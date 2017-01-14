Русский дубль: Николаев и Карякин выиграли «Дакар-2017»

CAR: 13-й «бедуин» Петеранселя

Итоговое положение в зачёте внедорожников:

1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 28:49.30

2.

3. Сириль Депре (Peugeot) +33.28

4. Нани Рома (Toyota) +1:16.43

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:49.48

6. Орландо Терранова (MINI) +1:52.31

7. Якуб Пржигонски (MINI) +4:14.47

8. Ромен Дюма (Peugeot) +4:24.01

9. Конрад Раутенбах (Toyota) +4:40.13

10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +4:53.30

...36. Сергей Шихотаров (Toyota) +33:16.23 1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 28:49.302. Себастьен Лёб (Peugeot) +5.133. Сириль Депре (Peugeot) +33.284. Нани Рома (Toyota) +1:16.435. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:49.486. Орландо Терранова (MINI) +1:52.317. Якуб Пржигонски (MINI) +4:14.478. Ромен Дюма (Peugeot) +4:24.019. Конрад Раутенбах (Toyota) +4:40.1310. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +4:53.30...36. Сергей Шихотаров (Toyota) +33:16.23

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» празднует новый триумф

Итоговое положение в зачёте грузовиков:

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 27:58.24

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +18.58

3. Жерар де Рой (Iveco) +41.19

4. Федерико Вильягра (Iveco) +1:00.04

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26.50

6. Александр Василевский (МАЗ) +2:34.57

7. Алеш Лопрайс (Tatra) +3:06.56

8. Терухито Сугавара (Hino) +3:18.36

9. Ханс Стейси (MAN) +3:44.56

10. Мартин Мацик (ЛИАЗ) +3:54.40

MOTO/QUAD/UTV: первое золото Карякина

Итоговое положение в зачёте мотоциклов:

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 32:06.22

2. Матиас Валькнер (KTM) +32.00

3. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +35.40

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +36.28

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +43.08

...32. Александр Иванютин (Husqvarna) +6:17.22

...75. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +17:18.45



Итоговое положение в зачёте квадроциклов:

