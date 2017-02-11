Формулы-1 в соцсетях: девушка Квята и шпионы «Торо Россо»

К новому сезону готовятся все члены немецкой команды: инженерно-конструкторский отдел занимается болидом, пилоты совершенствуют свою физическую форму, а механики адаптируются к новым условиям работы. Покрышки Pirelli станут шире, что усложнит работу на пит-стопах.
Red Bull Racing
В австрийском коллективе специалисты трудятся не покладая рук, а вот гонщикам пока заняться нечем. Но, как показывает короткий видеоролик, скучать тоже можно по-разному.
Scuderia Ferrari
Итальянская команда не раскрывает подробности работы над своим болидом, но радует интересными снимками, которые наверняка оценят и ценители техники, и любители фотографии.
Sahara Force India F1 Team
Пока у остальных работа идёт над новыми болидами, индийский коллектив находит время и для медиа-активности в преддверии нового чемпионата. Повод есть — новый пилот!
Williams Martini Racing
Оказавшись в центре событий после возвращения толком и не успевшего уйти пилота, британская команда посвятила межсезонье празднованию своего 40-летия на Autosport Show.
McLaren Honda Formula 1 Team
Сменили поставщика топлива, разогнали половину топ-менеджмента, отказались от корней, но уже сделали первое шасси нового болида — в этом весь британский коллектив…
Scuderia Toro Rosso
Итальянской команде приходится хранить строжайший режим секретности — не то что фанатам и журналистам, уже самим пилотам невмоготу ждать презентации нового болида!
Haas F1 Team
В американской команде работа по подготовке к сезону-2017 кипит, и одним из главных событий межсезонья для них стал новый пилот.
Renault Sport Formula One Team
Пока у соперников новичок маялся бездельем, новобранец французского коллектива уже опробовал машину своей новой команды.
Sauber F1 Team
Ни снег, ни морозы не могут стать помехой для швейцарской команды, которая в межсезонье успевает между работой наслаждаться ещё и красотами природы.
Льюис Хэмилтон
Путешествия по всему миру, активный и не очень отдых, общение с собаками, модные вечеринки и поездки на классических американских маскл-карах — таково межсезонье британца.
Валттери Боттас
Финский пилот обживается на новом месте, ведь после семи лет в «Уильямсе» ему предстоит гоняться за «Мерседес».
Даниэль Риккардо
Австралиец времени зря не тратит. Естественно, находит и возможность отдохнуть, но в соцсетях предпочитает делиться моментами активных тренировок.
Стоффель Вандорн
Бельгиец, готовясь к своему первому полному сезону в Формуле-1, интригует тизерами шлема на 2017 год.
Карлос Сайнс-младший
Шлем испанца готов, но показывать его целиком пилот не торопится. Покровы будут сорваны ближе к презентации болида. Или непосредственно на ней.
Даниил Квят
Россиянин проводит время в спортзале, но и об отдыхе не забывает. Но главное, что в межсезонье наш соотечественник открыл имя своей дамы сердца, коей стала Келли Пике.
Ромен Грожан
В отличие от многих других пилотов, француз не стал скрывать дизайн нового шлема и, подразнив подписчиков тизерами, показал его целиком.
Маркус Эрикссон
Официальные тесты Формулы-1 ещё не начались, что не мешает шведу оттачивать водительские навыки. И неважно, что на дорожном спорткаре Porsche, и на снегу, и льду.
Паскаль Верляйн
Лишиться шансов на повышение, съездить на «Гонку чемпионов», попасть в аварию, пропустить Кубок наций, а после рисковать остаться без предсезонных тестов из-за полученной травмы — таково межсезонье немца.