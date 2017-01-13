«КАМАЗ» уходит в отрыв. «Синяя Армада» стала фаворитом «Дакара»

CAR: Петерансель столкнулся и вышел вперёд

Зачёт внедорожников после 10-го этапа:

1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 24:58:43

2.

3. Сириль Депре (Peugeot) +25:40

4. Нани Рома (Toyota) +1ч:00:55

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч42:54

6. Орландо Терранова (MINI) +1ч45:21

7. Борис Гарфулич (MINI) +3ч26:34

8. Якуб Пшигонски (MINI) +3ч:53:40

9. Ромен Дюма (Peugeot) +3ч57:43

10. Халид Аль-Кассими (Peugeot) +4ч18:27. 1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 24:58:432. Себастьен Лёб (Peugeot) +5:503. Сириль Депре (Peugeot) +25:404. Нани Рома (Toyota) +1ч:00:555. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч42:546. Орландо Терранова (MINI) +1ч45:217. Борис Гарфулич (MINI) +3ч26:348. Якуб Пшигонски (MINI) +3ч:53:409. Ромен Дюма (Peugeot) +3ч57:4310. Халид Аль-Кассими (Peugeot) +4ч18:27.

TRUCK: прорыв для «КАМАЗов»

Зачёт грузовиков после 10-го этапа:

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 23ч27:12

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +5:15

3. Жерар де Рой (Iveco) +24:17

4. Федерико Виллагра (Iveco) +57:47

5. Паскаль де Бар (Renault) +1ч18:47

6. Петер Верслёйс (MAN) +1ч32:03

7. Александр Василевский (МАЗ) +2ч03:31

8. Терухито Сугавара (Hino) +2ч14:57

9. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2ч16:24

10. Алеш Лопрайс (Tatra) +2ч43:37

MOTO/QUAD: Сандерленд теряет и выигрывает

Зачёт мотоциклов после 10-го этапа:

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 28ч07:59

2. Матиас Валькнер (KTM) +30:01

3. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +38:43

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +41:57

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +53:47

...36. Александр Иванютин (Husqvarna) +5ч46:46



Зачёт квадроциклов после 10-го этапа:

