Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Ралли «Дакар»: 15-я победа «КАМАЗа» и первый триумф Карякина
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Русский дубль: Николаев и Карякин выиграли «Дакар-2017»

Петерансель одержал рекордную 13-ю победу на «Дакаре», «КАМАЗ-мастер» благополучно вернулся на вершину, а Карякин празднует первый триумф.
14 января 2017, суббота. 17:22. Авто
Символические 64 километра от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, ознаменовали спортивный финиш 38-го ралли «Дакар». За минувшие две недели более трёх сотен экипажей преодолели без малого пять с половиной тысяч километров спецучастков, а общая протяжённость марафона по трём странам Южной Америки — Парагваю, Аргентине и Боливии — составила 8 782 километра.

Этот «Дакар», как и прошлогодний, получился неоднозначным — организаторов и судей неоднократно критиковали участники, а отмена марафонского этапа «Супер Белен» негативно скажется на репутации спортивного состязания. Тем не менее болельщикам минувшее ралли подарило напряжённую и непредсказуемую борьбу практически во всех классах и стали известны имена трёх новых чемпионов, а двух — наградили новыми трофеями.

CAR: 13-й «бедуин» Петеранселя


После того как судьи компенсировали Стефану Петеранселю несколько минут за помощь пострадавшему в столкновении с ним мотогонщику, соперников у рекордсмена «Дакара» не было. «Без технических проблем Стефана уже не догнать», — разводил руками накануне Себастьен Лёб. И эльзасец оказался прав: выиграв на заключительном «допе» 19 секунд у лидера, Лёб остался
вторым, а Стефан Петерансель теперь празднует свою 13-ю победу на «Дакаре» — и это новый рекорд марафона.

На третьем месте марафон завершил чемпион «Шёлкового пути» Сириль Депре. «Пежо», таким образом, делает победный хет-трик — выдающееся достижение для марки, совсем недавно построившей первый за долгое время ралли-рейдовый прототип и уже добившейся такого преимущества.

Лучшим из остальных стал испанский экипаж Нани Ромы и Алекса Харо на «Тойоте». Они заняли четвёртое место, проиграв Петеранселю и Коттре более часа. Ещё одна «Тойота» — Джиниэла де Вильерса и Дирка фон Цитцевитца — закончила гонку на пятой позиции. Ещё дальше расположились гонщики «МИНИ»: Орландо Терранова и Якуб Пржигонски на шестой и седьмой позициях. Десятку сильнейших замкнули Ромен Дюма на клиентском «Пежо», Конрад Раутенбах на «Тойоте» и катарец Мохаммед Абу-Исса на «МИНИ».

Российский экипаж во главе с Сергеем Шихотаровым, храбро сражавшийся, несмотря на технические проблемы и аварии, добрался до финиша с 36-м результатом. Пусть отставание «Тойоты» превысило 30 часов, учитывая, с какими сложностями спортсмены столкнулись на дистанции, сам по себе финиш — уже успех.
Итоговое положение в зачёте внедорожников:
1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 28:49.30
2. Себастьен Лёб (Peugeot) +5.13
3. Сириль Депре (Peugeot) +33.28
4. Нани Рома (Toyota) +1:16.43
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:49.48
6. Орландо Терранова (MINI) +1:52.31
7. Якуб Пржигонски (MINI) +4:14.47
8. Ромен Дюма (Peugeot) +4:24.01
9. Конрад Раутенбах (Toyota) +4:40.13
10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +4:53.30
...36. Сергей Шихотаров (Toyota) +33:16.23

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» празднует новый триумф


Заключительный спецучасток не внёс корректив в расстановку грузовиков, и Эдуард Николаев благополучно стал двукратным победителем ралли «Дакар», а «КАМАЗ-мастер» отмечает уже 14-й успех в знаменитой гонке. В начале дистанции камазовцы долгое время на равных сражались с гонщиками «Ивеко», «Татры» и MAN, но стоило марафону спуститься с гор, как челнинский гигант ушёл вперёд, а проблемы Жерара де Роя поставили точку на победных амбициях голландца. Вот уже 16 лет никому не удаётся победить «КАМАЗ-мастер» два раза подряд. А второе место Дмитрия Сотникова стало приятным дополнением: в Набережных Челнах теперь будут праздновать победный дубль.

