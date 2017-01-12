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Формула-1
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Сбежавшие от Фрэнка. Как выступали пилоты, ушедшие из “Уильямса”

Что ждёт Боттаса в “Мерседесе” — закат карьеры, как у Монтойи, провал, как у Мальдонадо, или чемпионский титул, как у Росберга?
12 января 2017, четверг. 12:00. Авто
Хотя официального объявления до сих пор не было, все уже уверены в переходе Валттери Боттаса из “Уильямса” в “Мерседес”. Финн последует по стопам своего предшественника и практически соотечественника Нико Росберга. А “Чемпионат” решил вспомнить, чего добивались пилоты, ушедшие из “Уильямса” после заката его эпохи. Отметим, что в подборку вошли лишь добровольно ушедшие гонщики, а потому в ней нет ни Ника Хайдфельда (хотя тот и сам был не против отправиться вслед за «БМВ»), ни Нико Хюлькенберга, высаженного ради миллионов Мальдонадо.




Хуан Пабло Монтойя, в 2005 году в “Макларен”


Лучший результат в “Уильямсе”: третье место в сезоне-2003, две победы
Лучший результат после “Уильямса”: четвёртое место в сезоне-2005, три победы

Колумбиец Монтойя до сих пор считается одной из самых больших потерь Формулы-1 — уж слишком мало времени он провёл в серии. За “Уильямс” он выступал четыре года — с 2001-го по 2004-й, решив уйти в “Макларен” задолго до конца сезона-2004.

То решение стоило Монтойе дружеских отношений с “Уильямсом”, однако назвать его неверным тяжело: если в 2003-м “Уильямс” боролся за титул (Монтойя упустил шансы на двух последних этапах), то в 2004-м уступал сразу трём командам.
Колумбиец Монтойя до сих пор считается одной из самых больших потерь Формулы-1.

Однако в “Макларен” колумбиец пришёл в годы доминирования “Рено”. Вдобавок его в первый же сезон наголову разбил Кими Райкконен: Хуан Пабло в первые полгода жаловался, что его руль будто бы не приделан к болиду. Закончилось всё в 2006-м — завоевав лишь два подиума за полгода, Монтойя объявил об уходе в NASCAR, а Рон Деннис сделал этот уход моментальным, лишив колумбийца отступных.

Неизвестно, чего Монтойя добился бы в падавшем “Уильямсе”, но и уход в “Макларен” счастья ему не принёс.

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Ральф Шумахер, в 2005 году в “Тойоту”


Лучший результат в “Уильямсе”: четвёртое место в сезоне-2001, три победы
Лучший результат после “Уильямса”: шестое место в сезоне-2005, ноль побед

Шумахер-младший провёл в “Уильямсе” шесть сезонов, постепенно оказавшись в тени Монтойи. Как и колумбиец, немец решил уйти заранее: Ральфа привлекли перспективы заводской “Тойоты” (и очень высокий гонорар, предложенный ею).

Однако японская команда так и не поехала на уровне лидеров. За три года Шумахер лишь трижды поднялся на подиум, вдобавок не показав явного превосходства над Ярно Трулли. В 2007-м он готов был сократить свою зарплату сразу на $ 17 млн, чтобы остаться в команде, но ближе к концу сезона было объявлено, что он покинет “Тойоту”. А затем и Формулу-1.

Уход из “Уильямса” стал для Шумахера большим шагом к концу карьеры. Однако не понятно, избежал бы он спада, оставшись в Гроуве, или нет.

