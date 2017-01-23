«Чуть не дошло до воспаления лёгких». Карякин — о «Дакаре»

Ехал с улыбкой на лице, можно было выкладываться не на все сто, поэтому было время насладиться видами.

То, что мы сделали командой из трёх человек, – это большая и честная победа. Если брать других гонщиков, у них огромная команда: массажисты, технички…

Фото: russiansnag.ru Сергей Карякин победил на «Дакаре»

Пожалуй, сегодня в московском аэропорту «Шереметьево» самым счастливым человеком был российский квадроциклист. Не сказать, что россиянина ожидала огромная толпа болельщиков, однако встречали Сергея как героя – с цветами, именными табличками и радостными криками.– Очень приятно, что вот так тепло встречают да ещё и в воздух подбрасывают, — признался Карякин. — Я рад, что людям не всё равно, пусть некоторых тут не знаю, но мы ещё обязательно познакомимся. Победа на «Дакаре» – это большое событие для меня, и я надеюсь, что страна это заметила. Я старался для нас всех. Спасибо болельщикам за тепло, которое посылали на гонку. Оно помогало мне не сдаваться и идти вперёд.У нас образовалась отличная команда людей, которая меня поддерживала и помогала во время гонки. Сложились такие отношения, что произносить никаких слов не надо было. Они сами всё понимали и знали, как надо. В этой победе их огромная заслуга.– Нужно учесть, что тут ещё сказались проблемы со здоровьем. У меня дошло чуть ли не до воспаления лёгких, начал принимать антибиотики. Организму тяжело восстановиться, когда мало спишь и температура воздуха скачет от -2 до +45. Антибиотики стабилизировали к концу гонки.– Таблетки мне предоставляли организаторы. Амоксициллин, насколько я знаю, не запрещён.– Дожди были очень неприятными. Ребята в «КАМАЗе» ехали сухими. А вот когда ты на квадроцикле и на улице -2, ветерок и дождь, то очень холодно, но надо ехать дальше.– Больше всего запомнился предпоследний этап — он был необычайно красивый. Мы доехали до дюнных дорог, где очень мягкий песок. Не как в Боливии, где он был твёрдый и сырой. Вторая часть дороги была горная. Мы стартовали на высоте 2200 м, откуда открывался необычайный вид. Ехал с улыбкой на лице, можно было выкладываться не на все сто, поэтому было время насладиться видами.– Последний этап — 860 км, из которых только 64 км – спецучасток. Его я проехал абсолютно спокойно. У меня был отрыв в полтора часа от второго места, и торопиться было некуда. Я ехал в своё удовольствие, махал всем, а иногда даже останавливался, чтобы пожать кому-то руку. Потом был лиазон в 670 км до Буэнос-Айреса — достаточно длинный, да к тому же по жаре в 45 градусов, что не очень комфортно. Но это «Дакар», и все две недели прошли в таких условиях. Когда ты их преодолеваешь, это вдвойне приятно.– Только когда «бедуина» получил. Понимал, что может случиться всё, что угодно, и проиграть полтора часа не так сложно, особенно если ломается квадроцикл. Поэтому ехал без крутых виражей.– Приятно, что его дают только за первое место. Это «бедуин» из бронзы, который весит 15 килограммов. Увесистый такой. Приятно получить его, когда столько времени мечтал и думал о нём. Многих удивила моя скорость и постоянство, особенно лидеров гонки. Причём я вышел на первое место в абсолютно честной борьбе. Сам, а не из-за того, что у кого-то что-то случилось. Выигрывал по 10-15 минут на спецучастке, и под конец другие ребята приезжали уже с совсем грустными лицами. А в конце у главных конкурентов сломались квадроциклы, и я закрепил лидерство.– Несколько раз. Нельсону Санабре помогал, он мой давний товарищ. Сначала он застрял на спецучастке и не мог выбраться, а потом у него сальник на двигателе потёк во время марафона.– За всю гонку ушло минут десять, то есть не так принципиально, чтобы бросить человека в беде.– В этом году всё было адекватно, что давало стимул ехать дальше к победе. Не было постоянных проблем, с которыми сталкивался в прошлом году, когда меня засуживали. Может, в 2016-м просто так складывались обстоятельства, но складывались они подобным образом каждый день.– Да, он раньше участвовал в «Трофи», там и познакомились.– Не знаю, надо у них спросить. То, что мы сделали командой из трёх человек, – это большая и честная победа. Если брать других гонщиков, у них огромная команда: массажисты, технички… У нас же была всего одна машина техподдержки, которая постоянно ломалась. Если бы она не дошла до финиша, я бы тоже до него не добрался.– Это огромные деньги, и за свой счёт ехать практически нереально. Будем общаться со спонсорами, может, государство поможет. Другие гонщики увешаны логотипами олимпийских федераций, государственных компаний. Они могут позволить себе на этом зарабатывать и на это жить. Для меня это просто хобби, параллельно с которым приходится работать, чтобы содержать семью и тратиться на те же гонки.– Если учесть, что ролик с их логотипом два дня крутили на Первом канале в прайм-тайм, всё это должно было окупиться раз семь или восемь.