1. Сергей Карякин (Yamaha) — 34ч38:33

2. Игнасио Касале (Yamaha) +21:05

3. Пабло Копетти (Yamaha) +3ч34:21

11-й этап: навстречу последним дюнам

Ралли-марафон «Дакар» подходит к концу. В ходе десятого этапа экипажи постепенно спустились с высокогорья и не без труда решили заключительные навигационные ловушки, подготовленные организаторами. До финиша теперь остаётся всего два этапа, включая символический 60-километровый спецучасток в последний день гонки, так что де-факто это был последний шанс отыграться за счёт правильной навигации. Теперь до финиша останутся лишь небольшие пески да скоростные отрезки.В категории внедорожников уже четвёртую победу по ходу текущего марафона одержали. Работу последнего, к слову, очень высоко оценил руководитель «Пежо Спорт». Именно штурман впечатлил патрона больше, чем кто-либо другой из команды. «Мы атаковали изо всех сил вплоть до последнего метра. Думаю, проехать быстрее было попросту невозможно», — сказал на финише допа Лёб.Главным преследователем девятикратного чемпиона мира оставался Стефан Петерансель, но на десятом этапе рекордсмен «Дакара» врезался в мотогонщика, остановился помочь коллеге, дождался медицинской помощи и лишь после этого отправился дальше. На этом Петерансель потерял немало времени, что было зафиксировано судьями.В похожую ситуацию под финиш гонки угодил— финн не поделил дорогу с грузовиком. Для Хирвонена, впрочем, всё закончилось куда плачевнее: «МИНИ» разбита и о борьбе за высокие позиции можно забыть. Неясно, сможет ли Микко вообще добраться до финиша.Более получаса на десятом этапе потерял и— последняя надежда «Тойоты» на высокий результат. Зато неожиданно блеснулна «МИНИ» команды X-Raid. Арабский гонщик потерял много времени в самом начале, когда получил 12 часов штрафа за пропуск части этапов — помешали проблемы со здоровьем. Но на десятом этапе Аль-Раджи показал четвёртое время, уступив лишь трио экипажей «Пежо».Эта же троица лидирует и в общем зачёте. Организаторы быстро посчитали, сколько времени нужно компенсировать Петеранселю: речь шла сразу сразу о 14 минутах! Так что уже в конце дня стало ясно, что доп выиграл именно Стефан, и теперь в генеральной классификации он опережает Лёба на шесть минут. Депре идёт третьим в двадцати шести минутах позади лидера.Нани Рома остаётся ближайшим преследователем «Пежо», но отстаёт уже на час. Отыграть такой разрыв за оставшиеся этапы при отсутствии проблем у французов будет невозможно. Пятую строчку занимает ещё один представитель «Тойоты» — Джиниэл де Вильерс, финишировавший в четверг на трёх колёсах, а далее расположился Орландо Терранова, перехвативший у Хирвонена статус лучшего экипажа «МИНИ».Десятый этап наверняка станет ключевым в борьбе за победу в категории грузовиков:, главный соперник «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре», единственный, кому удавалось побеждать «Синюю Армаду» в Южной Америке, потерял более двадцати минут. А это значит, что челнинский гигант совершил огромный шаг к победе. Теперь именно «КАМАЗ-мастер» — главный фаворит гонки.Экипажи «КАМАЗ-мастер» доминировали на протяжении всего спецучастка. Уже на второй путевой отметке на первую строчку вышел, в то время какпотерял первые 12 минут. К Николаеву вскоре подтянулся Дмитрий Сотников, а чуть позже на третью строчку вышел. Де Рой же продолжал терять и в общей сложности проиграл Николаеву почти 24 минуты (часть — из-за двух пробитых колёс, часть — из-за долгого поиска одной из точек). Сотников и Мардеев показали второе и третье время, отстав от товарища по команде на семь минут, а четвёртую строчку занялна «МАЗе» — белорусы продолжают приятно удивлять своей скоростью.В общем зачёте первую строчку, впервые по ходу текущего марафона, теперь занимает— дважды чемпион «Дакара» (как пилот в 2013 году и как механикв 2010-м).занимает второе место в пяти с небольшим минутах от партнёра, аидёт третьим в 24 минутах от лидера.проигрывает почти час и занимает четвёртое место, а замыкает топ-5 Паскаль де Бар на «Рено».занимает девятое место в двух часах от лидера, а длягонка, увы, похоже окончена — на момент написания материала его экипаж ещё не завершил спецучасток.Драматичной борьбой на десятом этапе порадовали мотоциклисты. Всё началось с того, что лидер общего зачётапотерялся уже через 39 километров после старта. Британцу пришлось разворачиваться и ехать обратно, что лишило его всего преимущества., его главный преследователь, тем временем помчал во весь опор и прошёл первую путевую отметку с лучшим временем. Однако уже на следующем отрезке ошибку в навигации допустил сам Кинтанилья, а позже отказал его байк. Чилиец кое-как завёл свою «Хускварну», но потерял почти час. А на старте второй части Кинтанилья попал в серьёзную аварию — гонщик получил травму головы и был госпитализирован без сознания.Таким образом, победу на этапе разыграли между собой пилоты «Хонды», которых на финише спецучастка разделили всего 55 секунд. Третий результат показална КТМ, но словак, едва добравшись до бивуака, упал в обморок и был экстренно доставлен в больницу Сан-Хуана.в итоге показал лишь тринадцатый результат на этапе, тем не менее британец сохранил лидерство в общем зачёте. Более того, по итогам десяти этапов на трёх первых строчках расположились пилоты КТМ: Сандерленд, Валькнер и Фарреш Гуэлл. Ближайший соперник австрийской марки —на «Ямахе» — идёт четвёртым и проигрывает уже более 40 минут.за счёт второго времени на этапе вышел на пятую строчку, но испанец отстаёт уже на 50 с лишним минут. Учитывая, что до финиша остаётся всего один этап, половина которого пройдёт на скоростных отрезках в стиле WRC, победа у КТМ почти в кармане — лидерам нужно лишь довезти своё преимущество до Буэнос-Айреса.В категории квадроциклов борьба идёт куда более острая. Сергей Карякин сегодня одержал ещё одну победу и «привёз»десять минут, а вот третий претендент на победу — француз— столкнулся с техническими проблемами после второго контрольного пункта. Теперь именно Карякину и Касале предстоит между собой разыграть победу — их ближайшие преследователи проигрывают более трёх с половиной часов.13 января участников ралли-марафона ждёт предпоследний этап гонки: от Сан-Хуана до Рио-Куарто. Из 750 с небольшим километров порядка 290 приходятся на дистанцию спецучастка: сначала экипажам предстоит преодолеть последние дюны на маршруте ралли-рейда, а затем гонщиков ждёт секция в стиле классического ралли — скоростные пилотажные отрезки без навигационных задач. Фактически завтрашний доп станет решающим, поскольку это последний шанс отыграться в общем зачёте — заключительный спецучасток до Буэнос-Айреса составит всего лишь 64 километра.