Не брат ты мне. Чего ждать Боттасу от Хэмилтона

Фернандо Алонсо, 2007 год

Хейкки Ковалайнен, 2008-2009 годы

Дженсон Баттон, 2010-2012 годы

Нико Росберг, 2013-2016 годы

удачно загадал желание на Рождество и. Но сказка может оказаться не такой уж доброй. В команде финна ждёт борьба с, не только одним из самых быстрых пилотов мира, но и не самым приятным напарником. За 10 лет в чемпионате Льюис не раз показывал характер. Так чего ждать Валттери?На дебютный сезон в Ф-1 в напарники Хэмилтону достался двукратный чемпион. Cмущало ли это британца? Ничуть.Пользуясь своей скоростью и давними отношениями с боссом команды, Льюис сразу потребовал равноправия. Первый публичный конфликт случился на Гран-при Монако, когда после гонки британец заявил, что “Макларен” испортил его стратегию в пользу Алонсо. ФИА пропустить такого не могла и провела расследование — никаких следов командных приказов в федерации не нашли. Но осадочек, как говорится, остался.Апогея конфликт достиг в квалификации Гран-при Венгрии. Сначала Хэмилтон не пропустил Алонсо на трассе, помешав испанцу пройти быстрый круг. А затем Фернандо, всё же опередивший Льюиса, заблокировал напарника в боксах и не дал тому провести решающую попытку. Хэмилтон тут же связался с Деннисом, и разговор вышел не из приятных — Рон в ярости швырнул на землю гарнитуру.ФИА мимо эпизода также не прошла: Алонсо получил штраф в пять позиций, отдав Хэмилтону поул-позишн, а “Макларен” лишили очков в Кубке конструкторов.“Весьма лёгкое наказание”, — остался недоволен Льюис.На Гран-при Японии борьбы между напарниками не было — Алонсо рано сошёл. Но от конфликта это их не уберегло. Льюис выиграл гонку, но после финиша ФИА начала расследование его опасного вождения под сейфти-каром: Льюис, якобы, оттормозил Уэббера, и в того въехал Феттель. Однако наказания не последовало.“Я больше не думаю о титуле. Всё решилось за пределами трассы”, — сказал Алонсо.Неудивительно, что оставаться напарниками Льюис и Нандо не могли. Деннис предсказуемо опекал своего юниора и в ноябре Алонсо объявил об уходе. Выжить двукратного чемпиона из команды в свой первый сезон — каково, а?Пришедший на смену Алонсосразу оказался в сложном положении — Хэмилтон был фаворитом команды и пользовался этим.“Трудно принять то, что Льюис всегда получает новые детали первым. Я не хотел делать из этого скандал, но было бы приятно хоть раз получить их первым. Хотя бы когда мы уже потеряли шансы на титул”, — жаловался Хейкки Telegraph в конце 2009-го.Однако финн оказался не скандален, а Льюис вдобавок выиграл титул в 2008-м, и его место в команде было непоколебимо.Финский гонщик приходит в команду Льюиса и оказывается в положении второго номера, выйти из которого ему не удастся. Есть ассоциации?Пожалуй, самые уважительные отношения в карьере Хэмилтона. Баттон пришёл в команду действующим чемпионом мира, соотечественником Льюиса и “Макларена”, опытным пилотом, о котором у всех хорошее мнение. Вдобавок в “Макларене” остро нуждались в восстановлении имиджа и старательно создавали пилотам образ хорошо ладящей пары.До открытого конфликта дело так и не дошло, хотя и друзьями Льюис с Дженсоном не стали. “Мы вообще не проводим времени вместе. Так проще всего”, — объяснял Баттон Daily Mail.Искра не зажглась, даже когда Баттон случайно спровоцировал аварию и сход Хэмилтона на Гран-при Канады — 2011. “Я очень сожалею. Просто не видел, что он там. А он одним из первых поздравил меня с победой”, — заявил Дженсон.Единственный намёк на публичный конфликт возник, когда… Хэмилтон подумал, что напарник отписался от него в “Твиттере”. “Думал, мы уважаем друг друга, три года пробыв напарниками. Но он явно нет”, — написал Льюис в той же соцсети.А позднее выяснилось, что Баттон никогда и не подписывался на партнёра. Хэмилтон ошибку заметил и признал, однако момент вышел показательным. Кажется, за ширмой дружелюбия всё было не так просто.Казалось бы, идеальный рецепт хорошей пары пилотов — взять друзей детства и предоставить им равные условия.сделали всё, чтобы команда избежала конфликтов, но их усилия пошли прахом.Отношения Росберга и Хэмилтон испортились сразу же, как только “Мерседес” смог побеждать. Первая эскалация произошла в Спа-2014, когда Нико на втором круге задел Льюиса, проткнув ему колесо и повредив себе крыло. Росберг в итоге финишировал вторым и возглавил чемпионат, а Льюис долго требовал у команды схода, а затем спешно покинул автодром — справиться с эмоциями у будущего чемпиона не получилось.Дальше конфликт шёл по нарастающей: “Мерседес” продолжал доминировать, а пилоты признавали, что ни о какой дружбе говорить уже нельзя.В 2015-м Льюис начал вести себя максимально жёстко, при случае вытесняя напарника с трассы. Нико терпел и вчистую проиграл чемпионат — воспоминания об осуждении команды после Спа ещё были сильны. Однако в 2016-м немец пересмотрел свой подход.Выиграв четыре гонки подряд, Росберг поставил Хэмилтона в трудное положение, в Барселоне оба были готовы идти до конца, но не прошли и километра, столкнувшись на старте. Спохватившись, боссы “Мерседеса” устроили большое разбирательство, запретив гонщикам так себя вести. Тем не менее последовала новая стычка на последнем круге в Австрии.И всё же конфликт удалось перевести в словесную плоскость. Но даже когда Нико завершил карьеру, Льюис не удержался и намекнул, что немец просто струсил сразиться с ним вновь.Когда на кону большие ставки, даже старая дружба может не спасти отношения. Что уж говорить о двух малознакомых людях, которым предстоит делить подиум?