Будем надеяться, что этот успех позволит команде привлечь новых спонсоров и отказываться от выступлений на «Дакаре» не придётся. С другой стороны, ещё один триумф россиян на фоне неудач других фаворитов может лишь подстегнуть устроителей ещё серьёзнее изменить технический регламент в угоду зрелищности. Но необходимо признать, что на протяжении всей дистанции борьба была равной и лишь два прокола в самом конце лишили де Роя надежд на победу.

→ «КАМАЗ-мастер» вытесняют с «Дакара». Что вообще происходит?

В общей сложности Жерар де Рой отстал на 40 минут. Проблемы в четверг стоили ему 24 минут, а затем он проиграл ещё 16, хотя к этому моменту голландец признал, что «КАМАЗы» слишком далеко и бороться с ними поздно. Де Рою в итоге пришлось удовлетвориться третьим местом, а его партнёр по «Ивеко» Федерико Вильягра расположился на четвёртой строчке — аргентинец остался в часе от победителей.

Айрат Мардеев, потерявший в песках порядка двух часов, закончил гонку на пятом месте. Он опередил Александра Василевского из «МАЗ-СПОРТ-авто» — белорусская команда завоевала шестое место и пока это её лучший результат на «Дакаре». Седьмым классифицирован именитый Алеш Лопрайс на «Татре», а следом расположился ветеран Терухито Сугавара на грузовике «Хино». Ханс Стейси и Мартин Мацик замкнули десятку сильнейших.
Итоговое положение в зачёте грузовиков:
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 27:58.24
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +18.58
3. Жерар де Рой (Iveco) +41.19
4. Федерико Вильягра (Iveco) +1:00.04
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26.50
6. Александр Василевский (МАЗ) +2:34.57
7. Алеш Лопрайс (Tatra) +3:06.56
8. Терухито Сугавара (Hino) +3:18.36
9. Ханс Стейси (MAN) +3:44.56
10. Мартин Мацик (ЛИАЗ) +3:54.40

MOTO/QUAD/UTV: первое золото Карякина


Австрийская марка KTM успешно сохранила преимущество в зачёте мотоциклов и одержала очередную — уже 16-ю подряд! — победу. Победил британский гонщик Сэм Сандерленд, вторым пришёл австриец Маттиас Валькнер, а третье место защитил испанец Херард Фаррес Гуэлл. Лучшие представители «Ямахи» и «Хонды» — Адриен ван Беверен и Хоан Барреда Борт — заняли только четвёртое и пятое места, проиграв лидеру 36 и 43 минуты соответственно. Эпоха доминирования КТМ продолжается. Стоит, правда, отметить, что Барреда Борт отстал на 43 минуты и, если бы не час штрафа, который получили все пилоты «Хонды», до самого финиша боролся бы за победу.

Россию среди мотоциклистов представляли Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова на «Хускварнах». Иванютин уверенно держался на протяжении всей дистанции и до финиша добрался с весьма достойным 32-м результатом. Для Нифонтовой сам факт выхода на старт гонки уже стал победой над перекосами мирового антидопингового устройства. На дистанции Настя столкнулась с множеством проблем, включая сложности со здоровьем, но героически добралась до конца гонки с 75-м результатом.

Зато в категории квадроциклов единственному россиянину равных не было. Сергей Карякин уже был в шаге от подиума «Дакара», но сегодня он стал ещё одним нашим соотечественником, отпраздновавшим победу в самом престижном ралли-рейде планеты. Перед финальным этапом преимущество Сергея перевалило за час, и в Буэнос-Айрес Карякин уже ехал за трофеем. Класс квадроциклов только недавно появился на «Дакаре», так что Сергей становится лишь шестым в истории победителем в этой категории.

