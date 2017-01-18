Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Валттери Боттас перешёл в “Мерседес” и стал напарником Льюиса Хэмилтона
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Не брат ты мне. Чего ждать Боттасу от Хэмилтона

Конфликт с Алонсо, скрытое напряжение с Баттоном, ссоры с Росбергом — как Хэмилтон вёл себя с напарниками и чего ждать Боттасу?
18 января 2017, среда. 14:16. Авто
Валттери Боттас удачно загадал желание на Рождество и в январе стал пилотом “Мерседеса”. Но сказка может оказаться не такой уж доброй. В команде финна ждёт борьба с Льюисом Хэмилтоном, не только одним из самых быстрых пилотов мира, но и не самым приятным напарником. За 10 лет в чемпионате Льюис не раз показывал характер. Так чего ждать Валттери?

→ Сбежавшие от Фрэнка. Как выступали пилоты, ушедшие из “Уильямса”

Фернандо Алонсо, 2007 год


На дебютный сезон в Ф-1 в напарники Хэмилтону достался двукратный чемпион Фернандо Алонсо. Cмущало ли это британца? Ничуть.

Пользуясь своей скоростью и давними отношениями с боссом команды Роном Деннисом, Льюис сразу потребовал равноправия. Первый публичный конфликт случился на Гран-при Монако, когда после гонки британец заявил, что “Макларен” испортил его стратегию в пользу Алонсо. ФИА пропустить такого не могла и провела расследование — никаких следов командных приказов в федерации не нашли. Но осадочек, как говорится, остался.

Апогея конфликт достиг в квалификации Гран-при Венгрии. Сначала Хэмилтон не пропустил Алонсо на трассе, помешав испанцу пройти быстрый круг. А затем Фернандо, всё же опередивший Льюиса, заблокировал напарника в боксах и не дал тому провести решающую попытку. Хэмилтон тут же связался с Деннисом, и разговор вышел не из приятных — Рон в ярости швырнул на землю гарнитуру.

ФИА мимо эпизода также не прошла: Алонсо получил штраф в пять позиций, отдав Хэмилтону поул-позишн, а “Макларен” лишили очков в Кубке конструкторов.

“Весьма лёгкое наказание”, — остался недоволен Льюис.

На Гран-при Японии борьбы между напарниками не было — Алонсо рано сошёл. Но от конфликта это их не уберегло. Льюис выиграл гонку, но после финиша ФИА начала расследование его опасного вождения под сейфти-каром: Льюис, якобы, оттормозил Уэббера, и в того въехал Феттель. Однако наказания не последовало.

“Я больше не думаю о титуле. Всё решилось за пределами трассы”, — сказал Алонсо.

Неудивительно, что оставаться напарниками Льюис и Нандо не могли. Деннис предсказуемо опекал своего юниора и в ноябре Алонсо объявил об уходе. Выжить двукратного чемпиона из команды в свой первый сезон — каково, а?

→ Деннис-мучитель: Алонсо, Уитмарш и другие ссоры Рона Денниса

Хейкки Ковалайнен, 2008-2009 годы


Пришедший на смену Алонсо Хейкки Ковалайнен сразу оказался в сложном положении — Хэмилтон был фаворитом команды и пользовался этим.

“Трудно принять то, что Льюис всегда получает новые детали первым. Я не хотел делать из этого скандал, но было бы приятно хоть раз получить их первым. Хотя бы когда мы уже потеряли шансы на титул”, — жаловался Хейкки Telegraph в конце 2009-го.

Однако финн оказался не скандален, а Льюис вдобавок выиграл титул в 2008-м, и его место в команде было непоколебимо.

Финский гонщик приходит в команду Льюиса и оказывается в положении второго номера, выйти из которого ему не удастся. Есть ассоциации?

Дженсон Баттон, 2010-2012 годы


Пожалуй, самые уважительные отношения в карьере Хэмилтона. Баттон пришёл в команду действующим чемпионом мира, соотечественником Льюиса и “Макларена”, опытным пилотом, о котором у всех хорошее мнение. Вдобавок в “Макларене” остро нуждались в восстановлении имиджа и старательно создавали пилотам образ хорошо ладящей пары.

До открытого конфликта дело так и не дошло, хотя и друзьями Льюис с Дженсоном не стали. “Мы вообще не проводим времени вместе. Так проще всего”, — объяснял Баттон Daily Mail.

Искра не зажглась, даже когда Баттон случайно спровоцировал аварию и сход Хэмилтона на Гран-при Канады — 2011. “Я очень сожалею. Просто не видел, что он там. А он одним из первых поздравил меня с победой”, — заявил Дженсон.

Единственный намёк на публичный конфликт возник, когда… Хэмилтон подумал, что напарник отписался от него в “Твиттере”. “Думал, мы уважаем друг друга, три года пробыв напарниками. Но он явно нет”, — написал Льюис в той же соцсети.

А позднее выяснилось, что Баттон никогда и не подписывался на партнёра. Хэмилтон ошибку заметил и признал, однако момент вышел показательным. Кажется, за ширмой дружелюбия всё было не так просто.

Нико Росберг, 2013-2016 годы


Казалось бы, идеальный рецепт хорошей пары пилотов — взять друзей детства и предоставить им равные условия. Тото Вольф и Ники Лауда сделали всё, чтобы команда избежала конфликтов, но их усилия пошли прахом.

