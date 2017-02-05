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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Новый болид «Макларена» получил название MCL32, индекса MP4 больше нет
Фото: Reuters
Текст: Максим Вершинин

5 великих «Макларенов» с индексом MP4

В сезоне-2017 впервые за много лет болид «Макларена» будет называться не MP4 — вспоминаем пять великих машин Формулы-1 с этим индексом.
5 февраля 2017, воскресенье. 12:15. Авто
Новая метла, как известно, по-новому метёт. И это в полной мере относится к руководству команды «Макларен». Коллектив переживает не лучшие времена в Формуле-1, и, видимо, в попытках всё исправить было принято решение произвести жёсткую перезагрузку системы. Если увольнение Рона Денниса ещё можно объяснить, то вот принятие Заком Брауном идеи изменить наименование шасси гоночных болидов — мысль не самая понятная…

Исторически техника «Макларена» именовалась весьма незамысловато — литеру M в честь марки дополнял
цифровой и иногда буквенный индекс. С 1981 года, после слияния с Project Four Racing Рона Денниса, шасси получили индекс MP4/, где после слэша шло обозначение конкретной модели, а с 2001-го схему поменяли на MP4- — слэш уступил место дефису. Новое имя первоначально расшифровывалось как Marlboro Project 4, отражая имя титульного спонсора коллектива, а с 1997 года и со сменой партнёра команды речь уже шла о McLaren Project 4.

Именно с шасси MP4 «Макларен» добился самых главных успехов в своей славной гоночной истории, среди которых можно отметить пять выдающихся достижений…

McLaren M29F/McLaren MP4 — первый MP4 в истории


Болид McLaren M29F был разработан в 1979 году и провёл пять гонок в сезоне-1981, ничем особенным не запомнившись, кроме того что стал последней моделью со старым обозначением. Преемником стал McLaren MP4 — первенец новой схемы наименования гоночных болидов команды и первая в истории Формулы-1 машина с углепластиковым шасси. Джон Барнард создал весьма удачный болид, который уже под именем McLaren MP4B, McLaren MP4/1C и McLaren MP4/1E выходил на старты ещё и в 1982 и 1983 годах с трёхлитровым V8 Ford-Cosworth и полуторалитровым V6 TAG-Porsche, принося победу британцу Джону Уотсону и австрийцу Ники Лауде.
Фото: mclaren.com

McLaren MP4/2 и чемпионство Ники Лауды в сезоне-1984


Разработанный всё тем же Джоном Барнардом болид был построен вокруг ставшего уже традиционным углепластикового шасси и был одной из немногих в те времена машин, использовавших карбоновые тормоза. Это, как и высокая надёжность 650-800-сильного 1,5-литрового V6 TAG-Porsche, позволяло максимально эффективно реализовывать потенциал машины и уровень пилотов. Из 16 Гран-при дуэт француза Алена Проста и австрийца Ники Лауды выиграл 12 гонок и принёс последнему титул с минимальным преимуществом всего в 0,5 очка над своим напарником. В итоге потенциал болида McLaren MP4/2 оказался столь велик, что его доработанная версия McLaren MP4/2B использовалась в гонках 1985 года, а McLaren MP4/2C — ещё и в сезоне-1986.
Фото: mclaren.com
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McLaren MP4/4 и чемпионство Айртона Сенны в сезоне-1988


McLaren MP4/4 стал плодом технического творчества Стива Николса и Гордона Мюррея. Болид с полуторалитровым V6 Honda мощностью 650 л.с. был пионером в области полулежачей посадки пилота, ставшей стандартом современной Формулы-1. Невероятно удачная машина позволила всё тому же Просту и бразильцу Айртону Сенне взять 15 из 16 возможных поул-позиций и выиграть столько же гонок, обновив рекорд успешности в отдельно взятом сезоне McLaren MP4/2. В итоге McLaren MP4/4 не только принёс титул Волшебнику, но и запомнился как один из самых красивых и эффективных болидов Формулы-1 всех времён и народов.

McLaren MP4/5 и чемпионство Алена Проста в сезоне-1989


В основу McLaren MP4/5 лёг его сверхуспешный предшественник McLaren MP4/4. Оснащённый 3,5-литровым атмосферным V10 Honda, он пусть и принёс паре Прост — Сенна всего 10 побед из 16 возможных, но зато позволил Алену и Айртону бороться друг с другом предельно плотно. Завершилось это всё столкновением на Гран-при Японии и итоговым титулом француза, а также очередным чемпионством самой команды. Что до машины, то она в переработанном виде и уже под индексом McLaren MP4/5 участвовала в гонках 1990 года и точно так же угодила в аварию всё на той же «Сузуке» с участием бразильца и перешедшего в «Феррари» его экс-напарника.


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McLaren MP4/13 и чемпионство Мики Хаккинена в сезоне-1998


Если три предыдущие машины относились к категории болидов Marlboro Project 4, то McLaren MP4/13 стал представителем когорты моделей McLaren Project 4. В 1998 году поменялся технический регламент Формулы-1, и лучше других к этим переменам сумел приспособить технику новый конструктор Эдриан Ньюи, перешедший в команду из «Уильямса». Признанный гений аэродинамики создал невероятно эффективное шасси, что в сочетании с мощным 780-сильным V10 двигателем Mercedes-Benz позволило финну Мике Хаккинену и шотландцу Дэвиду Култхарду выиграть 12 квалификаций из 16 и взять верх над соперниками в девяти Гран-при. И это несмотря на достаточно невысокую надёжность, которая впоследствии стала одной из неприятных особенностей автомобиля. Как бы то ни было, Хаккинен взял свой первый титул, а «Макларен» стал сильнейшей командой впервые с 1991 года. Впоследствии McLaren MP4/13 ещё раз вписал в себя в историю — немец Ник Хайдфельд за рулём этого болида в 1999 году на Фестивале скорости в Гудвуде установил рекорд прохождения трассы с результатом 41,6 секунды.
Фото: Reuters
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McLaren MP4-27 2012 года стал последней на сегодняшний день машиной команды, сумевшей выиграть Гран-при Формулы-1, а после McLaren MP4-29 сезона-2014 коллектив ни разу не поднимался на подиум. Кризис в спортивной составляющей и отсутствие титульного спонсора — те проблемы, которые предстоит решить новому руководству. И вряд ли увольнение Рона Денниса и избавление от индекса MP-4 в наименовании болидов ради MCL станут эффективными мерами.

Отказ от исторического наследия, ковавшегося десятилетиями и вызывающего ассоциации с «Маклареном» в лучшие его времена, пожалуй, едва ли придаст популярности Заку Брауну. Новая метла, конечно, по-новому метёт, но и как сломается – под лавкой валяется. Как человек, возродивший «Макларен», Зак Браун в историю ещё может и не войти, а вот как уничтоживший его историю — уже.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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