Марк Уэббер, в 2007 году в “Ред Булл”


Лучший результат в “Уильямсе”: 10-е место в сезоне-2005, ноль побед
Лучший результат после “Уильямса”: третье место в сезоне-2010, четыре победы

Уэббер отмучился с “Уильямсом” два средних года — 2005-й и 2006-й и даже сумел единожды заехать на подиум. В первый год австралиец не выглядел сильнее Хайдфельда, а во второй — весьма недурно дебютировал Росберг, после чего затягивавший пояса “Уильямс” отказался от опции на третий сезон и предложил Марку ощутимое сокращение гонорара. Уэббер хотел остаться, но снижение зарплаты и советы Флавио Бриаторе убедили его взять паузу в переговорах. “Уильямс” ждать не стал, сделав ставку на Алекса Вурца, а Бриаторе выбил Марку контракт с “Ред Булл”.
Единственное, что Марк мог получить в “Уильямсе” — лучшее отношение.

Первые два года в Австрии были не лучше сезонов в “Уильямсе”, но уже в 2009-м “быки” начали прибавлять, принеся Уэбберу первые в карьере победы. Дальше была борьба за титул в 2010-м, поражения в соперничестве с Феттелем и уход в WEC. Но девять выигранных Гран-при и три третьих места в чемпионате говорят сами за себя. Единственное, что Марк мог получить в “Уильямсе” — лучшее отношение. Но не результат.

Нико Росберг, в 2010 году в “Мерседес”


Лучший результат в “Уильямсе”: седьмое место в сезоне-2009, ноль побед
Лучший результат после “Уильямса”: первое место в сезоне-2016, девять побед

Самый похожий на ситуацию Боттаса случай произошёл с Росбергом. Нико гонялся за “Уильямс” четыре сезона, в конце четвёртого сердечно поблагодарил команду, объяснил, что хотел бы выигрывать гонки, чего она ему позволить не может, и ушёл в “Мерседес” (в него только что превратился чемпионский «Браун»).

Первые три года в новой команде дела шли не шибко лучше, чем в старой, но 2012-й принёс первую победу, а в 2014-м “Мерседес” стал сильнейшим коллективом пелотона. Из “Уильямса” Росберг уходил лидером, в “Мерседесе” доказал свой уровень на фоне Михаэля Шумахера (пусть и постаревшего), а вот с Льюисом Хэмилтоном пришлось тяжело. Казалось, Нико станет новым Марком Уэббером, но в 2016-м обстоятельства сложились в его пользу. Росберг взял титул и тут же освободил место. Для Боттаса.




>>> Побег Росберга, горки Квята и ещё 8 событий года в Формуле-1

Пастор Мальдонадо, в 2014 году в “Лотус”


Лучший результат в “Уильямсе”: 15-е место в сезоне-2012, одна победа
Лучший результат после “Уильямса”: 14-е место в сезоне-2015, ноль побед

Самый одиозный пилот Формулы-1 со времён Монтойи одержал в “Уильямсе” сенсационную победу в 2012-м, но годом позже команда провалилась, и в конце сезона-2013 он договорился о перевозе своих нефтяных миллионов в “Лотус”.

Момент, однако, был выбран крайне неудачно. Именно в 2014-м у “Лотуса” начался кризис, справиться с которым не помогли и спонсоры Пастора. Сам венесуэлец всё также уступал партнёру по команде, а в 2015-м попал в феерическую череду неудач, восемь раз не добравшись до финиша по разным причинам.
Росберг взял титул и тут же освободил место. Для Боттаса.

Вдобавок ко всему в Венесуэле случился кризис, и как только Мальдонадо утратил спонсорскую поддержку, концерн «Рено» без колебаний от него избавился. С тех Пастор работает над возвращением в Ф-1, но на фоне потрясений на родине оно кажется всё менее вероятным.

Соли на раны Мальдонадо добавляет и то, что именно после его ухода в “Уильямсе” начался подъём. Вот уж точно неверное решение. Что бы ни говорил сам Пастор, не раз утверждавший, что переход в «Лотус» был лучшим решением в его карьере. Увы, всем понятно, что это не более чем слова на публику.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Уильямс Валттери Боттас Марк Уэббер Нико Росберг Пастор Мальдонадо Хуан Пабло Монтойя контракты гонщиков
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