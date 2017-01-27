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«Взять всё, да и поделить». Лишать ли “Феррари” 100 млн бонусов?

Новые владельцы Формулы-1 намерены отнять у «Феррари» $ 100 млн «исторических» бонусов. Что это – покушение на святыню или шаг к равенству?