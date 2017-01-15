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175 лет назад 2016
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Дакар
Фото: instagram.com/snagracing/
Текст: Максим Вершинин

10 итогов «Дакара»-2017: разочарования и радости ралли-марафона

Главный ралли-рейд планеты финишировал. Подводим итоги «Дакара» сезона-2017, отмечая пять плюсов и пять минусов прошедшего марафона.
15 января 2017, воскресенье. 16:15. Авто

Со знаком «плюс»



Финиш россиян в пяти категориях


Впервые в истории во всех классах «Дакара» были представлены российские пилоты. Наряду с опытными экипажами команды «КАМАЗ-мастер» и бывалым квадроциклистом Сергеем Карякиным в гонке участвовали дебютанты «Дакара» — дуэт Равиля Маганова и Кирилла Шубина в новом для ралли-марафона зачёте UTV, гонщик на внедорожнике Сергей Шихотаров и мотоциклисты Анастасия Нифонтова и Александр Иванютин. К счастью, боевое крещение новички прошли без потерь — все добрались до финиша, как и их более опытные коллеги.



Две победы и один подиум у россиян


Прошедший ралли-марафон позволил вернуться «КАМАЗ-мастеру» на вершину пьедестала с победным дублем: Эдуард Николаев с экипажем взял своего второго золотого бедуина, а трио Дмитрия Сотникова финишировало на второй позиции. Тандем Маганов/Шубин отметился несколькими выигранными спецучастками и финишем на третьей позиции — очень хороший результат для новичков, пусть даже и не в самом густонаселённом классе.

Зато на недостаток конкуренции не мог пожаловаться Сергей Карякин — выигранный в первом же «Дакаре» спецучасток, два полных проблем ралли-марафона и заслуженная победа. С четвёртой попытки первый и пока единственный российский пилот на «Дакаре» в седле ATV добился своего и финишировал впереди всех своих соперников.
>>> Карякин: сложно понять, что такое выиграть «Дакар»

Демарш Стейси из-за недовольства организацией гонки


Согласимся, вряд ли скандал можно было бы отнести к позитивным моментам «Дакара», но только не в случае с Хансом Стейси.
Опытнейший голландец, не первый раз выходящий на старт ралли-марафона за рулём грузовика, стал, пожалуй, первым пилотом такого уровня, кто столь ярко акцентировал внимание на проблеме в стане организаторов гонки.

Из года в год участники ралли-марафона заявляют о непонятной для столь высокого уровня состязаний организации гонки и нелогичных судейских решениях, но обычно дальше слов в пресс-релизах дело не шло. Другое дело пилот MAN в сезоне-2017: он договорился об одном, а на старте спецучастка сделали иначе — Ханс не стал терпеть и снялся с гонки. Правда, потом вновь в неё вернулся, получив объяснения от организаторов. Да, Стейси вышел на старт оставшихся этапов «Дакара», и это несколько скомкало впечатления от демарша голландца, но, с другой стороны, Ханс сделал то, что, очевидно, многие хотели бы сделать и раньше.

«Дакар» обошёлся без жертв


Гонка по праву носит статус одной из самых опасных в мире, и едва ли не каждый год на «Дакаре» кто-то гибнет — пилоты или болельщики. К счастью, в 2017 году обошлось без фатальных случаев. От аварий, естественно, никуда не деться, особенно в столь продолжительных заездах в столь непростых для техники и людей условиях, но самое главное, что в этот раз фортуна взяла свою дань покорёженным железом, а не человеческими жизнями.

Борьба новичков и «бывалых»


Обычно на «Дакаре» борьбу за высокие позиции в общем зачёте гонки ведут бывалые участники ралли-марафона, но в 2017 году неплохо проявили себя и новички. Естественно, они и ранее «выстреливали» на отдельных этапах, тогда как на сей раз дебютантам удалось проявить себя и в масштабах всей гонки. Отлично провёл «Дакар» француз Аксель Дютрье в классе ATV — пилот в первом же своём ралли-марафоне въехал в топ-5 по итогам всей дистанции. Ещё один француз на Yamaha, но на сей раз из числа мотоциклистов — Адриен ван Беверен — проводил всего второй «Дакар», но занял четвёртое место в общем зачёте своего класса и стал лучшим из представителей японской марки.

Со знаком «минус»



Доминирование Peugeot


Конечно, для Peugeot их вторая кряду победа на «Дакаре», да ещё с полностью занятым французскими пилотами французской же команды подиумом — событие сверхпозитивное. Но не для поклонников острой борьбы за позиции до самого финиша. Новый багги оказался надёжным, пилоты не допускали критических ошибок (кто допустил — тот сошёл), а соперники не могли похвастать этим. Лидеров Toyota подвела техника и собственная горячность, а MINI в нынешнем составе да ещё с новой машиной претендовать на высокие позиции не могли. В итоге пилоты Peugeot обменивались лучшими временами на спецучастках, изредка позволяя отдать лидерство «на сторону» — с точки зрения интриги вариант не лучший.




Организация «Дакара»


Из года в год участники жалуются на то, как организаторы ралли-марафона ошибаются с навигацией, принимают не самые обдуманные решения относительно отмен этапов или, напротив, слишком поздно корректируют маршрут. Стоит ли удивляться, что у кого-то, как у Ханса Стейси, терпение лопается в гонке, а у кого-то ещё до старта «Дакара» — и он предпочитает заявиться в проходящую в те же даты гонку «Африка Эко Рейс». Очевидно, организаторам пора задуматься и сделать выводы, иначе можно окончательно растерять репутацию и уважение в гоночном мире.

Спорное судейство


В гонке 2016 года француз Стефан Петерансель дозаправил свой Peugeot в зоне нейтрализации, но протест MINI на это действие был отклонён. На «Дакаре»-2017 аналогичный поступок записала на свой счёт мотоциклетная команда Honda, за что была «награждена» временной пенализацией — и то, которую конкуренты из KTM сочли слишком мягкой. Двойственность толкований правил, отсутствие ответственности за свою зону работы (ещё свежи в памяти проблемы Карякина, когда Сергей мучился из-за барахлящего оборудования, предоставленного организаторами, за что судьи то накидывали, то снимали время на дистанции) также не красят гонку столь высокого ранга.

Обилие опасных инцидентов


Такое ощущение, что «Дакар»-2017 побил все рекорды по количеству опасных ситуаций, которые лишь каким-то чудом не привели к трагедии. Петерансель сбил мотоциклиста, Лёб едва не собрал двух квадроциклистов, выехав на своём багги на узком и слепом отрезке трассы в лоб «каналу», Шихотаров оказался в овраге, обгоняя грузовик, а ещё одна «фура» чуть не раздавила финна Микко Хирвонена на его MINI. Возможно, не меньше подобных моментов было и в прошлых гонках, но в этот раз все они как-то оказались на виду, и слава богу, что их участники смогли рассказать об этом лично…

Уменьшение числа россиян


Парадоксальная, казалось бы, ситуация — в пяти классах из пяти возможных участвуют россияне, но, к сожалению, наших на «Дакаре» становится меньше. Раньше в одном только зачёте внедорожников российских экипажей было едва ли не больше, чем во всех остальных категориях вместе взятых, а сейчас мотоциклистов больше, чем гонщиков на легковых автомобилях! Хотелось бы верить, что всему виной временные трудности и в ралли-марафон вернутся те из россиян, кто участвовал в нём раньше. Россияне во всех классах — это хорошо, а если их будет больше, чем по одному в каждой категории, — ещё лучше!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — грузовики Дакар — квадроциклы Дакар — легковые Дакар — мотовездеходы Дакар — мотоциклы
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