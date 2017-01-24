Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Вечный глава Формулы-1 ушёл. Что же будет дальше?

Случилось то, чего не мог представить, наверное, ни один болельщик Формулы-1: Берни Экклстоун больше не руководит чемпионатом. Как же так?