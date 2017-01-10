«КАМАЗ» атакует: победа приблизила Сотникова к лидеру «Дакара»

CAR: невесомое превосходство французов
В «абсолютном» зачёте гонки продолжают отрываться багги «Пежо». На высокогорных трассах дизельные моноприводные машины заметно быстрее автомобилей соперников. Даже на коротком 161-километровом Стефану Петеранселю и Себастьену Лёбу, показавшим лучшие времена на «допе», удалось привести «Тойоте» и «МИНИ» по несколько минут. Так, занявший на этапе третье место Джиниэл де Вильерс проиграл три с половиной минуты, Микко Хирвонен уступил чуть более пяти, а Нани Рома — пять с половиной.
Впрочем, глядя на генеральную классификацию, становится ясно, что «Пежо» расслабляться пока рано. Петерансель и Лёб продолжают лидировать в общем зачёте, но Нани Рома, новоявленный лидер «Тойоты», уже опередил Сириля Депре и вышел на третью строчку. Испанец уступает лидерам всего одиннадцать минут — вопрос одного прокола или оплошности в навигации. К слову, Депре, который вновь оказался медленнее других заводских пилотов «Пежо» и даже уступил на этапе «частнику» Халиду Аль-Кассими, держится всего в 15 минутах от лидера, так что действующего триумфатора «Шёлкового пути» также рано списывать со счетов.
Но пора признать, что, кроме «Тойоты» в лице Нани Роме, соперников у «Пежо» больше нет. Идущий пятым Хирвонен на «МИНИ» проигрывает почти 50 минут, отставание де Вильерса перевалило за час. Примерно столько же лидерам уступают Терранова и Пржигонски, а вот остальные уже в двух часах от французских багги.
Зачёт внедорожников после 7-го этапа
1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 15ч57:06
2. Себастьен Лёб (Peugeot) +1:57
3. Нани Рома (Toyota) +11:07
4. Сириль Депре (Peugeot) +14:01
5. Микко Хирвонен (MINI) +47:24
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч11:44
7. Орландо Терранова (MINI) +1ч16:06
8. Якуб Пржигонски (MINI) +1ч18:02
9. Борис Гарфулич (MINI) +2ч08:20
10. Ромен Дюма (Peugeot) +2ч48:37
...40. Сергей Шихотаров (Toyota) +23ч06:04
1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 15ч57:06
2. Себастьен Лёб (Peugeot) +1:57
3. Нани Рома (Toyota) +11:07
4. Сириль Депре (Peugeot) +14:01
5. Микко Хирвонен (MINI) +47:24
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч11:44
7. Орландо Терранова (MINI) +1ч16:06
8. Якуб Пржигонски (MINI) +1ч18:02
9. Борис Гарфулич (MINI) +2ч08:20
10. Ромен Дюма (Peugeot) +2ч48:37
...40. Сергей Шихотаров (Toyota) +23ч06:04
TRUCK: «КАМАЗ-мастер» продолжает охоту
Дмитрий Сотников принёс «КАМАЗ-мастер» вторую победу на этапах «Дакара». На седьмом этапе Сотников противостоял трио экипажей «Ивеко», однако все они остались позади: ван Генугтен проиграл почти три минуты, Виллагра — более трёх с половиной, а Жерар де Рой уступил почти четыре с половиной. Остальные камазовцы расположились чуть дальше: Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Антон Шибалов показали седьмое, восьмое и девятое время, в восьми минутах от товарища по команде.
В общем зачёте по-прежнему лидирует де Рой, но «КАМАЗ-мастер» продолжает дышать голландцу в затылок. Дмитрий Сотников за счёт победы на этапе вышел на второе место и проигрывает де Рою всего две с небольшим минуты. Эдуард Николаев откатился на третью строчку, однако и он очень близок: менее шести минут до первой строчки. Айрат Мардеев идёт четвёртым и отстаёт чуть сильнее — на двадцать минут. Антон Шибалов по итогам семи спецучастков классифицирован восьмым, он проигрывает 46 с половиной минут.
Отметим также сильное выступление Сергея Вязовича. Лидер «МАЗа» показал пятое время, опередив Ханса Стейси и Паскаля де Бара, лучших представителей MAN и «Рено». Проблемы на предыдущих этапах отняли у Вязовича три с половиной часа и шансы на высокий результат, но скорости и отваги белорусам не занимать. Теперь же главной надеждой команды остаётся Александр Василевский. Он идёт на 11-м месте общего зачёта и уступает топ-10 менее восьми минут.
