«КАМАЗ» атакует: победа приблизила Сотникова к лидеру «Дакара»

CAR: невесомое превосходство французов

Зачёт внедорожников после 7-го этапа



1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 15ч57:06

2.

3. Нани Рома (Toyota) +11:07

4. Сириль Депре (Peugeot) +14:01

5. Микко Хирвонен (MINI) +47:24

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч11:44

7. Орландо Терранова (MINI) +1ч16:06

8. Якуб Пржигонски (MINI) +1ч18:02

9. Борис Гарфулич (MINI) +2ч08:20

10. Ромен Дюма (Peugeot) +2ч48:37

...40. Сергей Шихотаров (Toyota) +23ч06:04 1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 15ч57:062. Себастьен Лёб (Peugeot) +1:573. Нани Рома (Toyota) +11:074. Сириль Депре (Peugeot) +14:015. Микко Хирвонен (MINI) +47:246. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч11:447. Орландо Терранова (MINI) +1ч16:068. Якуб Пржигонски (MINI) +1ч18:029. Борис Гарфулич (MINI) +2ч08:2010. Ромен Дюма (Peugeot) +2ч48:37...40. Сергей Шихотаров (Toyota) +23ч06:04

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» продолжает охоту

Зачёт грузовиков после 7-го этапа



1. Жерар де Рой (Iveco) — 15ч52:07

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:11

3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +5:57

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +20:12

5. Федерико Виллагра (Iveco) +33:42

6. Паскаль де Бар (Renault) +37:18

7. Ханс Стейси (MAN) +46:15

8. Антон Шибалов (КАМАЗ) +46:37

9. Петер Верслёйс (MAN) +56:40

10. Терухито Сугавара (Hino) +1ч30:43

MOTO/QUAD: Карякин снова впереди

Зачёт мотоциклов после 7-го этапа



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 17ч28:53

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:45

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +22:16

4. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +28:36

5. Матиас Валькнер (KTM) +34:17

...32. Александр Иванютин (Husqvarna) +3ч20:19

...85. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +9ч22:30



Зачёт квадроциклов после 7-го этапа



1. Сергей Карякин (Yamaha) — 22ч13:25

2. Симон Витсе (Yamaha) +5:16

3. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:20

4. Игнасио Касале (Yamaha) +15:58

5. Даниэль Мадзукко (Can-Am) +1ч15:31

8-й этап: марафон продолжается

На «Дакаре» продолжаются проливные дожди, и очередной этап пал жертвой стихии. Из-за подтоплений в Южной Америке организаторам уже пришлось отменить шестой этап гонки, а теперь стихия не позволила в полной мере пройти и седьмой спецучасток. Вместо положенных 322 «боевых» километров экипажи преодолели 161 — маршрут был наскоро скроен из трасс шестого и седьмого этапов. Тем не менее перегон от Ла-Паса до Уюни сохранил изюминку — это была первая часть «марафона», пары сдвоенных этапов, между которыми механики не имеют права помогать спортивным экипажам.В «абсолютном» зачёте гонки продолжают отрываться багги «Пежо». На высокогорных трассах дизельные моноприводные машины заметно быстрее автомобилей соперников. Даже на коротком 161-километровом, показавшим лучшие времена на «допе», удалось привести «Тойоте» и «МИНИ» по несколько минут. Так, занявший на этапе третье местопроиграл три с половиной минуты,уступил чуть более пяти, а— пять с половиной.Впрочем, глядя на генеральную классификацию, становится ясно, что «Пежо» расслабляться пока рано. Петерансель и Лёб продолжают лидировать в общем зачёте, но Нани Рома, новоявленный лидер «Тойоты», уже опередили вышел на третью строчку. Испанец уступает лидерам всего одиннадцать минут — вопрос одного прокола или оплошности в навигации. К слову, Депре, который вновь оказался медленнее других заводских пилотов «Пежо» и даже уступил на этапе «частнику», держится всего в 15 минутах от лидера, так что действующего триумфатора «Шёлкового пути» также рано списывать со счетов.Но пора признать, что, кроме «Тойоты» в лице Нани Роме, соперников у «Пежо» больше нет. Идущий пятым Хирвонен на «МИНИ» проигрывает почти 50 минут, отставание де Вильерса перевалило за час. Примерно столько же лидерам уступают Терранова и Пржигонски, а вот остальные уже в двух часах от французских багги.принёс «КАМАЗ-мастер» вторую победу на этапах «Дакара». На седьмом этапе Сотников противостоял трио экипажей «Ивеко», однако все они остались позади: ван Генугтен проиграл почти три минуты, Виллагра — более трёх с половиной, ауступил почти четыре с половиной. Остальные камазовцы расположились чуть дальше:показали седьмое, восьмое и девятое время, в восьми минутах от товарища по команде.В общем зачёте по-прежнему лидирует де Рой, но «КАМАЗ-мастер» продолжает дышать голландцу в затылок. Дмитрий Сотников за счёт победы на этапе вышел на второе место и проигрывает де Рою всего две с небольшим минуты. Эдуард Николаев откатился на третью строчку, однако и он очень близок: менее шести минут до первой строчки. Айрат Мардеев идёт четвёртым и отстаёт чуть сильнее — на двадцать минут.по итогам семи спецучастков классифицирован восьмым, он проигрывает 46 с половиной минут.Отметим также сильное выступление. Лидер «МАЗа» показал пятое время, опередив, лучших представителей MAN и «Рено». Проблемы на предыдущих этапах отняли у Вязовича три с половиной часа и шансы на высокий результат, но скорости и отваги белорусам не занимать. Теперь же главной надеждой команды остаётся. Он идёт на 11-м месте общего зачёта и уступает топ-10 менее восьми минут.Среди мотоциклистов сегодня не было равных гонщикам «Хонды». Американский дебютант, стартовавший 31-м, показал лучшее время, а его португальский партнёр по командебыл вторым и уступил менее двух минут. Лидер генеральной классификациина КТМ потерял в начале этапа и на 300 метров отклонился от маршрута, однако британцу удалось выполнить главную задачу и почти на шесть минут опередить главного преследователя —на «Хускварне».В общем зачёте Сандерленда и Кинтанилью теперь разделяют почти 18 минут. Третье место по-прежнему занимаетна «Ямахе» — он отстаёт на 22 минуты. Далее расположились ещё два пилота КТМ —. Лучший же представитель «Хонды» после группового штрафа всем участникам команды занимает восьмое место — Паулу Гонсалвеш проигрывает лидеру гонки один час пять минут.по итогам седьмого этапа опустился на одну строчку и теперь располагается на 32-й строчке классификации. Россиянин проигрывает лидеру уже 3 часа 20 минут.занимает 85-е место.В зачёте квадроциклов победу одержал. Россиянин «привёз»13 с половиной минут и отобрал у француза первую строчку общего зачёта. Лидерство, впрочем, пока номинальное — между Карякиным и Витсе всего 5 минут 16 секунд. В опасной близости идёт и— он всего четыре секунды уступает соотечественнику. Четвёртым идёт. Чилийский ас отстаёт от Карякина на 16 минут.После седьмого этапа механики команд не смогут помочь своим экипажам, а грузовики «ассистанс» если и поедут на бивуак в Уюни, то только чтобы стоять в отдельной от спортивной техники зоне. Во вторник марафонский этап продолжится девятью сотнями километров (если не помешает погода) — от Уюни до Сальты. Дистанция спецучастка составит 492 километра — на первой половине допа гонщиков ждёт бездорожье, а потом начнутся песчаные дюны и гонки в каньонах.