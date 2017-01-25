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Винтаж-2017. Как в «Твиттере» воскресли худшие команды Формулы-1

Если названия «Форти» и «Пасифик» тронули вас за живое, читайте материал про восставшие из пепла и смеющиеся над собой команды Формулы-1!