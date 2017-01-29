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11 команд Формулы-1, по которым мы скучаем сильнее всего

Похоже, Формула-1 лишилась ещё одной команды: шансов у «Манора» почти нет. Раз так, вспоминаем конюшни, о чьей смерти жалеем больше всего.