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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фелипе Масса
Фото: Reuters
Текст: Евгений Кустов

Почему возвращение Фелипе Массы в Формулу-1 — ошибка

Он не обещал, но вернулся. Вопреки прежним планам, Фелипе Масса пробыл на пенсии месяц и вернулся в Формулу-1. На наш взгляд, напрасно.
17 января 2017, вторник. 19:15. Авто
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Когда Нико Росберг своим неожиданным завершением карьеры направил «Мерседес» и Валттери Боттаса в объятия друг друга, главным препятствием на пути перехода финна оказался вопрос: кто же заменит его в «Уильямсе»? Команда выбрала, пожалуй, самый очевидный вариант, позвав обратно Фелипе Массу. Именно бразилец в 2017 году призван сохранить в коллективе преемственность и присматривать за молодым и денежным (но и перспективным тоже) Лэнсом Строллом. Мотивация «Уильямса» понятна, однако не исключено, что команда и сам пилот допускают серьёзную ошибку. Объясняем, почему.

Масса уже на спаде


Скажем честно: сезон-2016 бразильцу не удался. После бодрого начала Масса постепенно начал всё больше уступать Боттасу и ближе к завершению чемпионата стал явно отстающим, хотя в предшествующие годы временами даже затмевал финна. Счёт по очкам — 85:53, год назад было 136:121, в 2014-м — 186:134 (но там у бразильца была куча несчастий и сходов). При этом в нашем субъективном рейтинге гонщиков Фелипе занял в 2016 году малопочётное 16-е место.

Короче говоря, тенденция была явно не положительная, и всё указывало: Фелипе вполне своевременно принял решение перейти в иной чемпионат. Да и в самом «Уильямсе» на фоне подобных результатов достаточно легко соблазнились миллионами и потенциалом Стролла, а между Боттасом и Массой выбрали первого, несмотря на требования Валттери о всего лишь однолетнем контракте.

Да, в Формуле-1 тут и там бывают случаи, когда после провального года гонщик приходит в себя (вспомним хотя бы выступления Райкконена в 2016-м), но в 2017-м Фелипе исполнится 36 лет — не лучший возраст для подобных вспышек. Впрочем, Кими уже стукнуло 37…

Второй уход красивым не получится


В 2016-м Масса очень красиво покинул Формулу-1. Все помнят надпись Obrigado на заднем антикрыле, аварию в Бразилии, после которой Фелипе приветствовали и болельщики, и даже представители команд-конкурентов. Очевидно, что повторное прощание столь милым уже не будет: всегда важна свежесть ощущений.

Очень не хочется, чтобы в итоге Фелипе ушёл из Ф-1 примерно так же, как Деймон Хилл в 1999 году. Британец провалил весь чемпионат на фоне выигрывавшего гонки Френтцена, чуть не ушёл ещё по ходу сезона и в итоге бесславно завершил год с семью очками против 54 у Хайнц-Харальда. Правда, у Массы соперник окажется проще, чем у Хилла: всё-таки от Стролла на первых порах мы ждём ошибок и нестабильности, в то время как Френтцен сделал сезон-99 лучшим в карьере.

Бразилец в 2017 году призван сохранить в коллективе преемственность и присматривать за молодым и денежным (но и перспективным тоже) Лэнсом Строллом.

Статус «хромой утки»


Новый контракт Массы рассчитан на один год, и это не удивительно: очевидно, что команда сама до конца не понимает, чего ожидать от бразильца. Если стартовые гонки не удадутся Фелипе (и тем более если Стролл постепенно станет выступать на одном уровне с Массой), то довольно очевидно, что на 2018 год Массу не сохранят.

К тому же сама команда наверняка уже составила для себя список кандидатов, которыми будет интересоваться с прицелом на сезон-2018 — благо, желающие наверняка появятся. Тут и желающий пойти на повышение Сайнс, и, не исключено, его напарник Квят. Не исключено, что захочет пересадить Верляйна за руль ещё более конкурентоспособного болида «Мерседес». Запросто могут появиться и другие перспективные варианты, которые мы сейчас даже не можем представить.

Соответственно, бразилец окажется в неприятном статусе «хромой утки» — то есть человека, о чьём уходе все уже знают. Считается, что в такой ситуации отношение меняется не в лучшую сторону, да и неудачи нередко берут и прилипают к человеку…

«Камбэки» редко приносят чудеса


Увы, автоспорт — не сказочный мир. Зачастую возвращение гонщиков в серии, ранее ими покинутые, приносит не такие высокие результаты, как хотелось бы чемпионам. Правда, в случае с Массой оговоримся: по факту он провёл в «ветеранском» режиме месяц-полтора, если не меньше (Росберг объявил об уходе спустя всего неделю после Абу-Даби, и понятно, что «Уильямс» оперативно связался со своим экс-пилотом).

И всё же напомним: не слишком удачно вернулся великий Шумахер, противоречиво выступил Мэнселл. Примеры слабых выступлений вернувшихся звёзд можно найти и в других видах спорта. Правда, есть и вариант Ники Лауды, но тот в первый раз покинул чемпионат в 30 лет и вернулся, когда ему было 33. Так или иначе, «камбэк» — рискованное дело.

В любом случае поздравляем болельщиков Массы с тем, что они ещё минимум год смогут наблюдать за выступлениями любимого гонщика.

В какой форме будет «Уильямс»?


В 2014 году коллектив из Гроува наряду с «Мерседесом» извлёк наибольшую выгоду из введения нового технического регламента, что внушает «Уильямсу» понятный оптимизм сейчас, когда Ф-1 ждёт новую аэродинамику и разжиревшие шины «Пирелли».

Однако новые правила — всегда лотерея: никогда заранее не знаешь, как ты к ним адаптируешься. К тому же в 2014-м «Уильямсу» сильно помогло доминирование моторов «Мерседес», в то время как сейчас «Феррари» здорово подтянулась да и «Рено» с «Хондой» уже не мальчики для битья.

Вряд ли в пользу «Уильямса» говорит и уход Пэта Симондса с поста технического директора. Да, все в курсе, что его по идее сменит именитый Падди Лоу, но пока-то переход не состоялся, а ведь именно сейчас закладывается фундамент на 2017-й. В общем, не исключено, что Массе помешает не он сам, а слабая техника.

Всё так плохо?


До старта тестов и тем более гонок наши выводы не могут не оставаться умозрительными. В теории «Уильямс» может выдать сильный автомобиль, а Масса выступить на уровне, скажем, 2015 года. Вдобавок к этому отдельные помарки Фелипе могут быть замаскированы куда более яркими ошибками Стролла. Так что мы в любом случае поздравляем болельщиков Массы с тем, что они ещё минимум год смогут наблюдать за выступлениями любимого гонщика. А вот какими они будут, другой вопрос. Но если что — мы предупреждали.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Фелипе Масса контракты гонщиков Формулы-1
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