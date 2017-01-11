Кисло-сладкий «Дакар»: лидерство и потери «КАМАЗа» в Аргентине

CAR: Лёб перехватывает лидерство
Звёзды заводской команды «Пежо» Себастьен Лёб и Стефан Петерансель в очередной раз дали понять, что намерены разыграть победу на «Дакаре-2017» между собой, больше никого не подпуская. В восьмой день сильнее оказался Лёб, преимущество которого над «Петером» в какой-то момент перевалило пять с половиной минут, а на финише составило три с половиной. По меркам ралли-марафона не так много, но в общем зачёте теперь лидирует именно девятикратный чемпион WRC с отрывом в жалкие полторы минуты. Надеемся, «Пежо» сдержит слово и не станет применять командную тактику.
Остальным оставалось наблюдать за схваткой двух французов со стороны и стараться не проиграть им много времени. Пожалуй, последних надежд на общую победу лишились в «Тойоте»: Нани Рома, вцепившийся в «Пежо» как заправский бульдог, за один день проиграл Лёбу больше, чем за всю предыдущую гонку. Подотстал, пусть и не так сильно, Сириль Депре, так что теперь точно можно говорить именно о дуэте лидеров вместо прежнего квартета: вышедший на третью строчку Депре уступает Себастьену 17 минут, Рома — 23 с половиной. Отставание Микко Хирвонена выросло до 54 минут. Увы для «Тойоты» и «МИНИ», во вторник они были чужими на французском празднике жизни.
Россиянин Сергей Шихотаров на момент написания отчёта ещё был в пути, по контрольным отсечкам двигался уверенно, в своём темпе. Напомним, перед стартом этапа Шихотаров занимал 41-ю позицию в генеральной классификации.
«Дакар». Внедорожники. Седьмой этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель («Пежо») +3:35
3. Сириль Депре («Пежо») +5:13
4. Микко Хирвонен («Мини») +8:14
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11:57.
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 20:10:05
2. Стефан Петерансель («Пежо») +1:38
3. Сириль Депре («Пежо») +17:17
4. Нани Рома («Тойота») +23:36
5. Микко Хирвонен («Мини») +53:41.
1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель («Пежо») +3:35
3. Сириль Депре («Пежо») +5:13
4. Микко Хирвонен («Мини») +8:14
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11:57.
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 20:10:05
2. Стефан Петерансель («Пежо») +1:38
3. Сириль Депре («Пежо») +17:17
4. Нани Рома («Тойота») +23:36
5. Микко Хирвонен («Мини») +53:41.
MOTO/QUAD: У Сандерленда всё под контролем
В мотоциклетном зачёте день прошёл под относительным контролем лидера Сэма Сандерленда. Гонщик «КТМ» проехал быстрее своих ближайших преследователей Пабло Кинтанильи и Адриена ван Беверена, даже несмотря на то, что последние сто километров ехал фактически без задних тормозов! Впечатляющее выступление, и теперь отрыв Сандерленда от Кинтанильи составляет 21 минуту.
Ну а быстрейшим на восьмом спецучастке оказался Хоан Барреда Борт. После часового штрафа у представителя «Хонды» давно нет шанса на общий успех, так что он может тешить себя только победами на этапах — такими, как вторничная. В общем зачёте Барреда Борт идёт девятым и в теории может претендовать на шестую строчку.
Хорошо провёл дел россиянин Александр Иванютин, предварительно показавший 30-й результат с отставанием в 29 минут. Анастасия Нифонтова на момент написания отчёта ещё не финишировала, но по дистанции шла ровно.
В классе квадроциклов Сергей Карякин с переменным успехом вёл борьбу с Игнасио Касале, то приближаясь к нему, то вновь несколько отдаляясь. Концовка осталась скорее за аргентинцем, который привёз Карякину пять с половиной минут. Однако в общем зачёте Карякин сохраняет лидерство, опережая оппонента на десять.
При этом есть для Сергея и хорошие новости: во вторник завершил борьбу Симон Витс, шедший в «генерале» вторым. Витс безрезультатно пробовал отремонтировать свой квадроцикл, прежде чем признал поражение. Теперь между Карякиным и Касале остался лишь один француз Аксель Дютрье, проигрывающий Сергею семь с небольшим минут. Если не случится чего-то фантастического, гонку выиграет кто-то из этой троицы.