Зачёт грузовиков после 7-го этапа
1. Жерар де Рой (Iveco) — 15ч52:07
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:11
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +5:57
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +20:12
5. Федерико Виллагра (Iveco) +33:42
6. Паскаль де Бар (Renault) +37:18
7. Ханс Стейси (MAN) +46:15
8. Антон Шибалов (КАМАЗ) +46:37
9. Петер Верслёйс (MAN) +56:40
10. Терухито Сугавара (Hino) +1ч30:43
1. Жерар де Рой (Iveco) — 15ч52:07
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:11
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +5:57
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +20:12
5. Федерико Виллагра (Iveco) +33:42
6. Паскаль де Бар (Renault) +37:18
7. Ханс Стейси (MAN) +46:15
8. Антон Шибалов (КАМАЗ) +46:37
9. Петер Верслёйс (MAN) +56:40
10. Терухито Сугавара (Hino) +1ч30:43
MOTO/QUAD: Карякин снова впереди
Среди мотоциклистов сегодня не было равных гонщикам «Хонды». Американский дебютант Рикки Брабек, стартовавший 31-м, показал лучшее время, а его португальский партнёр по команде Паулу Гонсалвеш был вторым и уступил менее двух минут. Лидер генеральной классификации Сэм Сандерленд на КТМ потерял в начале этапа и на 300 метров отклонился от маршрута, однако британцу удалось выполнить главную задачу и почти на шесть минут опередить главного преследователя — Пабло Кинтанилью на «Хускварне».
В общем зачёте Сандерленда и Кинтанилью теперь разделяют почти 18 минут. Третье место по-прежнему занимает Адриен ван Беверен на «Ямахе» — он отстаёт на 22 минуты. Далее расположились ещё два пилота КТМ — Херард Фаррес Гуэлл и Маттиас Валькнер. Лучший же представитель «Хонды» после группового штрафа всем участникам команды занимает восьмое место — Паулу Гонсалвеш проигрывает лидеру гонки один час пять минут.
Александр Иванютин по итогам седьмого этапа опустился на одну строчку и теперь располагается на 32-й строчке классификации. Россиянин проигрывает лидеру уже 3 часа 20 минут. Анастасия Нифонтова занимает 85-е место.
В зачёте квадроциклов победу одержал Сергей Карякин. Россиянин «привёз» Симону Витсе 13 с половиной минут и отобрал у француза первую строчку общего зачёта. Лидерство, впрочем, пока номинальное — между Карякиным и Витсе всего 5 минут 16 секунд. В опасной близости идёт и Аксель Дютрье — он всего четыре секунды уступает соотечественнику. Четвёртым идёт Игнасио Касале. Чилийский ас отстаёт от Карякина на 16 минут.
Зачёт мотоциклов после 7-го этапа
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 17ч28:53
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:45
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +22:16
4. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +28:36
5. Матиас Валькнер (KTM) +34:17
...32. Александр Иванютин (Husqvarna) +3ч20:19
...85. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +9ч22:30
Зачёт квадроциклов после 7-го этапа
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 22ч13:25
2. Симон Витсе (Yamaha) +5:16
3. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:20
4. Игнасио Касале (Yamaha) +15:58
5. Даниэль Мадзукко (Can-Am) +1ч15:31
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 17ч28:53
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:45
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +22:16
4. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +28:36
5. Матиас Валькнер (KTM) +34:17
...32. Александр Иванютин (Husqvarna) +3ч20:19
...85. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +9ч22:30
Зачёт квадроциклов после 7-го этапа
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 22ч13:25
2. Симон Витсе (Yamaha) +5:16
3. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:20
4. Игнасио Касале (Yamaha) +15:58
5. Даниэль Мадзукко (Can-Am) +1ч15:31
8-й этап: марафон продолжается
После седьмого этапа механики команд не смогут помочь своим экипажам, а грузовики «ассистанс» если и поедут на бивуак в Уюни, то только чтобы стоять в отдельной от спортивной техники зоне. Во вторник марафонский этап продолжится девятью сотнями километров (если не помешает погода) — от Уюни до Сальты. Дистанция спецучастка составит 492 километра — на первой половине допа гонщиков ждёт бездорожье, а потом начнутся песчаные дюны и гонки в каньонах.