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175 лет назад 2016
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«Твиттеры» команд Формулы-1 «Форти», «Пасифик», «Андреа Мода», «Симтек»
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Винтаж-2017. Как в «Твиттере» воскресли худшие команды Формулы-1

Если названия «Форти» и «Пасифик» тронули вас за живое, читайте материал про восставшие из пепла и смеющиеся над собой команды Формулы-1!
25 января 2017, среда. 16:15. Авто
Формула-1 готовится оплакивать «Манор», уже перешедший под управление внешней администрации, а между тем многие болельщики ещё помнят лихие 90-е, когда небольшие частные команды стремительно рождались и умирали.
Параллельно уходили из жизни «Брэбем» и «Лотус», но их биографии, включая бесславную концовку, все прекрасно знают. А вот настоящие «олдфаги» должны помнить и такие названия, как «Форти», «Симтек», «Пасифик», «Лярусс», «Лола»… В наши дни им редко посвящают материалы (разве что «Симтек» печально остаётся на виду из-за гибели Роланда Ратценбергера), однако этой зимой история команд-аутсайдеров начала оживать…

«Форти»: «легендарная икона автоспорта»


21 декабря 2016 года в «Твиттере» появился аккаунт команды «Форти», пошли воспоминания о делах минувших дней — и понеслась. Ведущий аккаунта вспоминал былое и параллельно не забывал «троллить» команду за низкие результаты.


«Аэродинамика? Да кому она нужна! Просто раскрась машину жёлтым. Побольше жёлтого!» — таково одно из первых воспоминаний.


«Форти», Бадоер и Монако. Три легендарные иконы автоспорта. И квалификацию прошли обе машины (не будем об уорм-апе...)"


«Фото смазанное, потому что рекламные щиты двигались быстрее Диница на FG01»


«В 1996-м мы каким-то образом уговорили „Хьюлетт-Паккард“ стать нашим спонсором. По слухам в их CD-приводах было больше мощности, чем в нашем V8».
Команда Формулы-1 «Форти»
Команда Гвидо Форти перешла в Формулу-1 после успехов в молодёжных сериях. В сезоне-95 года за «Форти» выступал опытный Роберто Морено, но по большей части не добирался до финиша. Зато в одной из гонок в шаге от топ-6 финишировал дебютант Педро Диниц. Сезон-96 «Форти» из-за нехватки финансирования начала с прошлогодним болидом, который зачастую не позволял пилотам пройти квалификацию. В середине года команды не стало.

«Пасифик» догоняет: «Мы могли выиграть в Эшториле»


У аккаунта «Форти» появились первые подписчики (сейчас их 635), и вряд ли стоит удивляться, что оперативно возникли и последователи: 29 декабря первый твит был опубликован в аккаунте «Пасифик Рейсинг» — и две команды оперативно начали поддевать друг друга.


«Андреа Монтермини за рулём нашего трёхколёсного автомобиля. „Нюрбургринг“, 1995 года. Всё равно быстрее, чем „Форти“», — вот типичный твит от «Пасифика».


Впрочем, «тихая» команда не забывает троллить и саму себя: «Жан-Дени Делетраз, возможно, величайший гонщик Ф-1 всех времён. А PR02 была отличной машиной. Не всё из этого правда».


Ещё одно воспоминание: «Один раз у нас закончились запчасти, так что мы отправили Оливера Гэвина с подвеской наполовину с машины Формулы-3000. Инженерный гений всегда!».


«Pacific PR02 мог бы выиграть в Эшториле в 1995-м. Если бы Делетраз не проигрывал 12 секунд на круге до схода из-за судорог в локте», — ещё один годный троллинг.
Команда Формулы-1 «Пасифик»
«Пасифик» продержался в Формуле-1 всего два года, причём в дебютном сезоне-1994 хотя бы один из болидов команды проходил квалификацию лишь пять раз в 16 Гран-при. В 1995-м «Пасифик» регулярно пробивался на старт, но из-за ненадёжной техники Андреа Монтермини и Бертран Гашо на двоих лишь пять раз добрались до финиша. В итоге команда лишилась спонсоров и прекратила существование.

