«КАМАЗ-мастер» вытесняют с «Дакара». Что вообще происходит?

Что случилось?

В чём проблема нового регламента?

Беда в том, что у «КАМАЗа», в отличие от основных конкурентов, нет наготове двигателя, который можно было бы уже сейчас передать гоночной команде.

Почему не взять на время чужой мотор?

Так есть ли заговор?

Вероятно, именно возобновившиеся победы челнинцев подтолкнули организатора «Дакара» A.S.O к новым реформам.

И что теперь?

Не исключаем, что организаторы, столкнувшись с реальной перспективой потери «Голубой армады», смягчат требования.

В первый постпраздничный день 2017 года генеральный директор ОАО «КАМАЗ»заявил, что угроза временного ухода команды «КАМАЗ-мастер» из ралли-марафона «Дакар» никуда не делась. По его словам, не исключено, что камазовцы следующие несколько гонок пропустят, пока будут приводить технику в соответствие с обновлённым техническим регламентом гонки.«Очевидно, организаторы делают всё, чтобы создать условия по замене лидера в „Дакаре“, —. — Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, всё-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт — это не только престиж, но и бизнес. Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не даёт возможности бороться за лидирующие позиции. Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что „КАМАЗ-мастер“ может приостановить своё участие на год-два».В настоящий момент регламент «Дакара» позволяет участникам грузового зачёта использовать моторы до 16,5 литра. Такие правила были введены не так давно, и ради них камазовцы спешно перешли с моторов Тутаевского моторного завода на новые двигатели «Либхерр», в которых активно используется электроника, позволяющая меньше вредить экологии. «Перестройка» прошла всего несколько лет назад, но не помешала«КАМАЗ-мастеру» побеждать на «Дакаре» с 2013 по 2015 год (как на «придушенном» тутаевском моторе, так и на «Либхерре»).Казалось бы, теперь претензий со стороны организаторов быть не может, но спустя всего несколько лет они вновь меняют правила! И теперь — ещё более значительно: с 2018 года объём двигателей грузовиков должен разом сократиться до 13 литров, так что уже совсем скоро «Либхерры», над которыми камазовцы так долго и успешно корпели (и на которые потратили немало денег), в свою очередь окажутся вне закона. То есть на «Дакаре» стабильность правил окажется даже ниже, чем в критикуемой за нестабильный регламент Формуле-1! Там-то новые турбомоторы, появившиеся в 2014 году, доживут без особых изменений правил как минимум до сезона-2020.В общем, нужен новый мотор. Беда в том, что у «КАМАЗа», в отличие от основных конкурентов, нет наготове двигателя, который можно было бы уже сейчас передать гоночной команде для форсирования и адаптации к условиям ралли-марафонов. «Довольно странно выглядит то, что другие команды заранее подстраиваются под новые технические требования, о которых всем вроде бы объявляют одновременно. Оказывается, что у всех уже есть определённые двигатели, а у наших нет», —известный участник ралли-рейдов Антон Григоров.«КАМАЗ» совместно с тем же «Либхерром» только разрабатывает новый мотор объёмом 12 литров с шестью цилиндрами, а ведь ещё нужно будет время, чтобы приспособить его под требования «Дакара»… В общем, получается, что на «Дакаре-2018» камазовцам будет просто не на чем выступать.Вдобавок не забывайте, что в этом сезоне у «КАМАЗ-мастера» и так возникли проблемы с финансированием, а развитие нового силового агрегата – удовольствие не из дешёвых. Когогин рассказывал, что из-за падения курса рубля бюджет «КАМАЗ-мастера» разом увеличился с 350 до 700 млн рублей, а при добавлении в статью расходов работы над новым двигателем платёжная ведомость может возрасти и до целого миллиарда. Очевидно, что для ОАО «КАМАЗ» даже при поддержке спонсоров это очень серьёзная сумма.Логичный вопрос. Тем более что на капотном грузовике «КАМАЗ-мастера» установлен взятый в аренду двигатель Caterpillar С13, доработанный командой Buggyra и способный выдавать 950 л.с. Его объём — вполне допустимые 12,5 литра. Вот, казалось бы, и временный выход из ситуации, но есть две проблемы. Первая — говорят, по условиям соглашения с чехами, «КАМАЗ-мастер» не имеет права перепрограммировать блок управления. О каких-либо переделках и вовсе не может быть и речи. Так что гармонично связать мотор и камазовский грузовик просто нереально, а это очевидный недостаток. Ну и проблема номер два — аренда ведь тоже стоит денег.Вспомним слова Когогина о том, что «КАМАЗ» не может выступать с техникой, не позволяющей бороться за лидерство. Да, капотник даже с недоработанным чешским мотором неплохо смотрелся на «Шёлковом пути», и всё же есть ощущение, что команду этот двигатель не слишком устраивает. Нужен либо свой мотор, либо чужой, но с правами на любые необходимые действия на его переделку и настройку. «Нам нужны решения по собственному новому двигателю», — заявлял в октября 2016 года Владимир Чагин.Если и есть, то он никак не связан, скажем, с Крымом, нелюбовью Запада к российской власти и так далее. Просто, как и во всех технических видах спорта, организаторы всегда стараются сделать так, чтобы фаворит лишился своего статуса и дисциплина получила нового лидера, а в идеале – целую группу равных по статусу соперников. Точно так же ФИА в 2000 годах боролась с «Феррари», а в 2010-х — с «Ред Булл», а затем «Мерседесом».«КАМАЗ-мастер» слишком быстро оправился после смены поколения гонщиков и перехода на новый регламент, и, вероятно, именно возобновившиеся победы челнинцев подтолкнули организатора «Дакара» A.S.O к новым реформам.Когогин не шутит: если ситуация останется прежней, на «Дакаре-2018» мы можем просто не увидеть «КАМАЗ-мастер». Это отнюдь не будет означать закрытие спортивной команды. Во-первых, никто не отменял ралли-марафон «Шёлковый путь» по территории России, Казахстана и Китая, во-вторых, наверняка ещё более солидная камазовская делегация отправится на «Африку Рейс» по старому дакаровскому маршруту. Да, на данный момент эта гонка пользуется куда меньшей популярностью, но постепенно туда мигрирует то один, то другой участник «Дакара» — из-за новых правил и дороговизны участия в южноамериканском марафоне.Параллельно камазовцы продолжат работу и над новым двигателем, и над капотным грузовиком, чтобы вернуться на «Дакар», скажем, в 2020 году. Заодно и изголодавшиеся по победам болельщики уже точно не будут воротить нос от «предсказуемой» победы российской команды. К слову, если кто-то по-прежнему считает, что «КАМАЗ-мастер» располагает куда лучшими условиями, чем соперники, то напрасно: после свистопляски с двигателями и падения курса рубля возможное былое преимущество уже точно ушло в прошлое. Победа «Ивеко» в 2016 году и нынешнее лидерство Жерара де Роя вкупе с сильными, но нестабильными результатами гонщиков «Татры», «Рено» и «МАНа» это подтверждают.Впрочем, не призываем всех заранее грустить по отсутствию «КАМАЗа» на «Дакаре-2018»: не исключаем, что организаторы, столкнувшись с реальной перспективой потери «Голубой армады», смягчат требования. Например, отложат вступление нового регламента в силу либо позволят ещё некоторое время использовать старую «придушенную» технику. В прошлом так уже бывало, и это стало бы торжеством здравого смысла.