«КАМАЗ» уходит в отрыв. «Синяя Армада» стала фаворитом «Дакара»

CAR: Петерансель столкнулся и вышел вперёд
В категории внедорожников уже четвёртую победу по ходу текущего марафона одержали Себастьен Лёб и Даниэль Элена. Работу последнего, к слову, очень высоко оценил руководитель «Пежо Спорт» Бруно Фамен. Именно штурман впечатлил патрона больше, чем кто-либо другой из команды. «Мы атаковали изо всех сил вплоть до последнего метра. Думаю, проехать быстрее было попросту невозможно», — сказал на финише допа Лёб.
Главным преследователем девятикратного чемпиона мира оставался Стефан Петерансель, но на десятом этапе рекордсмен «Дакара» врезался в мотогонщика Симона Марчича, остановился помочь коллеге, дождался медицинской помощи и лишь после этого отправился дальше. На этом Петерансель потерял немало времени, что было зафиксировано судьями.
В похожую ситуацию под финиш гонки угодил Микко Хирвонен — финн не поделил дорогу с грузовиком. Для Хирвонена, впрочем, всё закончилось куда плачевнее: «МИНИ» разбита и о борьбе за высокие позиции можно забыть. Неясно, сможет ли Микко вообще добраться до финиша.
Более получаса на десятом этапе потерял и Нани Рома — последняя надежда «Тойоты» на высокий результат. Зато неожиданно блеснул Язид Аль-Раджи на «МИНИ» команды X-Raid. Арабский гонщик потерял много времени в самом начале, когда получил 12 часов штрафа за пропуск части этапов — помешали проблемы со здоровьем. Но на десятом этапе Аль-Раджи показал четвёртое время, уступив лишь трио экипажей «Пежо».
Эта же троица лидирует и в общем зачёте. Организаторы быстро посчитали, сколько времени нужно компенсировать Петеранселю: речь шла сразу сразу о 14 минутах! Так что уже в конце дня стало ясно, что доп выиграл именно Стефан, и теперь в генеральной классификации он опережает Лёба на шесть минут. Депре идёт третьим в двадцати шести минутах позади лидера.
Нани Рома остаётся ближайшим преследователем «Пежо», но отстаёт уже на час. Отыграть такой разрыв за оставшиеся этапы при отсутствии проблем у французов будет невозможно. Пятую строчку занимает ещё один представитель «Тойоты» — Джиниэл де Вильерс, финишировавший в четверг на трёх колёсах, а далее расположился Орландо Терранова, перехвативший у Хирвонена статус лучшего экипажа «МИНИ».
Зачёт внедорожников после 10-го этапа:
1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 24:58:43
2. Себастьен Лёб (Peugeot) +5:50
3. Сириль Депре (Peugeot) +25:40
4. Нани Рома (Toyota) +1ч:00:55
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч42:54
6. Орландо Терранова (MINI) +1ч45:21
7. Борис Гарфулич (MINI) +3ч26:34
8. Якуб Пшигонски (MINI) +3ч:53:40
9. Ромен Дюма (Peugeot) +3ч57:43
10. Халид Аль-Кассими (Peugeot) +4ч18:27.
1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 24:58:43
2. Себастьен Лёб (Peugeot) +5:50
3. Сириль Депре (Peugeot) +25:40
4. Нани Рома (Toyota) +1ч:00:55
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1ч42:54
6. Орландо Терранова (MINI) +1ч45:21
7. Борис Гарфулич (MINI) +3ч26:34
8. Якуб Пшигонски (MINI) +3ч:53:40
9. Ромен Дюма (Peugeot) +3ч57:43
10. Халид Аль-Кассими (Peugeot) +4ч18:27.
TRUCK: прорыв для «КАМАЗов»
Десятый этап наверняка станет ключевым в борьбе за победу в категории грузовиков: Жерар де Рой, главный соперник «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре», единственный, кому удавалось побеждать «Синюю Армаду» в Южной Америке, потерял более двадцати минут. А это значит, что челнинский гигант совершил огромный шаг к победе. Теперь именно «КАМАЗ-мастер» — главный фаворит гонки.
Экипажи «КАМАЗ-мастер» доминировали на протяжении всего спецучастка. Уже на второй путевой отметке на первую строчку вышел Эдуард Николаев, в то время как Жерар де Рой потерял первые 12 минут. К Николаеву вскоре подтянулся Дмитрий Сотников, а чуть позже на третью строчку вышел Айрат Мардеев. Де Рой же продолжал терять и в общей сложности проиграл Николаеву почти 24 минуты (часть — из-за двух пробитых колёс, часть — из-за долгого поиска одной из точек). Сотников и Мардеев показали второе и третье время, отстав от товарища по команде на семь минут, а четвёртую строчку занял Сергей Вязович на «МАЗе» — белорусы продолжают приятно удивлять своей скоростью.
