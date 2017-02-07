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5 Гран-при, которых мы ждём в Формуле-1 при новых владельцах

Полюбят ли США Формулу-1 с появлением новых гонок в Штатах, помогут ли успехи Ферстаппена «Зандворту» и что нужно для возвращения Аргентины?