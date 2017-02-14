Красота дня: бразильская девушка Даниила Квята

Келли родилась в Германии, но почти всё детство провела во Франции. Образование девушка получила в Европе, но старшие классы закончила в Бразилии. А вот высшее образованиеполучила в Мэримаунт Манхэттен Колледж в Нью-Йорке, где изучала политологию и экономику. По специальности она специалист международных отношений.Впоследствии Келли Пике стала известным блогером и регулярным колумнистом Marie Claire. Её материалы печатали Vogue Latin America, Bergdorf Goodman, новостное агентство KCD и ряд других изданий.Келли свободно владеет английским, французским и португальским языками.Три месяца она работала волонтёром в Танзании и преподавала английский язык.С 2014 года Келли Пике руководит работой SMM-отдела серии Формула-Е и ведёт аккаунты первенства в социальных сетях.«Я дочь голландской экс-модели и одного из величайших бразильских чемпионов мира. Я сестра шести братьев и считаю, что мне очень повезло вырасти в такой необычной атмосфере, — пишет о себе Келли на своём официальном сайте. — Я гражданин мира и многим обязана своим родителям, которые привили мне интерес как к миру моды, так и к миру автоспорта».Об отношениях Квята и Келли Пике стало известно в конце 2016 года, когда Даниил опубликовал в своём личном «инстаграме» фото с девушкой. Вместо подписи — сердечко.Позже гонщик в одном из интервью подтвердил, что встречается с Келли. «Да, мы встречаемся, и пока это всё, что нужно знать», — лаконично ответил Квят.У Даниила и Келли шесть лет разницы в возрасте — в декабре прошлого года мисс Пике исполнилось 28 лет.Келли посещает далеко не каждый Гран-при, но, судя по всему, в предстоящем сезоне мы будем видеть её в паддоке гораздо чаще.