В новом классе UTV, где участвуют экипажи на двухместных мотовездеходах, победу одержали бразильцы Леандро Торрес и Луриваль Ролдан на «Полярисе». Второе место заняли Вань Фуцзянь и Ли Вей из Китая, а бронза досталась россиянам Равилю Маганову и Кириллу Шубину. До финиша в общей сложности добрались лишь пять экипажей.
Итоговое положение в зачёте мотоциклов:
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 32:06.22
2. Матиас Валькнер (KTM) +32.00
3. Херард Фаррес Гуэлл (KTM) +35.40
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +36.28
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +43.08
...32. Александр Иванютин (Husqvarna) +6:17.22
...75. Анастасия Нифонтова (Husqvarna) +17:18.45

Итоговое положение в зачёте квадроциклов:
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 39:18.52
2. Игнасио Касале (Yamaha) +1:14.51
3. Пабло Копетти (Yamaha) +4:20.19
4. Рафал Соник (Yamaha) +5:33.29
5. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:45.24

Послесловие


Ралли «Дакар» в этом году вновь получилось крайне неоднозначным. На этот раз организаторы навлекли на себя, возможно, ещё больше гнева, чем в 2016-м. Тогда устроителей гонки критиковали за слабую проработку маршрута, который состоял из скоростных спецучастков без сложных навигационных задач. «От «Дакара» осталось одно название», — говорил Жерар де Рой.

В 2017 году Этьен Лавинь попытался реабилитироваться, и навигация действительно стала сложнее. Настолько, что её стали сравнивать с лотереей. «Вы знаете, в дорожной книге спецучастка на Т-образном перекрёстке написано: «Поворачивай туда, куда считаешь нужным». Правда! Так и написано!» — недоумевал Маттиас Валькнер. «Я ни разу не видел, чтобы порядка семи спортивных грузовиков и пяти спортивных автомобилей одновременно носились по руслам рек, пытаясь найти хоть куда-нибудь дорогу», — рассказывал «Чемпионату» Кирилл Шубин, штурман Равиля Маганова. «К роуд-буку очень много вопросов. Причём у многих участников. Привязки к высохшим руслам, когда их сотни и сотни кругом, весьма условны», — добавил Антон Шибалов из «КАМАЗ-мастер».

Но главной неприятностью для участников гонки стала стихия. Из-за проливных дождей полностью отменены два этапа, включая 1000-километровый «Супер Белен», который должен был стать визитной карточкой этого марафона. Да, можно говорить, что устроителям не повезло, однако, что в Боливии в это время сезон дождей, они знали. И слухи об отмене части этапов именно по причине размытых трасс ходили задолго до старта гонки.

К этому в 2017 году добавились просчёты в организации. Один из них спровоцировал громкий скандал: судьи потеряли заявку Ханса Стейси на смену стартовой позиции и даже не стали слушать гонщика. «У меня была стартовая карта, но они даже не посмотрели на неё, — объяснял голландец. — Меня, как ребёнка, просто отодвинули в сторонку. Невероятно! Уровень организации — любительский!» После этого инцидента Стейси отказался от дальнейшего участия в гонке, но затем организаторам удалось уговорить его проехать 11-й и 12-й этапы.

