это гонки, карьера в шоу-бизнесе или какая-то другая деятельность, можно не сомневаться, что это будет его единственно правильный выбор.