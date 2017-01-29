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175 лет назад 2016
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Самые известные команды Формулы-1, которых больше нет: «Лотус», «Брэбем»
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

11 команд Формулы-1, по которым мы скучаем сильнее всего

Похоже, Формула-1 лишилась ещё одной команды: шансов у «Манора» почти нет. Раз так, вспоминаем конюшни, о чьей смерти жалеем больше всего.
29 января 2017, воскресенье. 18:15. Авто
В сезоне-2017 в Формуле-1 снова будет лишь 10 команд — “Манор” попал под внешнюю администрацию и не смог найти покупателя для спасения. В связи с этим, “Чемпионат” вспоминает 11 команд, которые мы хотели бы вернуть. Отметим, что в список попали как совсем исчезнувшие коллективы, так и просто сменившие владельца и порвавшие с прошлым.

“Мазерати” (1950 — 1957)


Третья легенда итальянского автопрома прожила короткую жизнь в Ф-1, но принесла ещё два титула аргентинцу Фанхио. На счету “Мазерати” всего 56 гонок, но победа практически в каждой шестой из них. Уйдя, компания продолжала поставлять серии моторы и даже одержала две победы с “Купером”, но так и осталась легендой из прошлого.

“Купер” (1950 — 1969)


Ещё один аксакал Формулы-1, “Купер” был в ней с момента основания и продержался дольше, чем “Мазерати” и “Альфа Ромео” в первой инкарнации. Наверняка вы помните, что именно британцы доказали: мотор в Ф-1 правильнее ставить за гонщика, а не перед ним. Лучшие годы “Купера” связаны с основателем другого участника нашего списка — Джеком Брэбемом. Австралиец принёс команде два её единственных титула (и в личном, и в командном зачётах), и одержал семь из её 16 побед. “Купер” умер почти одновременно со своими основателем Чарльзом Купером. Его сын немедленно продал команду, и, промыкавшись четыре года, она закрылась.

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“Альфа Ромео” (1950 — 1985)


Второй главный итальянский бренд провёл в Формуле-1 110 гонок, выиграл 10 из них и завоевал два чемпионских титула пилотов. Титулы достались легендам — Нино Фарине и Хуану Мануэлю Фанхио. В 1961 году команда покинула серию, но продолжала поставлять моторы, а в 1979-м вернулась, но за семь сезонов не выиграла ни одной гонке и снова ушла. Теперь уже навсегда? Глава «ФИАТа» Серджио Маркионне не раз заявлял, что хотел бы вернуть марку в чемпионат.

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“Тиррелл” (1970 — 1998)


Как конструктор, “Тиррелл” начал выступать в Ф-1 в 1970 году — не следующий сезон после того, как Джеки Стюарт взял первый титул в команде Кена Тиррелла, но на шасси «Матры». Расцвет команды пришёлся на первые годы его жизни — в 71-м и 73-м Стюарт вновь становился чемпионом, в первом случае принеся команде и Кубок конструкторов.

В 90-х “Тиррелл” постепенно скатывался вниз, пока в 98-м не был наконец выкуплен British American Tobacco, превратившись сперва в “БАР”, потом в “Хонду”, затем в “Браун”, и, наконец, в нынешний “Мерседес”. Пусть связи с «Серебряными стрелами» и очень дальние.

“Брэбем” (1962 — 1992)


Основанный двукратным чемпионом Ф-1 Джеком Брэбемом “Брэбем” успел принести своему отцу третий титул, а потом взял ещё три. Плюс два Кубка конструкторов и 35 выигранных гонок. В числе его пилотов — Йохен Риндт, Ники Лауда, Нельсон Пике и Деймон Хилл. И именно отсюда свой прыжок на пост руководителя Формулы-1 совершил Берни Экклстоун.

История команды также закончилась в 90-х — после серии смен владельцев конюшня досталась японской компании Middlebridge, под руководством которой загибалась и в последний сезон зачастую не могла квалифицироваться на гонку. Берни после продажи коллектива его судьбой уже не интересовался.
15 лет и 260 гонок “Беннеттона” в Формуле-1 были необходимы хотя бы для одного — подарить миру Михаэля Шумахера.

