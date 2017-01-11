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175 лет назад 2016
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Ралли-марафон «Дакар-2017»: лидерство Сотникова, проблемы Мардеева
Фото: Reuters
Текст: Евгений Кустов

Кисло-сладкий «Дакар»: лидерство и потери «КАМАЗа» в Аргентине

По итогам восьмого этапа «Дакара» Сотников вышел в лидеры грузового зачёта, Мардеев потерял шансы, а Лёб и Петерансель продолжили схватку.
11 января 2017, среда. 00:10. Авто
Во вторник участники ралли-марафона прощались с противоречивой Боливией, где вместо невероятной засухи столкнулись с постоянными проливными дождями и как всегда восторженными болельщиками, включая президента страны. Из-за продолжающейся непогоды организаторам пришлось сократить дистанцию восьмого этапа: грузовики полностью лишились аргентинской части спецучастка, плюс для всех экипажей уменьшили и боливийский отрезок. Таким образом, грузовики должны были преодолеть в боевом режиме только 174 км, в то время как все остальные — 419. Стартовая точка маршрута — Уюни, финишная — Сальта. Итак, кто и с чем добрался до Аргентины?

CAR: Лёб перехватывает лидерство


Звёзды заводской команды «Пежо» Себастьен Лёб и Стефан Петерансель в очередной раз дали понять, что намерены разыграть победу на «Дакаре-2017» между собой, больше никого не подпуская. В восьмой день сильнее оказался Лёб, преимущество которого над «Петером» в какой-то момент перевалило пять с половиной минут, а на финише составило три с половиной. По меркам ралли-марафона не так много,
но в общем зачёте теперь лидирует именно девятикратный чемпион WRC с отрывом в жалкие полторы минуты. Надеемся, «Пежо» сдержит слово и не станет применять командную тактику.

Остальным оставалось наблюдать за схваткой двух французов со стороны и стараться не проиграть им много времени. Пожалуй, последних надежд на общую победу лишились в «Тойоте»: Нани Рома, вцепившийся в «Пежо» как заправский бульдог, за один день проиграл Лёбу больше, чем за всю предыдущую гонку. Подотстал, пусть и не так сильно, Сириль Депре, так что теперь точно можно говорить именно о дуэте лидеров вместо прежнего квартета: вышедший на третью строчку Депре уступает Себастьену 17 минут, Рома — 23 с половиной. Отставание Микко Хирвонена выросло до 54 минут. Увы для «Тойоты» и «МИНИ», во вторник они были чужими на французском празднике жизни.

Россиянин Сергей Шихотаров на момент написания отчёта ещё был в пути, по контрольным отсечкам двигался уверенно, в своём темпе. Напомним, перед стартом этапа Шихотаров занимал 41-ю позицию в генеральной классификации.
«Дакар». Внедорожники. Седьмой этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель («Пежо») +3:35
3. Сириль Депре («Пежо») +5:13
4. Микко Хирвонен («Мини») +8:14
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11:57.

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 20:10:05
2. Стефан Петерансель («Пежо») +1:38
3. Сириль Депре («Пежо») +17:17
4. Нани Рома («Тойота») +23:36
5. Микко Хирвонен («Мини») +53:41.

MOTO/QUAD: У Сандерленда всё под контролем


В мотоциклетном зачёте день прошёл под относительным контролем лидера Сэма Сандерленда. Гонщик «КТМ» проехал быстрее своих ближайших преследователей Пабло Кинтанильи и Адриена ван Беверена, даже несмотря на то, что последние сто километров ехал фактически без задних тормозов! Впечатляющее выступление, и теперь отрыв Сандерленда от Кинтанильи составляет 21 минуту.

Ну а быстрейшим на восьмом спецучастке оказался Хоан Барреда Борт. После часового штрафа у представителя «Хонды» давно нет шанса на общий успех, так что он может тешить себя только победами на этапах — такими, как вторничная. В общем зачёте Барреда Борт идёт девятым и в теории может претендовать на шестую строчку.

Хорошо провёл дел россиянин Александр Иванютин, предварительно показавший 30-й результат с отставанием в 29 минут. Анастасия Нифонтова на момент написания отчёта ещё не финишировала, но по дистанции шла ровно.

