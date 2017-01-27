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175 лет назад 2016
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Формула-1
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Взять всё, да и поделить». Лишать ли “Феррари” 100 млн бонусов?

Новые владельцы Формулы-1 намерены отнять у «Феррари» $ 100 млн «исторических» бонусов. Что это – покушение на святыню или шаг к равенству?
27 января 2017, пятница. 14:00. Авто
Для начала немного теории. Как известно, ежегодные доходы Формулы-1 делятся пополам: 50 % уходят владельцам чемпионата, ещё 50 — командам. Однако эта половина делится не только исходя из результатов предыдущего сезона. Часть денег гарантированно закреплена за некоторыми командами, у которых есть специальные соглашения с FOM. Так, «Феррари» получает 80 миллионов фунтов ($ 100 млн) за свой «исторический» статус, более 50 млн получают «Ред Булл» и «Мерседес», 25 млн уходит «Макларену», 7,5 млн — «Уильямсу».

Собственно, ещё до окончательного перехода прав на Формулу-1 к новым владельцам появилась информация, что в Liberty намерены отобрать у «Скудерии» её «соточку» и распределить между всеми командами, тем самым поправив финансовое положение середняков и аутсайдеров. Очевидно, должны лишиться «лишних» бонусов и остальные перечисленные нами команды. Но мы в нашем материале решили поспорить именно насчёт «Феррари» и её выплат – всё-таки никто не будет спорить об особом статусе итальянцев в пелотоне, да и сумма в их случае самая внушительная. Итак, Евгений Кустов горячо выступает за всеобщее равенство, а Иван Матушкин изо всех сил защищает коллектив из Маранелло и его права.

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«Раскулачить «Феррари» и всю честную компанию»


Евгений Кустов: Признаюсь, меня давно волнует эта ситуация с бонусами. Когда у середняков и аутсайдеров («Заубер», «Форс Индия», «Манор») регулярно возникают проблемы, невольно вспоминаешь странное распределение доходов в чемпионате. Здесь и дальше буду пользоваться подсчётами Дитера Ренкена из Autosport. Итак, на «нечестные» бонусы приходится 225,6 млн фунтов — это же треть всех доходов команд! При этом я ещё хоть как-то могу понять роль «Феррари» (о ней ещё скажу отдельно), но за что такая радость остальным?
Если вдруг все мотористы оскорбятся и решат уйти, то что мешает выдать всем старые-добрые «Косуорты» V8 с нормальным звуком?

Уверен, болельщикам глобально наплевать, кто помимо «Скудерии» выступает в чемпионате. «Уильямс» несколько лет назад был пусть не на грани смерти, но не очень далеко от этого – и никто не говорил, что вместе с уходом команды Фрэнка Ф-1 потеряет очень уж много. То же самое можно сказать абсолютно про любую конюшню, вместе с «Феррари» получающую бонусы. «Ред Булл» 10 лет назад был нигде, команды «Мерседес» в принципе не существовало; в то же время «Заубер» вместе с «БМВ» чуть не довёз до титула Кубицу, а «Форс Индия» в обличье «Джордана» рвала и метала в конце 90-х – и Ф-1 прекрасно себя чувствовала.

Говорите, автопроизводителей можно привлечь только так? Не знаю, «Хонда» пришла без бонусов. А если вдруг все мотористы оскорбятся и решат уйти, то что мешает выдать всем старые-добрые «Косуорты» V8 с нормальным звуком? Уверен, болельщики будут в восторге.

Иван Матушкин: Давай начнём с того, что Формула-1 — это история, традиция, наследие. Что значит — “нечестные бонусы”? Полученные не по спортивному принципу? Но это неотъемлемая часть любого бизнеса. На то, кого и куда могли привести “Форс Индия” или “Заубер”, действительно большинству наплевать. С “Уильямсом” и “Маклареном” уже не так — эти команды лидировали в лучшие времена Ф-1. Сенна, Прост, Пике, Мэнселл, Вильнёв… не с ними ли связывает Ф-1 большинство болельщиков? Болиды из Гроува и Уокинга — живая история, необходимая чемпионату. И если “Форс Индия”, единожды обойдя “Уильямс” на одну позицию, начнёт получать от FOM больше, справедливости в этом никакой.

С кем ситуация сомнительная, так это с “Ред Булл” и “Мерседесом”. Первые — ни разу не историческая команда, с их первого титула 10 лет не прошло. А вторым нечестно «примазываться» к славе полувековой давности после долгого отсутствия. Тут чемпионат просто пошёл на поводу у лидеров. Эти деньги можно и вернуть.
Бонус «Феррари» почти равняется годовому бюджету «Форс Индия» (80 млн фунтов против 90). Это нечестная конкуренция.

Отдельно про моторы “Косуорт”. Ф-1 — полигон для отработки технологий. Никто из фанатов не будет лить слёз по гибридам. А по “Рено”, “Мерседесу” и “Феррари”? Технический спорт — не только спорт, не надо забывать об этом.

Право на шантаж


Е.К.: Ладно, хотя бы по «Мерседесу» и «Ред Булл» мы сошлись. Переходим к главной цели. «Феррари» и так самая популярная марка, которую всегда готовы поддерживать спонсоры, несмотря на все неудачи. Проблем с деньгами у «Скудерии» не будет и без этих 100 миллионов (тем более что при высоком результате всё равно часть этих денег к «Феррари» и вернётся).

