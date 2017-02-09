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Павший герой. Почему вы зря не жалеете о смерти «Манора»

Они трижды возрождались, за них ездили отличные гонщики, а инженеры продвигали инновационные идеи. Давайте хотя бы сейчас уважим «Манор».