В общем зачёте первую строчку, впервые по ходу текущего марафона, теперь занимает Эдуард Николаев — дважды чемпион «Дакара» (как пилот в 2013 году и как механик Владимира Чагина в 2010-м). Дмитрий Сотников занимает второе место в пяти с небольшим минутах от партнёра, а Жерар де Рой идёт третьим в 24 минутах от лидера. Федерико Виллагра проигрывает почти час и занимает четвёртое место, а замыкает топ-5 Паскаль де Бар на «Рено». Айрат Мардеев занимает девятое место в двух часах от лидера, а для Антона Шибалова гонка, увы, похоже окончена — на момент написания материала его экипаж ещё не завершил спецучасток.
Зачёт грузовиков после 10-го этапа:
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 23ч27:12
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +5:15
3. Жерар де Рой (Iveco) +24:17
4. Федерико Виллагра (Iveco) +57:47
5. Паскаль де Бар (Renault) +1ч18:47
6. Петер Верслёйс (MAN) +1ч32:03
7. Александр Василевский (МАЗ) +2ч03:31
8. Терухито Сугавара (Hino) +2ч14:57
9. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2ч16:24
10. Алеш Лопрайс (Tatra) +2ч43:37
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 23ч27:12
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +5:15
3. Жерар де Рой (Iveco) +24:17
4. Федерико Виллагра (Iveco) +57:47
5. Паскаль де Бар (Renault) +1ч18:47
6. Петер Верслёйс (MAN) +1ч32:03
7. Александр Василевский (МАЗ) +2ч03:31
8. Терухито Сугавара (Hino) +2ч14:57
9. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2ч16:24
10. Алеш Лопрайс (Tatra) +2ч43:37
MOTO/QUAD: Сандерленд теряет и выигрывает
Драматичной борьбой на десятом этапе порадовали мотоциклисты. Всё началось с того, что лидер общего зачёта Сэм Сандерленд потерялся уже через 39 километров после старта. Британцу пришлось разворачиваться и ехать обратно, что лишило его всего преимущества. Пабло Кинтанилья, его главный преследователь, тем временем помчал во весь опор и прошёл первую путевую отметку с лучшим временем. Однако уже на следующем отрезке ошибку в навигации допустил сам Кинтанилья, а позже отказал его байк. Чилиец кое-как завёл свою «Хускварну», но потерял почти час. А на старте второй части Кинтанилья попал в серьёзную аварию — гонщик получил травму головы и был госпитализирован без сознания.
Таким образом, победу на этапе разыграли между собой пилоты «Хонды» Микаэль Метж и Хоан Барреда Борт, которых на финише спецучастка разделили всего 55 секунд. Третий результат показал Штефан Свитко на КТМ, но словак, едва добравшись до бивуака, упал в обморок и был экстренно доставлен в больницу Сан-Хуана.
Сэм Сандерленд в итоге показал лишь тринадцатый результат на этапе, тем не менее британец сохранил лидерство в общем зачёте. Более того, по итогам десяти этапов на трёх первых строчках расположились пилоты КТМ: Сандерленд, Валькнер и Фарреш Гуэлл. Ближайший соперник австрийской марки — Адриен ван Беверен на «Ямахе» — идёт четвёртым и проигрывает уже более 40 минут. Барреда Борт за счёт второго времени на этапе вышел на пятую строчку, но испанец отстаёт уже на 50 с лишним минут. Учитывая, что до финиша остаётся всего один этап, половина которого пройдёт на скоростных отрезках в стиле WRC, победа у КТМ почти в кармане — лидерам нужно лишь довезти своё преимущество до Буэнос-Айреса.
В категории квадроциклов борьба идёт куда более острая. Сергей Карякин сегодня одержал ещё одну победу и «привёз» Игнасио Касале десять минут, а вот третий претендент на победу — француз Аксель Дютрье — столкнулся с техническими проблемами после второго контрольного пункта. Теперь именно Карякину и Касале предстоит между собой разыграть победу — их ближайшие преследователи проигрывают более трёх с половиной часов.
Зачёт мотоциклов после 10-го этапа:
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 28ч07:59
2. Матиас Валькнер (KTM) +30:01
3. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +38:43
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +41:57
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +53:47
...36. Александр Иванютин (Husqvarna) +5ч46:46
Зачёт квадроциклов после 10-го этапа:
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 34ч38:33
2. Игнасио Касале (Yamaha) +21:05
3. Пабло Копетти (Yamaha) +3ч34:21
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 28ч07:59
2. Матиас Валькнер (KTM) +30:01
3. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +38:43
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +41:57
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +53:47
...36. Александр Иванютин (Husqvarna) +5ч46:46
Зачёт квадроциклов после 10-го этапа:
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 34ч38:33
2. Игнасио Касале (Yamaha) +21:05
3. Пабло Копетти (Yamaha) +3ч34:21
11-й этап: навстречу последним дюнам
13 января участников ралли-марафона ждёт предпоследний этап гонки: от Сан-Хуана до Рио-Куарто. Из 750 с небольшим километров порядка 290 приходятся на дистанцию спецучастка: сначала экипажам предстоит преодолеть последние дюны на маршруте ралли-рейда, а затем гонщиков ждёт секция в стиле классического ралли — скоростные пилотажные отрезки без навигационных задач. Фактически завтрашний доп станет решающим, поскольку это последний шанс отыграться в общем зачёте — заключительный спецучасток до Буэнос-Айреса составит всего лишь 64 километра.