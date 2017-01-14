За этап до финиша. Карякин и Николаев доминируют!

QUAD: нокаут от Карякина!
Накануне Сергей Карякин сделал важный шаг к общей победе, однако беспокойство сохранялось: класс квадроциклов приучил, что здесь любые отрывы не могут являться гарантией успеха — из-за постоянных перестановок и ненадёжной техники. На деле в пятницу Карякин не просто удержал прежний гандикап относительно Игнасио Касале, но и нанёс мощнейший удар по чилийцу, а заодно — всем остальным.
С первой же контрольной точки Карякин создал себе задел, а по мере развития дня только увеличивал отрыв, в то время как Касале, поначалу державшийся вторым, сдал — особенно в дебюте второй половины спецучастка, когда 11 минут отставания превратились аж в 38! Карякин же чётко довёл этап до конца, обогнав ближайшего преследователя на 20 минут!
Теперь в общем зачёте россиянин опережает Касале уже более чем на час, а остальные преследователи таковыми по сути и не являются, проигрывая несколько часов. Короче говоря, соперников у Карякина не осталось, кроме собственных нервов и техники. Скрестим пальцы насчёт хорошей подготовки квадроцикла к завершающему этапу!
«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт
1. Сергей Карякин (Yamaha) 38:36:55
2. Игнасио Касале (Yamaha) +1:16:24
3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +4:21:06
4. Рафал Соник (Yamaha) +5:33:01
5. Бруно да Коста (Yamaha) +5:57:32.
1. Сергей Карякин (Yamaha) 38:36:55
2. Игнасио Касале (Yamaha) +1:16:24
3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +4:21:06
4. Рафал Соник (Yamaha) +5:33:01
5. Бруно да Коста (Yamaha) +5:57:32.
MOTO: Сандерленд держит всё под контролем
Главная новость дня в зачёте мотоциклов — даже не итоги 11-го этапа, а протест, поданный «Хондой» на штраф за дозаправку её лидеров в зоне нейтрализации во время четвёртого этапа. Насколько можно судить, вероятность удовлетворения апелляции японцев невысока, пусть даже они указывают на «Дакар-2016», когда в похожей ситуации Стефан Петерансель не был оштрафован. Дирекция гонки твёрдо намерена не отменять наказание.
Перейдём к итогам дня. Лидер «абсолюта» Сэм Сандерленд избежал серьёзных проблем, показав пятое время с отставанием в семь минут от Паулу Гонсалвеша. Позициям гонщика «КТМ» ничего не угрожает: перед последним этапом он имеет в запасе 33 минуты от Маттиаса Валькнера. Адриен ван Беверен проигрывает 37:10 и всего на 12 секунд опережает Херрарда Фаррес Гуэля — нас ждёт увлекательная борьба за бронзу!
По россиянам. Александр Иванютин показал в 11-й день борьбы весьма сильное 23-е время, в общем зачёте он расположится где-то между 32-м и 35-м местами. Анастасия Нифонтова после 10-го этапа шла 79-й. Примерно такой она оказалась и на очередном спецучастке.
«Дакар». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Сэм Сандерленд (KTM) 31:34:11
2. Маттиас Валькнер (KTM) +33:09
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +37:10
4. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) +37:22
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +44:31.
1. Сэм Сандерленд (KTM) 31:34:11
2. Маттиас Валькнер (KTM) +33:09
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +37:10
4. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) +37:22
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +44:31.
CAR: погоня Лёба не удалась
В пятницу Себастьен Лёб имел, пожалуй, последний шанс перевернуть ситуацию в легковом зачёте в свою пользу. При шести минутах отставания от Стефана Петеранселя было понятно, что отыгрываться надо здесь и сейчас — в заключительный день борьбы возможность для этого вряд ли представится. Что ж, Лёб попытался — к концу первой части этапа он выиграл у «Петера» три минуты, возрождая интригу. Увы, вторая половина дня разочаровала поклонников Себа: после прокола отрыв скукожился до минуты, а на финише и вовсе составил микроскопические 18 секунд (причём один раз возвращавшийся на правильную трассу Лёб чуть не столкнулся с напарником!). В общем, день выиграл Себастьен, но по факту поздравления мог получать Стефан. Пять с половиной минут перед субботой — достаточно солидный отрыв.