«Дакар». Восьмой этап. Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3:51
3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:54
4. Микаэль Метж (Honda) +4:25
5. Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS) +6:00.
«Дакар». Общий зачёт. Мотоциклы
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 22:01:08
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20:58
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +28:49
4. Маттиас Валькнер (KTM) +34:14
5. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +34:24.
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3:51
3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:54
4. Микаэль Метж (Honda) +4:25
5. Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS) +6:00.
«Дакар». Общий зачёт. Мотоциклы
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 22:01:08
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20:58
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +28:49
4. Маттиас Валькнер (KTM) +34:14
5. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +34:24.
TRUCK: противоречивый день «КАМАЗа»
Трудно сказать, должна ли команда «КАМАЗ-мастер» радоваться или горевать по итогам восьмого этапа. С одной стороны, россиянин Дмитрий Сотников выбрался в лидеры общего зачёта, слегка опережая Эдуарда Николаева и Жерара де Роя. С другой — ещё два камазовских представителя теперь точно не поборются за общую победу: Айрат Мардеев и Антон Шибалов потеряли в дебюте этапа почти два часа, а это, увы, приговор.
О злоключениях Айрата рассказал голландец Ханс Стейси. По словам чемпиона-2007, его «МАН» потерял три передачи, из-за чего Ханс застрял в грязи и его грузовик засасывало всё глубже. Мардеев попробовал объехать «МАН», а в итоге… завяз рядом! В итоге Стейси сумел вытащить Матиас Берингер. О судьбе Мардеева голландец не рассказал, но можно предположить, что его спасением занимался Шибалов — отсюда и похожее отставание двух камазовских экипажей. В общем, крайне неудачный день.
А вот Сотников с Николаевым сумели избежать проблем. Эдуард по итогам допа проиграл менее минуты двум быстрейшим экипажам Мартина ван ден Бринка («Рено») и Федерико Вильягры («Ивеко»), а Дмитрий закончил день четвёртым менее чем в трёх минутах от лидера. На пользу камазовцам сыграл прокол колеса на «Ивеко» Жерара де Роя. По подсчётам голландца, он потерял как минимум восемь минут, в то время как для лучшего результата дня Жерару не хватило семи.
Что ж, теперь для тройки лидеров всё словно начинается заново: позади восемь дней борьбы (хорошо, в реальности шести с половиной с учётом короткого первого этапа и отмены шестого), а трио уместилось в двух с половиной минутах! Идущий четвёртым Вильягра проигрывает 29. Отметим общую седьмую позицию мазовца Александра Василевского, воспользовавшегося неудачами двух «КАМАЗов» и Стейси. К слову, Мардеев теперь объективно может нацеливаться именно на погоню за белорусом.
Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 17:52:20
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +1:46
3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:06
5. Паскаль де Бар («Рено») +45:34
6. Питер Верслёйс (МАН) +57:56
7. Александр Василевский (МАЗ) +1:42:26
8. Йосимата Сугавара («Нино») +1:43:27
9. Мартин Коломы («Татра») +2:02:23
10. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:10.29
11. Алеш Лопрайс («Татра») +2:29:19
12. Антон Шибалов (КАМАЗ) +2:34.45.
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 17:52:20
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +1:46
3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:06
5. Паскаль де Бар («Рено») +45:34
6. Питер Верслёйс (МАН) +57:56
7. Александр Василевский (МАЗ) +1:42:26
8. Йосимата Сугавара («Нино») +1:43:27
9. Мартин Коломы («Татра») +2:02:23
10. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:10.29
11. Алеш Лопрайс («Татра») +2:29:19
12. Антон Шибалов (КАМАЗ) +2:34.45.
9-й этап: 1000 километров за день
В среду участников ждут и длинный спецучасток, и затяжные дорожные секции: в общей сложности предстоит проехать 977 километров! В боевом режиме от Сальты до Чилесито все пять классов должны промчать 406 км (если, конечно, вновь не будет сокращений из-за злобной погоды). Организаторы обещают небольшой участок абсолютного бездорожья, где решающая роль окажется у штурманов. По мнению авторов маршрута, этап может оказаться даже определяющим для борьбы в некоторых классах!