Отношения Росберга и Хэмилтон испортились сразу же, как только “Мерседес” смог побеждать. Первая эскалация произошла в Спа-2014, когда Нико на втором круге задел Льюиса, проткнув ему колесо и повредив себе крыло. Росберг в итоге финишировал вторым и возглавил чемпионат, а Льюис долго требовал у команды схода, а затем спешно покинул автодром — справиться с эмоциями у будущего чемпиона не получилось.

Дальше конфликт шёл по нарастающей: “Мерседес” продолжал доминировать, а пилоты признавали, что ни о какой дружбе говорить уже нельзя.

В 2015-м Льюис начал вести себя максимально жёстко, при случае вытесняя напарника с трассы. Нико терпел и вчистую проиграл чемпионат — воспоминания об осуждении команды после Спа ещё были сильны. Однако в 2016-м немец пересмотрел свой подход.

Выиграв четыре гонки подряд, Росберг поставил Хэмилтона в трудное положение, в Барселоне оба были готовы идти до конца, но не прошли и километра, столкнувшись на старте. Спохватившись, боссы “Мерседеса” устроили большое разбирательство, запретив гонщикам так себя вести. Тем не менее последовала новая стычка на последнем круге в Австрии.

И всё же конфликт удалось перевести в словесную плоскость. Но даже когда Нико завершил карьеру, Льюис не удержался и намекнул, что немец просто струсил сразиться с ним вновь.

Когда на кону большие ставки, даже старая дружба может не спасти отношения. Что уж говорить о двух малознакомых людях, которым предстоит делить подиум?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Макларен Мерседес Валттери Боттас Дженсон Баттон Льюис Хэмилтон Нико Росберг Фернандо Алонсо Хейкки Ковалайнен
Новости. Авто
18 января 2017, среда
15:51 Александр Вартанян проведёт сезон-2017 в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0
15:25 Мотоцикл «Ямахи» на 2017 год не будет революционным
14:37 Задай вопрос Владимиру Чагину и гонщикам «КАМАЗ-мастера»
14:15 В ливрею болида «Макларена» может вернуться оранжевый цвет
13:32 Пьер Гасли в сезоне-2017 будет выступать в японской Супер Формуле
13:05 Автомобили Lada Vesta могут быть выставлены в WTCC частной командой
12:20 Алонсо не боится конкуренции с Вандорном
11:50 Ковалайнен предлагал себя «Уильямсу» в качестве замены Боттасу
11:10 Вандорн: хотелось бы, чтобы первая гонка сезона прошла уже завтра
10:50 Владимир Путин поздравил Сергея Карякина с победой на «Дакаре»
10:08 Ожье: на протяжении многих лет я учился быть прагматичным в гонках
09:27 Акционеры Liberty Media проголосовали за завершение сделки по приобретению Ф-1
00:36 Альгерсуари-старший обвинил промоутера GP2 в дискредитации Формулы V8 3.5
00:15 Хирвонен: возможно, Ожье вновь будет быстрейшим в WRC
17 января 2017, вторник
23:15 «Заубер» может перейти на моторы «Хонда» в 2018 году
22:00 Чагин: об участии в «Дакаре-2018» будем думать, когда вернёмся домой
21:46 Каргинов: «Африка Рейс» и «Дакар» не похожи друг на друга
21:32 Николаев: «Дакар» стал настоящим. Были пески, бездорожье, сложная навигация
20:48 Чагин: участие в «Дакаре» было под сомнением, но «КАМАЗ» подготовился и победил
20:29 Росберг: Боттас очень хорошо впишется в коллектив «Мерседеса»
19:56 Лопес: на момент моего ухода у «Лотуса» не было долгов перед поставщиками
18:32 Боттас: потребовалось время, чтобы понять произошедшее
17:32 Пьетро Фиттипальди стал пилотом Lotus в Формуле V8 3.5
16:01 Гутьеррес: могу стать тест-пилотом одной из топ-команд Формулы-1
15:37 К. Уильямс: уход Боттаса оставит в «Уильямсе» эмоциональную дыру
14:55 Вольф: Боттас даст бой Хэмилтону
14:21 Сайнс-младший: я зол на то, что не двигаюсь вперёд
14:12 Квят: дал инженерам отдохнуть от меня на праздниках
14:00 Сало: странно, что у Боттаса контракт с «Мерседесом» только на год
13:17 Ньюи: «Рено» сделает хороший шаг вперёд со своим мотором
12:43 Лауда: Боттас мало говорит и много работает. Он подходит «Мерседесу»
12:00 В Ницце назовут улицу в честь Жюля Бьянки
11:45 Вольф перестал быть менеджером Боттаса
11:27 Боттас: титул чемпиона теперь единственная цель для меня
10:48 Лопес: в видеоиграх я играл за Шумахера
10:08 Херберт: Ферстаппен быстро научился наводить страх
10:08 Вандорн: место в топ-10 по итогам сезона — не цель
09:35 Матешиц считает, что «Ред Булл» слишком сильно полагался на Квята
00:37 Вильнёв: Мику Шумахеру будет тяжело из-за невероятных успехов отца
16 января 2017, понедельник
23:22 Лёб: не знаем, почему остановились на 26 минут на четвёртом этапе «Дакара»
22:24 Формула-E хочет начать сезон-2017/18 в декабре
21:49 Матешиц: «Ред Булл» хочет бороться с «Мерседесом» к середине сезона-2017
20:31 Байки Виньялеса и Лоренсо представят 19 и 20 января
19:21 Росберг станет послом «Мерседеса»
19:13 Вольф отметил спокойствие Боттаса и поблагодарил «Уильямс» и «Заубер»
Все новости RSS
Как выступит Валттери Боттас в дебютном сезоне за "Мерседес"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+