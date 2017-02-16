Всё плохо? Умеет ли «Феррари» адаптироваться к новым правилам

1954-й: недостижимый «Мерседес»
На заре своего существования Ф-1 регулярно меняла регламент, пытаясь выработать некий консенсус. Так, в сезонах 1952-1953 годов чемпионат проводился на технике класса Формулы-2. «Альфа Ромео» ушла из серии, а у «Феррари» как раз имелась подходящая машина Tipo 500, с которой итальянцы дважды выиграли. Однако когда в 1954-м вступил в действие новый регламент (объём моторов увеличился до 2,5 литров), «Феррари» не смогла составить конкуренцию «Мерседесу» — не правда ли, напоминает ситуацию, возникшую спустя 60 лет?
Успех вернулся к «Скудерии» в 1956-м: «Мерседес» ушёл, а «Феррари» купила автомобили «Лянчи», и Фанхио на D50 стал чемпионом. Вот только особой заслуги инженеров самой «Феррари», как вы понимаете, в этом не слишком много: да, конечно, они дорабатывали чемпионскую технику, но не создавали её с нуля.
1961-й: Формула-2 приходит на помощь
В сезоне-1961 повторилась история 1952-го: ФИА уменьшила объём двигателей до полутора литров, и «Феррари» создала модель 156 с характерным «акульим» носом на основе машины из Формулы-2. Итог — чемпионство Фила Хилла. Правда, на фоне гибели его напарника Вольфганга вон Трипса. Так или иначе, смена регламента пошла «Феррари» на пользу, раз она взяла первый титул с 1958 года.
1966-й: не провал, но и не триумф
Очередная смена правил привела в Ф-1 трёхлитровые атмосферные моторы (также разрешались полуторалитровые турбированные, но до «Рено» никто не задумывался об их возможном преимуществе). «Скудерия» подготовила Ferrari F312, за рулём которой Джон Сёртис и Людовико Скарфиотти выиграли две гонки. Разругавшийся с командой Сёртис провёл концовку сезона уже в составе «Купера» и занял второе место в личном зачёте, а сама «Феррари» также стала второй, без шансов уступив «Брэбему», но опередив на очко «Купер». Не провал, но и не то, на что надеялась команда. На следующий год «Феррари» и вовсе скатится на пятое место.
1983-й: Постлтуэйт не сплоховал
ФИА, обеспокоенная огромным ростом скорости машин в поворотах из-за повсеместного использования граунд-эффекта, запретила его с 1983 года. Днища машин должны были вновь стать плоскими. «Феррари», выигравшая Кубок конструкторов – 1982, достойно справилась с новым вызовом. Харви Постлтуэйт удачно модернизировал модель 126C (в 1983-м использовались модификации C2B и C3), а мотористы довели до ума турбомотор, считавшийся одним из лучших в пелотоне. Всё это вновь принесло «Феррари» командное чемпионство, пусть даже в личном зачёте Арну и Тамбе остались третьим и четвёртым после провала на финише сезона.
1989-й: база на будущее
ФИА последовательно вела политику по ограничению мощности турбомоторов, и дело закончилось предсказуемо — их полным запретом с сезона-89. И после разгрома от «Макларена» в 1988-м «Феррари» продемонстрировала заметный прогресс в первый год действия нового регламента.
Найджел Мэнселл за рулём Ferrari 640 Джона Барнарда выиграл первую же гонку сезона, а всего он и Герхард Бергер победили в трёх Гран-при. Вместе с тем отметим жуткую статистику сходов: Бергер набрал первые очки лишь в 12-й гонке сезона из 16, у Мэнселла дела обстояли несколько лучше. Так или иначе, машина продемонстрировала неплохой потенциал, заложив базу для борьбы Алена Проста за титул годом позже.
1994-й: шажок, но не прыжок
В 1994-м вне закона в Формуле-1 оказался целый ряд электронных помощников пилотов: ABS, трэкшн-контроль, активная подвеска и так далее. Соответственно инженерам предстояло подготовить новую, менее инновационную технику. На фоне четвёртого места в сезоне-93 и отсутствия побед «Феррари» удалось добиться прогресса в 1994-м: 412T принесла третью строчку в командном зачёте и одну победу. Впрочем, всё относительно: «Бенеттон»-то на фоне смены регламента запрыгнул с Михаэлем Шумахером на вершину.
