Жиль Вильнёв: правда или ложь? Знаешь ли ты легенду «Феррари»

В этот день 62 года назад в Сен-Жан-сюр-Ришелье родился– один из самых известных канадских автогонщиков, один из любимых пилотов болельщиков «Феррари». Достижения Вильнёва могут показаться не самыми впечатляющими – 67 гонок, чуть больше дюжины подиумов и шесть побед.Жиль так и не стал чемпионом мира, хотя в 1979-м при его поддержке титул выиграл, а «Феррари» стала обладательницей Кубка конструкторов.Мало кто сомневается, что если бы не трагедия в Зольдере, оборвавшая жизнь Жиля в 1982 году, его послужной список был бы намного длиннее. Не зря Вильнёва считали одним из наиболее одарённых пилотов в истории автоспорта.Тем не менее яркая харизма, абсолютно бесстрашный и эффектный стиль пилотирования, а также сражения на самой грани обеспечили Вильнёву вечную любовь фанатов и уважение поклонников автоспорта по всему миру. Но болельщики любили Вильнёва не только за его выступления, но и за дикие выходки за пределами трассы – он не был скандальным персонажем, но являлся настоящим сорвиголовой.В честь дня рождения великого канадца предлагаем вспомнить его карьеру и отделить мифы от реальных фактов из его карьеры.