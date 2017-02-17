Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила

Напомним, при очередном изменении правил ставились две основные задачи: во-первых, автомобили должны стать чуть ли не на пять секунд быстрее (за счёт увеличенных шин и послаблений по части аэродинамики), а во-вторых, внешний вид будущих болидов должен стать «крутым и агрессивным». На примере «Уильямса» можно попробовать понять, насколько выполнена вторая задача.
Williams FW40, вид сбоку
Фото: Williams Martini Racing
Революция отменяется?
Итак, какова первая мысль, когда мы смотрим на изображение FW40? У вашего автора это был вопрос: «А где изменения, где революция, где та крутость и агрессивность, о которой нам вещали во время презентации новых правил?»
Скажем честно: если кто-то не слишком внимательно следит за изменениями в Формуле-1 (например просто включает гонки по воскресеньям, но в остальное время игнорирует новостную повестку), то при взгляде на новый «Уильямс» может и не догадаться, что произошли изменения. Вероятно, обратит внимание на увеличившиеся шины. Возможно, заметит изменения заднего антикрыла, которое стало ниже и шире, но не более того.
Честно говоря, после «хайпа» со стороны создателей правил-2017 и изучения фантазийных рендеров ожидалось, что изменения будут более радикальными, но в случае с «Уильямсом» по сути мы увидели развитие идей прошлогодней машины (а точнее, всей плеяды болидов из Гроува начиная с очень успешного автомобиля 2014 года).
Вдобавок ко всему никуда не делся и некрасивый выступ на носу, вызывающий у многих некрасивые анатомические ассоциации. Жаль, что при разработке нового регламента эту проблему так и не устранили.
Williams FW40, вид спереди
Фото: Williams Martini Racing
Не торопимся с выводами
Несмотря на первое разочарование, давайте оговоримся. Во-первых, это всего лишь компьютерные рендеры только одной команды (причём многие аэродинамические элементы становится видно, только если засветлить исходную картинку). Во-вторых, на обработанных фотографиях переднее и заднее антикрылья уже начинают выглядеть более эффектно, а по-настоящему мы сможем оценить их только на «живых» фотографиях с тестов.
В-третьих, не стоит забывать, что команды нередко скрывают наиболее интересные новинки с официальных фотографий, плюс нас ждёт серьёзная аэродинамическая гонка обновлений на протяжении всего сезона — очевидно, что по мере адаптации к новым правилам автомобили команд будут всё более ощетиниваться различными крылышками, а может, и какими-то более серьёзными новинками. И всё же вернёмся к тому, с чего начали: на фоне громких заявлений о «потрясающем» внешнем виде новых машин подтверждения мы не получили. По крайней мере пока.
«Агрессивное» заднее антикрыло
Фото: Williams Martini Racing
Стреловидное переднее антикрыло
Фото: Williams Martini Racing
Что по «Уильямсу»?
Напоследок немного о самой машине. Первое — учитывая, что в 2016 году команде не удалось добиться поставленных задач по развитию автомобиля (это привело к поражению от «Форс Индия»), болельщиков «Уильямса» может напрячь тот факт, что новинка подозрительно похожа на предшественницу. Есть ли у неё нужный потенциал для развития, обеспечит ли она необходимый рывок вперёд? Впрочем, подобная аналитика по фотографиям — дело гиблое. Прорывные обновления запросто могут быть аккуратно затёрты.
Из всё-таки заметных новинок – появление воздуховода S-duct на носу, обновлённая концепция верхнего воздухозаборника и компактные понтоны (впрочем, не забываем про увеличившуюся ширину машины). Пока так. В понедельник ждём фотографии «Заубера», во вторник — онлайн с первой полноценной презентации «Рено».
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