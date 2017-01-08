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Формула-1
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Вторая смерть «Маруси»: «Манор» может покинуть Формулу-1

Формула-1 может остаться без 11-й команды, которая когда-то была российской «Марусей». В чём суть проблемы и как скажется уход «Манора»?
8 января 2017, воскресенье. 15:15. Авто
Пока “Мерседес” уговаривал “Уильямс” отпустить Боттаса и пристраивал Верляйна в “Заубер”, а в самом “Уильямсе” убеждали Массу повременить с пенсией, в Формуле-1 оставалось лишь два места для всех желающих — в “Маноре”. Бывшая “Маруся” не спешила заключать контракты с пилотами, и 6 января стало ясно почему — “Манор” может и вовсе не выйти на старт. Причина обычная — деньги. Точнее, их отсутствие.

По словам владельца команды Стивена Фитцпатрика, ударом по “Манору” стал прорыв Фелипе Насра в очки на Гран-при Бразилии. Этот рывок лишил “Манор” 10-го места в Кубке конструкторов и призовых от ФОМ. И Фитцпатрик, не уверенный, что денег хватит на весь сезон-2017, перевёл команду под внешнее управление.


Шансы “Манора”


“Вёрджин”/”Маруся”/”Манор” оказалась самой живучей из команд, пришедших в Формулу-1 в 2010 году. Ни одна из её инкарнаций не была успешна (особенно финансово), однако каждый раз владельцам удавалось найти спасательный круг.

Два года назад ситуация у тогда ещё “Маруси” была и того хуже — не удалось ни закончить сезон-2014, ни вовремя подготовить болид, ни стартовать в 2015-м с первой гонки. Однако тогда Фитцпатрик спас команду, переименовал её и вывел на старт. Примечательно, что оба краха случились после сезонов, в которые “Манору” удавалось прорваться в очки и заручиться оптимизмом.
“Вёрджин”/”Маруся”/”Манор” оказалась самой живучей из команд, пришедших в Формулу-1 в 2010 году.

История спасений “Манора” показывает, что шансы ещё есть. Да и сам Фитцпатрик рассказал, что договорился с азиатским консорциумом о продаже команды ещё в декабре, а на внешнее управление согласился потому, что не все бумаги были подписаны.

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Каким будет “Манор”, если спасётся?


Очередное спасение “Манора” станет чудом, а вот выступление команды в сезоне-2017 вряд ли будет чудесным. Мы не знаем, как далеко команда продвинулась в построении нового болида, но текущие финансовые проблемы вызывают сомнения.

Переход на новый технический регламент всегда бывает затратным — всё надо разработать с нуля. И если нехватка денег существовала у “Манора” изначально, то процесс разработки болида мог быть испорчен, как произошло год назад с “Лотусом”/”Рено”. Вдобавок, не факт, что спасение будет найдено быстро, — и тогда команда возьмёт долгую паузу в самые важные для работы дни. Наконец, если «Рено» мог просто использовать доработанную старую машину благодаря стабильному регламенту, то в 2017-м такой фокус не провернёшь.
Очередное спасение “Манора” станет чудом, а вот выступление команды в сезоне-2017 вряд ли будет чудесным.

Нынешняя ситуация может повторить 2015 год, когда финансовый кризис откинул “Манор” назад после прорывного сезона.

Что уход “Манора” будет значить для Ф-1?


Проблемы “Манора” говорят о том, что финансовые трудности команд Ф-1 никуда не делись. Два года назад “Лотус”, “Форс Индия” и “Заубер”, боровшиеся с нехваткой денег, пытались добиться от ФОМ и Берни Экклстоуна изменения распределения доходов. Их старания ни к чему не привели, но сами команды спаслись — “Лотус” перешёл под крыло “Рено”, “Форс Индия” нашла дополнительные финансы (в том числе за счёт улучшения результатов), и даже “Заубер” в конце 2016-го наконец-то спасся благодаря новым инвесторам. Однако теперь место этих команд занял “Манор”, а значит, проблемы на месте.


Уход “Манора” лишит Формулу-1 двух мест для гонщиков. Прошлогодние пилоты команды уже пристроены (один официально, другой — наверняка), но хватает желающих повторить их судьбу — блеснуть в самой маленькой команде пелотона, чтобы через год уйти на повышение. Место обкатки пилотов важно для многих команд, ведь только у “Ред Булл” оно своё. Через год наверняка освободится место в “Уильямсе”, высока вероятность вакансий в “Феррари”, «Рено» и, возможно, в «Макларене». “Манор” мог бы стать для кандидатов на эти места стартовой ступенькой или перевалочной базой.
“Манор” — не самая важная команда для Формулы-1, но её все равно будет жаль.

Однако, учитывая проблемы экс-”Маруси”, даже спасшись, она вряд ли станет работать с талантливой молодёжью. Мы и раньше видели, как лишались места по ходу сезона Роберто Мери и Рио Харианто, не нашедшие денег. Теперь же, если азиатские владельцы не сделают ставку на перепродажу талантливых пилотов крупным командам, рента-драйверы “Манора” могут стать ещё менее талантливыми.

***

“Манор” — не самая важная команда для Формулы-1. У неё не было взлёта, как у “Лотуса”, перспектив “Форс Индия” и истории “Заубера”, с которым “Манор” вместе барахтался на дне в 2016 году. Однако проблемы не раз спасавшейся команды показывают — Ф-1 всё ещё место, где надо выживать, если за тобой не стоят крупные инвесторы. И будет жаль, если прорыв Паскаля Верляйна перечеркнёт отсутствие денег, как прежде оно перечеркнуло подвиг Жюля Бьянки. Остаётся повторить за плакатом команды — men from Manor — let’s go racing.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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