«Андреа Мода» и «Симтек»: «Что значит не едет?»


5 января 2017 года в игру вступила «Андреа Мода» https://twitter.com/AndreaModaGP/with_replies. Правда, тут пока маловато интересных твитов и фотографий. 6 января принесло ещё сразу два дебюта — «ЕвроБрун» и «Симтек».


«Верите ли вы или нет, но когда-то нас воспринимали всерьёз!» — написали последние в одном из своих твитов. Вообще, любопытный и живой аккаунт, в отличие от молчаливого «ЕвроБруна».


«Что значит „не едет“, Йос? Ты пробовал выключить и включить?»


10 января в «Твиттере» появился аккаунт команды «Лайф», известной своим провальным 3,5-литровым двигателем необычной конфигурации W12. «Лайф» приехал на 14 Гран-при сезона-1990, но ни в одном из них не смог преодолеть барьера квалификации.


«Сколь многие были быстрее нас! Наш лучший круг в Сильверстоуне — 1.25 — не позволил бы пройти квалификацию даже к гонке Формулы-3000».
Команда Формулы-1 «Андреа Мода»
Провела в Формуле-1 один сезон (1992). Лишь один раз прошла квалификацию — Роберто Морено стартовал 26-м на Гран-при Монако и сошёл. Владелец команды Андреа Сассетти был арестован прямо в паддоке на Гран-при Италии, после чего ФИА просто не пустила остальных представителей «Андреа Мода».

Команда Формулы-1 «Симтек»
Провела в Формуле-1 два сезона (1994-1995). Не набрала ни одного очка. Лучший результат — 9-е место (Жан-Марк Гунон на Гран-при Франции — 1994 и Доменико Скьяттарелла на Гран-при Аргентины — 1995). Последним Гран-при для «Симтека» стал этап в Монако в 1995 году, после чего коллектив пропустил Гран-при Канады и запустил процедуру банкротства перед этапом во Франции.

В честь Джордана и Минарди


Многие российские болельщики открыли для себя Формулу-1 в начале 90-х с появлением трансляций гонок на отечественном телевидении. За победы тогда сражались «Уильямс» и «Макларен», вскоре к лидерам подтянулся «Бенеттон», ныне существующий в виде заводской команды «Рено». Набиралась сил перед возвращением на вершину «Феррари».

Но вместе с ними выступали команды поменьше, однако, несмотря на отсутствие результатов, эти аутсайдеры выкладывались точно так же, как и лидеры, а пилоты самоотверженно боролись даже не за очки, но хотя бы за право выйти на старт. Своей настойчивостью, верой в успех и надеждой на лучшие времена эти команды находили себе поклонников по всему миру. И пусть на счету «Минарди» нет ни одной победы, детище итальянского бизнесмена теперь можно назвать чуть ли не легендарным.


«Минарди» уже много лет не гоняется — в Фаэнце теперь базируется «Торо Россо», но маленькая итальянская команда по-прежнему жива в памяти болельщиков и обретается в «Твиттере». Тут https://twitter.com/minardi09, правда, немного информации о делах самой «Минарди», а лишь актуальные новости Формулы-1 с уклоном в итальянский автоспорт.

Совсем недавно собственный микроблог появился у 192-го «Джордана» https://twitter.com/F1_Jordan_192 — второго шасси ирландской команды в Формуле-1. Тот сезон едва не обернулся для Эдди полным провалом, и лишь усилиями Стефано Модены команда набрала одно-единственное очко в финальной гонке.

В общем, как показывает практика, история помнит не только победителей, а путь к сердцу болельщика лежит через искреннюю борьбу за свою мечту и уверенность в успехе. Других в Формуле-1 не любят совсем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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