Бонус «Феррари» почти равняется годовому бюджету «Форс Индия» (80 млн фунтов против 90). Это нечестная конкуренция. Для такой великой команды, как «Феррари», должно быть просто позором полагаться на такие деньги. Вдумайтесь: 80 миллионов для «Феррари» — это почти 12 % всех выплат командам, а всего в 2016-м «Скудерия» заберёт себе аж 22 %, несмотря на третье место в чемпионате. Это верх несправедливости. О’кей, некие исторические бонусы могут существовать, но речь должна идти, условно, у паре процентов, но никак не 12 %. Два процента — это тоже, на секундочку, 13,6 млн фунтов ($ 17 млн). Бонус должен быть бонусом, а не целым дополнительным бюджетом.
Согласно исследованию ведущих автоспортивных изданий от 2015 года, на долю “Феррари” приходится 28,2 % всех фанатов “Королевских гонок”.

Да, самое главное. Эти халявные деньги «Феррари» — причина для остальных команд тратить больше, что в итоге банкротит вполне добротных середняков и аутсайдеров. Если справедливо распределить все бонусы между командами, то мы получим гораздо более конкурентоспособный чемпионат со здоровыми командами.

Говорите, Формула-1 без «Феррари» — не Формула-1? То есть теперь итальянцы имеют право всю жизнь всех шантажировать? Опять же, самой «Феррари» некуда уходить. WEC, Формула-Е? Не смешите.

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И.М.: И всё-таки Формула-1 — это “Феррари”. Львиной долей популярности Ф-1 обязана ей. То же самое, конечно, верно и в обратном направлении. И потому “Феррари” вкладывает свои деньги в Ф-1, а Ф-1 в “Феррари”. Согласно исследованию ведущих автоспортивных изданий от 2015 года, на долю “Феррари” приходится 28,2 % всех фанатов “Королевских гонок”. А достаётся ей 22 % денег. Так что это ещё остальным дают больше, отнимая у “Феррари”.

Если смотреть дальше, то “Феррари” и “Макларен” собирают уже 49,4 % всех фанатов. Третьим идёт “Уильямс”, а первая команда за пределами тройки — “Мерседес” — имеет 11,6 %. Стоит ли тут говорить о “Форс Индия” или “Маноре”?

Формуле-1 несут деньги фанаты и производители, отрабатывающие технологии и продвигающие бренд. Все остальные просто живут на их деньги. “Феррари” получает деньги потому, что без “Феррари” Ф-1 потеряет куда больше, чем ей отдаёт. Возьмём НБА как аналогию — Коби Брайант последних сезонов не был суперзвездой, но получал чуть ли не больше всех в лиге просто потому, что зрители ходили на него. Убери из Ф-1 исторические команды, и смотреть на борьбу “Форс Индия” с “Заубером” придут два индуса и один швейцарец.

«Гамбург» — это вам не «Манор»


Е.К.: Да не уйдёт никто никуда. Опять же, пропали в своё время «Лотус», «Брэбем» и иже с ними — и чемпионат выжил. Поэтому повторюсь, что никто, кроме «Феррари», не может даже заикаться о каких-то «кривых» выплатах. А в целом нужна справедливая бонусная система. В футбольной Бундеслиге, например, учитываются последние пять сезонов и места в них (чем «свежее» чемпионат, тем выше его коэффициент). Для Формулы-1 можем учитывать 10 сезонов — с учётом того, как всё может перетряхивать смена регламента.

При этом в Бундеслиге «Гамбург» (худший из клубов, проведший в ней все последние пять лет; его места — 15, 7, 16, 16, 10), получает 67,5 % доходов четырёхкратного чемпиона «Баварии» — что нисколько не мешает мюнхенцам доминировать на родине. Благодаря бренду, успехам в еврокубках и так далее. Та самая историческая команда, с пропажей которой Бундеслига потеряет в популярности почти столько же, сколько Ф-1 при невероятном уходе «Феррари». Так что и Формула-1 не умерла бы, если бы «Манор» получал не 23,3 % от уровня доходов «Феррари», а хотя бы 40-50.
Формула-1 не умерла бы, если бы «Манор» получал не 23,3 % от уровня доходов «Феррари», а хотя бы 40-50.

Хорошо, давай пойдём на ещё одну уступку: предлагаю всё-таки учитывать текущую популярность команды, заказывая независимым исследователям. Пусть 88 % доходов определяют результаты, 10 % даёт текущая популярность, а оставшиеся 2 % отдаём «Феррари». И, безусловно, деньги получают все участники чемпионата. ФИА фиксирует, что в чемпионате не более 12 участников, у всех стабильное финансовое положение, а значит, потенциальный новичок серии должен обладать серьёзными ресурсами, чтобы выкупить уже существующую франшизу. На выходе получаем наконец-то здоровую серию.

И.М.: Справедливая система, безусловно, нужна. Только где критерии этой справедливости? Справедливо ли распределять деньги только по результатам? Думаю, нет.

“Гамбург” и впрямь может получать 67,5 % дохода “Баварии”. Только “Гамбург” — четвёртая по посещаемости команда лиги, “Бавария” — вторая, и разница между ними менее 30 %. Разница в популярности между “Феррари” и “Манором” — более тысячи процентов. И это не одно и то же, правда?
“Гамбург” будет собирать людей и спонсоров и без “Баварии”. “Манор” без “Феррари”? Не смешите.

“Гамбург” будет собирать людей и спонсоров и без “Баварии”. “Манор” без “Феррари”? Не смешите. Вся Формула-1 живёт за счёт пяти самых популярных команд. Не будет их — не будет никаких спонсорских денег вообще, останется уровень GP2.

Согласен, “Феррари” может выжить без части своих призовых, отдав их “Манору”, “Зауберу” или “Чемпионату” на организацию собственной команды. Но на это должна пойти сама “Феррари”. Это её деньги, которые она заслужила и по-прежнему заслуживает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Макларен Мерседес Ред Булл Уильямс Феррари
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