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175 лет назад 2016
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WRC
Фото: TOYOTA GAZOO Racing
Текст: Максим Вершинин

Перестали следить за WRC? В 2017-м пора снова смотреть ралли

Новый сезон чемпионата мира по ралли стартует в Монте-Карло. И есть пять главных причин начать пристально следить за WRC-2017.
19 января 2017, четверг. 12:30. Авто

Причина первая: нет явного фаворита


С приходом заводской команды Volkswagen интрига в мировом ралли была уничтожена. Если с гонщиками немецкого концерна ничего не случалось, то даже не стоял вопрос о том, кто будет победителем. Себастьен Ожье. Если француз сходил, то в дело вступали его напарники — финн Яри-Матти Латвала и норвежец Андреас Миккельсен. И только в том случае, если дела не ладились у всей троицы (случалось и такое, но крайне редко), шансы на высокий результат оставались у представителей трёх других марок — Citroen, Ford и Hyundai. Решение о прекращении участия в WRC, несмотря на подтверждённую программу до 2019 года минимум, прозвучало как гром среди ясного неба, но случилось то, что случилось — как заводской команды Volkswagen в мировом ралли больше нет, зато теперь есть интрига! Ни одну из четырёх марок, которая выйдет на старт чемпионата 2017 года, явным фаворитом не назвать, а это именно то, что нужно серии на фоне четырёх предсказуемых сезонов.

Причина вторая: возвращение Toyota


После двух десятков лет отсутствия в главном раллийном первенстве планеты японский автопроизводитель возвращается в WRC! Пожалуй, это одна из важнейших причин уделить пристальное внимание новому сезону мирового ралли. Японцы тщательно подготовились к своему возвращению — создали новый хэтчбек Toyota Yaris WRC и протестировали его на подобающем уровне, во главе команды поставили опытнейшего финна Томми Мяккинена, а за руль машин посадили финнов Яри-Матти Латвалу, Юхо Ханнинена и Эсапекку Лаппи. Словом, все слагаемые успеха у автопроизводителя есть и, несмотря на непростой период подготовки к новой главе в WRC, у Toyota Gazoo Racing немалые шансы придать чёрно-белой-красной ливрее с логотипами Microsoft такой же культовый статус, как и у цветов Castrol из ралли 90-х годов.


Причина третья: конкуренция Citroen, Ford, Hyundai и Toyota


Прежний фаворит в лице Volkswagen ушёл. Былая легенда ралли Toyota возвращается после долгого перерыва. Но те, кто участвовал в WRC в последние годы, остались и никуда не собираются уходить — это Citroen, Ford и Hyundai. Каждая из этих марок намерена бросить вызов конкурентам и, очевидно, не будет сдаваться без боя.

Во французском концерне приняли решение пропустить заводским коллективом сезон-2016 и сосредоточить все усилия на новом Citroen C3 WRC, пилотировать который будут опытный и наконец-то открывший счёт своим победам британец Крис Мик, а также подающие надежды француз Стефан Лефевр и ирландец Крейг Брин.



Ford давно уже не заводская команда, но это не мешает коллективу M-Sport находить ресурсы для участия в WRC и не теряться на фоне команд с поддержкой автопроизводителя. Вот и на сей раз новое поколение Ford Fiesta WRC выйдет на трассу, и здесь уже важно, кто ей будет управлять. Британец Эльфин Эванс и эстонец Отт Тянак, безусловно, способны преподнести приятные сюрпризы, но главное — Себастьен Ожье! Француз, в одночасье оказавшись безработным, остановил свой выбор на команде Мальколма Уилсона, который давно хотел видеть талантливого пилота у себя под крылом. Случилось! Четырёхкратный чемпион в составе формально частной команды — это будет очень и очень интересное сочетание.

Hyundai не стал экспериментировать. Бельгиец Тьерри Невиль, испанец Дани Сордо и новозеландец Хайден Пэддон хорошо зарекомендовали себя в составе корейского коллектива, так что компания сохранила состав пилотов. В роли оружия борьбы у трио гонщиков будет Hyundai i20 Coupe WRC: марка в прошлом году одновременно работала и над прежней пятидверной Hyundai i20 WRC, и над новым трёхдверным хэтчбеком. Удалось ли всё сделать эффективно? Вопрос, ответ на который даст только сезон.

У всех четырёх автопроизводителей есть в составе пилотов сильные гонщики, но кто из них окажется фаворитом чемпионата? Однозначно сказать не возьмётся, пожалуй, никто. Слишком уж сильно поменялся расклад сил в межсезонье и, конечно, технический регламент.


Причина четвёртая: новый технический и спортивный регламенты


В 2017 году старт в WRC примут новые автомобили. И дело вовсе не в плановой замене моделей на новые поколения. Поменялся технический регламент! И без того мощные 300-сильные компактные хэтчбеки стали ещё безумней. 1,6-литровые турбомоторы отныне выдают 380 л.с., масса машин снизилась, вернулся активный центральный дифференциал, а более лояльные к аэродинамике требования позволили превратить технику в ощетинившихся многочисленными антикрыльями, закрылками, воздуховодами, диффузорами и прочими элементами расширенного кузова монстров. Конечно, до легендарной Group B пока далеко, но прошлогодняя техника на фоне новых раллийных болидов смотрится уже как машины для юниоров. Очевидно, автомобили WRC станут быстрее и требовательнее к пилоту, поэтому гонки станут ещё острее.

Спортивный регламент поменялся не столь радикально, как технический, но всё же важное изменение в нём есть. В Международной автомобильной федерации отказались от правила, игравшего против лидера чемпионата и вынуждавшего его расчищать трассу для соперников. ФИА в сезоне-2017 вернула прежний порядок старта, при котором гонку пилоты начинают в том порядке, в котором находятся в личном зачёте чемпионата, а впоследствии выходят на старт спецучастков в обратном порядке.

Причина пятая: новый подход к освещению WRC


С приходом Red Bull мировое ралли стало гораздо ближе к фанатам, а в 2017 году WRC обещает стать ещё более доступным. Уже объявлено, что будет увеличено количество телетрансляций, станут объёмнее видеовыпуски с этапов — до полутора часов расширится итоговая программа в воскресенье, в которой обещают показывать церемонию награждения, интервью с пилотами и представителями команд. Будут показывать в прямом эфире и часть субботней программы каждого ралли. Естественно, никуда не делся платный раздел WRC+ на официальном сайте серии, где в наличии различный эксклюзивный контент. Словом, из любого уголка планеты можно наблюдать за событиями раллийного чемпионата мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Себастьен Ожье WRC
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