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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Себастьен Ожье из «М-Спорт» выиграл Ралли Монте-Карло сезона-2017 WRC
Фото: twitter.com/MSportLtd
Текст: Максим Вершинин

Победа Ожье и крах «Ситроена». Что ждать дальше от нового WRC?

Ралли Монте-Карло достаточно, чтобы сделать прогнозы на сезон WRC-2017: «Форд» — лидер, «Хёндэ» и «Тойота» догоняют, «Ситроен» — отстаёт.
22 января 2017, воскресенье. 23:15. Авто
Делать выводы об исходе сезона только по итогам одного ралли из 13 запланированных — дело не самое разумное, однако основания для этого всё же имеются. Этап в Монако показал сильные и слабые места каждого из четырёх заводских (условимся считать таковым и «М-Спорт») коллективов. Всем в равной степени надо подтягивать надёжность техники, что вполне нормально для ситуации с новыми автомобилями, а вот с пилотами не всё так просто…
WRC 2017. Ралли Монте-Карло (асфальт, снег)
22 января 2017 года, воскресенье. 11:22 МСК
1 Себастьен ОжьеM-Sport WRT 4:00:03.6
2 Яри-Матти ЛатвалаToyota GAZOO Racing WRC 4:02:18.6
3 Отт ТянакM-Sport WRT 4:03:01.4

Ожье готов к борьбе за пятый титул


Пересев с заводского «Фольксвагена» на формальной частный «Форд», Себастьен Ожье пальму первенства не уступил и вновь выиграл Ралли Монте-Карло. На новой технике в новой для себя команде француз сумел одержать свою очередную победу. Мало того, подопечным Малькольма Уилсона удалось вдвоём подняться на подиум в одной из самых сложных гонок чемпионата мира по классическому ралли — действующий четырёхкратный чемпион WRC победил,
а его эстонский напарник Отт Тянак блестяще финишировал на третьем месте. О чём это говорит? О том, например, что Ford Fiesta RS WRC получилась надёжной, а пилоты оказались быстрыми и не допускающими ошибок.

Правда, эти утверждения абсолютны не на все 100%. В первом ралли для автомобилей по новым техническим требованиям без механических проблем не обошёлся ни один производитель — у «Форда», у «Тойоты», у «Ситроена» и у «Хёндэ» были во время Ралли Монте-Карло неполадки с техникой, но только с разными последствиями. Где-то пилоты отделались относительно безобидной потерей времени, где-то потеряли позиции, а где-то вовсе были вынуждены сойти. Что касается пилотских ошибок, здесь то же самое — ошибались все, а вот цена этих помарок в управлении ралли-карами была разной.

Ожье атаковал и очутился в канаве, откуда выбрался с помощью зрителей менее чем за минуту, но из этого Себастьен сделал выводы и впредь ехал быстро, но осмотрительно. Невиль лидировал и сначала в одной из шпилек заглох, а затем приложил свой «Хёндэ» о препятствие за пределами трассы, и в итоге вместо финиша на подиуме Тьерри довольствовался местом в топ-20.


Латвала снова ошибается, но «Тойота» неплоха


Подобно бельгийцу глох Яри-Матти Латвала, но зато фатально машину не повреждал и принёс «Тойоте» подиум в первой же гонке после возвращения в WRC! Правда, для финнов из японской команды этап в Монако сложился не очень-то и гладко: Латвала в привычной для себя манере часто ошибался по мелочам, а не имеющий особого опыта в WRC Юхо Хяннинен досрочно «финишировал» в дереве.

Испанец Дани Сордо на «Хёндэ» события не форсировал и добрался до финиша четвёртым. Отт Тянак пилотировал надёжно и в хорошем темпе, но уступил позицию из-за технических проблем со своим «Фордом».

Вывод? Вывод простой. У «Форда» и «Хёндэ» оказалась примерно равная по темпу и надёжности техника, а «Тойота», пожалуй, проехала быстрее, чем ожидали сами японцы. Всё это вывело на первый план опыт пилотов, и тут уже перевес на стороне «голубого овала», где выступает четырёхкратный обладатель мирового титула. Безусловно, это преимущество. Ассистирует тому быстрый и явно прогрессирующий «юниор». В стане «японцев» — два не самых медленных гонщика, но одному не хватает опыта в WRC, а второй, несмотря на долгие годы выступлений на топ-уровне, не смог избавиться от дурной «привычки» ошибаться на ровном месте и портить себе гонки. Что до «корейцев», то у них тот же сплав опыта и относительной молодости, правда, с оговоркой — никто из их гонщиков звёзд с неба не хватает и способен даже при относительном удачном для себя раскладе дел самостоятельно «запороть» собственную гонку, что, увы, пилоты и продолжают демонстрировать.


«Ситроен»: множество вопросов к пилотам


Спросите, а что же «Ситроен»? А французы сколь блестяще гонялись в WTCC, столь же феноменально провалили старт нового сезона WRC. Штамповать победы в кольцевых гонках с аргентинцем Хосе-Марией Лопесом оказалось вовсе не то же самое, что бороться за высокий результат с новым Citroen C3 WRC. Тотальное доминирование «двойного шеврона» осталось в прошлом вместе с раллийной карьерой Себастьена Лёба.

Пропустив сезон-2016, чтобы лучше подготовиться к вступлению в силу нового техрегламента, коллектив сохранил состав пилотов и отверг возможность взять к себе оставшегося без работы чемпиона и его напарников по заводскому «Фольксвагену». И если члены теперь уже экс-раллийного коллектива из Германии вряд ли оказались в проигрыше, то французская команда — у разбитого корыта.


Во-первых, новый хэтчбек оказался достаточно ненадёжным даже на фоне проблем с машинами других автопроизводителей. Во-вторых, состав пилотов — слабое место «Ситроена». Из француза Стефана Лефевра пилот уровня двух Себастьенов если и выйдет, то не так скоро, как хотелось бы команде, а Крис Мик… Да, британец показал, что может побеждать, но моральный прессинг пилот держит не лучшим образом — «накрученный» перед стартом сезона-2017 английской прессой, в Монако гонщик в безобидной ситуации разворотил подвеску своего «Ситроена» в самом начале гонки. Вот вам и формальный лидер команды. Стоит ли удивляться, что лучшим пилотом французского автопроизводителя стал ирландец Крейг Брин на старом Citroen DS3 WRC? Надёжная техника в руках столь же надёжно пилотирующего гонщика принесла результат.


Возьмите Миккельсена!


Позиция «Ситроена», не пожелавшего расставаться со своими уже «подписанными» пилотами после того, как освободилось трио гонщиков «Фольксвагена», заслуживает уважения с моральной точки зрения, но для результативных выступлений в WRC этого мало. Ну не Ожье, так Миккельсена точно стоило брать! Норвежец блестяще проявил себя за рулём Skoda Fabia категории WRC2 в прошедшем ралли — очевидно, что Андреас обошёлся бы для «Ситроена» дешевле действующего обладателя титулов, а наставник для молодых Лефевра и Брина вышел бы весьма неплохой! При всём уважении к Мику, Крис с прессингом справляется не лучшим образом…

Итак, теперь одним достаточно «зафиксировать» свой пилотаж на том уровне, что есть, а другим надо поднапрячься — кому-то посильнее поработать над водительскими навыками, кому-то поглубже покопаться в своей голове и окрепнуть морально. Можно, конечно, и не делать ничего этого, но только потом не жаловаться, что чемпион вновь Себастьен Ожье, а частная команда на «Форде» быстрее заводчан.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Себастьен Ожье WRC
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