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Почему возвращение Фелипе Массы в Формулу-1 — ошибка

Он не обещал, но вернулся. Вопреки прежним планам, Фелипе Масса пробыл на пенсии месяц и вернулся в Формулу-1. На наш взгляд, напрасно.