“Лотус” (1958 — 1994)


Классическая английская команда, связанная с такими именами, как Мосс, Кларк, Фиттипальди, Пике, Сенна, Мэнселл, Хаккинен… И, конечно, с гениальным руководителем Колином Чепмэном. “Лотус” провёл 491 Гран-при, выиграл 79 гонок, семь Кубков конструкторов и шесть титулов пилотов. Умерла команда в 1990-х, когда залезла в непомерные долги: на момент закрытия она осталась должна 12 млн фунтов.

В 2010-х имя “Лотуса” вернулось в Ф-1 аж в двух видах — в качестве еле ползущего новичка авантюриста Тони Фернандеса и на базе бывшей “Рено”. “Лотус” из Энстоуна успел даже блеснуть, но его постигла судьба всех “Лотусов” — финансовый кризис. Да и не желал никто связывать исторический «Лотус» и два этих «новодела».

“Лижье” (1976 — 1996)


Основанная французским регбистом и частным гонщиком Ги Лижье, команда никогда не блистала в Ф-1. Выиграв лишь девять гонок из 332-х, она была домом для массы французских пилотов и подарила Франции первую полностью “трёхполосную” победу в современной Ф-1 (Оливье Панис в 1996-м). В 1997-м команду выкупил Ален Прост, переименовал и через пять лет закрыл. Теперь у Франции нет Гран-при, а “Рено” базируется в Великобритании. И очень тоскливо без красивой ливреи «Лижье», молодых Паниса или Лаффита за рулём и так далее.
Главное, что нынешняя “Форс Индия” дала Формуле-1 — сам Эдди Джордан и его неподражаемые реплики.

“Бенеттон” (1986 — 2001)


15 лет и 260 гонок “Бенеттона” в Формуле-1 были необходимы хотя бы для одного — подарить миру Михаэля Шумахера, а заодно дуэт Росса Брауна и Рори Бирна. Да, немец дебютировал в Ф-1 не благодаря Энстоуну, но именно сюда привёз два своих первых титула. В 2001-м “Бенеттон” выкупил мощный концерн “Рено”, и Энстоун стал домом для другого гения. Но это была совсем другая команда, хоть и с тем же Флавио Бриаторе во главе.
Самые славные времена «Бенеттона» связаны с Михаэлем Шумахером
Фото: Reuters

Самые славные времена «Бенеттона» связаны с Михаэлем Шумахером

“Эрроуз” (1978 — 2002)


“Эрроуз” прожил долгую, но не самую счастливую жизнь в Формуле-1. Основанная в Милтон-Кейнс команда провела 394 Гран-при, но так ни одного и не выиграла, поставив печальный рекорд по длительности серии без побед. Финансовые проблемы одолели “Эрроуз” в середине 2002-го. Однако мы помним достойные выступления в 80-х и знаменитое второе место Хилла на Гран-при Венгрии 1997 года.
Деймон Хилл и Том Уокиншоу в 1997 году
Фото: Reuters

Деймон Хилл и Том Уокиншоу в 1997 году

“Джордан” (1991 — 2005)


Ирландская гоночная команда весельчака и острослова Эдди Джордана запомнилась дебютами Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло, последней победой Деймона Хилла и одиозным Эдди Ирвайном за рулём. В истории команды были драки, скандалы, безденежье после неудач в начале 2000-х, продажа российскому “Мидланду” и голландскому “Спайкеру” в течении одного года… Но главное, что нынешняя “Форс Индия” дала Ф-1 — это сам Эдди Джордан и его неподражаемые реплики.


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“Минарди” (1985 — 2005)


Самая безуспешная команда Формулы-1 подарила миру Марка Уэббера, Фернандо Алонсо и Джанкарло Физикеллу, провела 346 Гран-при и побила рекорд “Эрроуза” по числу гонок без побед.

Тем не менее, статус поставщика кадров в топ-команды “Минарди” сохранила и после смерти — именно с базы в Фаэнце начал путь к четырём титула Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят — ещё один наследник “Минарди”, пусть и сменивший владельцев и название.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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