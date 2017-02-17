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175 лет назад 2016
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Mitjet Series Russia
Текст: Александр Иванов

«Сочи Автодром» просыпается. Mitjet открывает сезон уже в феврале

В конце февраля стартует новый сезон российской гоночной серии Mitjet Series Russia – одной из гонок поддержки Гран-при России Формулы-1.
17 февраля 2017, пятница. 14:00. Авто
Уже 25 февраля будет открыт внутрироссийский сезон российской гоночной серии Mitjet: на «Сочи Автодроме» состоится первая гонка сезона в рамках Mitjet Arctic Cup. Сочинскую трассу по праву можно назвать родным домом Mitjet. Именно здесь находится настоящий дом серии и на протяжении большей части года проводят тренировочные сессии и гоночные уик-энды пилоты проекта. Кстати, Mitjet уже вошёл в историю «Сочи Автодрома» и в практическом плане, проведя первую на этой трассе гонку на выносливость (Endurance протяжённостью 3,5 часа).

Монокубок Arctic Cup на 750-килограммовых заднеприводных спортпрототипах Mitjet с двухлитровым мотором мощностью 230 л.с. проводится в России с 2015 года. Сезон-2016 стал для гоночной серии Mitjet определяющим.
Третий этап Mitjet Arctic Cup в прошлом году получил статус гонки поддержки Гран-при России Формулы-1. Это был первый в истории опыт, когда российская гоночная серия получила столь почётный статус. В тот памятный уик-энд пилоты спортпрототипов Mitjet выявляли победителя Arctic Cup на трассе «Сочи Автодрома» за считаные минуты до старта гонки российского этапа Формулы-1.

«Уверен, что сам факт проведения гонки поддержки Гран-при России Формулы-1 дал нашей серии очень важный импульс для выхода на новый уровень, — говорит промоутер российской серии Mitjet Сергей Егоров. – Мы получили бесценный организаторский опыт, изучив воочию процесс функционирования лучшей гоночной серии мира. Кстати, по итогам сочинского уик-энда руководство королевской серии высоко оценило уровень нашего проекта. Нам это было важно».
Сергей Егоров

Сергей Егоров


В данный момент руководство серии Mitjet готовится к тому, чтобы второй год подряд выступить в качестве гонки поддержки сочинского этапа Формулы-1.

Предыдущая гонка серии Mitjet прошла в октябре прошлого года — это был финал Кубка России. На стартовой решетке «Сочи Автодрома» в тот день собрались 17 пилотов, и обладателем Кубка стал Дмитрий Гвазава, следом за которым в итоговом протоколе расположился Алексей Карачев. В церемонии награждения победителей тогда приняли участие олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Алексей Немов и Мария Киселева.
Класс Mitjet зародился во Франции в 2012 году. Сегодня класс Mitjet 2L широко известен во Франции, России, Италии, Дании и США с более чем 40 болидами на старте. Основатель серии Mitjet — знаменитый французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

«Организуя проект Mitjet, мы во всём нацелены на лучшее – от выбора автодрома до выбора гостей на церемонию награждения, — продолжает Егоров. – Практика показывает, что пилоты, пришедшие в нашу серию, остаются с нами. Стоит отметить, что среди участников Mitjet в других странах мы наблюдаем таких пилотов, как Себастьён Леб, Оливье Панис, Иван Мюллер. Mitjet сейчас быстро набирает популярность по всему миру. Не отстаём и мы, расширяя свою внутрироссийскую географию гонок».

В предстоящем сезоне-2017 пройдёт шесть этапов Кубка России Mitjet. По два этапа примут «Сочи Автодром» (Сочи), «Moscow Raceway» (Московская область) и «KazanRing» (Казань). Каждый этап включает в себя два заезда по 20 минут + 1 круг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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