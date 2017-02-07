5 Гран-при, которых мы ждём в Формуле-1 при новых владельцах

«Мы должны убедиться, что не просто расширяем календарь ради красивых цифр. Гонки должны быть качественными и проходить в захватывающих местах, — заявил в недавнем интервью американской ESPN новый спортивный директор Формулы-1 Росс Браун. — Нет вообще ни одной причины, по которой нам не стоит проводить больше гонок. Но при нынешней структуре команд увеличение этапов уничтожит их».
«20 или 21 гонка — это очень тяжело для механиков, инженеров, всех, кто путешествует с командой, — продолжает Браун, побеждавший ранее с «Бенеттоном», «Феррари» и «Брауном». — Однако есть способ работать с двумя бригадами механиков, двумя составами инженеров — как, я уверен, это делают в NASCAR. Если мы придумаем, как сделать так, чтобы команды могли проводить больше гонок и готовиться к ним столь же тщательно, для пилотов это не станет проблемой — им же не приходится теперь проводить столько тестов».
За счёт каких стран новые руководители Формулы-1 собираются расширять календарь и какие гонки могут появиться уже в ближайшее время?
>>> Как Росс Браун хочет изменить Формулу-1
Экспансия в Новый свет
Учитывая американское происхождение Liberty Media, не удивительно, что в паддоке в первую очередь ждут новых гонок в США. Местные болельщики традиционно предпочитают заезды NASCAR или IndyCar, которые проходят едва ли не каждый уик-энд и в удобное для зрителей время. В то же время новые владельцы чемпионата считают, что Формула-1 тоже придётся американцам по душе, если в Штатах будет проходить больше этапов.
С 1976 по 1984 год в Формуле-1 было две американских гонки — Гран-при США-Восток в Уоткинс-Глене или Детройте и Гран-при США-Запад в Лонг-Бич. Похожую схему Liberty Media может взять на вооружение и сейчас. Уже много лет ходят разговоры о проведении уличной гонки в районе Джерси в Нью-Йорке, ходили слухи об интересе со стороны Лас-Вегаса.
С 1976 по 1984 годы в Формуле-1 было две американских гонки — Гран-при США-Восток в Уоткинс-Глене или Детройте и Гран-при США-Запад в Лонг-Бич. Похожую схему Liberty Media может взять на вооружение и сейчас.
Не будем забывать и о уже существующих в США легендарных трассах: «Уоткинс-Глен» и «Сонома» в солнечной Калифорнии, «Элкарт-Лейк» в Висконсине, «Мид-Огайо», уличные треки в Лонг-Бич и Детройте… В общем, нехватки автодромов в Штатах не наблюдается и для организации дополнительного Гран-при нужна лишь воля организаторов и местных властей.
Гран-при Ферстаппена
Успехи Макса Ферстаппена спровоцировали настоящую автоспортивную лихорадку в Голландии, и теперь в соседней Бельгии организаторы гонки в Спа строят для них дополнительную трибуну — оранжевая торсида в поддержку юниора «Ред Булл» запомнилась многим. На фоне такого всплеска популярности Гран-при Голландии выглядит не лишним, да и один из главных спонсоров чемпионата — голландская компания «Хайнекен» — наверняка заинтересован в таком проекте.
Всего в получасе езды от центрального вокзала Амстердама, на побережье Северного моря, находится легендарный «Зандворт» — культовая голландская трасса, принимавшая Гран-при почти 40 лет — с конца 40-х до середины 80-х. В последние несколько сезонов в Формулу-1 триумфально вернулись «Ред Булл Ринг» (ранее — «А1-Ринг») и Автодром имени братьев Родригес, и эти успехи лишь подчёркивают потенциал «Зандворта», чьё появление в календаре, в свою очередь, продемонстрирует уважение Liberty к традиционным автодромам и истории «Королевских гонок».
>>> Гонки по-голландски. Чем так хорош знаменитый «Зандворт»
До Буэнос-Айреса
Говоря о возвращении проводившихся ранее Гран-при нельзя не упомянуть и Аргентину. Местные организаторы вот уже несколько лет находятся в постоянном контакте с руководством Формулы-1 и не скрывают своего интереса к проведению гонки.