Третье место в общем зачёте уверенно сохранил Сириль Депре, опережающий Нани Рому на 43 минуты — полному доминированию «Пежо» на подиуме теперь помешает только чудо. Самая плотная борьба — в споре за пятое место, где Джиниэл де Вильерс обгоняет Орландо Терранову всего на две минуты.
Если вернуться к итогам дня, то третьим стал Терранова, за которым плотно разместились де Вильерс, Язид Аль-Раджи и Депре. Россиянин Сергей Шихотаров на момент написания обзора уверенно шёл по точкам, борясь за места в середине третьей десятки. После 10-го этапа Шихотаров занимал в генеральной классификации 39-ю позицию.
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») 28:20:16
2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:32
3. Сириль Депре («Пежо») +32:54
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:49:37
5. Орландо Терранова («Мини») +1:51:40
6. Конрад Раутенбах («Тойота») +4:39:32.
1. Стефан Петерансель («Пежо») 28:20:16
2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:32
3. Сириль Депре («Пежо») +32:54
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:49:37
5. Орландо Терранова («Мини») +1:51:40
6. Конрад Раутенбах («Тойота») +4:39:32.
TRUCK: Николаев рвётся к цели
По итогам десятого этапа у «КАМАЗ-мастера» в руках были все козыри в борьбе за победу. Что ж, 11-й спецучасток только укрепил позиции россиян. Эдуард Николаев отлично провёл этап, избежав каких-либо серьёзных потерь времени, и всё-таки обошёл Федерико Вильягру из «Ивеко», пусть и на минуту.
Остальные вмешаться в схватку россиянина и аргентинца не могли — включая главных преследователей Николаева в общем зачёте Дмитрия Сотникова и Жерара де Роя. Они оба потеряли семь минут ко второй контрольной точке. Словно приуныв от невозможности погони за Эдуардом, Сотников и де Рой продолжили терять время — к финишу Дмитрий уступил 12 минут, Жерар — 15. Теперь в общем зачёте отрыв Николаева стал действительно солидным: 17 минут от Сотникова и целых 39 — от де Роя. В общем, нет никаких причин гнать, а если что, можно даже одно колесо заменить.
Очень неудачно сложился день для Паскаля де Бара и Питера Верслёйса: два голландца, шедшие в общем зачёте, пятым и шестым, потеряли немало времени и на момент написания отчёта были далеко от финиша. Так что, вероятно, пятая позиция перешла к Айрату Мардееву, а шестая — к пропустившему его мазовцу Александру Василевскому.
«Дакар». Грузовики. Общий зачёт
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 27:23:59
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +17:09
3. Жерар де Рой («Ивеко») +38:58
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +58:39
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26:17
6. Александр Василевский («МАЗ») +2:32:20
7. Алеш Лопрайс («Татра») +3:03:41.
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 27:23:59
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +17:09
3. Жерар де Рой («Ивеко») +38:58
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +58:39
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26:17
6. Александр Василевский («МАЗ») +2:32:20
7. Алеш Лопрайс («Татра») +3:03:41.
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12-й этап: не «накосячить» на финише!
Итак, впереди заключительный этап. По старой ралли-марафонской традиции он не должен быть слишком длинным и тяжёлым. В боевом режиме участникам предстоит проехать всего 64 километра дистанции, после чего их ожидает изматывающий 786-километровый лиазон до подиума в Буэнос-Айресе. Никаких навигационных сложностей не ожидается, так что главное — избрать верный темп и не перенервничать, ожидая окончания борьбы!