1. Сергей Карякин (Yamaha) — 39:18.52

2. Игнасио Касале (Yamaha) +1:14.51

3. Пабло Копетти (Yamaha) +4:20.19

4. Рафал Соник (Yamaha) +5:33.29

5. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:45.24

Послесловие

Символические 64 километра от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, ознаменовали спортивный финиш 38-го ралли «Дакар». За минувшие две недели более трёх сотен экипажей преодолели без малого пять с половиной тысяч километров спецучастков, а общая протяжённость марафона по трём странам Южной Америки — Парагваю, Аргентине и Боливии — составила 8 782 километра.Этот «Дакар», как и прошлогодний, получился неоднозначным — организаторов и судей неоднократно критиковали участники, а отмена марафонского этапа «Супер Белен» негативно скажется на репутации спортивного состязания. Тем не менее болельщикам минувшее ралли подарило напряжённую и непредсказуемую борьбу практически во всех классах и стали известны имена трёх новых чемпионов, а двух — наградили новыми трофеями.После того как судьи компенсировалинесколько минут за помощь пострадавшему в столкновении с ним мотогонщику, соперников у рекордсмена «Дакара» не было. «Без технических проблем Стефана уже не догнать», — разводил руками накануне. И эльзасец оказался прав: выиграв на заключительном «допе» 19 секунд у лидера, Лёб осталсявторым, а Стефан Петерансель теперь празднует свою 13-ю победу на «Дакаре» — и это новый рекорд марафона.На третьем месте марафон завершил чемпион «Шёлкового пути». «Пежо», таким образом, делает победный хет-трик — выдающееся достижение для марки, совсем недавно построившей первый за долгое время ралли-рейдовый прототип и уже добившейся такого преимущества.Лучшим из остальных стал испанский экипажна «Тойоте». Они заняли четвёртое место, проиграв Петеранселю и Коттре более часа. Ещё одна «Тойота» —— закончила гонку на пятой позиции. Ещё дальше расположились гонщики «МИНИ»:на шестой и седьмой позициях. Десятку сильнейших замкнулина клиентском «Пежо»,на «Тойоте» и катарецна «МИНИ».Российский экипаж во главе с, храбро сражавшийся, несмотря на, добрался до финиша с 36-м результатом. Пусть отставание «Тойоты» превысило 30 часов, учитывая, с какими сложностями спортсмены столкнулись на дистанции, сам по себе финиш — уже успех.Заключительный спецучасток не внёс корректив в расстановку грузовиков, иблагополучно стал двукратным победителем ралли «Дакар», а «КАМАЗ-мастер» отмечает уже 14-й успех в знаменитой гонке. В начале дистанции камазовцы долгое время на равных сражались с гонщиками «Ивеко», «Татры» и MAN, но стоило марафону спуститься с гор, как челнинский гигант ушёл вперёд, а проблемыпоставили точку на победных амбициях голландца. Вот уже 16 лет никому не удаётся победить «КАМАЗ-мастер» два раза подряд. А второе местостало приятным дополнением: в Набережных Челнах теперь будут праздновать победный дубль.Будем надеяться, что этот успех позволит команде привлечь новых спонсоров и отказываться от выступлений на «Дакаре» не придётся. С другой стороны, ещё один триумф россиян на фоне неудач других фаворитов может лишь подстегнуть устроителей ещё серьёзнее изменить технический регламент в угоду зрелищности. Но необходимо признать, что на протяжении всей дистанции борьба была равной и лишь два прокола в самом конце лишили де Роя надежд на победу.В общей сложности Жерар де Рой отстал на 40 минут. Проблемы в четверг стоили ему 24 минут, а затем он проиграл ещё 16, хотя к этому моменту голландец признал, что «КАМАЗы» слишком далеко и бороться с ними поздно. Де Рою в итоге пришлось удовлетвориться третьим местом, а его партнёр по «Ивеко»расположился на четвёртой строчке — аргентинец остался в часе от победителей., потерявший в песках порядка двух часов, закончил гонку на пятом месте. Он опередилиз «МАЗ-СПОРТ-авто» — белорусская команда завоевала шестое место и пока это её лучший результат на «Дакаре». Седьмым классифицирован именитыйна «Татре», а следом расположился ветеранна грузовике «Хино».замкнули десятку сильнейших.Австрийская марка KTM успешно сохранила преимущество в зачёте мотоциклов и одержала очередную — уже 16-ю подряд! — победу. Победил британский гонщик, вторым пришёл австриец, а третье место защитил испанец. Лучшие представители «Ямахи» и «Хонды» —— заняли только четвёртое и пятое места, проиграв лидеру 36 и 43 минуты соответственно. Эпоха доминирования КТМ продолжается. Стоит, правда, отметить, что Барреда Борт отстал на 43 минуты и, если бы не час штрафа, который получили все пилоты «Хонды», до самого финиша боролся бы за победу.Россию среди мотоциклистов представлялина «Хускварнах». Иванютин уверенно держался на протяжении всей дистанции и до финиша добрался с весьма достойным 32-м результатом. Для Нифонтовой сам факт выхода на старт гонки уже стал победой над перекосами мирового антидопингового устройства. На дистанции Настя столкнулась с множеством проблем, включая сложности со здоровьем, но героически добралась до конца гонки с 75-м результатом.Зато в категории квадроциклов единственному россиянину равных не было.уже был в шаге от подиума «Дакара», но сегодня он стал ещё одним нашим соотечественником, отпраздновавшим победу в самом престижном ралли-рейде планеты. Перед финальным этапом преимущество Сергея перевалило за час, и в Буэнос-Айрес Карякин уже ехал за трофеем. Класс квадроциклов только недавно появился на «Дакаре», так что Сергей становится лишь шестым в истории победителем в этой категории.В новом классе UTV, где участвуют экипажи на двухместных мотовездеходах, победу одержали бразильцына «Полярисе». Второе место занялииз Китая, а бронза досталась россиянам. До финиша в общей сложности добрались лишь пять экипажей.Ралли «Дакар» в этом году вновь получилось крайне неоднозначным. На этот раз организаторы навлекли на себя, возможно, ещё больше гнева, чем в 2016-м. Тогда устроителей гонки критиковали за слабую проработку маршрута, который состоял из скоростных спецучастков без сложных навигационных задач. «От «Дакара» осталось одно название», — говорил Жерар де Рой.В 2017 годупопытался реабилитироваться, и навигация действительно стала сложнее. Настолько, что её стали сравнивать с лотереей. «Вы знаете, в дорожной книге спецучастка на Т-образном перекрёстке написано: «Поворачивай туда, куда считаешь нужным». Правда! Так и написано!» — недоумевал. «Я ни разу не видел, чтобы порядка семи спортивных грузовиков и пяти спортивных автомобилей одновременно носились по руслам рек, пытаясь найти хоть куда-нибудь дорогу», — рассказывал «Чемпионату», штурман Равиля Маганова. «К роуд-буку очень много вопросов. Причём у многих участников. Привязки к высохшим руслам, когда их сотни и сотни кругом, весьма условны», — добавилиз «КАМАЗ-мастер».Но главной неприятностью для участников гонки стала стихия. Из-за проливных дождей полностью отменены два этапа, включая 1000-километровый «Супер Белен», который должен был стать визитной карточкой этого марафона. Да, можно говорить, что устроителям не повезло, однако, что в Боливии в это время сезон дождей, они знали. И слухи об отмене части этапов именно по причине размытых трасс ходили задолго до старта гонки.К этому в 2017 году добавились просчёты в организации. Один из них спровоцировал громкий скандал: судьи потеряли заявку Ханса Стейси на смену стартовой позиции и даже не стали слушать гонщика. «У меня была стартовая карта, но они даже не посмотрели на неё, — объяснял голландец. — Меня, как ребёнка, просто отодвинули в сторонку. Невероятно! Уровень организации — любительский!» После этого инцидента Стейси отказался от дальнейшего участия в гонке, но затем организаторам удалось уговорить егоВ общем, ответить на критику A.S.O., спортивному организатору и промоутеру гонки, не удалось. Вместо того чтобы поправить репутацию марафона, минувший «Дакар» поднял ещё ряд вопросов, в том числе о целесообразности проведения такого соревнования в Южной Америке. Теперь Этьен Лавинь наверняка предпримет отчаянную попытку вернуться в Африку, но позициив Мавритании достаточно сильны, чтобы этого не допустить. Таким образом, ближайшее будущее «Дакара» видится сложным — и в 2018-м Лавиню снова придётся выправлять имидж своей гонки.