В последние несколько сезонов в Формулу-1 триумфально вернулись «Ред Булл Ринг» и Автодром имени братьев Родригес, и эти успехи лишь подчёркивают потенциал «Зандворта».
Аргентина отсутствует в календаре чемпионата с 1998 года, и обе стороны были бы рады продолжить историю этого Гран-при. На данный момент не удаётся договориться о месте проведения гонки: Формула-1 хочет устроить соревнования в Буэнос-Айресе, где с начала 50-х состоялись уже 20 этапов чемпионата мира, в то время как власти страны хотят привлечь туристов в другие регионы — столица Аргентины и без того не лишена внимания.
Аргентинская сторона вела долгие переговоры с Берни Экклстоуном. Он уже отошёл от дел, однако управляющие теперь Формулой-1 американцы не меньше Берни хотят провести эту гонку: ещё один Гран-при в регионе позволит усилить позиции «Королевских гонок» в Штатах.
>>> Против ретро: почему Формуле-1 надо оставить гибридные моторы
Кейптаун ждёт
В календаре Формулы-1 на сезон-2017 два десятка гонок, но в нём нет этапа в Африке — и это упущение для первенства, называющего себя чемпионатом мира. С 1993 года «Королева автоспорта» не появлялась на континенте, но ряд энтузиастов из Кьялами стремится изменить такое положение вещей.
В ЮАР уже появилась компания-промоутер Cape Town Grand Prix SA, представители которых в качестве наблюдателей побывали на нескольких этапах минувшего сезона. Пока, правда, их усилия ни к чему не привели: у компании нет инвестора, который мог бы обеспечить проекту финансирование.
И пока у руля оставался Экклстоун, это была единственная проблема. «Если бы кто-нибудь пришёл ко мне с нужной суммой, Гран-при ЮАР прошёл бы уже в следующем году», — говорил он в сентябре прошлого года. Впрочем, если Cape Town Grand Prix SA найдёт спонсоров, договориться с Liberty Media едва ли будет сложнее.
Финляндия на горизонте
Совсем недавно неожиданные новости поступили из Финляндии: на родине троих чемпионов мира приступили к реконструкции автодрома «КюмиРинг», крупнейшей трассы в стране. По окончании работ «КюмиРинг» получит категорию ФИА класса А, а это значит, что уровень трассы позволит проведение гонок Формулы-1.
Пока, правда, в Финляндии нет промоутеров с достаточной финансовой поддержкой, но вопрос организации этапа Формулы-1 прорабатывает АКК, автомобильная федерация страны. «Речь идёт о бюджете порядка 35-40 миллионов евро», — говорит Тату Лехмускаллио, руководитель АКК.
В Финляндии нет промоутеров с достаточной финансовой поддержкой, но вопрос организации этапа Формулы-1 прорабатывает АКК, автомобильная федерация страны. Речь идёт о бюджете порядка 35-40 миллионов евро.
Сколько брать?
На данный момент в Европе, Северной и Южной Америке и даже Африке есть промоутеры, желающие провести гонку. Но ресурсы команд всё же небезграничны и расширение календаря — если оно произойдёт — будет постепенным. Таким образом, может возникнуть проблема переизбытка трасс.
В таком случае Liberty Media может прибегнуть к системе ротации, в рамках которой определённые этапы будут проходить раз в два года. Подобный подход решил бы сразу несколько серьёзных проблем местных промоутеров: взнос за проведение гонки сократился бы вдвое, а эксклюзивность самого мероприятия в глазах болельщиков выросла бы.
Формула-1 всегда завидовала Олимпийским играм, которые проходят раз в четыре года, а это значит, что каждый отдельный форум — будь то летние или зимние Игры — приходится ждать два года и сам факт посещения олимпийских мероприятий — редкая возможность приобщиться к большому празднику спорта. Не исключено, что в Liberty Media рассматривают такой сценарий для тех стран, в которых возникают проблемы с наполняемостью трибун. Так или иначе, в ближайшие несколько лет мы можем увидеть совершенно новый календарь Формулы-1.
>>> Красная книга Формулы-1: Германия, Франция, Нидерланды