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175 лет назад 2016
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Сергей Карякин
Фото: russiansnag.ru
Текст: Алина Матинян

«Чуть не дошло до воспаления лёгких». Карякин — о «Дакаре»

Триумфатор квадроциклетного зачёта «Дакара» Сергей Карякин прилетел в Москву и рассказал о победе, трудностях и гонке на фоне болезни.
23 января 2017, понедельник. 21:15. Авто
Пожалуй, сегодня в московском аэропорту «Шереметьево» самым счастливым человеком был российский квадроциклист Сергей Карякин, одержавший победу на «Дакаре-2017». Не сказать, что россиянина ожидала огромная толпа болельщиков, однако встречали Сергея как героя – с цветами, именными табличками и радостными криками.

– Очень приятно, что вот так тепло встречают да ещё и в воздух подбрасывают, — признался Карякин. — Я рад, что людям не всё равно, пусть некоторых тут не знаю, но мы ещё обязательно познакомимся. Победа на «Дакаре» – это большое событие для меня, и я надеюсь, что страна это заметила. Я старался для нас всех. Спасибо болельщикам за тепло, которое посылали на гонку. Оно помогало мне не сдаваться и идти вперёд.

У нас образовалась отличная команда людей, которая меня поддерживала и помогала во время гонки. Сложились такие отношения, что произносить никаких слов не надо было. Они сами всё понимали и знали, как надо. В этой победе их огромная заслуга.
– С четвёртого этапа вы ехали в полную силу. Первые три для разведки – это много или мало?
– Нужно учесть, что тут ещё сказались проблемы со здоровьем. У меня дошло чуть ли не до воспаления лёгких, начал принимать антибиотики. Организму тяжело восстановиться, когда мало спишь и температура воздуха скачет от -2 до +45. Антибиотики стабилизировали к концу гонки.

– Это, не дай бог, не будет считаться допингом?
– Таблетки мне предоставляли организаторы. Амоксициллин, насколько я знаю, не запрещён.

– Представители «КАМАЗ-мастера» говорили, что в Боливии помешали неожиданные дожди, хотя обещали засуху. Что для вас стало самым сложным?
– Дожди были очень неприятными. Ребята в «КАМАЗе» ехали сухими. А вот когда ты на квадроцикле и на улице -2, ветерок и дождь, то очень холодно, но надо ехать дальше.

– Что было самым запоминающимся на «Дакаре»?
– Больше всего запомнился предпоследний этап — он был необычайно красивый. Мы доехали до дюнных дорог, где очень мягкий песок. Не как в Боливии, где он был твёрдый и сырой. Вторая часть дороги была горная. Мы стартовали на высоте 2200 м, откуда открывался необычайный вид. Ехал с улыбкой на лице, можно было выкладываться не на все сто, поэтому было время насладиться видами.

– Как проходил заключительный этап, который вам нужно было просто преодолеть без приключений?
– Последний этап — 860 км, из которых только 64 км – спецучасток. Его я проехал абсолютно спокойно. У меня был отрыв в полтора часа от второго места, и торопиться было некуда. Я ехал в своё удовольствие, махал всем, а иногда даже останавливался, чтобы пожать кому-то руку. Потом был лиазон в 670 км до Буэнос-Айреса — достаточно длинный, да к тому же по жаре в 45 градусов, что не очень комфортно. Но это «Дакар», и все две недели прошли в таких условиях. Когда ты их преодолеваешь, это вдвойне приятно.
Ехал с улыбкой на лице, можно было выкладываться не на все сто, поэтому было время насладиться видами.
– В какой момент поняли, что победили?
– Только когда «бедуина» получил. Понимал, что может случиться всё, что угодно, и проиграть полтора часа не так сложно, особенно если ломается квадроцикл. Поэтому ехал без крутых виражей.

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– Расскажите про главный приз.
– Приятно, что его дают только за первое место. Это «бедуин» из бронзы, который весит 15 килограммов. Увесистый такой. Приятно получить его, когда столько времени мечтал и думал о нём. Многих удивила моя скорость и постоянство, особенно лидеров гонки. Причём я вышел на первое место в абсолютно честной борьбе. Сам, а не из-за того, что у кого-то что-то случилось. Выигрывал по 10-15 минут на спецучастке, и под конец другие ребята приезжали уже с совсем грустными лицами. А в конце у главных конкурентов сломались квадроциклы, и я закрепил лидерство.

– Вам приходилось выручать участников гонки?
– Несколько раз. Нельсону Санабре помогал, он мой давний товарищ. Сначала он застрял на спецучастке и не мог выбраться, а потом у него сальник на двигателе потёк во время марафона.

– Много времени теряется в такие моменты?
– За всю гонку ушло минут десять, то есть не так принципиально, чтобы бросить человека в беде.

– Многие критиковали организацию «Дакара». Были ли у вас какие-то организационные проблемы?
– В этом году всё было адекватно, что давало стимул ехать дальше к победе. Не было постоянных проблем, с которыми сталкивался в прошлом году, когда меня засуживали. Может, в 2016-м просто так складывались обстоятельства, но складывались они подобным образом каждый день.

– Вас поздравил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Вы были знакомы с ним до гонки?
– Да, он раньше участвовал в «Трофи», там и познакомились.

– Победа позволяет рассчитывать на то, что государство обратит на вас внимание?
– Не знаю, надо у них спросить. То, что мы сделали командой из трёх человек, – это большая и честная победа. Если брать других гонщиков, у них огромная команда: массажисты, технички… У нас же была всего одна машина техподдержки, которая постоянно ломалась. Если бы она не дошла до финиша, я бы тоже до него не добрался.
То, что мы сделали командой из трёх человек, – это большая и честная победа. Если брать других гонщиков, у них огромная команда: массажисты, технички…
– Каковы ваши дальнейшие планы? Не планируете поехать на «Шёлковый путь»?
– Это огромные деньги, и за свой счёт ехать практически нереально. Будем общаться со спонсорами, может, государство поможет. Другие гонщики увешаны логотипами олимпийских федераций, государственных компаний. Они могут позволить себе на этом зарабатывать и на это жить. Для меня это просто хобби, параллельно с которым приходится работать, чтобы содержать семью и тратиться на те же гонки.

– Сейчас-то ваши спонсоры довольны?
– Если учесть, что ролик с их логотипом два дня крутили на Первом канале в прайм-тайм, всё это должно было окупиться раз семь или восемь.

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Сергей Карякин победил на «Дакаре»
Фото: russiansnag.ru

Сергей Карякин победил на «Дакаре»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — квадроциклы
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