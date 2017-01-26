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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Берни Экклстоун и Росс Браун
Фото: Reuters
Текст: Владислав Золов

Как Росс Браун хочет изменить Формулу-1

Росс Браун, пробыв на посту спортивного директора Ф-1 всего пару дней, уже успел поделиться планами. Куда пойдут «Большие призы»?
26 января 2017, четверг. 16:00. Авто
Эпоха Экклстоуна в Формуле-1 завершилась. Берни слыл фигурой противоречивой, но в одном ему точно не было равных – он имел стержень и всегда следовал своей цели, не обращая внимания на всевозможные склоки. А вот имеют ли новые боссы Формулы-1 хоть какие-то ориентиры? Давайте говорить честно: Чейз Кэри и Шон Братчес те люди, которые с большими гонками готовятся «подружиться» только сейчас. К счастью, этого нельзя сказать про Росса Брауна. Человек, поработавший в своё время с командами «Уильямс», «Бенеттон», «Феррари», «Браун» и «Мерседес», отлично знаком с историей чемпионата, его ключевыми ценностями. Помимо всего прочего, Браун осознаёт необходимость перемен. Что и как Росс планирует менять?

Формула-1 обязана стать понятнее для болельщицкого цеха


Любой технический вид спорта сложен для полного понимания рядовым болельщиком. Формула-1 – это явно не
футбол, в котором разбираются практически все. В связи с этим Браун хочет угодить в этом отношении всем категориям поклонников «Больших призов»: от просто любителей редкого просмотра телевизионных трансляций до настоящих «профессоров» боления.

Как признался Росс, в последние годы даже он сам, сидя перед «ящиком», иной раз не мог без тайминга разобраться с тем, что происходит в гонке. О чём это он? О том, что больше информации должно быть перед глазами зрителя о ситуации в текущей гонке. Например, мы бы предложили пойти по пути первенства «Индикар», где в эфир часто пускают инженеров с капитанского мостика. Формула-1 по определению не может быть слишком простой, однако не должно быть так, что без тайминга трудно понять, реальна позиция пилота или нет, поднимется он после пит-стопа либо упадёт.

Скажем «да» культовым автодромам


Росс убеждён, что традиции — это фундамент Ф-1. К ним он причисляет и классические гоночные трассы, названия которых ассоциируются именно с «королевой автоспорта»: Монца, Монако, Сильверстоун… Их, по мнению Брауна, никак нельзя терять. Впрочем, пока всё это выглядит лишь как мечтания, ибо ещё неизвестно, как сложатся переговоры новых владельцев Формулы-1 с руководством этих исторических треков.
Росс Браун убеждён, что традиции — это фундамент Формулы-1.
Берни, между прочим, тоже ничего против трасс с историей не имел, а просто выбирал те варианты, которые приносили больше денег. Вполне обоснованный прагматизм – не более того. Конечно, есть ощущение, что Экклстоун всё-таки заигрался с «тилькедромами», но сможет ли Росс пойти дальше банальных слов? К тому же тут ему придётся убеждать менее сентиментальных Братчеса и Кэри.

Выработка среднесрочной стратегии


Браун называет в качестве одной из главных преград, стоящих на пути гармоничного и поступательного развития Формулы-1, отсутствие более-менее чёткого видения хотя бы недалёкого будущего. Росс предлагает брать за точку отсчёта отрезок в 3-5 лет: провёл какую-то реформу – посмотри, к чему это приведёт через данный период. Но не надо при первых же неудачах пытаться всё вернуть в прежнее состояние.
Браун категорически против унификации техники в Ф-1: каждая «конюшня» должна строить болид сама.
При этом Браун категорически против унификации техники в Ф-1: каждая «конюшня» должна строить болид сама. И точка. Пускай уже принцип «естественного отбора» покажет, кто лучше справился с этой задачей.

Финансовая «диета» и поддержка маленьких команд


Этот пункт в списке первостепенных задач Росса Брауна имеет по-настоящему важное значение. Заводские «конюшни», порой сами того не желая, «раздавливают» небольшие частные коллективы, которые в силу объективных причин не способны шиковать. Конечно, и сам Росс понимает, что начать заботиться о командах-«малютках» станет возможно не раньше 2020 года, когда истечёт срок действия текущего Договора согласия. Таким командам нужно как минимум дать хоть надежду, что у них есть шансы при определённых раскладах подобраться к грандам. Сейчас, увы, «Манор» и ему подобные об этом и мечтать не могут.

Кстати, нынешние правила по распределению призовых, по сути, также стали палачом слабых коллективов. Думается, что «Манор», в последний момент расставшийся с возможностью получить причитающуюся ему сумму за предпоследнюю строчку в Кубке конструкторов, сейчас бы не находился на грани жизни и смерти, если бы ему полагались хоть какие-то деньги. А ведь у Росса всё может в этом направлении и получиться! Блестящий сезон-2009 для одноимённой команды-выскочки «Браун» – яркое тому подтверждение.

Им бы DRS взять и отменить


Система DRS – ещё одна вещь, которую спортивный директор Ф-1 может упразднить. Росс вообще высказался в том духе, что Формула-1 должна быть проще. Браун, беря на себя право выразить усреднённое мнение болельщиков, говорит о следующем: нужна ли гонкам такая схема, при которой пилот, нажав соответствующий тумблер, обходит соперника, идущего впереди? Он здесь однозначен: естественно нет.
Система DRS – ещё одна вещь, которую спортивный директор Ф-1 может взять и упразднить.
Тем не менее не советуем Россу Брауну так безоговорочно выступать за отказ от DRS, так как машины, построенные по требованиям нового технического регламента, согласно экспертным мнениям, могут не сильно отличаться обгонным потенциалом. Так что может так получиться, что обгоны без DRS просто танут невозможны — и это вряд ли понравится болельщикам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Росс Браун спортивный регламент Формулы-1 технический регламент Формулы-1
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