1998-й: бег на месте
Интереснейший сезон 1997 года словно намекал ФИА: опомнитесь, глупцы, не меняйте регламент. Однако к 1998-му машины всё-таки постройнели, а на колёсах появились канавки – 3 спереди и 4 сзади. На «Феррари» смена правил не слишком отразилась: как и год назад, команда стала второй по силе, а Шумахер проиграл борьбу за титул в последней гонке. Вот только «Уильямс» стремительно рухнул вниз, зато вперёд вырвался «Макларен», вовремя переманивший Эдриана Ньюи. Рывок команды Денниса показал: смену регламента «Скудерия» отработала не по максимуму.
В сезоне-1998 Шумахер проиграл титул в последней гонке
Фото: Reuters
2005-й: удар по «Бриджстоуну»
В начале 2000-х всем надоели постоянные победы «Скудерии» и Шумахера, так что новая смена регламента, как считается, была направлена против итальянцев. Согласно новым правилам, один комплект шин должен был выдерживать дистанцию всей гонки. Надежды ФИА оправдались: «Бриджстоун» подготовился к изменениям хуже «Мишлена», отчего пострадал основной клиент японцев, а именно «Феррари». F2005 сама по себе была неплохой машиной, однако её реальный уровень остаётся в некотором роде загадкой из-за слабой работы шин. Итог — лишь третье место в Кубке конструкторов после шести титулов подряд.
В 2005-м «Феррари» выиграла лишь скандальный Гран-при США
Фото: Reuters
2009-й: разгром от «Брауна» и «Ред Булл»
К сезону-2009 ФИА подготовилась основательно, сделав упор на улучшение ситуации с обгонами. Передние антикрылья стали меньше, задние — выше, с колёс пропали канавки, конструкцию диффузоров упростили, заодно запретив кучу мелких крылышек. Кроме того, в Ф-1 пришла система KERS. Для «Феррари» новый регламент обернулся провалом: в то время как «Браун» по максимуму использовал преимущество двойного диффузора и бездонный бюджет «Хонды», а «Ред Булл» — гений Эдриана Ньюи, «Феррари» родила не самую удачную модель F60. Единственная победа была добыта в Бельгии (редкая гонка, где использование KERS принесло пользу), а в Кубке конструкторов «Скудерия» проиграла «Макларену» в споре за третье место. На фоне «30-секундного чемпионства» Массы в 2008-м – явная неудача.
2009 год принёс «Феррари» лишь одну победу
Фото: Reuters
2014-й: бессмысленная жертва мощностью
Технический регламент по самим машинам особо не изменился, зато на смену атмосферным моторам объёмом 2,4 литра пришли турбодвигатели объёмом 1,6 литра с куда более серьёзной системой ERS. «Феррари» вновь справилась с новыми правилами не слишком здорово. По слухам, создатели шасси потребовали от мотористов построить относительно миниатюрный двигатель, рассчитывая взять своё за счёт хорошей аэродинамики. В итоге мотор сильно уступал «Мерседесу» по мощности, а сам автомобиль совершенно не помог компенсировать данный дефицит. Как итог — ноль побед (впервые с 1993 года) и падение на четвёртое место в Кубке конструкторов. На фоне провала Стефано Доменикали покинул пост главы команды.
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Итак, мы рассмотрели все случаи действительно серьёзных изменений в правилах Формулы-1. В четырёх случаях из десяти результаты «Феррари» становились хуже, ещё в четырёх более-менее не менялись (оговоримся, что в одном из сезонов речь шла о сохранении титула), и лишь в двух команда сумела прибавить. При этом три последних изменения правил неизменно приводили к падению «Скудерии» вниз. Не удивительно, что журналисты генерируют слухи о возможности нового провала. Сможет ли «Феррари» наконец-то переломить тенденцию?
>>> Метания красного коня. Новый неудачный сезон «Феррари»