В общем, ответить на критику A.S.O., спортивному организатору и промоутеру гонки, не удалось. Вместо того чтобы поправить репутацию марафона, минувший «Дакар» поднял ещё ряд вопросов, в том числе о целесообразности проведения такого соревнования в Южной Америке. Теперь Этьен Лавинь наверняка предпримет отчаянную попытку вернуться в Африку, но позиции Рене Метжа и Жана-Луи Шлессера в Мавритании достаточно сильны, чтобы этого не допустить. Таким образом, ближайшее будущее «Дакара» видится сложным — и в 2018-м Лавиню снова придётся выправлять имидж своей гонки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
КАМАЗ-мастер Себастьен Лёб Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — грузовики Дакар — квадроциклы Дакар — легковые Дакар — мотовездеходы Дакар — мотоциклы
Новости. Авто
14 января 2017, суббота
18:33 Николаев: соперники теряли время, а мы разложили силы на всю гонку
18:32 Карякин: сложно понять, что такое выиграть «Дакар»
18:14 Шихотаров: видел доску с результатами «Дакара» только в начале ралли-марафона
17:33 Уперенко: перед нами было много автомобилей T2, они трудно едут в горы
16:15 Сандерленд: я впервые финишировал на «Дакаре» и стал первым!
15:37 Торрес выиграл «Дакар» среди мотовездеходов, Маганов — третий
15:15 Николаев выиграл «Дакар» в зачёте грузовиков, Сотников — второй
14:55 Петерансель выиграл «Дакар» в зачёте внедорожников, Лёб — второй
14:14 Сандерленд выиграл «Дакар» в зачёте мотоциклов, Иванютин — 31-й
13:49 Тост: борьба с Ферстаппеном в Сингапуре стала поворотной точкой для Квята
13:49 Карякин выиграл «Дакар» в зачёте квадроциклов
13:31 Марчьелло: решил не фокусироваться на Формуле-1
12:52 Вассёр: Хюлькенберг — один из самых талантливых пилотов за последние десять лет
12:15 Василевский: в этом году все проехали «Дакар», построившись «паровозиком»
12:00 Текстовая трансляция финального этапа «Дакара»
11:48 Васильев: никогда так много не копали, как на «Африка Рейс»
11:24 Булье: не хочу ждать слишком многого от «Макларена»
11:02 Хаас: у нас адекватная инфраструктура, но нам нужны эксперты
10:45 Лёб: после прокола колеса всё было потеряно, отрыв Петеранселя слишком велик
10:34 Петерансель: бороться с Лёбом — настоящая честь
09:52 Сотников: многие недооценили весь нынешний «Дакар»
09:47 Николаев: первая часть 11-го этапа «Дакара» была похожа на Астрахань
09:25 ФИА попросит все трассы повысить безопасность для новых машин Формулы-1
02:35 Савостин: рассчитывали, что оба экипажа будут на подиуме, но это спорт
02:05 Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» у грузовиков и увеличил отрыв от Сотникова
01:56 Шевелёв: приходилось очень внимательно отслеживать ориентиры в легенде
00:26 Стейси всё-таки продолжил участие в «Дакаре»
00:09 Карякин выиграл 11-й этап «Дакара» среди квадроциклов
13 января 2017, пятница
23:48 Лёб выиграл у Петеранселя 18 секунд на 11-м этапе «Дакара»
23:34 Администратор «Манора» возобновил переговоры с потенциальными покупателями
23:08 «Хаас» заблокировал досрочные выплаты FOM «Форс Индия»
23:02 Василий Грязин проведёт сезон-2017 в чемпионате мира по ралли-кроссу
22:07 Гонсалвеш стал победителем 11-го этапа «Дакара» среди мотоциклов
21:19 В Клубе британских гонщиков считают, что «Сильверстоун» сохранит этап Ф-1
20:14 Зак Браун: «Макларен» хотел бы сохранить Алонсо после 2017 года
20:08 Брандл: машины 2017 года будут более брутальными
19:08 Ферстаппен: я готов стать чемпионом
18:10 Серрадори выиграл 11-й этап «Африка Рейс», Васильев — второй
17:56 Хембри: в 2017 году будет больше гонок с одним пит-стопом
17:11 «Феррари» следит за Миком Шумахером и готова принять в молодёжную академию
16:37 Бергер: «Мерседесу» следует нанять Верляйна, а не Боттаса
16:01 Шихотаров попал в аварию, но продолжит борьбу на «Дакаре»
15:28 Квят: проводил тренировки даже в рождественский период
14:38 «Макларен»: команда будет разочарована четвёртым местом в 2017 году
14:23 «Хонда» подала апелляцию на штрафы Барреды Борта и других гонщиков
Все новости RSS
Главное событие года в Формуле-1 - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+