В классе квадроциклов Сергей Карякин с переменным успехом вёл борьбу с Игнасио Касале, то приближаясь к нему, то вновь несколько отдаляясь. Концовка осталась скорее за аргентинцем, который привёз Карякину пять с половиной минут. Однако в общем зачёте Карякин сохраняет лидерство, опережая оппонента на десять.

При этом есть для Сергея и хорошие новости: во вторник завершил борьбу Симон Витс, шедший в «генерале» вторым. Витс безрезультатно пробовал отремонтировать свой квадроцикл, прежде чем признал поражение. Теперь между Карякиным и Касале остался лишь один француз Аксель Дютрье, проигрывающий Сергею семь с небольшим минут. Если не случится чего-то фантастического, гонку выиграет кто-то из этой троицы.
«Дакар». Восьмой этап. Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3:51
3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:54
4. Микаэль Метж (Honda) +4:25
5. Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS) +6:00.

«Дакар». Общий зачёт. Мотоциклы
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 22:01:08
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20:58
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +28:49
4. Маттиас Валькнер (KTM) +34:14
5. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +34:24.

TRUCK: противоречивый день «КАМАЗа»


Трудно сказать, должна ли команда «КАМАЗ-мастер» радоваться или горевать по итогам восьмого этапа. С одной стороны, россиянин Дмитрий Сотников выбрался в лидеры общего зачёта, слегка опережая Эдуарда Николаева и Жерара де Роя. С другой — ещё два камазовских представителя теперь точно не поборются за общую победу: Айрат Мардеев и Антон Шибалов потеряли в дебюте этапа почти два часа, а это, увы, приговор.

О злоключениях Айрата рассказал голландец Ханс Стейси. По словам чемпиона-2007, его «МАН» потерял три передачи, из-за чего Ханс застрял в грязи и его грузовик засасывало всё глубже. Мардеев попробовал объехать «МАН», а в итоге… завяз рядом! В итоге Стейси сумел вытащить Матиас Берингер. О судьбе Мардеева голландец не рассказал, но можно предположить, что его спасением занимался Шибалов — отсюда и похожее отставание двух камазовских экипажей. В общем, крайне неудачный день.

А вот Сотников с Николаевым сумели избежать проблем. Эдуард по итогам допа проиграл менее минуты двум быстрейшим экипажам Мартина ван ден Бринка («Рено») и Федерико Вильягры («Ивеко»), а Дмитрий закончил день четвёртым менее чем в трёх минутах от лидера. На пользу камазовцам сыграл прокол колеса на «Ивеко» Жерара де Роя. По подсчётам голландца, он потерял как минимум восемь минут, в то время как для лучшего результата дня Жерару не хватило семи.

Что ж, теперь для тройки лидеров всё словно начинается заново: позади восемь дней борьбы (хорошо, в реальности шести с половиной с учётом короткого первого этапа и отмены шестого), а трио уместилось в двух с половиной минутах! Идущий четвёртым Вильягра проигрывает 29. Отметим общую седьмую позицию мазовца Александра Василевского, воспользовавшегося неудачами двух «КАМАЗов» и Стейси. К слову, Мардеев теперь объективно может нацеливаться именно на погоню за белорусом.
Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 17:52:20
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +1:46
3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:06
5. Паскаль де Бар («Рено») +45:34
6. Питер Верслёйс (МАН) +57:56
7. Александр Василевский (МАЗ) +1:42:26
8. Йосимата Сугавара («Нино») +1:43:27
9. Мартин Коломы («Татра») +2:02:23
10. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:10.29
11. Алеш Лопрайс («Татра») +2:29:19
12. Антон Шибалов (КАМАЗ) +2:34.45.

9-й этап: 1000 километров за день


В среду участников ждут и длинный спецучасток, и затяжные дорожные секции: в общей сложности предстоит проехать 977 километров! В боевом режиме от Сальты до Чилесито все пять классов должны промчать 406 км (если, конечно, вновь не будет сокращений из-за злобной погоды). Организаторы обещают небольшой участок абсолютного бездорожья, где решающая роль окажется у штурманов. По мнению авторов маршрута, этап может оказаться даже определяющим для борьбы в некоторых классах!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Себастьен Лёб Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — грузовики Дакар — квадроциклы Дакар — легковые Дакар — мотовездеходы Дакар — мотоциклы
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