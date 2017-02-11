Формулы-1 в соцсетях: девушка Квята и шпионы «Торо Россо»

К новому сезону готовятся все члены немецкой команды: инженерно-конструкторский отдел занимается болидом, пилоты совершенствуют свою физическую форму, а механики адаптируются к новым условиям работы. Покрышки Pirelli станут шире, что усложнит работу на пит-стопах.В австрийском коллективе специалисты трудятся не покладая рук, а вот гонщикам пока заняться нечем. Но, как показывает короткий видеоролик, скучать тоже можно по-разному.Итальянская команда не раскрывает подробности работы над своим болидом, но радует интересными снимками, которые наверняка оценят и ценители техники, и любители фотографии.Пока у остальных работа идёт над новыми болидами, индийский коллектив находит время и для медиа-активности в преддверии нового чемпионата. Повод есть — новый пилот!Оказавшись в центре событий после возвращения толком и не успевшего уйти пилота, британская команда посвятила межсезонье празднованию своего 40-летия на Autosport Show.Сменили поставщика топлива, разогнали половину топ-менеджмента, отказались от корней, но уже сделали первое шасси нового болида — в этом весь британский коллектив…Итальянской команде приходится хранить строжайший режим секретности — не то что фанатам и журналистам, уже самим пилотам невмоготу ждать презентации нового болида!В американской команде работа по подготовке к сезону-2017 кипит, и одним из главных событий межсезонья для них стал новый пилот.Пока у соперников новичок маялся бездельем, новобранец французского коллектива уже опробовал машину своей новой команды.Ни снег, ни морозы не могут стать помехой для швейцарской команды, которая в межсезонье успевает между работой наслаждаться ещё и красотами природы.Путешествия по всему миру, активный и не очень отдых, общение с собаками, модные вечеринки и поездки на классических американских маскл-карах — таково межсезонье британца.Финский пилот обживается на новом месте, ведь после семи лет в «Уильямсе» ему предстоит гоняться за «Мерседес».Австралиец времени зря не тратит. Естественно, находит и возможность отдохнуть, но в соцсетях предпочитает делиться моментами активных тренировок.Бельгиец, готовясь к своему первому полному сезону в Формуле-1, интригует тизерами шлема на 2017 год.Шлем испанца готов, но показывать его целиком пилот не торопится. Покровы будут сорваны ближе к презентации болида. Или непосредственно на ней.Россиянин проводит время в спортзале, но и об отдыхе не забывает. Но главное, что в межсезонье наш соотечественник открыл имя своей дамы сердца, коей стала Келли Пике.В отличие от многих других пилотов, француз не стал скрывать дизайн нового шлема и, подразнив подписчиков тизерами, показал его целиком.Официальные тесты Формулы-1 ещё не начались, что не мешает шведу оттачивать водительские навыки. И неважно, что на дорожном спорткаре Porsche, и на снегу, и льду.Лишиться шансов на повышение, съездить на «Гонку чемпионов», попасть в аварию, пропустить Кубок наций, а после рисковать остаться без предсезонных тестов из-за полученной травмы — таково межсезонье немца.